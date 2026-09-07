Новини
Свят »
Украйна »
ВСУ удариха търговски център в Мариупол, руснаците - Балаклея
  Тема: Украйна

ВСУ удариха търговски център в Мариупол, руснаците - Балаклея

7 Септември, 2026 06:50, обновена 7 Септември, 2026 06:57 1 329 33

  • мариупол-
  • търговски център-
  • балаклея-
  • корупция-
  • апаки

Секретен одит: Украйна изгубила 1,2 млрд. долара от корупция през 2024 г.

ВСУ удариха търговски център в Мариупол, руснаците - Балаклея - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военната обстановка в Украйна остава силно динамична към утрото на 7 септември 2026 г.. През изминалата нощ бяха регистрирани нови масирани нападения с безпилотни летателни апарати и артилерийски обстрели, успоредно с разтърсващи разкрития в международната преса за мащабите на финансовите злоупотреби в отбранителния сектор на нападнатата държава.

Мащабен пожар в Мариупол след атака с дронове

В нощта срещу 7 септември временно окупираният от руските сили град Мариупол стана обект на уатака с дронове. Местни източници и очевидци съобщават в социалните мрежи за силни експлозии, последвани от огромен пожар в търговския център „Галактика“ (преди наричан украински супермаркет „Епицентър“). Според данни, публикувани от украинското издание „Украинская правда“, в града е активирана противовъздушната отбрана, но сериозните материални щети вече са факт. Преди броени седмици подобен инцидент сполетя и едноименния търговски център в Донецк.

Руски обстрел над жилищен район в Балаклея

Руските войски също не спират офанзивата си, като нанесоха удар по един от микрорайоните на град Балаклея в Харковска област. Началникът на местната градска военна администрация Виталий Карабанов потвърди за среднощната атака, като призова гражданите да останат в укритията до пълното отзвучаване на опасността. По информация от ТСН Новини, към ранните часове на деня се изясняват точните последствия и евентуалният брой на пострадалите цивилни граждани.

Секретен одит: Украйна е изгубила 1,2 млрд. долара от корупция през 2024 г.

На фона на ожесточените боеве, американският вестник „Ню Йорк Таймс“ публикува мащабно разследване, базирано на класифицирани вътрешни документи и държавни одити на Украйна. Според разкритията, само за 2024 година Министерството на отбраната на Украйна е изгубило около 1,2 милиарда долара вследствие на измами, разхищения и лошо управление в сферата на военните поръчки.

Разследването подчертава, че седем от десетте най-големи военни контрагенти в страната са получили нови договори от Агенцията за отбранителни поръчки, въпреки че срещу тях има отворени разследвания за корупция, системно неизпълнение на доставки или дори арестувани изпълнителни директори. Одиторите дават примери за закупуване на дефектни минометни снаряди и преплащане на милиони долари чрез непрозрачни посредници, докато бюджетът се свива.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    19 14 Отговор
    Луната, Крим, остров Джарвис и аз сме руски.

    Коментиран от #12

    06:58 07.09.2026

  • 2 име

    17 35 Отговор
    Добре, че магазините и външните кенефи в Русия нямат ПВО, че да може бандерите да ударят нещо, а миcиpитe да ги пишат по новините как пичелят!

    Коментиран от #17

    07:00 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стой на сянка ,че

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "Стоянчо Пуканката":

    имаш брутални халюцинации.

    07:08 07.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Разяснение

    31 26 Отговор
    Войната се връща при фашисткия агресор .
    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е реален апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries ,Ozon , рафинерии и танкери същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия ...колапса е неизбежен.

    Коментиран от #9

    07:15 07.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    7 19 Отговор

    До коментар #7 от "Разяснение":

    Пропускаш да РАЗЯСНИШ най-важното: от колко години повтаряш ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ?!

    07:19 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бъркаш

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Луната е на Мъсков, шял да сади гъби.. а Крим, спор няма, исторически и фактически, и по народна воля си е руски.

    07:22 07.09.2026

  • 13 0407

    1 3 Отговор
    силна и слаба динамичност............

    07:23 07.09.2026

  • 14 Тече яко от гевгира

    12 7 Отговор
    Хубаво е, че американците вадят тези данни, които сигурно са силно занижени и определено се знаят от години. Интересното е, че ги научаваме от самите тях, които имат подобни проблеми с Пентагона, който не е издържал нито един одит в последно време. Ние, Европейците не се интересуваме от такива работи, защото парите ги нямаме за нищо. Не е наша работа да знаем кой колко получава по веригата?

