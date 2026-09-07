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Въоръжен мъж нападна кандидат за губернатор в САЩ

Въоръжен мъж нападна кандидат за губернатор в САЩ

7 Септември, 2026 06:40, обновена 7 Септември, 2026 06:45 635 3

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Полицията в щата Охайо арестува 38-годишен мъж с множество оръжия, опитал се да атакува демократката Ейми Актън по време на предизборно събитие

Въоръжен мъж нападна кандидат за губернатор в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозен инцидент с политическо насилие беляза предизборната кампания в САЩ. Въоръжен мъж се опита да нападне Ейми Актон, кандидат за губернатор от Демократическата партия в щата Охайо. Нападението е извършено в неделя следобед по време на традиционния панаир „Канфийлд“ (Canfield Fair) в окръг Махонинг, съобщават световните агенции.

Според информация на правоохранителните органи, разпространена от NBC News, 38-годишният нападател Патрик Хавас е нахлул в шатрата на Демократическата партия, докато Актън е произнасяла реч пред избиратели. Мъжът е снимал с мобилния си телефон и започнал грубо да си проправя път през тълпата, за да достигне до политическия представител. При агресивното настъпление той е повалил на земята няколко доброволци и възрастни граждани, двама от които са получили леки наранявания.

Служители на щатската магистрална полиция и екипът по сигурността на Ейми Актън са реагирали незабавно, поваляйки нападателя на земята преди да достигне до целта си. Шерифът на окръг Махонинг, Джери Грийн, потвърди пред Reuters, че след задържането у Хавас са открити два пистолета, тейзър и бокс. Оръжията не са били извадени от кобурите по време на самия сблъсък. Нападателят е отведен в местния затвор с повдигнати две обвинения за нападение и едно за нарушаване на обществения ред.

Политически лидери от целия спектър в САЩ остро осъдиха атаката. Настоящият републикански губернатор на Охайо Майк Деуайн обяви в социалните мрежи, че заплахите и насилието по време на публични прояви са абсолютно недопустими. Опонентът на Актън в предстоящата надпревара – милиардерът и кандидат на Републиканската партия Вивек Рамасвами, също осъди инцидента чрез своя щаб, определяйки го като „напълно неприемлив“.

Предизборната кампания за избор на нов губернатор на Охайо навлиза в последните си шест седмици преди вота през ноември и се очертава като една от най-оспорваните в страната. Самата Ейми Актън, която е лекар по професия и бивш директор на здравния департамент на щата, не е пострадала и благодари на органите на реда за бързата реакция.


САЩ
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    06:57 07.09.2026

  • 2 ВЕСЕЛЯК

    3 2 Отговор
    Два пистолета, нож, бокс и електрошок си седяли в кобурите, но тоя я бил НАПАДНАЛ??!?!
    Може да е искал само да я опъне бе. Еврейките се опъват много яко и са баш дашни. Много са "желателни" тия куч.... дамски кученца.

    07:00 07.09.2026

  • 3 Насилието било недопустимо…

    3 1 Отговор
    Я стига, в америка има повече оръжия отколкото хора, там се стреля за закуска, обяд и вечеря и от време на време на месо за удоволствие, какви ми ги дрънкат, ха, ха, ха…

    07:26 07.09.2026