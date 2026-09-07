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Говори Москва: Разполагането на американски ракети в Европа спъва преговорите за стратегическа стабилност
  Тема: Украйна

Говори Москва: Разполагането на американски ракети в Европа спъва преговорите за стратегическа стабилност

7 Септември, 2026 17:24 688 48

  • русия-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • мария захарова-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Захарова отбеляза, че Русия оценява разполагането в Норвегия на американски ракетни комплекси със среден и малък обсег като „поредно дестабилизиращо действие на НАТО“ с оглед на факта, че в обсега на тези оръжия попада значителна част от Европейска Русия, включително Москва

Говори Москва: Разполагането на американски ракети в Европа спъва преговорите за стратегическа стабилност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В момента няма условия за съществен диалог между Русия и САЩ относно стратегическата стабилност, а разполагането на американски ракетни системи в Европа, включително в Норвегия, би могло да отмени всички останали предварителни условия за подобни преговори, заяви днес говорителката на руското МВнР Мария Захарова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Захарова отбеляза, че Русия оценява разполагането в Норвегия на американски ракетни комплекси със среден и малък обсег като „поредно дестабилизиращо действие на НАТО“ с оглед на факта, че в обсега на тези оръжия попада значителна част от Европейска Русия, включително Москва. Следователно руската реакция ще включва поставянето на американските системи и поддържащата инфраструктура под „специално внимание от страна на руските стратегически сили за възпиране, което включва планиране на бойното използване на въпросните ударни системи в случай на въоръжен конфликт“, продължи говорителката на дипломатическото ведомство.

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„Многократно и подробно сме обяснявали, че не са създадени благоприятни условия за смислен и ползотворен стратегически диалог със САЩ. А стъпки като разполагането на американски наземни ракети със среден обсег в Европа, които заплашват Руската федерация, меко казано биха занулили предпоставките за конструктивна дискусия със САЩ“, заяви Захарова, цитирана от ТАСС.

„Що се отнася до диалога със САЩ за стратегическа стабилност (...) бихме искали да ви напомним, че той не е в застой, а беше едностранно прекъснат от администрацията на (предходния президент Джо) Байдън. Настоящите американски власти нереалистично говорят за започване на някакви многостранни преговори със задължителното участие на Китай, който многократно и ясно е заявявал, че има убедителни причини да не се ангажира с подобна работа на този етап“, заключи дипломатът.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еб иси май ката

    7 7 Отговор
    за да бъдем по-точни

    17:26 07.09.2026

  • 2 Дзак

    5 5 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #4, #14

    17:26 07.09.2026

  • 3 Нали

    4 2 Отговор
    сте големи приятели!?

    17:28 07.09.2026

  • 4 Джак

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    иии....

    17:29 07.09.2026

  • 5 Овчар

    8 6 Отговор
    Визитата на американските вампири..! От Русия искат достъп до окупираните територии за природни редкоземни елементи ( ресурси.) ще си платят..! На Украйна дават дълг под формата на оръжия и отбранителна техника..! ТАРИКАТИ..! После били миротворци..89

    Коментиран от #21

    17:30 07.09.2026

  • 6 Отзад Сила

    4 1 Отговор
    А Кадирката някой знае ли кво прави???

    17:30 07.09.2026

  • 7 име

    3 6 Отговор
    Важното е cоpоcнята да бърка по кофите, пък стратегическата стабилност кумета я яли.

    17:31 07.09.2026

  • 8 То и Орешника

    5 3 Отговор
    до Америка и обратно ,може!

    17:31 07.09.2026

  • 9 Заприлича на истинска рускиня

    6 3 Отговор
    Тоест на добиче.

    17:31 07.09.2026

  • 10 оня с коня

    4 4 Отговор
    не може русия да разполага Ракети и ЯО в Беларус,а да се възмушава от разполагане на Реципрочно натовско оръжие където е необходимо.

    Коментиран от #24

    17:32 07.09.2026

  • 11 Как Тръмп

    1 3 Отговор
    ще стреля по тази богата,красива,полезна земя?

    17:32 07.09.2026

  • 12 хаха

    7 2 Отговор
    Така така...

    Коментиран от #26, #29, #46, #47

    17:32 07.09.2026

  • 13 Брежнев

    4 1 Отговор
    Снощи Вова нали са цалува с Джаред!

    Коментиран от #34

    17:34 07.09.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Дядо ми я харесва.Вика че би я опънал😁

    Коментиран от #16

    17:35 07.09.2026

  • 15 Много

    4 1 Отговор
    изявления дава!Как смазва гласните струни?

    Коментиран от #41

    17:35 07.09.2026

  • 16 Той сигурно

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    и Вова?

    17:36 07.09.2026

  • 17 Абе

    3 1 Отговор
    И на кой вече му пука за лая на песовете от Кремъл. Те да си гледат превземането на поредните две несъществуващи украински села за 20 път.

    17:37 07.09.2026

  • 18 Тошо

    1 0 Отговор
    Таз година Норвегия,догодина Финландия!

    17:38 07.09.2026

  • 19 Явор Мдачков

    3 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #23

    17:38 07.09.2026

  • 20 Бялджип

    1 3 Отговор
    Понадебеляла Захарова. Не е вече очарователно момиченце

    Коментиран от #35

    17:38 07.09.2026

  • 21 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Колко пъти трябва да ти обяснявам че Русия похарчи в пъти повече пари от това което може да извлече някога от това което е заграбила от Украйна.

