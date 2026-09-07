F-35 поскъпна драстично, Русия готви 10 хиляди ракети от нов тип

Световният пазар на отбрана осъмна на 7 септември с ключови новини около ценообразуването на най-модерните изтребители и плановете за производство на нови ракетни оръжия. Докато американската програма за стелт технологии бележи сериозно поскъпване, руските държавни компании отчитат стабилен темп в доставките и преминават към икономически изгодни офанзивни средства.

Защо цената на F-35 скочи рязко за международните купувачи

Според данни на Съвместния програмен офис на F-35 (JPO), цитирани от Breaking Defense, базовата цена на изтребителите от ново поколение се е повишила с над 11% за производствените партиди лотове 18 и 19. Модификацията с конвенционално излитане F-35A вече надхвърля 92 милиона долара, докато вариантът с вертикално кацане F-35B достигна 121,4 милиона долара.

Военни експерти от Defense Express обясняват, че тези суми представляват т.нар. "flyaway cost" (цена за напълно готов самолет без допълнителни услуги), приложима единствено за американското правителство. За чуждестранните купувачи обаче реалната стойност на един самолет често надхвърля 200 милиона долара. Причината е, че международните договори задължително включват скъпоструваща логистика, изграждане на наземна инфраструктура, резервни части, обучение на пилоти и пакети с въоръжение. Като пример специалистите посочват договорите с Чехия и Полша, където крайната цена за единица е в пъти по-висока.

"Рособоронекспорт" изпълни над половината от плана за 2026 година

На фона на динамиката в САЩ, руският държавен износител "Рособоронекспорт" обяви междинните си резултати за текущата година. Генералният директор на компанията Александър Михеев съобщи пред ТАСС (tass.ru), че към септември 2026 г. планът за доставки на военна техника за чуждестранни партньори е изпълнен на над 50%.

Изявлението беше направено в навечерието на международното изложение El Alamein International Airshow 2026 в Египет. Михеев подчерта, че интересът към руското оръжие остава стабилен, като акцентът пада върху многоцелевите изтребители от пето поколение Су-57 и крилатите ракети "Калибър". Основните пазарни предимства на техниката остават нейната пълна независимост от импортни компоненти и реалният боен опит.

Русия започва масово производство на евтината крилата ракета "Дань-Т"

Същевременно стана ясно, че Руската федерация започва преход към производството на нов тип евтино ракетно оръжие, известно като "Ersatz-ракети". Украинският военен съветник по технологичните въпроси Сергей "Флеш" Бескрестнов публикува в каналите си (t.me/serhii_flash) първите снимки на новата крилата ракета "Дань-Т".

Според техническите анализи, публикувани от УНИАН, "Дань-Т" визуално наподобява бюджетния ракетодрон "Бандерол", но се различава съществено от по-старата модификация "Дань-М", разработена на базата на реактивна мишена. Основните характеристики на новото оръжие включват:

Обсег на действие: до 500 километра.

Тегло на бойната глава: 135 килограма.

Платформи за изстрелване: Самолети Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и хеликоптери Ми-28.

Авиационни експерти отбелязват, че основната опасност на ракетите "Дань-Т" се крие в тяхната изключително ниска производствена цена в сравнение със стратегическите Х-101. Москва планира да произведе около 10 000 бройки от този тип до 2027 година, което ще постави сериозно предизвикателство пред противниковите системи за противовъздушна отбрана.