Жертвите от потопа в Непал достигнаха 1344 души

Броят на загиналите вследствие на катастрофалните внезапни наводнения в Непал нарасна до 1344 души, съобщиха официално от местната полиция. Актуалните данни потвърждават откриването на нови тела в най-засегнатите северни и централни региони на страната, с което черната статистика продължава да расте.

Според официалния доклад на непалските правоохранителни органи, до момента са идентифицирани и успешно прибрани телата на 843 жертви, сред които 758 възрастни и 85 деца. Допълнително властите съобщават за откриването на още 501 откъснати части от тела в засегнатите от калните маси райони.

Природното бедствие започна на 26 август 2026 г., когато огромна маса от лед и скали се срина от ледник в Хималаите близо до границата между Непал и Тибет. Това предизвика мощна приливна вълна по поречието на река Бхоте Коши, която буквално отнесе десетки селища, пътища, мостове и ключови хидроенергийни обекти.

Към тази събота съвместните спасителни екипи, ръководени от армията на Непал, провеждат издирвателни операции за 11-и пореден ден. Под отломките и калта все още се издирват 4898 души, за които няма никаква информация. Сред изчезналите в пограничните зони има и над 600 чуждестранни граждани.

Усилията на медиците и хуманитарните организации в момента са насочени към овладяване на хуманитарната криза. Организацията на обединените нации (ООН) и УНИЦЕФ вече алармираха, че над 22 000 деца в региона спешно се нуждаят от чиста питейна вода и санитарни материали поради масовото замърсяване на водоизточниците и опасността от епидемии.