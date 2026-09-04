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Петер Мадяр: Унгария ще продължи да предоставя закрила на украинските мъже в наборна възраст въпреки новите правила на ЕС
  Тема: Украйна

Петер Мадяр: Унгария ще продължи да предоставя закрила на украинските мъже в наборна възраст въпреки новите правила на ЕС

4 Септември, 2026 18:48 760 11

  • унгария-
  • украйна-
  • петер мадяр

Новите правила, които влязоха в сила на 5 август, забраняват подаването на нови заявления за временна закрила от лица, които не са изпълнили военните си задължения съгласно украинското законодателство

Петер Мадяр: Унгария ще продължи да предоставя закрила на украинските мъже в наборна възраст въпреки новите правила на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че Унгария ще продължи да предоставя закрила на украинските мъже в наборна възраст въпреки новите правила на ЕС, предаде Укринформ, като се позова на полската обществена телевизия Те Фау Пе, пише БТА.

Мадяр вчера заяви, че Будапеща ще запази правото си да предоставя закрила на тези мъже, мнозина от които според него са етнически унгарци от Закарпатска област.

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"Преди няколко седмици ЕС реши, че на мъжете в наборна възраст, които са избягали от войната, не може да бъде предоставян статут на бежанци. Въпреки това правителството реши да запази правото на Унгария да предоставя такъв статут", каза Мадяр.

Около 100 000 етнически унгарци живеят в западната украинска Закарпатска област, която граничи с Унгария.

Мадяр заяви, че е повдигнал въпроса в сряда по време на разговорите с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Будапеща и изтъкна, че е погрешно да се пречи на хората да напуснат страна, която е във война.

"Унгария ще постъпи по различен начин и ще окаже помощ на нуждаещите се", каза той пред репортери.

Страните членки на ЕС през юли се споразумяха да удължат срока на временната закрила за украинците до 4 март 2028 година. Новите правила, които влязоха в сила на 5 август, забраняват подаването на нови заявления за временна закрила от лица, които не са изпълнили военните си задължения съгласно украинското законодателство.

Ограничението не засяга украинците, които вече са получили статут на временна закрила в страна от ЕС преди влизането в сила на новите правила.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шием им рокли

    12 1 Отговор
    И им режем..

    18:51 04.09.2026

  • 2 Мадярчо

    13 1 Отговор
    Правим ги като за нас-да обичат мъжки ласки пе/де/рс/ки

    18:52 04.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    19 0 Отговор
    ЗА НИЩО НЕ СТАВАТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ

    18:52 04.09.2026

  • 4 СЛАВА НА РУСИЯ

    16 0 Отговор
    ами няма месо за фронта! двете вещици урсула и кая да заминават на фронта да бият лошите руснаци ха ха ха ха и моя другата вещица легранд да вземат със тях

    войниците ще избягат само като им видят грознитеМУТРИ

    18:55 04.09.2026

  • 5 Бракосъчетания

    5 0 Отговор
    С унгарски нерези.. За Спасение от Сигурна смърт.

    Коментиран от #7

    18:55 04.09.2026

  • 6 сополиво соросче

    11 1 Отговор
    къде са евтините тролове на козяк? тук ли са ? или свърши работното време?

    18:55 04.09.2026

  • 7 Олегзандър

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бракосъчетания":

    Вече съм унгарска гражданка. Болката е малка... Срама е Голям

    18:57 04.09.2026

  • 8 Мадяр каза

    7 1 Отговор
    "предаде Укринформ, като се позова на полската обществена телевизия Те Фау Пе, пише БТА."
    Една баба каза, че комшийката на внучката казала, че чула...

    19:00 04.09.2026

  • 9 Интересно

    4 0 Отговор
    Поне няколко десетки хиляди живеят в Унгария в активна военна възраст и Мадяр ги приласкава и не ги праща в окопите явно за да не се повиши конфронтацията между Украйна и Русия. Уж срещу Русия но това соломоновско решение показва друго. Хитър маджар

    19:19 04.09.2026

  • 10 Мнение

    8 0 Отговор
    Инфантилния ЕС,, след 4 години се сети, когато всички наборници избягаха от Украйна в ЕС. Същевременно ръси пари в несвяст за да помага на Украйна.
    По тъпо нещо от това няма. Уникална простотия, невероятна.

    19:21 04.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Да ви пратим и от Палестина ,а евреите да идват да си почиват при нас от избиването им

    19:43 04.09.2026

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