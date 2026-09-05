В коментарите си от последните часове американският лидер изрази силен оптимизъм за вътрешната икономика и международните отношения, като същевременно отправи сериозни предупреждения към Техеран.

Най-очакваните изявления обаче засегнаха конфликта в Източна Европа. Тръмп сподели аналитичен материал на Washington Post относно възможността за предоставяне на лиценз на Украйна сама да произвежда ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Президентът изрази твърда убеденост, че дипломатическите усилия на САЩ могат да дадат реален шанс за постигане на мир в Украйна. В тази връзка неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заминават за Москва и Киев с конкретни мирни предложения. Тръмп изрично подчерта пред медиите, че е напълно уверен, че Руската федерация няма стремеж или намерение да атакува страни членки на НАТО.



Междувременно геополитическият курс на Белия дом срещна остра критика от академичните среди. Известният американски политолог и философ Франсис Фукуяма направи стряскащо изявление, в което определи настоящата позиция на Доналд Тръмп по отношение на Москва като „просъветска“ и „проруска“. Според Фукуяма, опитите на администрацията да посредничи за бърз мир в Украйна и увереността на Тръмп, че Русия няма да атакува НАТО, подкопават трансатлантическата сигурност, посочва философа в интервю за Financial Times.

Тръмп обяви, че Световното първенство по футбол през 2026 г. е донесло над 18 милиарда долара на американската икономика и е подкрепило над 160 000 работни места, превръщайки се в огромен успех за туризма.

На провелата се в САЩ среща на Г-20, посветена на иновациите в Чапъл Хил, Тръмп отчете изключително ползотворни разговори с технологични лидери като Илон Мъск и Сам Алтман относно бъдещето на изкуствения интелект. Тръмп обърна сериозно внимание на технологичния сектор. След срещата на Г-20 за иновациите, държавният глава оцени рисковете от това изкуственият интелект (ИИ) да излезе извън контрола на човека. Той подчерта, че макар ИИ да крие опасности, САЩ трябва да останат глобален лидер в разработката му, за да предотвратят изоставане спрямо конкурентите.

По отношение на търговията президентът описа отношенията между САЩ и Китай като „много добри“ на фона на планираната държавна вечеря с Си Дзинпин на 24 септември, въпреки че предупреди, че Вашингтон може напълно да прекрати търговията с определени нации, които не спазват американските условия.

В сферата на енергетиката и сигурността Тръмп предположи, че Ормузкият пролив може скоро да загуби сегашното си стратегическо значение поради засиления американски контрол и алтернативни енергийни маршрути, предаде Al Jazeera. Този коментар дойде паралелно с предупреждението му за „много скорошен“ потенциален удар по ирански ядрени обекти, ако напрежението в Близкия изток продължи да ескалира.

Във вътрешнополитически план Тръмп изненада обществеността, като обяви, че има „зашеметяваща“ и огромна подкрепа за идеята за преименуване на езерото Онтарио. Инициативата предизвика широки дискусии в пограничните райони и сред екологичните и местни общности, предаде Fox News.