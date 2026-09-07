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Макрон организира амбициозна среща на върха за космоса! Някои от поканените вече обявиха, че няма да присъстват

Макрон организира амбициозна среща на върха за космоса! Някои от поканените вече обявиха, че няма да присъстват

7 Септември, 2026 10:23 1 535 62

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • космос

Срещата на върха за космоса е предвидена да се проведе в Париж на 9 и 10 септември, на нея са поканени 120 държави, с изключение на Русия, Иран и Северна Корея

Макрон организира амбициозна среща на върха за космоса! Някои от поканените вече обявиха, че няма да присъстват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските гиганти ще отсъстват, германският канцлер ще бъде зает в страната си: какво остава от амбицията на първата международна среща на върха за космоса, организирана по инициатива на френския президент Еманюел Макрон?, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Срещата на върха за космоса е предвидена да се проведе в Париж на 9 и 10 септември. На нея са поканени 120 държави, с изключение на Русия, Иран и Северна Корея. Тя ще се проведе под стъкления покрив на „Гран Пале“ в Париж.

Американските гиганти „Спейс Екс“ и „Блу ориджин“ , както и стартъпите „Стоук спейс“ и „Старклауд“ отмениха в четвъртък участието си на фона на слухове за натиск от Белия дом, съобщи пред АФП френското министерство на висшето образование, научните изследвания и космоса.

В петък беше официално потвърдено и отсъствието на германския канцлер Фридрих Мерц. Той трябваше да бъде съпредседател на тази безпрецедентна международна среща заедно с френския президент Еманюел Макрон, но натоварената му програма – реч в Бундестага и среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в сряда, последвана в четвъртък от разговор с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян – не му е оставила „никаква възможност“ да участва, според говорител на германското правителство.

В хода на подготовката на срещата французите и германците „се разбираха много добре и бяха готови да разговарят по всички въпроси, без да изключват и онези, по които има различия в оценките или дори съперничество“, посочват от Елисейския дворец няколко дни преди срещата.

Президентът Макрон вижда в тази среща възможност Европа да утвърди „своята визия за следващите десет години и мястото, което иска да заеме в космическите полети и изследвания“, посочват от Елисейския дворец.

Срещата се провежда в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп е поставил цел от 1000 изстрелвания годишно до 2030 г.

Ръководителят на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер настоява за нова амбиция на Европа в областта на космоса, като уверява, че Европа би могла да разработи пилотирани космически кораби „на разумна цена“.

Досега пилотираните полети не бяха приоритет за ЕКА, която разчиташе на САЩ за достъпа на европейските астронавти до космоса, както и за част от своите амбиции за изследване на Луната.

Но оттеглянето на Вашингтон от някои програми накара европейците да се замислят за зависимостта си от САЩ и за собствената си роля в изследването на Луната, отбелязва Франс прес.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жан Бойко

    59 7 Отговор
    Жабата оправи Европа , сега Космоса е наред !
    Оставка !

    10:26 07.09.2026

  • 2 Овчар

    32 9 Отговор
    Пожелавам на Китай успех в битката за луната..! В противен случай западните вампири ще поробят целия свят много бързо..!

    10:26 07.09.2026

  • 3 Що не

    36 4 Отговор
    Една космическа олимпиада? Или космическа бангаранга? Утре пак ще е с очила.

    10:26 07.09.2026

  • 4 име

    42 4 Отговор
    Тоя неадекватник оправи миграционната и демографската кризи в страната си, НАжеЛАЯ се в Украйна, НАжеЛАЯ се и в Африка, наяде се на шамари от мъжката баба....и сега ще оправя космоса!

    10:27 07.09.2026

  • 5 Политически

    42 4 Отговор
    труп, се опитва да имитра дейност..и му показаха пръстче. Иначе е проедната загубена битка.Имаха шанс само ако играеха с руснаците, ама пусти фобии..

    10:27 07.09.2026

  • 6 Цеко сифоня

    36 3 Отговор
    Е какво организира, като никой нема да дойде. Само той и баба му.

    Коментиран от #25

    10:28 07.09.2026

  • 7 Пич

    20 4 Отговор
    Устойчив и тъп Урсулианец!!! Както току що казах на един колега, разправял съм ви за концепцията на Китай за Луната!!! Вижте си в Нета!!! Там битката ще бъде жестока, и някои от нас ще доживеят да видят с очите си сюжети, като от фантастичните филми!!!

