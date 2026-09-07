ВСУ удариха търговски център в Мариупол, руснаците - Балаклея

Военната обстановка в Украйна остава силно динамична към утрото на 7 септември 2026 г.. През изминалата нощ бяха регистрирани нови масирани нападения с безпилотни летателни апарати и артилерийски обстрели, успоредно с разтърсващи разкрития в международната преса за мащабите на финансовите злоупотреби в отбранителния сектор на нападнатата държава.
Мащабен пожар в Мариупол след атака с дронове
В нощта срещу 7 септември временно окупираният от руските сили град Мариупол стана обект на уатака с дронове. Местни източници и очевидци съобщават в социалните мрежи за силни експлозии, последвани от огромен пожар в търговския център „Галактика“ (преди наричан украински супермаркет „Епицентър“). Според данни, публикувани от украинското издание „Украинская правда“, в града е активирана противовъздушната отбрана, но сериозните материални щети вече са факт. Преди броени седмици подобен инцидент сполетя и едноименния търговски център в Донецк.
Руски обстрел над жилищен район в Балаклея
Руските войски също не спират офанзивата си, като нанесоха удар по един от микрорайоните на град Балаклея в Харковска област. Началникът на местната градска военна администрация Виталий Карабанов потвърди за среднощната атака, като призова гражданите да останат в укритията до пълното отзвучаване на опасността. По информация от ТСН Новини, към ранните часове на деня се изясняват точните последствия и евентуалният брой на пострадалите цивилни граждани.
Секретен одит: Украйна е изгубила 1,2 млрд. долара от корупция през 2024 г.
На фона на ожесточените боеве, американският вестник „Ню Йорк Таймс“ публикува мащабно разследване, базирано на класифицирани вътрешни документи и държавни одити на Украйна. Според разкритията, само за 2024 година Министерството на отбраната на Украйна е изгубило около 1,2 милиарда долара вследствие на измами, разхищения и лошо управление в сферата на военните поръчки.
Разследването подчертава, че седем от десетте най-големи военни контрагенти в страната са получили нови договори от Агенцията за отбранителни поръчки, въпреки че срещу тях има отворени разследвания за корупция, системно неизпълнение на доставки или дори арестувани изпълнителни директори. Одиторите дават примери за закупуване на дефектни минометни снаряди и преплащане на милиони долари чрез непрозрачни посредници, докато бюджетът се свива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
Коментиран от #12
06:58 07.09.2026
2 име
Коментиран от #17
07:00 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стой на сянка ,че
До коментар #3 от "Стоянчо Пуканката":имаш брутални халюцинации.
07:08 07.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Разяснение
Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е реален апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries ,Ozon , рафинерии и танкери същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия ...колапса е неизбежен.
Коментиран от #9
07:15 07.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
До коментар #7 от "Разяснение":Пропускаш да РАЗЯСНИШ най-важното: от колко години повтаряш ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ?!
07:19 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бъркаш
До коментар #1 от "Радев":Луната е на Мъсков, шял да сади гъби.. а Крим, спор няма, исторически и фактически, и по народна воля си е руски.
07:22 07.09.2026
13 0407
07:23 07.09.2026
14 Тече яко от гевгира
07:23 07.09.2026
15 Мунчо Радев
07:27 07.09.2026
16 Дон Корлеоне
Коментиран от #22
07:28 07.09.2026
17 Ебонитовата пръчка
До коментар #2 от "име":Не си добре,лекувай се
07:29 07.09.2026
18 Малко детайли за денонощието
✈️ Украинските сили удариха военното летище в Ростов на Дон, като на мястото е регистриран пожар, а размерът на щетите се оценява.
🎯 Поразени са руски радар „Подльот“ и два комплекса ПВО „Панцир-С1“, като щетите по тях все още се уточняват.
🔥 Нови сателитни снимки потвърдиха резултатите от удара по летище Адлер край Сочи: унищожени са Ка-52 и Ми-28, повреден е Ми-8, унищожени са четири горивни резервоара, а радарната позиция е получила поне два директни удара.
💥 При друг удар по руска позиция С-300 край Сочи са унищожени две пускови установки и комплекс „Панцир“.
🚁 Украйна планира да увеличи капацитета си до едновременен нощен залп от около 1000 дрона срещу военни и икономически цели в Русия, включително въздушния транспорт.
🛡️ Зеленски представи план А за ускоряване на дипломацията и план Б за изграждане на собствена противобалистична отбрана и масово производство на прехващачи срещу реактивни дронове.
🚀 Украйна разработва реактивни прехващачи за цели, летящи със 400–600 км/ч, като Geran-4 и Geran-5 могат да достигат височина 5–7 км, което затруднява по-евтините средства за ПВО.
Коментиран от #19, #20
07:31 07.09.2026
19 хахахахха
До коментар #18 от "Малко детайли за денонощието":айде пак измишльотини,не ви ли омръзна да лъжете така безсрамно и то за няколко цента?
07:41 07.09.2026
20 име
До коментар #18 от "Малко детайли за денонощието":Баце, тва е някво резюме на бандераските успехи за две години назад. Какво значи "Украйна планира да увеличи капацитета си до едновременен нощен залп от около 1000 дрона". Те до преди няколко седмици го имаха тоя капацитет, изтрелваха по 800 до 1200 дрона на 24 часа за да ударят евентуално някой склад. Какво стана сега, защо го нямат?
И какви са тези планове А и Б, какво стана с 40 дневния план за победа?
Коментиран от #21
07:45 07.09.2026
21 Руснак без крак
До коментар #20 от "име":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!
07:47 07.09.2026
22 Още мръда
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Старухата. Не изпуска ДЕРМО чемоданчика
07:48 07.09.2026
23 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #26, #33
07:49 07.09.2026
24 НАРКОТО ПЛАЧЕ ЧЕ
07:49 07.09.2026
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Ако ти гоТуря
До коментар #23 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Ще ти почне чудесно.
Коментиран от #28
07:51 07.09.2026
27 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #30
07:51 07.09.2026
28 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #26 от "Ако ти гоТуря":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
07:52 07.09.2026
29 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #31
07:53 07.09.2026
30 Дай инфо
До коментар #27 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":14 та ..Зима или...?!?
07:53 07.09.2026
31 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #29 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":След пет минути е визитацията!Измий си очите.
07:54 07.09.2026
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
33 Те почнат... МАН ..афете
До коментар #23 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон...
Така... ТРИДНЕВНО...
Хихихихихи
07:56 07.09.2026