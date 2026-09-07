Макрон организира амбициозна среща на върха за космоса! Някои от поканените вече обявиха, че няма да присъстват

Американските гиганти ще отсъстват, германският канцлер ще бъде зает в страната си: какво остава от амбицията на първата международна среща на върха за космоса, организирана по инициатива на френския президент Еманюел Макрон?, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.
Срещата на върха за космоса е предвидена да се проведе в Париж на 9 и 10 септември. На нея са поканени 120 държави, с изключение на Русия, Иран и Северна Корея. Тя ще се проведе под стъкления покрив на „Гран Пале“ в Париж.
Американските гиганти „Спейс Екс“ и „Блу ориджин“ , както и стартъпите „Стоук спейс“ и „Старклауд“ отмениха в четвъртък участието си на фона на слухове за натиск от Белия дом, съобщи пред АФП френското министерство на висшето образование, научните изследвания и космоса.
В петък беше официално потвърдено и отсъствието на германския канцлер Фридрих Мерц. Той трябваше да бъде съпредседател на тази безпрецедентна международна среща заедно с френския президент Еманюел Макрон, но натоварената му програма – реч в Бундестага и среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в сряда, последвана в четвъртък от разговор с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян – не му е оставила „никаква възможност“ да участва, според говорител на германското правителство.
В хода на подготовката на срещата французите и германците „се разбираха много добре и бяха готови да разговарят по всички въпроси, без да изключват и онези, по които има различия в оценките или дори съперничество“, посочват от Елисейския дворец няколко дни преди срещата.
Президентът Макрон вижда в тази среща възможност Европа да утвърди „своята визия за следващите десет години и мястото, което иска да заеме в космическите полети и изследвания“, посочват от Елисейския дворец.
Срещата се провежда в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп е поставил цел от 1000 изстрелвания годишно до 2030 г.
Ръководителят на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер настоява за нова амбиция на Европа в областта на космоса, като уверява, че Европа би могла да разработи пилотирани космически кораби „на разумна цена“.
Досега пилотираните полети не бяха приоритет за ЕКА, която разчиташе на САЩ за достъпа на европейските астронавти до космоса, както и за част от своите амбиции за изследване на Луната.
Но оттеглянето на Вашингтон от някои програми накара европейците да се замислят за зависимостта си от САЩ и за собствената си роля в изследването на Луната, отбелязва Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жан Бойко
Оставка !
10:26 07.09.2026
2 Овчар
10:26 07.09.2026
3 Що не
10:26 07.09.2026
4 име
10:27 07.09.2026
5 Политически
10:27 07.09.2026
6 Цеко сифоня
Коментиран от #25
10:28 07.09.2026
7 Пич
Коментиран от #10, #14, #24
10:29 07.09.2026
8 Българин
Какво могат да решават тогава?!? Какво ще решават без ракети?!?
Ако искат космос, да ходят да се молят в Кремъл!
10:29 07.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соваж бейби
10:31 07.09.2026
13 Този
10:31 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хан Крум
Коментиран от #54
10:33 07.09.2026
17 Най вероятно
10:33 07.09.2026
18 Величко
10:35 07.09.2026
19 поемай банана
До коментар #14 от "На кого му пука кво си казал ве":Внимателно, да не си задавиш!
10:35 07.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зеления път
10:38 07.09.2026
23 Мдаа...
Редовно яде бой публично, никой не го бръсне за cливa, в центровете на големите градове не можеш да видиш бял човек, биха му шута от Африка, икономиката му е на дъното, стана за смях навсякъде.
А си беше сила Франция, мдааа...
Коментиран от #27
10:39 07.09.2026
24 Фръчилото
До коментар #7 от "Пич":А ше доживеем ли а видим пак, как москалски корабль ше нацели Луната като..тоя на ПИЧ кин..-- Луна 25?!?
Ама па така.. Яко а я нацели..
Ха-ха-ха
Коментиран от #33
10:40 07.09.2026
25 Хе хе...
До коментар #6 от "Цеко сифоня":Злите езици във Франция не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо.
10:40 07.09.2026
26 Ба баааа
10:40 07.09.2026
27 Пич
До коментар #23 от "Мдаа...":Хахаха.......
Аа....... не така!!!
Макарона баш единствено като слива го бръснат!!!
Коментиран от #37
10:41 07.09.2026
28 Дън Бай
10:41 07.09.2026
29 Неразбрахме.
10:45 07.09.2026
30 Да пратим и
10:45 07.09.2026
31 Хаха
10:46 07.09.2026
32 В космоса а?
Коментиран от #34, #53
10:47 07.09.2026
33 Първо
До коментар #24 от "Фръчилото":Ще видим как кораблья ти навлиза в твоя паветен лунен кратер, като го нацепва като кратера на Санторини!
10:49 07.09.2026
34 Горски, готин виц,
До коментар #32 от "В космоса а?":ама бая дълъг.
Следващата ти книга фентъзи ли ще е.
.
Коментиран от #38
10:49 07.09.2026
35 Макрон организира амбициозна среща
10:49 07.09.2026
36 Си Дзинпин
10:50 07.09.2026
37 Мдаа...
До коментар #27 от "Пич":Да бе, верно...
Сега като се замислих...
10:51 07.09.2026
38 Истина е за съжаление пич
До коментар #34 от "Горски, готин виц,":Провери си го! Вече е факт. Нова такса има от миналата сряда 50% от цената на продукта преди данъци ...
10:51 07.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 "среща на върха в космоса!"
10:54 07.09.2026
41 ВЕСЕЛЯК
Да се смее ли човек, да плаче ли?! На къде е тръгнал тоя свят, а?
Макарон и държавата му са пред фалит. Последните колонии и те ги наритаха преди 3-4 години. Няма вече безплатен уран, изкопаван от 6-7 годишни дечица, които едва доживяват до 8. Няма вече каучук, няма редкоземни. Има МАРОКАНЦИ. Ама колко искаш. Просто няма други. Има само МАРОКАНЦИ. И тоя, моля ви се, тръгнал да обсъжда космоса. Дялове да раздава и нотариални актове да пише.
10:56 07.09.2026
42 Макрон - Фръчилото
10:56 07.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 За какви глупости
11:00 07.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пенчо
11:07 07.09.2026
47 СМЕШЕН МАКАРОН
11:09 07.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Кмета на мурафета
Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!
Коментиран от #57, #59
11:09 07.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Интересно
Явно на срещата му за космоса ще присъстват Еритрея и Тринидад.
11:13 07.09.2026
52 Розовото пони зеля
11:16 07.09.2026
53 Интересно
До коментар #32 от "В космоса а?":Щом Франция е пр ... днала, значи ние тука направо ще се нас .... ерем.
11:17 07.09.2026
54 Интересно
До коментар #16 от "Хан Крум":От Джибути са отказали да участват. Нямали толкова висока палма, че да се изкатерят чак до космоса
11:21 07.09.2026
55 Хмм
11:22 07.09.2026
56 защо
11:23 07.09.2026
57 НА ЗАКУСКА......
До коментар #49 от "Кмета на мурафета":МАЙ СИ ПРЕЯЛ СЪС СУРОВАТКА, .....КВО ШЕ КАЖЕШ....?
11:25 07.09.2026
58 604
11:40 07.09.2026
59 604
До коментар #49 от "Кмета на мурафета":Простотията не ходи по гората, а по хората!
11:42 07.09.2026
60 дядо
11:42 07.09.2026
61 Макарон
11:44 07.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.