    Коментиран от #10, #14, #24

    10:29 07.09.2026

  • 8 Българин

    26 4 Отговор
    Във Франция и телескоп няма, за да гледат космоса.
    Какво могат да решават тогава?!? Какво ще решават без ракети?!?
    Ако искат космос, да ходят да се молят в Кремъл!

    10:29 07.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соваж бейби

    17 2 Отговор
    По добра идея е да си потърси бункер може и на Марс ,защото му идва краят на мандата .

    10:31 07.09.2026

  • 13 Този

    22 2 Отговор
    Малоумник в качеството си на какъв организира среща за космоса. Той с жена си( мъжа си) не може да се оправи, тръгнал космоса да оправя.

    10:31 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хан Крум

    16 1 Отговор
    Браво, мкрончо ще лети в в космоса със занзибарци и африканци. Гаранция за успех.

    Коментиран от #54

    10:33 07.09.2026

  • 17 Най вероятно

    17 2 Отговор
    , Макрон ще е първият хомосапиенс стигнал до спътника ПЕША

    10:33 07.09.2026

  • 18 Величко

    16 2 Отговор
    Оффф ... , като гледам двете наркоманчета на снимката и се сещам какво общо имат със космоса - като се надрусат и летят в космоса ...

    10:35 07.09.2026

  • 19 поемай банана

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "На кого му пука кво си казал ве":

    Внимателно, да не си задавиш!

    10:35 07.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зеления път

    14 2 Отговор
    Макрон да не праща любимият си Зеленото в космоса? Че светът нещо му утесня..

    10:38 07.09.2026

  • 23 Мдаа...

    12 2 Отговор
    мИкрончето на дядо бриджит!
    Редовно яде бой публично, никой не го бръсне за cливa, в центровете на големите градове не можеш да видиш бял човек, биха му шута от Африка, икономиката му е на дъното, стана за смях навсякъде.

    А си беше сила Франция, мдааа...

    Коментиран от #27

    10:39 07.09.2026

  • 24 Фръчилото

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    А ше доживеем ли а видим пак, как москалски корабль ше нацели Луната като..тоя на ПИЧ кин..-- Луна 25?!?
    Ама па така.. Яко а я нацели..
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #33

    10:40 07.09.2026

  • 25 Хе хе...

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Цеко сифоня":

    Злите езици във Франция не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо.

    10:40 07.09.2026

  • 26 Ба баааа

    11 2 Отговор
    Аве баба ти пак ще те пляска

    10:40 07.09.2026

  • 27 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа...":

    Хахаха.......
    Аа....... не така!!!
    Макарона баш единствено като слива го бръснат!!!

    Коментиран от #37

    10:41 07.09.2026

  • 28 Дън Бай

    11 2 Отговор
    Не разбрах дали Зеленски е поканен и ако е, колко пари трябва да му бъдат дадени за победата над Роскосмос?

    10:41 07.09.2026

  • 29 Неразбрахме.

    6 2 Отговор
    Кой, кой ще пращаме в Космоса?😇

    10:45 07.09.2026

  • 30 Да пратим и

    13 2 Отговор
    Макрон в космоса..

    10:45 07.09.2026

  • 31 Хаха

    9 2 Отговор
    Вместо да си решава вътрешните проблеми, Макарон ще лети в космоса.

    10:46 07.09.2026

  • 32 В космоса а?

    11 3 Отговор
    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция ще започне да налага такса върху модните артикули от вторник, като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха, тъй като правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия като Shein. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ? Същото е и в Италия и в Испания ...

    Коментиран от #34, #53

    10:47 07.09.2026

  • 33 Първо

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "Фръчилото":

    Ще видим как кораблья ти навлиза в твоя паветен лунен кратер, като го нацепва като кратера на Санторини!

    10:49 07.09.2026

  • 34 Горски, готин виц,

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "В космоса а?":

    ама бая дълъг.
    Следващата ти книга фентъзи ли ще е.
    .

