Край границите на Русия! Стратегически военен самолет на САЩ изчезна над Баренцово море

Стратегически разузнавателен самолет на ВВС на САЩ Boeing RC-135 Rivet Joint изчезва от радарите, докато патрулира над Баренцово море северно от Мурманск на 2 септември, пише Gazeta.ru.
Той е изчезнал само от гражданските радари, но военнослужещи от Северния флот на Русия са продължили да го следят, казва заслуженият военен пилот на Руската федерация Владимир Попов. Най-вероятната причина за изчезването е изключване на транспондерите.
"Ако транспондерът е бил изключен, той е щял да изчезне и от вторичните радарни елементи... Но единната система за контрол на въздушното пространство на Северния флот несъмнено е продължила да следи самолета. Най-вероятно гражданската авиация го е видяла, регистрирала го е и го е наблюдавала, а след това е позвънила, за да съобщи за изчезването му", подчерта той.
Военните системи за контрол, които не са подчинени на гражданските агенции, "все още са знаели" местоположението на самолета, добавя Попов.
Военният пилот предположи, че с изключен транспондер американският самолет е намалил височината си и се е насочил към летище на НАТО.
Попов също така подчерта, че по време на инцидента не са нарушени въздушното пространство на Русия и не са били вдигани руски изтребители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически факти
Коментиран от #2
19:26 03.09.2026
2 Шес шес шес
До коментар #1 от "Исторически факти":кой е атихриста та го познава ди джея ванс ?
19:28 03.09.2026
3 Спецназ
ВЕЧЕ СЕ ПОЧНА 3- тата!!
Коментиран от #7, #14, #29
19:28 03.09.2026
4 "Страх
Коментиран от #8
19:28 03.09.2026
5 дядото
19:29 03.09.2026
6 САЩ злото на света
Коментиран от #18
19:31 03.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #4 от ""Страх":Руzнаците са напълнили памперса отдавна!
19:32 03.09.2026
9 изключи транспондерите
19:32 03.09.2026
10 руската мечка
19:32 03.09.2026
11 Виждащ
19:32 03.09.2026
12 Ха-ха
19:33 03.09.2026
13 Дън Бай
19:33 03.09.2026
14 Кухоглава копейка
До коментар #3 от "Спецназ":Ша се мриееее!
19:34 03.09.2026
15 изключване на транспондерите
19:36 03.09.2026
16 Мииии може
19:38 03.09.2026
17 после русия ще ви е виновна кат падне
защо руски самолет не лети покрай границите на краварника? тия майка си ли търсят покрай русия?
после мисирките пак да пишат че русия е виновна а не че оня дърпа мечката за опашката
19:39 03.09.2026
18 Госъ
До коментар #6 от "САЩ злото на света":Как кво разузнават
Коментиран от #19, #20
19:39 03.09.2026
19 САЩ злото на света
До коментар #18 от "Госъ":Само с интриги и войни се занимават! Нямат работа да разузнават на 10 000 от дома им!
19:41 03.09.2026
20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #18 от "Госъ":Опитват се да откраднат руската технология за производство на дървени тоалетни.
19:42 03.09.2026
21 Някой имаше ли съмнения въобще?
19:44 03.09.2026
22 Помак
19:45 03.09.2026
23 Много е подозрително това
Коментиран от #25
19:45 03.09.2026
24 Дано да го намерят
19:47 03.09.2026
25 1945
До коментар #23 от "Много е подозрително това":руснаците се страхуват от конфронтация със САЩ и се снишават
Коментиран от #26
19:47 03.09.2026
26 Добре
До коментар #25 от "1945":А знаеш ли, че изглеждаш по детски глупаво.
Коментиран от #27
19:48 03.09.2026
27 Като тролиш
До коментар #26 от "Добре":Изглеждаш толкова глупаво.Отпадък.
19:49 03.09.2026
28 Сатана Z
19:51 03.09.2026
29 Ганю- простия
До коментар #3 от "Спецназ":Не думай бате, от вашето село ли почна 3-тата световна? У наше село още е спокойно.
19:52 03.09.2026
30 А не сайков причината
19:54 03.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Истината
Горките, дори не знаят къде лети стратегическият бомбандировач на САЩ.
19:56 03.09.2026