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Тръмп: Русия няма да атакува НАТО. Ормуз губи значението си

Тръмп: Русия няма да атакува НАТО. Ормуз губи значението си

5 Септември, 2026 06:54, обновена 5 Септември, 2026 07:08 1 271 22

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  • изявления

Президентът на САЩ направи серия от изявления, очертаващи геополитическия курс на Вашингтон по отношение на глобалните конфликти и световната търговия

Тръмп: Русия няма да атакува НАТО. Ормуз губи значението си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В коментарите си от последните часове американският лидер изрази силен оптимизъм за вътрешната икономика и международните отношения, като същевременно отправи сериозни предупреждения към Техеран.

Най-очакваните изявления обаче засегнаха конфликта в Източна Европа. Тръмп сподели аналитичен материал на Washington Post относно възможността за предоставяне на лиценз на Украйна сама да произвежда ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Президентът изрази твърда убеденост, че дипломатическите усилия на САЩ могат да дадат реален шанс за постигане на мир в Украйна. В тази връзка неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заминават за Москва и Киев с конкретни мирни предложения. Тръмп изрично подчерта пред медиите, че е напълно уверен, че Руската федерация няма стремеж или намерение да атакува страни членки на НАТО.

Междувременно геополитическият курс на Белия дом срещна остра критика от академичните среди. Известният американски политолог и философ Франсис Фукуяма направи стряскащо изявление, в което определи настоящата позиция на Доналд Тръмп по отношение на Москва като „просъветска“ и „проруска“. Според Фукуяма, опитите на администрацията да посредничи за бърз мир в Украйна и увереността на Тръмп, че Русия няма да атакува НАТО, подкопават трансатлантическата сигурност, посочва философа в интервю за Financial Times.

Тръмп обяви, че Световното първенство по футбол през 2026 г. е донесло над 18 милиарда долара на американската икономика и е подкрепило над 160 000 работни места, превръщайки се в огромен успех за туризма.

На провелата се в САЩ среща на Г-20, посветена на иновациите в Чапъл Хил, Тръмп отчете изключително ползотворни разговори с технологични лидери като Илон Мъск и Сам Алтман относно бъдещето на изкуствения интелект. Тръмп обърна сериозно внимание на технологичния сектор. След срещата на Г-20 за иновациите, държавният глава оцени рисковете от това изкуственият интелект (ИИ) да излезе извън контрола на човека. Той подчерта, че макар ИИ да крие опасности, САЩ трябва да останат глобален лидер в разработката му, за да предотвратят изоставане спрямо конкурентите.

По отношение на търговията президентът описа отношенията между САЩ и Китай като „много добри“ на фона на планираната държавна вечеря с Си Дзинпин на 24 септември, въпреки че предупреди, че Вашингтон може напълно да прекрати търговията с определени нации, които не спазват американските условия.

В сферата на енергетиката и сигурността Тръмп предположи, че Ормузкият пролив може скоро да загуби сегашното си стратегическо значение поради засиления американски контрол и алтернативни енергийни маршрути, предаде Al Jazeera. Този коментар дойде паралелно с предупреждението му за „много скорошен“ потенциален удар по ирански ядрени обекти, ако напрежението в Близкия изток продължи да ескалира.

Във вътрешнополитически план Тръмп изненада обществеността, като обяви, че има „зашеметяваща“ и огромна подкрепа за идеята за преименуване на езерото Онтарио. Инициативата предизвика широки дискусии в пограничните райони и сред екологичните и местни общности, предаде Fox News.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    16 7 Отговор
    С това изявление Тръмп начука с дървен чук кочана в дирниците на евроатлантическата тълпа.

    07:11 05.09.2026

  • 2 Няма да нападаме Украйна

    7 5 Отговор
    Но, може да атакува "легитимни военни цели" в Германия и Великобритания. Розовите мечти на побърканяците в ЕС свършиха.

    07:19 05.09.2026

  • 3 Арееее хурки иде големият

    6 7 Отговор
    Капитулирайте или ши умиргате епично! Тва са вариантите ....
    ( Не трябва да се обсъжда възможността за използване на тактическо ядрено оръжие, заяви Алексей Журавлев, депутат от Държавната дума на Руската федерация и лидер на партия „Родина“, съобщиха руски медии.
    Той твърди, че трябва да нанесем такъв удар, че Украйна да разбере, че трябва да капитулира.
    "Водят се дискусии: можем ли да използваме тактически ядрени оръжия или не? Слушайте, изобщо не трябва да има такива дискусии! Ако е необходимо, ние сме длъжни да ги използваме... Ще трябва да нанесем удар - ще нанесем удар. И това не подлежи на обсъждане “, каза той.)...

    07:20 05.09.2026

  • 4 Бая трябва да си се сбъркал

    11 3 Отговор
    че да твърдиш че Ормуз губи значението си...

    07:22 05.09.2026

  • 5 Ормуз губи значението си

    5 2 Отговор
    Също както остатъка от Донецк.

    07:27 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Футболистите са боклуци

    3 3 Отговор
    Помогнаха на терористична държава САЩ да убива деца в ИРАН!!
    БЪЛГАР3Я и тя е съучастник

    Коментиран от #11

    07:42 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 фуку няма

    0 0 Отговор
    направи мега стряскащо изявление.. Тръмп водил „просъветска“ и „проруска“ политика..Това вселенско признание ще има галактически измерения..в академични среди..

    07:47 05.09.2026

  • 10 ФАКТ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    От монголски маскаль...Боец НЕ става

    Коментиран от #15

    07:47 05.09.2026

  • 11 Тизе по мак ли си ма

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Футболистите са боклуци":

    Амуджо?
    Хехехехехехе
    Цаливаш ли КУ РАна като оня Узкоглазия педофил?

    07:49 05.09.2026

  • 12 Издухал си бурките вече

    1 0 Отговор
    Ко вика Гроздето е кисело

    07:49 05.09.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Аааа тъй ли стана ,а защо тогава дизела е над 2евро ,в обора и там скъп ,а де .и днес ще поеждавяш ли пак

    07:50 05.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Говори с германистанците дали от руснаците не стават бойци! И между другото щом една точка изгуби стратегическо значение, значи всичко там е ясно! Дони Съчмата усвоява Покрайнската тактика за изгубеното стратегическо значение! Скоро цяла Покрайна ще изгуби стратегическо значение!

    07:51 05.09.2026

  • 16 Историк

    0 1 Отговор
    В света ще настъпи мир, когато този оранжев вожд облече оранжев костюм, затворят го зад дебели решетки и му сложат дебела лепенка на устата,която ежечасно не спира да ръси световни глупости,от които следват тежки конфликти навсякъде както по света, така и в Тръмпландия.

    07:52 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АКО СЛЕД УКРАЙНА, ЗАКРИЯТ И ИЗРАЕЛ
    ......
    СВЕТА ЩЕ БЪДЕ ПО - ДОБРО МЯСТО :)

    07:53 05.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Аз атакувам Русия
    Ормуз е разбомбен

    07:57 05.09.2026