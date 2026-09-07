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Уиткоф след преговорите в Киев: Постигнахме голям напредък в Москва
  Тема: Украйна

Уиткоф след преговорите в Киев: Постигнахме голям напредък в Москва

7 Септември, 2026 08:11, обновена 7 Септември, 2026 09:33 2 572 79

  • украйна-
  • русия-
  • стив уиткоф-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Засега няма официална информация за резултатите и конкретното съдържание на разговорите

Уиткоф след преговорите в Киев: Постигнахме голям напредък в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Преговорите на пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украинското ръководство в Киев приключиха, като след срещата двете страни дадоха малко подробности за обсъжданите предложения за прекратяване на войната, съобщи Би Би Си.

Уиткоф заяви на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, че според него при разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва предишния ден е бил постигнат "голям напредък".

"Чухме нови идеи. Чухме какво каза президентът Зеленски за тристранна среща, която, надяваме се, скоро ще бъде обявена. Имаше много различни интересни идеи, които обсъдихме в Москва и донесохме тук, в Киев", каза американският пратеник.

По думите на Уиткоф разговорите в украинската столица са преминали в добра атмосфера и той е окуражен от резултатите им.

Зеленски от своя страна заяви, че американските представители са "сработили дори по-добре от системите Patriot за нашите граждани, които се намират в столицата". Украинският президент очевидно визираше липсата на руски ракетни и дронови атаки срещу Киев в деня на преговорите.

Той благодари на Уиткоф и Къшнър за посещението и уточни, че по време на разговорите е станало дума и за реални ракети за украинските зенитно-ракетни системи Patriot.

"Имаше няколко нови идеи, обсъдихме ги. Дайте ни възможност засега да ги анализираме задълбочено, да разберем какви са детайлите, какви могат да бъдат стъпките и дали това ще ни приближи към мира. След това вече ще говорим с обществото", заяви Зеленски.

Според информация на "Файненшъл таймс", позоваваща се на запознати източници, Уиткоф и Къшнър всъщност са донесли в Киев малко нови предложения. Изданието посочва, че американските представители са се опитали да съживят по-стари идеи и да намалят различията между позициите на Киев и Москва.

Източниците на британското издание твърдят още, че участниците в разговорите като цяло са били на мнение, че войната едва ли ще приключи преди зимата, въпреки надеждите на Зеленски и екипа му за напредък през следващите месеци.

Обсъждани са и начините, по които партньорите могат да помогнат на Украйна да премине през очакваните руски удари срещу енергийната и друга критична инфраструктура през следващите месеци.

В същото време американското издание Axios съобщава, също позовавайки се на свои източници, че Уиткоф и Къшнър са заявили по време на срещата, че искат да постигнат пробив в преговорите преди настъпването на зимата.

Американските пратеници пристигнаха в Киев след разговори с Путин в Москва. По-рано в неделя те проведоха първи кръг от преговорите със Зеленски и представители на украинското ръководство, след което към разговорите се присъединиха и съветници по националната сигурност на Франция, Германия и Великобритания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    36 3 Отговор
    Турист алабалист.
    Бляк.

    Коментиран от #55, #64

    08:14 07.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А У КИИФ

    49 4 Отговор
    Какво постигнахте? Поредното голямо НИЩО.

    08:16 07.09.2026

  • 4 Ха Ха

    29 3 Отговор
    Нови предизвикателства към Евро

    08:18 07.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха Ха

    35 6 Отговор
    Нови предизвикателства към Евро,ейските Атлантически ястреби - мирни преговори с Русия без тя да е победена?

    08:19 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кина

    30 6 Отговор
    Ега ти напредъка руснаците продължават да бомбят бензиностанции пристанища и енергийни пътища..

    08:20 07.09.2026

  • 9 Интересно

    25 2 Отговор
    Пак ли ви обещаха да не ви бият?

    08:22 07.09.2026

  • 10 ПЪЛНО ЗАТЪМНЕНИЕ

    32 4 Отговор
    За изборите в Германия. Защо така?

    08:22 07.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зеления път

    21 7 Отговор
    Зеленото го пекат на бавен огън. Въпросът е КОЙ ще е първи на трапезата за "кисело зеле с екстри" - руснаците, "желаещите" или самите украинци.

    Коментиран от #49

    08:29 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Коста

    30 8 Отговор
    Мечтата на ЗеленЧука, как Американците и войници на НАТО ще влязат в Окраина и ще изтикат руснаците, под ръководството на ВСУ разбира се, за да им се носи славата вечно. Гладна кокошка просо сънува!