    Коментиран от #42

    17:39 07.09.2026

  • 22 Значи

    2 1 Отговор
    Песков е Кремъл,а Захарова-Москва?

    17:42 07.09.2026

  • 23 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Явор Мдачков":

    Поне 1000пъти победи,но само в мечтите на Путлеристите. Иннак реална драпа още да превземе Мала Токмачка ама се неможе.

    17:42 07.09.2026

  • 24 име

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Конь, кога Русия е разположила ракетите си в задния двор на САЩ, примерно в Канада, че не се сещам?!

    Коментиран от #27, #28, #31, #32

    17:43 07.09.2026

  • 25 Моделиер

    3 2 Отговор
    Пускам гейпанталони,с цепка отзад!

    17:44 07.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    Нека опита.М?

    17:45 07.09.2026

  • 28 Но имат

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    хипер,обикалящ земята!

    17:45 07.09.2026

  • 29 И Таа петушара е пуснала

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Кафевата линия !
    Ал ката е ..олабила,.. като при У йло...
    Ааааахахаха

    17:46 07.09.2026

  • 30 Докато преговарят,

    2 5 Отговор
    Руската армия ще превземе Одеса.

    Коментиран от #33, #37, #40

    17:47 07.09.2026

  • 31 За Сармат

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    няма значение къде е !

    Коментиран от #36

    17:47 07.09.2026

  • 32 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    е отговор,на Сармат,Орешник и Посейдон!

    17:48 07.09.2026

  • 33 Поо

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Докато преговарят,":

    море ли?

    17:48 07.09.2026

  • 34 А не ,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Брежнев":

    По Стар Съветски и КГБейски..обичай,..обарване и мляскане с Език
    Ааааахахаха

    17:48 07.09.2026

  • 35 Не е красива

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бялджип":

    като Мадлин Олбрайт, нали?

    17:49 07.09.2026

  • 36 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "За Сармат":

    За кой сармат говориш. Че вече два пъти се взривява. Последния път при излитане . А местните още кихат и кашлят от токсичното гориво

    17:50 07.09.2026

  • 37 Сметах,сметах

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Докато преговарят,":

    Вече трябваше да са превзели Мала Токмачка.

    Коментиран от #39

    17:50 07.09.2026

  • 38 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    НАЧЧАЛНИК
    НАЛИ СПЕЧЕЛИХТЕ ИЗБОРИТЕ
    В ИЗТОЧНО ГДР....КО РЕВЕШ..А🗣

    17:51 07.09.2026

  • 39 Какво да и превземат?

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Сметах,сметах":

    Малая Токачка е в историята. Сега е купчина строителен отпадък, премесен с украински останки.

    Коментиран от #44

    17:53 07.09.2026

  • 40 Па то монгольята

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Докато преговарят,":

    Не я ли превзеха оше през 20 14 г.. когиш влезнаа у Крим и Донбас?!?
    Или я вземаа при десанта с кораба москаль ?

    17:53 07.09.2026

  • 41 Питай , бе !

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Много":

    Майка ти знае рецептата .

    17:53 07.09.2026

  • 42 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Тя нищо не може да извече. Всичко превзето е "изгорена земя" без инфраструктура без нищо. От дам да се добива нещо трява да се инвсестират десерки милиарди, а тя Русия залежите насобствена територия неуспява да разработи и експлутира евективно та останали на украйнските. От войната на Путин Русия няма какво да спечели, но за сметка натова губи всичко без значение дали някога ще успе изобщо да спечели самата война формално. Цената вече е такава, че пак ще реална загуба.

    Коментиран от #45

    17:54 07.09.2026

  • 43 РУСИЯ СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО!

    2 3 Отговор
    Русия напълно прекрати доставките си на природен газ по газопроводи за Западна Европа, считано от този момент. ​Ръководителят на ЕС: „Не можете да замразите половината континент по този начин! Това е бруталено и безпощадено изнудване!“ ​Путин: „Вие превърнахте санкциите си в оръжие срещу нас. Защо да стопляме ръцете, които се опитват да ни задавят?“ ​Ръководителят на ЕС: „Това е акт на икономическа война! Ще претърпите пълна изолация от целия свят заради това!“ ​Путин: „Изолацията е западен мит. Суровите зими обаче са напълно реални.“

    Коментиран от #48

    17:56 07.09.2026

  • 44 Не им требе викаш..

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Какво да и превземат?":

    Като Киев за 2 дня!
    Тогава оти цаливат КУ ранагите украински ...пред селото?!?
    Хахахаха

    17:57 07.09.2026

  • 45 В чужда паница надничаш

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    От бандеровците зависи, в какво състояние ще бъде Украйна при капитулацията. Да се бият мъжката на фронта, а не да се крият зад мирното население в градовете. Много ясно, че след артилерийска подготовка градовете ще се превърнат в руини.

    17:58 07.09.2026

  • 46 Е тва е истински

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Маскаль!
    Пуснал е ..шокола:довата фабрика , ама...откъм..заднио двор
    Ааааахахаха

    17:59 07.09.2026

  • 47 Те Тоа маскаль влазя у Киев

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    На ТРЕТИЯТ ДЕН и носи... ДЕРМО Чемоданчика на подземната старуха ,.. Фюреро - педофил
    Ааааахахаха

    18:03 07.09.2026

  • 48 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "РУСИЯ СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО!":

    Няма такова споразумение. И по кой газопровод Русия доставя газ на Европа

    18:04 07.09.2026

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