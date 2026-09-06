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Кървава драма със загинали в японска сладкарница

Кървава драма със загинали в японска сладкарница

6 Септември, 2026 07:11, обновена 6 Септември, 2026 07:17 886 2

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Трима души са убити след брутално нападение с нож и умишлен палеж

Кървава драма със загинали в японска сладкарница - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В японския град Мотосу, префектура Гифу, трима души загинаха след брутално нападение с нож и умишлен палеж в сладкарница Sunrise.

Инцидентът е станал в събота вечерта, като нападателят е ранил присъстващите с нож, след което е разпръснал бензин и е подпалил двуетажната сграда.

Спасителните екипи са открили телата на жертвите на място и в болница, а полицията работи по версия за предумишлено убийство и палеж, съобщава jiji.com.

Местните власти разследват мотивите за атаката, която шокира страната с необичайната си жестокост за района.


Япония
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