    08:32 07.09.2026

  • 16 Квартал 95

    26 6 Отговор
    Положението на Зеленото не е розово, но.. то продължава да ламти за пари.

    08:34 07.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    20 4 Отговор

    До коментар #12 от "Истината е":

    В Донецк и Луганск малко ли областни градове има?
    А, вярно, те вече не са украински територии.

    Коментиран от #68

    08:43 07.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 койдазнай

    6 23 Отговор
    Напредък има, щото жужака няма карти!
    Зеленски му ги взе!

    08:45 07.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Антирашист 4380

    8 25 Отговор
    Рашистите се притесняват от Украйна, говорят за тристранна среща ,просия сащ и китай

    08:51 07.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 име

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Тъжна картина":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, пет години само спрягаш употребата на частицата ЩЕ!

    Коментиран от #76

    08:56 07.09.2026

  • 28 Разговорите

    11 2 Отговор
    са преминали в добра атмосфера!? Имало е достатъчни количества "пудра захар" - нали тъй чичо!?

    08:56 07.09.2026

  • 29 Спас

    6 24 Отговор
    Извергът от кремъл ще изтребва православтлни до деня в който негови хора не му видят сметкага. Уви това е картинката

    Коментиран от #32

    08:56 07.09.2026

  • 30 Хитър Петър

    19 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тъжна картина":

    Руснаците свършиха ракетите някъде около края на 2023. Някъде тогава се оказа, че нямат и танкове, половината си авиация загубиха при самото нахлуване, а операцията “Паяжина” унищожи и стратегическите им бомбардировачи. Тези реактивни дронове, с които атакуват сега, са направени с последните капки чипове, изстискани от евтини китайски перални. А, и някъде между всичко това Русия фалира (поне два пъти) още около 2023-2024 година. Но какво друго може да се очаква от двойника на Путин, който се къпе с еленска кръв, за да добута мандата на умрелия от рак и паркинсон едновременно оригинал. 😄

    Коментиран от #42

    08:57 07.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 В грешка си

    2 16 Отговор

    До коментар #20 от "Хитър Петър":

    Мислиш че Русия щеше да заграби само две области и да си прибере злата орда ?! Плановете на пустклер са съвсем други.

    Коментиран от #38, #41

    08:58 07.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хитър Петър

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "В грешка си":

    Какви са ?

    09:00 07.09.2026

  • 39 Обективни истини

    9 3 Отговор
    у Срайна е най-бедната и пропаднала страна в света, от където всеки мечтае да избяга, но това струва $30000 само на границата и по $10000 на всеки блок пост. А при Янукович, когото Майдана изгони, визата струваше $30.

    09:01 07.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хитър Петър

    12 3 Отговор
    Путин въобще не трябваше да се изтегля от околностите на Киев още в началото, докато не се представеше изпълнение на тяхните условия. Довери са на ония, които разиграват Русия с обещания и "договорености" още от преди края на Студената война чак до Минските тарикатлъци - същите ония, които нагнетяват омраза спрямо Русия съизмерима с бесовете на нацистите от ВСВ. Има го и всрианта, че руснаците го направиха защото подцениха американските планове и подготовката на укронацистите, като с групировка с такава численост просто нямаше да успеят да удържат завзетата територия. За това се оттеглиха и оставиха на бавни скорости в Източна Украйна.

    Коментиран от #45, #48

    09:03 07.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цеко,Лесичери

    3 13 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха ха":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.И още ще измре.

    Коментиран от #75

    09:06 07.09.2026

  • 48 Руский мир

    8 10 Отговор

    До коментар #43 от "Хитър Петър":

    Не се изтегли изритаха го. Гостомел се провали,колоната 65км изгоря. Окрадоха пералните и гърнетата и избягаха.

    Коментиран от #67

    09:07 07.09.2026

  • 49 Ебонитовата пръчка

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления път":

    Не си добре,лекувай се

    09:07 07.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 абе

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пац0":

    Кой не спази Б1, та се стигна до М1 и М2?

    Коментиран от #58

    09:08 07.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Уиткоф

    6 7 Отговор
    Най доброто за руснаците е примирие сега. В противен случай ще затънат страшно. Тръмп им даде година да се оправят,времето изтече.

    09:10 07.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 големи дипломати

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    много искат, но нямат желание

    09:11 07.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 40 трилиона

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Си Дзинпин":

    малко бъркат сметките..

