Говори Москва: Разполагането на американски ракети в Европа спъва преговорите за стратегическа стабилност

В момента няма условия за съществен диалог между Русия и САЩ относно стратегическата стабилност, а разполагането на американски ракетни системи в Европа, включително в Норвегия, би могло да отмени всички останали предварителни условия за подобни преговори, заяви днес говорителката на руското МВнР Мария Захарова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Захарова отбеляза, че Русия оценява разполагането в Норвегия на американски ракетни комплекси със среден и малък обсег като „поредно дестабилизиращо действие на НАТО“ с оглед на факта, че в обсега на тези оръжия попада значителна част от Европейска Русия, включително Москва. Следователно руската реакция ще включва поставянето на американските системи и поддържащата инфраструктура под „специално внимание от страна на руските стратегически сили за възпиране, което включва планиране на бойното използване на въпросните ударни системи в случай на въоръжен конфликт“, продължи говорителката на дипломатическото ведомство.
„Многократно и подробно сме обяснявали, че не са създадени благоприятни условия за смислен и ползотворен стратегически диалог със САЩ. А стъпки като разполагането на американски наземни ракети със среден обсег в Европа, които заплашват Руската федерация, меко казано биха занулили предпоставките за конструктивна дискусия със САЩ“, заяви Захарова, цитирана от ТАСС.
„Що се отнася до диалога със САЩ за стратегическа стабилност (...) бихме искали да ви напомним, че той не е в застой, а беше едностранно прекъснат от администрацията на (предходния президент Джо) Байдън. Настоящите американски власти нереалистично говорят за започване на някакви многостранни преговори със задължителното участие на Китай, който многократно и ясно е заявявал, че има убедителни причини да не се ангажира с подобна работа на този етап“, заключи дипломатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 еб иси май ката
17:26 07.09.2026
2 Дзак
Коментиран от #4, #14
17:26 07.09.2026
3 Нали
17:28 07.09.2026
4 Джак
До коментар #2 от "Дзак":иии....
17:29 07.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #21
17:30 07.09.2026
6 Отзад Сила
17:30 07.09.2026
7 име
17:31 07.09.2026
8 То и Орешника
17:31 07.09.2026
9 Заприлича на истинска рускиня
17:31 07.09.2026
10 оня с коня
Коментиран от #24
17:32 07.09.2026
11 Как Тръмп
17:32 07.09.2026
12 хаха
Коментиран от #26, #29, #46, #47
17:32 07.09.2026
13 Брежнев
Коментиран от #34
17:34 07.09.2026
14 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "Дзак":Дядо ми я харесва.Вика че би я опънал😁
Коментиран от #16
17:35 07.09.2026
15 Много
Коментиран от #41
17:35 07.09.2026
16 Той сигурно
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":и Вова?
17:36 07.09.2026
17 Абе
17:37 07.09.2026
18 Тошо
17:38 07.09.2026
19 Явор Мдачков
Коментиран от #23
17:38 07.09.2026
20 Бялджип
Коментиран от #35
17:38 07.09.2026
21 Соломон
До коментар #5 от "Овчар":Колко пъти трябва да ти обяснявам че Русия похарчи в пъти повече пари от това което може да извлече някога от това което е заграбила от Украйна.
Коментиран от #42
17:39 07.09.2026
22 Значи
17:42 07.09.2026
23 Ами
До коментар #19 от "Явор Мдачков":Поне 1000пъти победи,но само в мечтите на Путлеристите. Иннак реална драпа още да превземе Мала Токмачка ама се неможе.
17:42 07.09.2026
24 име
До коментар #10 от "оня с коня":Конь, кога Русия е разположила ракетите си в задния двор на САЩ, примерно в Канада, че не се сещам?!
Коментиран от #27, #28, #31, #32
17:43 07.09.2026
25 Моделиер
17:44 07.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами
До коментар #24 от "име":Нека опита.М?
17:45 07.09.2026
28 Но имат
До коментар #24 от "име":хипер,обикалящ земята!
