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Войната може да се проточи! Пентагонът удължава разгръщането на бойни части в Близкия Изток до 2027 година
  Тема: Иранската криза

Войната може да се проточи! Пентагонът удължава разгръщането на бойни части в Близкия Изток до 2027 година

4 Септември, 2026 23:18 667 15

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • пентагон-
  • ормузки проток-
  • украйна

Съветниците предупреждават Тръмп, че ескалацията на войната с Иран отвъд рамките на неотдавнашните взаимни удари може да застраши шансовете на републиканците на междинните избори през ноември

Войната може да се проточи! Пентагонът удължава разгръщането на бойни части в Близкия Изток до 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Когато САЩ започнаха кампанията срещу Иран преди шест месеца, министърът на отбраната Пийт Хегсет обеща бърз и решителен удар, който ще позволи да се избегне продължителен и заплетен конфликт. Вместо това сега той продължава разгръщането на войските, което сочи, че войната може да се проточи до следващата година, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, пише Фокус.

Това е част от военната стратегия, насочена към предоставяне на варианти на президента Доналд Тръмп във войната, заявяват източници пред изданието. По-нататъшното разполагане на войски от Пентагона се случва на фона на противоречивите сигнали, които Тръмп изпраща относно това, което може да се случи по-нататък.

През последните седмици Тръмп започна кампания за икономически натиск, надявайки се да принуди Иран да седне на масата за преговори. Техеран обаче не показва никакви признаци на отстъпление, а САЩ и Иран продължават да обменят огън, тъй като двете страни се борят за контрол над Ормузкия проток.

На частно Тръмп води преговори със свои висши съветници относно това дали да обяви войната с Иран за приключена, съобщават американски длъжностни лица, като отбелязват, че Тръмп подкрепя тази идея. Тръмп също така заявява пред съветниците си, че смята, че поддържането на икономическия натиск в крайна сметка ще принуди режима или да се откаже от ядрената си програма, или да се разпадне, отбелязват те.

Съветниците предупреждават Тръмп, че ескалацията на войната с Иран отвъд рамките на неотдавнашните взаимни удари може да застраши шансовете на републиканците на междинните избори през ноември. Президентът заяви, че не взема предвид предизборните последствия, когато взема решения относно войната.

Докато Тръмп чака да види дали стратегията му ще проработи, американските въоръжени сили поддържат присъствие в региона с 50 000 военни, отчасти за да осигурят на президента гъвкавост при по-нататъшните му действия. Текущите мисии включват прихващане на ирански ракети, осигуряване на прикритие на търговски кораби в пролива и блокада на иранските пристанища и крайбрежни райони. Американските войски също са готови да започнат по-мащабни настъпателни атаки, ако Тръмп реши да ескалира войната.

"Оперативният ритъм на подразделенията за противовъздушна отбрана преди тази война вече беше един от най-високите в обединените сили“, заявява Том Карако, директор на Проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания. Той отбеляза, че продължителните разгръщания рискуват да изтощят прекалено много военните, да забавят техническото обслужване и да затруднят дългосрочните усилия за модернизация.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Вече пет години война фалираха България.Източват ни ресурсите.

    23:25 04.09.2026

  • 2 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Бай Донча ще яде лобут от брадатите мнафи от Техеранска задруга...Е б и за да те уважават.

    23:26 04.09.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор
    Миналия мандат Тръмп спря National Debt Clock в Ню Йорк, дето се изписваше дългът на САЩ. Сега не знам, работи ли, но дългът мина 40 трилиона. САЩ няма пари за тоалетна хартия за Белия дом , тръгнали пари да харчат за войни.

    23:27 04.09.2026

  • 4 Объркано Атлантиче

    11 1 Отговор
    Какво не ви казват:
    The Guardian: "На моряците от самолетоносача "Авраам Линколн", който от сряда е край бреговете на Тайланд, им е забранено да общуват с пресата относно трудните условия на борда, поради войната с Иран през последните шест месеца." 😄😄

    23:29 04.09.2026

  • 5 Колко ще стигне петрола за барел

    8 0 Отговор
    И накъде отива световната икономика.
    А Европа.......

    23:30 04.09.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Тръмпича откога обяви победата, ехе-хе-е-е...🤣

    23:32 04.09.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    6 1 Отговор
    Пентагонът не е в състояние да си ремонтира коритата, да си попълни ваканциите и от моряци и войници! Жалка и смешна картина, половината бюджет отива за поддръжка на все още съществуващите бази! Трагедията казват американските аналитици е чудовищна!

    23:33 04.09.2026

  • 8 Цвете

    4 2 Отговор
    ТАЗИ ВЕЛИКА АМЕРИКА, ЗАЩО ВСЯВА СМУТ НА ВСЯКЪДЕ КЪДЕТО НЕ Е ДОРИ ПОКАНЕНА ? ВСЯВА СМУТ И НАПРЕЖЕНИЕ.ПРИМЕРЪТ ПОСЛЕДНИЯТ Е С ИЗРАЕЛ .КАК ГО ПОДХЛЪЗНА НАТАНЯХУ НА ДИНЕНАТА КОРА И ДНЕС ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ СВЕТА СТРАДА ОТ ЛИПСАТА НА ГОРИВО .?! НА ЗЛО КУЧЕ ЗЪЛ ПРЪТ.

    Коментиран от #11

    23:35 04.09.2026

  • 9 Не казват

    5 2 Отговор
    С какво Иран удари самолетоносача, но палубата му станала на вълни, като легнали полицаи на пътя. Първо се опитаха да го ремонтират Кипър, после в Хърватско и не знам какво стана накрая и дали имаше изтичане на радиация от реактора и колко бяха убити. Военна тайна!

    23:39 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Щото нефта не стига за всички

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    САЩ е велика сила и има национални интереси. Който не му харесва, може да обяви война на САЩ. Богдан Филов го направи и София беше бомбардирана, а той разстрелян.

    23:41 04.09.2026

  • 12 То да му писне верно на човек от

    3 1 Отговор
    тези ескалатори на напрежение САЩ. Вместо с камиони и камили нефта да пренасят през Сирия само бели правят

    23:48 04.09.2026

  • 13 Смешки и въртележки

    0 2 Отговор
    (разгръщането вика на войските).... а иначе: ротация на 280 олигофрена във Йордания запланувана още преди 6 месеца

    23:51 04.09.2026

  • 14 ще се проточи друг път

    1 1 Отговор
    Клоуна си заминава на есен и пари ще връща и затвор го чека. Мелания я чака магистралата.

    23:56 04.09.2026

  • 15 Ами

    1 0 Отговор
    Пълни глупости.
    От Пентагона настояват за изтегляне на голяма част
    от военните в Близкия Изток по простата причина,
    че вече американските базите са почти необитаеми.

    00:07 05.09.2026

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