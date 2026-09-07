Уиткоф след преговорите в Киев: Постигнахме голям напредък в Москва

Преговорите на пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украинското ръководство в Киев приключиха, като след срещата двете страни дадоха малко подробности за обсъжданите предложения за прекратяване на войната, съобщи Би Би Си.

Уиткоф заяви на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, че според него при разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва предишния ден е бил постигнат "голям напредък".

"Чухме нови идеи. Чухме какво каза президентът Зеленски за тристранна среща, която, надяваме се, скоро ще бъде обявена. Имаше много различни интересни идеи, които обсъдихме в Москва и донесохме тук, в Киев", каза американският пратеник.

По думите на Уиткоф разговорите в украинската столица са преминали в добра атмосфера и той е окуражен от резултатите им.

Зеленски от своя страна заяви, че американските представители са "сработили дори по-добре от системите Patriot за нашите граждани, които се намират в столицата". Украинският президент очевидно визираше липсата на руски ракетни и дронови атаки срещу Киев в деня на преговорите.

Той благодари на Уиткоф и Къшнър за посещението и уточни, че по време на разговорите е станало дума и за реални ракети за украинските зенитно-ракетни системи Patriot.

"Имаше няколко нови идеи, обсъдихме ги. Дайте ни възможност засега да ги анализираме задълбочено, да разберем какви са детайлите, какви могат да бъдат стъпките и дали това ще ни приближи към мира. След това вече ще говорим с обществото", заяви Зеленски.

Според информация на "Файненшъл таймс", позоваваща се на запознати източници, Уиткоф и Къшнър всъщност са донесли в Киев малко нови предложения. Изданието посочва, че американските представители са се опитали да съживят по-стари идеи и да намалят различията между позициите на Киев и Москва.

Източниците на британското издание твърдят още, че участниците в разговорите като цяло са били на мнение, че войната едва ли ще приключи преди зимата, въпреки надеждите на Зеленски и екипа му за напредък през следващите месеци.

Обсъждани са и начините, по които партньорите могат да помогнат на Украйна да премине през очакваните руски удари срещу енергийната и друга критична инфраструктура през следващите месеци.

В същото време американското издание Axios съобщава, също позовавайки се на свои източници, че Уиткоф и Къшнър са заявили по време на срещата, че искат да постигнат пробив в преговорите преди настъпването на зимата.

Американските пратеници пристигнаха в Киев след разговори с Путин в Москва. По-рано в неделя те проведоха първи кръг от преговорите със Зеленски и представители на украинското ръководство, след което към разговорите се присъединиха и съветници по националната сигурност на Франция, Германия и Великобритания.