Военната обстановка в Украйна остава силно динамична към утрото на 7 септември 2026 г.. През изминалата нощ бяха регистрирани нови масирани нападения с безпилотни летателни апарати и артилерийски обстрели, успоредно с разтърсващи разкрития в международната преса за мащабите на финансовите злоупотреби в отбранителния сектор на нападнатата държава.

Мащабен пожар в Мариупол след атака с дронове

В нощта срещу 7 септември временно окупираният от руските сили град Мариупол стана обект на уатака с дронове. Местни източници и очевидци съобщават в социалните мрежи за силни експлозии, последвани от огромен пожар в търговския център „Галактика“ (преди наричан украински супермаркет „Епицентър“). Според данни, публикувани от украинското издание „Украинская правда“, в града е активирана противовъздушната отбрана, но сериозните материални щети вече са факт. Преди броени седмици подобен инцидент сполетя и едноименния търговски център в Донецк.

Руски обстрел над жилищен район в Балаклея

Руските войски също не спират офанзивата си, като нанесоха удар по един от микрорайоните на град Балаклея в Харковска област. Началникът на местната градска военна администрация Виталий Карабанов потвърди за среднощната атака, като призова гражданите да останат в укритията до пълното отзвучаване на опасността. По информация от ТСН Новини, към ранните часове на деня се изясняват точните последствия и евентуалният брой на пострадалите цивилни граждани.

Секретен одит: Украйна е изгубила 1,2 млрд. долара от корупция през 2024 г.

На фона на ожесточените боеве, американският вестник „Ню Йорк Таймс“ публикува мащабно разследване, базирано на класифицирани вътрешни документи и държавни одити на Украйна. Според разкритията, само за 2024 година Министерството на отбраната на Украйна е изгубило около 1,2 милиарда долара вследствие на измами, разхищения и лошо управление в сферата на военните поръчки.

Разследването подчертава, че седем от десетте най-големи военни контрагенти в страната са получили нови договори от Агенцията за отбранителни поръчки, въпреки че срещу тях има отворени разследвания за корупция, системно неизпълнение на доставки или дори арестувани изпълнителни директори. Одиторите дават примери за закупуване на дефектни минометни снаряди и преплащане на милиони долари чрез непрозрачни посредници, докато бюджетът се свива.