Кървава драма със загинали в японска сладкарница

В японския град Мотосу, префектура Гифу, трима души загинаха след брутално нападение с нож и умишлен палеж в сладкарница Sunrise.

Инцидентът е станал в събота вечерта, като нападателят е ранил присъстващите с нож, след което е разпръснал бензин и е подпалил двуетажната сграда.

Спасителните екипи са открили телата на жертвите на място и в болница, а полицията работи по версия за предумишлено убийство и палеж, съобщава jiji.com.

Местните власти разследват мотивите за атаката, която шокира страната с необичайната си жестокост за района.