17:45 07.09.2026
29 И Таа петушара е пуснала
До коментар #12 от "хаха":Кафевата линия !
Ал ката е ..олабила,.. като при У йло...
Ааааахахаха
17:46 07.09.2026
30 Докато преговарят,
Коментиран от #33, #37, #40
17:47 07.09.2026
31 За Сармат
До коментар #24 от "име":няма значение къде е !
Коментиран от #36
17:47 07.09.2026
32 Това
До коментар #24 от "име":е отговор,на Сармат,Орешник и Посейдон!
17:48 07.09.2026
33 Поо
До коментар #30 от "Докато преговарят,":море ли?
17:48 07.09.2026
34 А не ,бе
До коментар #13 от "Брежнев":По Стар Съветски и КГБейски..обичай,..обарване и мляскане с Език
Ааааахахаха
17:48 07.09.2026
35 Не е красива
До коментар #20 от "Бялджип":като Мадлин Олбрайт, нали?
17:49 07.09.2026
36 Соломон
До коментар #31 от "За Сармат":За кой сармат говориш. Че вече два пъти се взривява. Последния път при излитане . А местните още кихат и кашлят от токсичното гориво
17:50 07.09.2026
37 Сметах,сметах
До коментар #30 от "Докато преговарят,":Вече трябваше да са превзели Мала Токмачка.
Коментиран от #39
17:50 07.09.2026
38 НИЩО МУ НЯМА
НАЛИ СПЕЧЕЛИХТЕ ИЗБОРИТЕ
В ИЗТОЧНО ГДР....КО РЕВЕШ..А🗣
17:51 07.09.2026
39 Какво да и превземат?
До коментар #37 от "Сметах,сметах":Малая Токачка е в историята. Сега е купчина строителен отпадък, премесен с украински останки.
Коментиран от #44
17:53 07.09.2026
40 Па то монгольята
До коментар #30 от "Докато преговарят,":Не я ли превзеха оше през 20 14 г.. когиш влезнаа у Крим и Донбас?!?
Или я вземаа при десанта с кораба москаль ?
17:53 07.09.2026
41 Питай , бе !
До коментар #15 от "Много":Майка ти знае рецептата .
17:53 07.09.2026
42 Ами
До коментар #21 от "Соломон":Тя нищо не може да извече. Всичко превзето е "изгорена земя" без инфраструктура без нищо. От дам да се добива нещо трява да се инвсестират десерки милиарди, а тя Русия залежите насобствена територия неуспява да разработи и експлутира евективно та останали на украйнските. От войната на Путин Русия няма какво да спечели, но за сметка натова губи всичко без значение дали някога ще успе изобщо да спечели самата война формално. Цената вече е такава, че пак ще реална загуба.
Коментиран от #45
17:54 07.09.2026
43 РУСИЯ СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО!
Коментиран от #48
17:56 07.09.2026
44 Не им требе викаш..
До коментар #39 от "Какво да и превземат?":Като Киев за 2 дня!
Тогава оти цаливат КУ ранагите украински ...пред селото?!?
Хахахаха
17:57 07.09.2026
45 В чужда паница надничаш
До коментар #42 от "Ами":От бандеровците зависи, в какво състояние ще бъде Украйна при капитулацията. Да се бият мъжката на фронта, а не да се крият зад мирното население в градовете. Много ясно, че след артилерийска подготовка градовете ще се превърнат в руини.
17:58 07.09.2026
46 Е тва е истински
До коментар #12 от "хаха":Маскаль!
Пуснал е ..шокола:довата фабрика , ама...откъм..заднио двор
Ааааахахаха
17:59 07.09.2026
47 Те Тоа маскаль влазя у Киев
До коментар #12 от "хаха":На ТРЕТИЯТ ДЕН и носи... ДЕРМО Чемоданчика на подземната старуха ,.. Фюреро - педофил
Ааааахахаха
18:03 07.09.2026
48 Соломон
До коментар #43 от "РУСИЯ СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО!":Няма такова споразумение. И по кой газопровод Русия доставя газ на Европа
18:04 07.09.2026