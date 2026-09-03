Край границите на Русия! Стратегически военен самолет на САЩ изчезна над Баренцово море

Стратегически разузнавателен самолет на ВВС на САЩ Boeing RC-135 Rivet Joint изчезва от радарите, докато патрулира над Баренцово море северно от Мурманск на 2 септември, пише Gazeta.ru.

Той е изчезнал само от гражданските радари, но военнослужещи от Северния флот на Русия са продължили да го следят, казва заслуженият военен пилот на Руската федерация Владимир Попов. Най-вероятната причина за изчезването е изключване на транспондерите.

"Ако транспондерът е бил изключен, той е щял да изчезне и от вторичните радарни елементи... Но единната система за контрол на въздушното пространство на Северния флот несъмнено е продължила да следи самолета. Най-вероятно гражданската авиация го е видяла, регистрирала го е и го е наблюдавала, а след това е позвънила, за да съобщи за изчезването му", подчерта той.

Военните системи за контрол, които не са подчинени на гражданските агенции, "все още са знаели" местоположението на самолета, добавя Попов.

Военният пилот предположи, че с изключен транспондер американският самолет е намалил височината си и се е насочил към летище на НАТО.

Попов също така подчерта, че по време на инцидента не са нарушени въздушното пространство на Русия и не са били вдигани руски изтребители.