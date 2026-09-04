Войната може да се проточи! Пентагонът удължава разгръщането на бойни части в Близкия Изток до 2027 година

Когато САЩ започнаха кампанията срещу Иран преди шест месеца, министърът на отбраната Пийт Хегсет обеща бърз и решителен удар, който ще позволи да се избегне продължителен и заплетен конфликт. Вместо това сега той продължава разгръщането на войските, което сочи, че войната може да се проточи до следващата година, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, пише Фокус.

Това е част от военната стратегия, насочена към предоставяне на варианти на президента Доналд Тръмп във войната, заявяват източници пред изданието. По-нататъшното разполагане на войски от Пентагона се случва на фона на противоречивите сигнали, които Тръмп изпраща относно това, което може да се случи по-нататък.

През последните седмици Тръмп започна кампания за икономически натиск, надявайки се да принуди Иран да седне на масата за преговори. Техеран обаче не показва никакви признаци на отстъпление, а САЩ и Иран продължават да обменят огън, тъй като двете страни се борят за контрол над Ормузкия проток.

На частно Тръмп води преговори със свои висши съветници относно това дали да обяви войната с Иран за приключена, съобщават американски длъжностни лица, като отбелязват, че Тръмп подкрепя тази идея. Тръмп също така заявява пред съветниците си, че смята, че поддържането на икономическия натиск в крайна сметка ще принуди режима или да се откаже от ядрената си програма, или да се разпадне, отбелязват те.

Съветниците предупреждават Тръмп, че ескалацията на войната с Иран отвъд рамките на неотдавнашните взаимни удари може да застраши шансовете на републиканците на междинните избори през ноември. Президентът заяви, че не взема предвид предизборните последствия, когато взема решения относно войната.

Докато Тръмп чака да види дали стратегията му ще проработи, американските въоръжени сили поддържат присъствие в региона с 50 000 военни, отчасти за да осигурят на президента гъвкавост при по-нататъшните му действия. Текущите мисии включват прихващане на ирански ракети, осигуряване на прикритие на търговски кораби в пролива и блокада на иранските пристанища и крайбрежни райони. Американските войски също са готови да започнат по-мащабни настъпателни атаки, ако Тръмп реши да ескалира войната.

"Оперативният ритъм на подразделенията за противовъздушна отбрана преди тази война вече беше един от най-високите в обединените сили“, заявява Том Карако, директор на Проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания. Той отбеляза, че продължителните разгръщания рискуват да изтощят прекалено много военните, да забавят техническото обслужване и да затруднят дългосрочните усилия за модернизация.