Уиткоф след преговорите в Киев: Постигнахме голям напредък в Москва

Преговорите на пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украинското ръководство в Киев приключиха, като след срещата двете страни дадоха малко подробности за обсъжданите предложения за прекратяване на войната, съобщи Би Би Си.
Уиткоф заяви на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, че според него при разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва предишния ден е бил постигнат "голям напредък".
"Чухме нови идеи. Чухме какво каза президентът Зеленски за тристранна среща, която, надяваме се, скоро ще бъде обявена. Имаше много различни интересни идеи, които обсъдихме в Москва и донесохме тук, в Киев", каза американският пратеник.
По думите на Уиткоф разговорите в украинската столица са преминали в добра атмосфера и той е окуражен от резултатите им.
Зеленски от своя страна заяви, че американските представители са "сработили дори по-добре от системите Patriot за нашите граждани, които се намират в столицата". Украинският президент очевидно визираше липсата на руски ракетни и дронови атаки срещу Киев в деня на преговорите.
Той благодари на Уиткоф и Къшнър за посещението и уточни, че по време на разговорите е станало дума и за реални ракети за украинските зенитно-ракетни системи Patriot.
"Имаше няколко нови идеи, обсъдихме ги. Дайте ни възможност засега да ги анализираме задълбочено, да разберем какви са детайлите, какви могат да бъдат стъпките и дали това ще ни приближи към мира. След това вече ще говорим с обществото", заяви Зеленски.
Според информация на "Файненшъл таймс", позоваваща се на запознати източници, Уиткоф и Къшнър всъщност са донесли в Киев малко нови предложения. Изданието посочва, че американските представители са се опитали да съживят по-стари идеи и да намалят различията между позициите на Киев и Москва.
Източниците на британското издание твърдят още, че участниците в разговорите като цяло са били на мнение, че войната едва ли ще приключи преди зимата, въпреки надеждите на Зеленски и екипа му за напредък през следващите месеци.
Обсъждани са и начините, по които партньорите могат да помогнат на Украйна да премине през очакваните руски удари срещу енергийната и друга критична инфраструктура през следващите месеци.
В същото време американското издание Axios съобщава, също позовавайки се на свои източници, че Уиткоф и Къшнър са заявили по време на срещата, че искат да постигнат пробив в преговорите преди настъпването на зимата.
Американските пратеници пристигнаха в Киев след разговори с Путин в Москва. По-рано в неделя те проведоха първи кръг от преговорите със Зеленски и представители на украинското ръководство, след което към разговорите се присъединиха и съветници по националната сигурност на Франция, Германия и Великобритания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Бляк.
Коментиран от #55, #64
08:14 07.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А У КИИФ
08:16 07.09.2026
4 Ха Ха
08:18 07.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ха Ха
08:19 07.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 кина
08:20 07.09.2026
9 Интересно
08:22 07.09.2026
10 ПЪЛНО ЗАТЪМНЕНИЕ
08:22 07.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Зеления път
Коментиран от #49
08:29 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Коста
08:32 07.09.2026
16 Квартал 95
08:34 07.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Гост
До коментар #12 от "Истината е":В Донецк и Луганск малко ли областни градове има?
А, вярно, те вече не са украински територии.
Коментиран от #68
08:43 07.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 койдазнай
Зеленски му ги взе!
08:45 07.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Антирашист 4380
08:51 07.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 име
До коментар #26 от "Тъжна картина":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, пет години само спрягаш употребата на частицата ЩЕ!
Коментиран от #76
08:56 07.09.2026
28 Разговорите
08:56 07.09.2026
29 Спас
Коментиран от #32
08:56 07.09.2026
30 Хитър Петър
До коментар #26 от "Тъжна картина":Руснаците свършиха ракетите някъде около края на 2023. Някъде тогава се оказа, че нямат и танкове, половината си авиация загубиха при самото нахлуване, а операцията “Паяжина” унищожи и стратегическите им бомбардировачи. Тези реактивни дронове, с които атакуват сега, са направени с последните капки чипове, изстискани от евтини китайски перални. А, и някъде между всичко това Русия фалира (поне два пъти) още около 2023-2024 година. Но какво друго може да се очаква от двойника на Путин, който се къпе с еленска кръв, за да добута мандата на умрелия от рак и паркинсон едновременно оригинал. 😄
Коментиран от #42
08:57 07.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 В грешка си
До коментар #20 от "Хитър Петър":Мислиш че Русия щеше да заграби само две области и да си прибере злата орда ?! Плановете на пустклер са съвсем други.
