Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Край границите на Русия! Стратегически военен самолет на САЩ изчезна над Баренцово море

Край границите на Русия! Стратегически военен самолет на САЩ изчезна над Баренцово море

3 Септември, 2026 19:23 1 558 32

  • русия-
  • пентагон-
  • баренцово море

Най-вероятната причина за изчезването е изключване на транспондерите

Край границите на Русия! Стратегически военен самолет на САЩ изчезна над Баренцово море - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Стратегически разузнавателен самолет на ВВС на САЩ Boeing RC-135 Rivet Joint изчезва от радарите, докато патрулира над Баренцово море северно от Мурманск на 2 септември, пише Gazeta.ru.

Той е изчезнал само от гражданските радари, но военнослужещи от Северния флот на Русия са продължили да го следят, казва заслуженият военен пилот на Руската федерация Владимир Попов. Най-вероятната причина за изчезването е изключване на транспондерите.

"Ако транспондерът е бил изключен, той е щял да изчезне и от вторичните радарни елементи... Но единната система за контрол на въздушното пространство на Северния флот несъмнено е продължила да следи самолета. Най-вероятно гражданската авиация го е видяла, регистрирала го е и го е наблюдавала, а след това е позвънила, за да съобщи за изчезването му", подчерта той.

Военните системи за контрол, които не са подчинени на гражданските агенции, "все още са знаели" местоположението на самолета, добавя Попов.

Военният пилот предположи, че с изключен транспондер американският самолет е намалил височината си и се е насочил към летище на НАТО.

Попов също така подчерта, че по време на инцидента не са нарушени въздушното пространство на Русия и не са били вдигани руски изтребители.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    22 7 Отговор
    Джей Ди Ванс: Краят на света идва, Антихристът вероятно вече е сред нас... --- Кая Калас: ЕС няма достатъчно средства за неотложните нужди на Украйна преди зимата- лютеница, трушия...

    Коментиран от #2

    19:26 03.09.2026

  • 2 Шес шес шес

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    кой е атихриста та го познава ди джея ванс ?

    19:28 03.09.2026

  • 3 Спецназ

    13 6 Отговор
    Дано да не съм прав, ама ...

    ВЕЧЕ СЕ ПОЧНА 3- тата!!

    Коментиран от #7, #14, #29

    19:28 03.09.2026

  • 4 "Страх

    20 6 Отговор
    лозе пази" - янките много добре знаят че не са невидими за руските радари.

    Коментиран от #8

    19:28 03.09.2026

  • 5 дядото

    18 3 Отговор
    отдавна е ясно - откачени хора водят светът към гибел

    19:29 03.09.2026

  • 6 САЩ злото на света

    22 6 Отговор
    Какво правят разузнавателни самолети покрай Русия. Само с интриги и войни се занимават!

    Коментиран от #18

    19:31 03.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    7 20 Отговор

    До коментар #4 от ""Страх":

    Руzнаците са напълнили памперса отдавна!

    19:32 03.09.2026

  • 9 изключи транспондерите

    19 5 Отговор
    И отлетя за Марс да прибере Пасито

    19:32 03.09.2026

  • 10 руската мечка

    9 17 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:32 03.09.2026

  • 11 Виждащ

    8 7 Отговор
    Да го чакат на Червеният площад.

    19:32 03.09.2026

  • 12 Ха-ха

    8 13 Отговор
    Русийката е под вода без шнорхел. Бълбук-бълбук.!

    19:33 03.09.2026

  • 13 Дън Бай

    6 4 Отговор
    Значи, нито е изчезнал, нито нищо. Загубих си времето.

    19:33 03.09.2026

  • 14 Кухоглава копейка

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Ша се мриееее!

    19:34 03.09.2026

  • 15 изключване на транспондерите

    6 3 Отговор
    Е незаконно и узаконява евентуалното му сваляне.Това защо не е обяснено ? Зелника дебни ама като се дрогира не мисли много много. Ей ги там турците нали си го отнесаха хем и с транспондери бяха двата им кораба ....

    19:36 03.09.2026

  • 16 Мииии може

    6 3 Отговор
    с изключен транспондер американският самолет е намалил височината си и се е насочил към летище на НАТО под водата някъде в Баренцово море

    19:38 03.09.2026

  • 17 после русия ще ви е виновна кат падне

    6 7 Отговор
    ето кой подпалва войните

    защо руски самолет не лети покрай границите на краварника? тия майка си ли търсят покрай русия?


    после мисирките пак да пишат че русия е виновна а не че оня дърпа мечката за опашката

    19:39 03.09.2026

  • 18 Госъ

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ злото на света":

    Как кво разузнават

    Коментиран от #19, #20

    19:39 03.09.2026

  • 19 САЩ злото на света

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Госъ":

    Само с интриги и войни се занимават! Нямат работа да разузнават на 10 000 от дома им!

    19:41 03.09.2026

  • 20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Госъ":

    Опитват се да откраднат руската технология за производство на дървени тоалетни.

    19:42 03.09.2026

  • 21 Някой имаше ли съмнения въобще?

    2 2 Отговор
    ЗАДЪРЖАНИЯТ ЗА УБИЙСТВО В "БЪКСТОН": "ПУТИН МИ ДАДЕ ЗАПОВЕД!"

    19:44 03.09.2026

  • 22 Помак

    2 2 Отговор
    Барецово море е голямо и граничи сас северния ледовит ...всякакви животни има там ..мечка ,косатка , тюлен..

    19:45 03.09.2026

  • 23 Много е подозрително това

    2 3 Отговор
    Че не са били вдигани руски изтребители.

    Коментиран от #25

    19:45 03.09.2026

  • 24 Дано да го намерят

    2 2 Отговор
    Че косатките ще изядат екипажа

    19:47 03.09.2026

  • 25 1945

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Много е подозрително това":

    руснаците се страхуват от конфронтация със САЩ и се снишават

    Коментиран от #26

    19:47 03.09.2026

  • 26 Добре

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "1945":

    А знаеш ли, че изглеждаш по детски глупаво.

    Коментиран от #27

    19:48 03.09.2026

  • 27 Като тролиш

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Добре":

    Изглеждаш толкова глупаво.Отпадък.

    19:49 03.09.2026

  • 28 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Трябва да проверят на летище София, където кацат всякакви самолти .

    19:51 03.09.2026

  • 29 Ганю- простия

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Не думай бате, от вашето село ли почна 3-тата световна? У наше село още е спокойно.

    19:52 03.09.2026

  • 30 А не сайков причината

    0 0 Отговор
    Е , че е НАВЛЯЗЪЛ във РУСКОТО ПРОСТРАНСТВО и които го направи изчезва .... БЕЗСЛЕДНО !!!!

    19:54 03.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Истината

    0 0 Отговор
    Специална военна операция за респектиране на матрьошките !!!
    Горките, дори не знаят къде лети стратегическият бомбандировач на САЩ.

    19:56 03.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания