Кървава драма със загинали в японска сладкарница

В японския град Мотосу, префектура Гифу, трима души загинаха след брутално нападение с нож и умишлен палеж в сладкарница Sunrise.
Инцидентът е станал в събота вечерта, като нападателят е ранил присъстващите с нож, след което е разпръснал бензин и е подпалил двуетажната сграда.
Спасителните екипи са открили телата на жертвите на място и в болница, а полицията работи по версия за предумишлено убийство и палеж, съобщава jiji.com.
Местните власти разследват мотивите за атаката, която шокира страната с необичайната си жестокост за района.
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1 Aлфа Bълкът
07:32 06.09.2026
2 Мдаа...
07:50 06.09.2026