Коментиран от #38, #41
08:58 07.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хитър Петър
До коментар #33 от "В грешка си":Какви са ?
09:00 07.09.2026
39 Обективни истини
09:01 07.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хитър Петър
Коментиран от #45, #48
09:03 07.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цеко,Лесичери
До коментар #44 от "Ха ха ха":Много руска смрадт измре.Много нещо.И още ще измре.
Коментиран от #75
09:06 07.09.2026
48 Руский мир
До коментар #43 от "Хитър Петър":Не се изтегли изритаха го. Гостомел се провали,колоната 65км изгоря. Окрадоха пералните и гърнетата и избягаха.
Коментиран от #67
09:07 07.09.2026
49 Ебонитовата пръчка
До коментар #13 от "Зеления път":Не си добре,лекувай се
09:07 07.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 абе
До коментар #50 от "Пац0":Кой не спази Б1, та се стигна до М1 и М2?
Коментиран от #58
09:08 07.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Уиткоф
09:10 07.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 големи дипломати
До коментар #1 от "авантгард":много искат, но нямат желание
09:11 07.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 40 трилиона
До коментар #2 от "Си Дзинпин":малко бъркат сметките..
Коментиран от #65
09:12 07.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дудов
09:14 07.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Смотаняху
09:16 07.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Да бе,
До коментар #1 от "авантгард":кво праи Орбан?
09:19 07.09.2026
65 Но само
До коментар #57 от "40 трилиона":твоите.
09:20 07.09.2026
66 Истината
До коментар #61 от "Хитър Петър":Видно било. Видно е,че руснаците са изостанала държава,която претендира да диктува на Света как да живее. Крадливо полуфеодално общество с елементи на фашизъм. Украйна се защитава геройски и успя да изгони агресора от Киев. Понеже Путин беше обещал победа се коцентрира в Донбас и вече 5 години загробва хора там за да не падне Путин от власт.
09:22 07.09.2026
67 Мишел
До коментар #48 от "Руский мир":Фантазираш. Срещу въпросната колона на Първа танкова армия никой не посмя да даде и един изстрел, защото беше от над 300 бронирани машини, а в Киев Украйна имаше десетина танка.
09:27 07.09.2026
68 койдазнай
До коментар #21 от "Гост":Според кой, Крим, Донецк и Луганск не са украински територии?!? Защото Китай, Индия, Беларус ги смятат за безспорни земи на Украйна, както винаги са заявявали. А това са основните съчзници на Русия. Ако вашият пенсионерски клуб не е съгласе, поне напишете писми на Лукашенка, да му обявсните.
Коментиран от #70
09:28 07.09.2026
69 604
09:35 07.09.2026
70 Факт
До коментар #68 от "койдазнай":От 190 държави в света, НИТО една не е признала...окупираните Украински територии за... монголяк ислямистки!
И само 2 държави ( на Ким и Мадуро) са подкрепили Аншлуса на Фашагите кремльовски и Фюрера ПЕ дал в независима УКРАЙНА!!
Това е истината
09:36 07.09.2026
71 Знаем
Коментиран от #73
09:38 07.09.2026
72 Още
09:39 07.09.2026
73 Ще им
До коментар #71 от "Знаем":заграбят ресурсите!
09:40 07.09.2026
74 Мишел
Коментиран от #77
09:42 07.09.2026
75 Мишел
До коментар #47 от "Цеко,Лесичери":Размените на убитите традиционно са над 500 украинци за двайсетина руснака.
09:45 07.09.2026
76 ХиХи
До коментар #27 от "име":Останаха само Краматорск и Славянск, другото вече е НЕ ЩЕ
09:46 07.09.2026
77 Ум ствено непълноценен,да? )))
До коментар #74 от "Мишел":Правиш ли разлика между националисти и Нацисти , Педрила?
Хехехехе
Пе дофила Загуби позорно войната, нито една Превзета Област и областен град, Нито една изпълнена негова ЦЕЛ! Нема Киев, Харков, Херсон, Одеса, Суми, Чернигов... Монголски навсегда! Няма Киев, Дамаск, Виена, Берлин и Лиса бон...
Затова ще дох нут маскалья докато .. Фюрера ПЕ дал.. СДО ХНЕ
Ааааахахаха
09:49 07.09.2026
78 Ха сега де...
09:49 07.09.2026
79 дайте да дадем
09:54 07.09.2026