    Коментиран от #38

    10:49 07.09.2026

  • 35 Макрон организира амбициозна среща

    9 1 Отговор
    Опитва се туризъм да развива тоя ненормалник и да пълни хотелите. Ако не е за една глупост ще е за друга

    10:49 07.09.2026

  • 36 Си Дзинпин

    1 8 Отговор
    Хихи, всичко "руско🌈🧝🏼🎪" е на Китай.

    10:50 07.09.2026

  • 37 Мдаа...

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Да бе, верно...
    Сега като се замислих...

    10:51 07.09.2026

  • 38 Истина е за съжаление пич

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Горски, готин виц,":

    Провери си го! Вече е факт. Нова такса има от миналата сряда 50% от цената на продукта преди данъци ...

    10:51 07.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 "среща на върха в космоса!"

    10 1 Отговор
    И на коя планета смятат да е срещата?

    10:54 07.09.2026

  • 41 ВЕСЕЛЯК

    12 0 Отговор
    Макарон оргазнизира разпродажба на дялове от Касиопея. Повечето поканени въздухари няма да присъстват.
    Да се смее ли човек, да плаче ли?! На къде е тръгнал тоя свят, а?
    Макарон и държавата му са пред фалит. Последните колонии и те ги наритаха преди 3-4 години. Няма вече безплатен уран, изкопаван от 6-7 годишни дечица, които едва доживяват до 8. Няма вече каучук, няма редкоземни. Има МАРОКАНЦИ. Ама колко искаш. Просто няма други. Има само МАРОКАНЦИ. И тоя, моля ви се, тръгнал да обсъжда космоса. Дялове да раздава и нотариални актове да пише.

    10:56 07.09.2026

  • 42 Макрон - Фръчилото

    12 0 Отговор
    И той ще отхвърчи като Мерц ... в "космоса"

    10:56 07.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 За какви глупости

    8 0 Отговор
    Пари харчи представете си френското министерство на висшето образование ... Да, точно от бюджета на министерството

    11:00 07.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пенчо

    9 1 Отговор
    Дапокани зеленски, той винаги е в облаците на крилата на дрогата!

    11:07 07.09.2026

  • 47 СМЕШЕН МАКАРОН

    11 0 Отговор
    ТОЯ С РЕПУБЛИКАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВИ , ТРЪГНА В КОСМОСА ДА БРОДИ

    11:09 07.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кмета на мурафета

    1 11 Отговор
    По този повод ние от Нанадолно Путинище вдигаме паметник на Всичката Дружба.
    Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!

    Коментиран от #57, #59

    11:09 07.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Интересно

    8 0 Отговор
    Макрон да не се надява на руски газ.
    Явно на срещата му за космоса ще присъстват Еритрея и Тринидад.

    11:13 07.09.2026

  • 52 Розовото пони зеля

    7 0 Отговор
    След като оправи Франция, укрия и ЕС режима, нищожеството ще оправя космоса и млечния път скоро.

    11:16 07.09.2026

  • 53 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "В космоса а?":

    Щом Франция е пр ... днала, значи ние тука направо ще се нас .... ерем.

    11:17 07.09.2026

  • 54 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хан Крум":

    От Джибути са отказали да участват. Нямали толкова висока палма, че да се изкатерят чак до космоса

    11:21 07.09.2026

  • 55 Хмм

    4 0 Отговор
    важното е, че зеленски ще е там, какво разбират САЩ и Русия от космос, може и без тях, изобщо поредната софра в Елисейския дворец

    11:22 07.09.2026

  • 56 защо

    3 0 Отговор
    Само този от снимката май му е поддръжника 😃

    11:23 07.09.2026

  • 57 НА ЗАКУСКА......

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Кмета на мурафета":

    МАЙ СИ ПРЕЯЛ СЪС СУРОВАТКА, .....КВО ШЕ КАЖЕШ....?

    11:25 07.09.2026

  • 58 604

    2 0 Отговор
    Тоъ е само космос...божкееее

    11:40 07.09.2026

  • 59 604

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Кмета на мурафета":

    Простотията не ходи по гората, а по хората!

    11:42 07.09.2026

  • 60 дядо

    1 0 Отговор
    И аз така, като ми завърти бабата един и почвам да халюцинирам!

    11:42 07.09.2026

  • 61 Макарон

    0 0 Отговор
    Зеля ще дойде ще гледаме звездите и ще си мечтаем!

    11:44 07.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

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