    Коментиран от #65

    09:12 07.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дудов

    3 2 Отговор
    Глупака Тръмп усеща че му се клати стола и се опитва да замете акитата които излюпи чрез смелите си обещания и закани.Президентската институция на САЩ никога не е била вземана толкова несериозно досега

    09:14 07.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Смотаняху

    8 3 Отговор
    Попитали радио " Ереван" - "Кое е общото между Украйна и САЩ" .Разиото отговорило-"Двамата клоуни които ги управляват"

    09:16 07.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Да бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    кво праи Орбан?

    09:19 07.09.2026

  • 65 Но само

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "40 трилиона":

    твоите.

    09:20 07.09.2026

  • 66 Истината

    2 9 Отговор

    До коментар #61 от "Хитър Петър":

    Видно било. Видно е,че руснаците са изостанала държава,която претендира да диктува на Света как да живее. Крадливо полуфеодално общество с елементи на фашизъм. Украйна се защитава геройски и успя да изгони агресора от Киев. Понеже Путин беше обещал победа се коцентрира в Донбас и вече 5 години загробва хора там за да не падне Путин от власт.

    09:22 07.09.2026

  • 67 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Руский мир":

    Фантазираш. Срещу въпросната колона на Първа танкова армия никой не посмя да даде и един изстрел, защото беше от над 300 бронирани машини, а в Киев Украйна имаше десетина танка.

    09:27 07.09.2026

  • 68 койдазнай

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Според кой, Крим, Донецк и Луганск не са украински територии?!? Защото Китай, Индия, Беларус ги смятат за безспорни земи на Украйна, както винаги са заявявали. А това са основните съчзници на Русия. Ако вашият пенсионерски клуб не е съгласе, поне напишете писми на Лукашенка, да му обявсните.

    Коментиран от #70

    09:28 07.09.2026

  • 69 604

    2 0 Отговор
    Да бе ама пудинг низнай..пхахахахя

    09:35 07.09.2026

  • 70 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "койдазнай":

    От 190 държави в света, НИТО една не е признала...окупираните Украински територии за... монголяк ислямистки!
    И само 2 държави ( на Ким и Мадуро) са подкрепили Аншлуса на Фашагите кремльовски и Фюрера ПЕ дал в независима УКРАЙНА!!
    Това е истината

    09:36 07.09.2026

  • 71 Знаем

    4 0 Отговор
    Сключени са много руско- американски сделки за милиарди. Тях друго не ги интересува. Европейците да му мислят.

    Коментиран от #73

    09:38 07.09.2026

  • 72 Още

    4 0 Отговор
    десетина години преговори и сме по средата!

    09:39 07.09.2026

  • 73 Ще им

    0 3 Отговор

    До коментар #71 от "Знаем":

    заграбят ресурсите!

    09:40 07.09.2026

  • 74 Мишел

    5 3 Отговор
    Голям напредък в приказките на американците, нищо реално с Русия. Русия няма да търпи националисти в държава, с която граничи.

    Коментиран от #77

    09:42 07.09.2026

  • 75 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Цеко,Лесичери":

    Размените на убитите традиционно са над 500 украинци за двайсетина руснака.

    09:45 07.09.2026

  • 76 ХиХи

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Останаха само Краматорск и Славянск, другото вече е НЕ ЩЕ

    09:46 07.09.2026

  • 77 Ум ствено непълноценен,да? )))

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Правиш ли разлика между националисти и Нацисти , Педрила?
    Хехехехе
    Пе дофила Загуби позорно войната, нито една Превзета Област и областен град, Нито една изпълнена негова ЦЕЛ! Нема Киев, Харков, Херсон, Одеса, Суми, Чернигов... Монголски навсегда! Няма Киев, Дамаск, Виена, Берлин и Лиса бон...
    Затова ще дох нут маскалья докато .. Фюрера ПЕ дал.. СДО ХНЕ
    Ааааахахаха

    09:49 07.09.2026

  • 78 Ха сега де...

    2 0 Отговор
    На масата и с двете воюващи страни уж постигат "големи успехи", а войните в Украйна и Иран продължават все по ожесточено.

    09:49 07.09.2026

  • 79 дайте да дадем

    1 2 Отговор
    Големият напредък в Москва, ще бъде заличен от "тримата желаещи" войната да продължи - от Великобритания, Франция и германия! Тяхната среща със Зеленски е след вашата!

    09:54 07.09.2026

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