Петер Мадяр: Унгария ще продължи да предоставя закрила на украинските мъже в наборна възраст въпреки новите правила на ЕС

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че Унгария ще продължи да предоставя закрила на украинските мъже в наборна възраст въпреки новите правила на ЕС, предаде Укринформ, като се позова на полската обществена телевизия Те Фау Пе, пише БТА.

Мадяр вчера заяви, че Будапеща ще запази правото си да предоставя закрила на тези мъже, мнозина от които според него са етнически унгарци от Закарпатска област.

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"Преди няколко седмици ЕС реши, че на мъжете в наборна възраст, които са избягали от войната, не може да бъде предоставян статут на бежанци. Въпреки това правителството реши да запази правото на Унгария да предоставя такъв статут", каза Мадяр.

Около 100 000 етнически унгарци живеят в западната украинска Закарпатска област, която граничи с Унгария.

Мадяр заяви, че е повдигнал въпроса в сряда по време на разговорите с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Будапеща и изтъкна, че е погрешно да се пречи на хората да напуснат страна, която е във война.

"Унгария ще постъпи по различен начин и ще окаже помощ на нуждаещите се", каза той пред репортери.

Страните членки на ЕС през юли се споразумяха да удължат срока на временната закрила за украинците до 4 март 2028 година. Новите правила, които влязоха в сила на 5 август, забраняват подаването на нови заявления за временна закрила от лица, които не са изпълнили военните си задължения съгласно украинското законодателство.

Ограничението не засяга украинците, които вече са получили статут на временна закрила в страна от ЕС преди влизането в сила на новите правила.