    07:23 07.09.2026

  • 15 Мунчо Радев

    14 8 Отговор
    Светът и аз сме силно руски.

    07:27 07.09.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    9 9 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #22

    07:28 07.09.2026

  • 17 Ебонитовата пръчка

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Не си добре,лекувай се

    07:29 07.09.2026

  • 18 Малко детайли за денонощието

    14 13 Отговор
    🔥 Украински дронове удариха рафинерията на „Роснефт“ в Рязан, предизвикаха пожари в основни инсталации и спряха част от производството на обекта с капацитет около 17 млн. тона нефт годишно.
    ✈️ Украинските сили удариха военното летище в Ростов на Дон, като на мястото е регистриран пожар, а размерът на щетите се оценява.
    🎯 Поразени са руски радар „Подльот“ и два комплекса ПВО „Панцир-С1“, като щетите по тях все още се уточняват.
    🔥 Нови сателитни снимки потвърдиха резултатите от удара по летище Адлер край Сочи: унищожени са Ка-52 и Ми-28, повреден е Ми-8, унищожени са четири горивни резервоара, а радарната позиция е получила поне два директни удара.
    💥 При друг удар по руска позиция С-300 край Сочи са унищожени две пускови установки и комплекс „Панцир“.
    🚁 Украйна планира да увеличи капацитета си до едновременен нощен залп от около 1000 дрона срещу военни и икономически цели в Русия, включително въздушния транспорт.
    🛡️ Зеленски представи план А за ускоряване на дипломацията и план Б за изграждане на собствена противобалистична отбрана и масово производство на прехващачи срещу реактивни дронове.
    🚀 Украйна разработва реактивни прехващачи за цели, летящи със 400–600 км/ч, като Geran-4 и Geran-5 могат да достигат височина 5–7 км, което затруднява по-евтините средства за ПВО.

    Коментиран от #19, #20

    07:31 07.09.2026

  • 19 хахахахха

    8 7 Отговор

    До коментар #18 от "Малко детайли за денонощието":

    айде пак измишльотини,не ви ли омръзна да лъжете така безсрамно и то за няколко цента?

    07:41 07.09.2026

  • 20 име

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Малко детайли за денонощието":

    Баце, тва е някво резюме на бандераските успехи за две години назад. Какво значи "Украйна планира да увеличи капацитета си до едновременен нощен залп от около 1000 дрона". Те до преди няколко седмици го имаха тоя капацитет, изтрелваха по 800 до 1200 дрона на 24 часа за да ударят евентуално някой склад. Какво стана сега, защо го нямат?

    И какви са тези планове А и Б, какво стана с 40 дневния план за победа?

    Коментиран от #21

    07:45 07.09.2026

  • 21 Руснак без крак

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    07:47 07.09.2026

  • 22 Още мръда

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Старухата. Не изпуска ДЕРМО чемоданчика

    07:48 07.09.2026

  • 23 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    4 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #26, #33

    07:49 07.09.2026

  • 24 НАРКОТО ПЛАЧЕ ЧЕ

    3 1 Отговор
    Го бомбят а кога той бомби се дуе заедно със брюкселите. И САМО 1,2 МИЛИАРДА КРАДНАЛИ. ДЕСЕТКИ СА МИЛИАРДИТЕ. НО СИ ТРАЯТ САЩ. АКО ГИ ОСВЕТЛЯТ ВСИЧКИ И НАРКОТО И БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ СА У ЗАТВОРА.

    07:49 07.09.2026

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Ако ти гоТуря

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Ще ти почне чудесно.

    Коментиран от #28

    07:51 07.09.2026

  • 27 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    1 2 Отговор
    Е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #30

    07:51 07.09.2026

  • 28 УСПОКОЙ СЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ако ти гоТуря":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    07:52 07.09.2026

  • 29 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 1 Отговор
    Затова си загубиха държавата.

    Коментиран от #31

    07:53 07.09.2026

  • 30 Дай инфо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    14 та ..Зима или...?!?

    07:53 07.09.2026

  • 31 Карлуково/Старшата сестра

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    След пет минути е визитацията!Измий си очите.

    07:54 07.09.2026

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 33 Те почнат... МАН ..афете

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон...
    Така... ТРИДНЕВНО...
    Хихихихихи

    07:56 07.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания