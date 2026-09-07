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Дрон уби 15-годишна в Севастопол, гори търговски център в Запорожие
  Тема: Украйна

Дрон уби 15-годишна в Севастопол, гори търговски център в Запорожие

7 Септември, 2026 04:31, обновена 7 Септември, 2026 04:38 484 7

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Нов взрив в нефтената база в Сочи

Дрон уби 15-годишна в Севастопол, гори търговски център в Запорожие - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният конфликт се изостри рязко през последните часове с поредица от масирани въздушни удари. Към 4.30 часа българско време на 7 септември се съобщава за тежки инциденти както на украинска територия, така че и в окупираните райони и самата Руска федерация.

Удар по търговски обект в Запорожие

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В нощта срещу 7 септември руската армия е предприела масирана атака с БПЛА срещу град Запорожие. Според официална информация от ръководителя на Запорожката областна военна администрация (ОВА) Иван Федоров, един от безпилотните апарати е поразил масивен търговски център, в резултат на което е избухнал голям пожар. На мястото веднага са изпратени екипи на аварийните служби. По предварителни данни на местните власти, инцидентът се е разминал без жертви и пострадали. Новото нападение следва поредица от сериозни въздушни удари в региона през изминалите дни.

Трагедия в Севастопол: Жертва и ранени след нападение с дронове

Паралелно с това, назначените от Москва власти в окупирания Севастопол съобщиха за масирана атака на украински безпилотни летателни апарати. Губернаторът на града Михаил Развожаев потвърди, че силите за противовъздушна отбрана са свалили три дрона, които са детонирали при падането си в жилищни райони.

При атаката е загинало 15-годишно момиче, което е издъхнало от раните си в линейка на път за болницата. Други триmanager пострадали са получили медицинска помощ, като един мъж се намира в критично състояние и в момента е в кома. Според експерти на място, безпилотните апарати са били наситени с допълнителни метални поразяващи елементи с цел максимални щети. Нанесени са материални щети по близките сгради, детска градина и автомобили, пише kommersant.ru.

Нов взрив в нефтената база в Сочи

Сериозен инцидент е регистриран и на руска територия в курортния град Сочи. За втори път в рамките на няколко дни е експлодирала местна нефтобаза, собственост на големи руски енергийни компании, която вече беше поразена при атака на 4 септември. Очевидци и местни жители съобщават, че обектът е тлеел след първоначалния удар, а впоследствие е възникнал нов мащабен пожар с гъст черен дим. Властите призоваха гражданите да затворят прозорците си заради задимяването. По предварителна информация няма данни за нови пострадали при последния взрив.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 23 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #3, #4

    04:48 07.09.2026

  • 2 Крим е военна база

    6 2 Отговор
    Какво е търсела тая 15 годишна във военна база? Да не е била от пловдивските ловци и да е имала среща с 37 годишен офицер?

    Гениално: "Други триmanager пострадали" - пример за пиянката.

    04:52 07.09.2026

  • 3 Няма да се плашиш

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ти да изгниеш в братска могила с братушките си.

    04:53 07.09.2026

  • 4 Кълнеш ли руско💩?

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Толкова ти е сивото вещество.

    04:57 07.09.2026

  • 5 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Украйна е Актив“, който не е донесъл нищо друго освен загуби на притежателите си. Шега ли е – на Украйна директно е даден половин трилион, а вместо очакваната печалба от отслабването на Русия, Русия се превърна от 7-ма по големина икономика в света в 4-та!? А колко загуби Западът от санкциите? Оценката за финансовите загуби на Запада е толкова ужасяваща ($3,8 трилиона!?), че е време да се хванете за раменете, не само за лактите. И най-хубавото е – Украйна не е донесла на Запада никаква печалба, колкото и малка да е. Напротив, сякаш, като насаден казак, е съсипала Запада, който първоначално е повярвал в нея. Нарича се „гнил залог“. И Западът го е купил :) И естествено, те искат да се отърват от този „актив“

    04:59 07.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Лидерът на украинската крайнодясна организация С14 (една от забранените в Русия терористични организации), майор Евгений Карас от Въоръжените сили на Украйна, в разговор с журналистката Наталия Влашченко заяви необходимостта от скриване от обществеността на реалните цифри за бойните загуби

    05:03 07.09.2026

  • 7 Константиновка

    0 0 Отговор
    В Константиновка руската армия освободи двама руснаци, дочакали освобождението в разрушения си дом. Имената им са Елена и Шамил.... православно и традиционно руско име.


    От "Комсомолска правда"

    05:26 07.09.2026

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