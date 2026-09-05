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Жертвите от потопа в Непал достигнаха 1344 души

Жертвите от потопа в Непал достигнаха 1344 души

5 Септември, 2026 10:44, обновена 5 Септември, 2026 10:48 538 3

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Мащабните спасителни операции в Хималаите продължават, докато броят на изчезналите наближава 5000

Жертвите от потопа в Непал достигнаха 1344 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите вследствие на катастрофалните внезапни наводнения в Непал нарасна до 1344 души, съобщиха официално от местната полиция. Актуалните данни потвърждават откриването на нови тела в най-засегнатите северни и централни региони на страната, с което черната статистика продължава да расте.

Според официалния доклад на непалските правоохранителни органи, до момента са идентифицирани и успешно прибрани телата на 843 жертви, сред които 758 възрастни и 85 деца. Допълнително властите съобщават за откриването на още 501 откъснати части от тела в засегнатите от калните маси райони.

Природното бедствие започна на 26 август 2026 г., когато огромна маса от лед и скали се срина от ледник в Хималаите близо до границата между Непал и Тибет. Това предизвика мощна приливна вълна по поречието на река Бхоте Коши, която буквално отнесе десетки селища, пътища, мостове и ключови хидроенергийни обекти.

Към тази събота съвместните спасителни екипи, ръководени от армията на Непал, провеждат издирвателни операции за 11-и пореден ден. Под отломките и калта все още се издирват 4898 души, за които няма никаква информация. Сред изчезналите в пограничните зони има и над 600 чуждестранни граждани.

Усилията на медиците и хуманитарните организации в момента са насочени към овладяване на хуманитарната криза. Организацията на обединените нации (ООН) и УНИЦЕФ вече алармираха, че над 22 000 деца в региона спешно се нуждаят от чиста питейна вода и санитарни материали поради масовото замърсяване на водоизточниците и опасността от епидемии.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    2 1 Отговор
    Други европейски държави пращат хуманитарна помощ за Непал, България какво чака?

    Трябва да помагаме в такива ситуации вместо да теглим заеми, за да спонсорираме военни конфликти.

    10:58 05.09.2026

  • 2 Стига вече с този непал

    1 3 Отговор
    Не стига че са приети толкова азиатци в страната но повечето безполезни защото не могат да работят също като нашите малцинства. Единствено работоспособни са хората от бившите съветски републики но останалите азиатци е голямо предателство че ги внася умишлено някой !

    12:08 05.09.2026

  • 3 Природата казва нещо важно

    2 0 Отговор
    Който може да помага,сега е момента.

    12:16 05.09.2026