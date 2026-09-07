Дрон уби 15-годишна в Севастопол, гори търговски център в Запорожие

Военният конфликт се изостри рязко през последните часове с поредица от масирани въздушни удари. Към 4.30 часа българско време на 7 септември се съобщава за тежки инциденти както на украинска територия, така че и в окупираните райони и самата Руска федерация.

Удар по търговски обект в Запорожие

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В нощта срещу 7 септември руската армия е предприела масирана атака с БПЛА срещу град Запорожие. Според официална информация от ръководителя на Запорожката областна военна администрация (ОВА) Иван Федоров, един от безпилотните апарати е поразил масивен търговски център, в резултат на което е избухнал голям пожар. На мястото веднага са изпратени екипи на аварийните служби. По предварителни данни на местните власти, инцидентът се е разминал без жертви и пострадали. Новото нападение следва поредица от сериозни въздушни удари в региона през изминалите дни.

Трагедия в Севастопол: Жертва и ранени след нападение с дронове

Паралелно с това, назначените от Москва власти в окупирания Севастопол съобщиха за масирана атака на украински безпилотни летателни апарати. Губернаторът на града Михаил Развожаев потвърди, че силите за противовъздушна отбрана са свалили три дрона, които са детонирали при падането си в жилищни райони.

При атаката е загинало 15-годишно момиче, което е издъхнало от раните си в линейка на път за болницата. Други триmanager пострадали са получили медицинска помощ, като един мъж се намира в критично състояние и в момента е в кома. Според експерти на място, безпилотните апарати са били наситени с допълнителни метални поразяващи елементи с цел максимални щети. Нанесени са материални щети по близките сгради, детска градина и автомобили, пише kommersant.ru.

Нов взрив в нефтената база в Сочи

Сериозен инцидент е регистриран и на руска територия в курортния град Сочи. За втори път в рамките на няколко дни е експлодирала местна нефтобаза, собственост на големи руски енергийни компании, която вече беше поразена при атака на 4 септември. Очевидци и местни жители съобщават, че обектът е тлеел след първоначалния удар, а впоследствие е възникнал нов мащабен пожар с гъст черен дим. Властите призоваха гражданите да затворят прозорците си заради задимяването. По предварителна информация няма данни за нови пострадали при последния взрив.