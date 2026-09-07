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Цените на нефта гонят $100 на фона на сблъсъците в Близкия изток

Цените на нефта гонят $100 на фона на сблъсъците в Близкия изток

7 Септември, 2026 20:09, обновена 7 Септември, 2026 20:14 823 9

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  • иран

Нова ескалация между САЩ и Иран в Ормузкия проток сви петролните потоци и изстреля Брент на шестседмичен връх

Цените на нефта гонят $100 на фона на сблъсъците в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световните цени на петрола се устремиха рязко нагоре, доближавайки психологическата граница от 100 долара за барел. Към 20:00 часа българско време международният бенчмарк Брент (Brent) се търгува на нива около 97,50 – 98,00 долара за барел, отчитайки стабилен дневен ръст след опустошителния уикенд в Близкия изток. Американският лек суров петрол WTI също поскъпна до близо 92,60 долара за барел.

Основен двигател на пазарния скок е драстичното изостряне на конфликта между САЩ и Иран. През почивните дни американските сили нанесоха въздушни удари и обезвредиха три ирански петролни танкера. Действията им бяха в отговор на изстреляни балистични ракети от страна на Ислямската революционна гвардия (IRGC) срещу два американски военни кораба.

В резултат на атаките трафикът на търговски кораби през ключовия Ормузки проток – през който преминава една пета от глобалните доставки – падна до рекордно ниско равнище от едва 10 кораба на ден, по данни на анализаторската компания Kpler. Ситуацията се усложнява допълнително и от изявлението на Техеран, че планира да въведе нова забранена за корабоплаване зона в региона.

Водещи финансови институции вече предупреждават за сериозни икономически последствия. Инвестиционната банка Goldman Sachs сигнализира в ефира на Bloomberg TV, че цената на суровия петрол може бързо да прехвърли 120 долара за барел, ако атаките срещу кораби продължат и геополитическото напрежение не бъде овладяно.

Инфлационният натиск вече се усеща по целия свят. В САЩ средните цени на горивата по бензиностанциите достигнаха рекордни нива. На този фон енергийният министър Крис Райт призна пред медиите, че пазарите остават силно нестабилни, но администрацията прави всичко възможно да стимулира вътрешното производство за овладяване на кризата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Цените

    13 2 Отговор
    на туртунетките и дървата за огрев скочиха нагоре..! Чичо Дини ни готви лош коледен подарък..!

    20:18 07.09.2026

  • 2 Анонимен

    8 3 Отговор
    В краваркиина да му мислят.

    Коментиран от #4

    20:19 07.09.2026

  • 3 Чорбара

    7 1 Отговор
    Лудия с картечницата и ушатия ни правят подарък.

    20:20 07.09.2026

  • 4 Тов. ЧЛЕНИН

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    А у нас всё в порядке . Бензина - нихер@ .

    20:23 07.09.2026

  • 5 Нефта $100

    9 1 Отговор
    А горивата в Европа 200% и нагоре.
    Според данни на експерти синьото гориво в съединените щати е 10 пъти по-евтино отколкото у нас в Европейския съюз.
    Кой е допуснал този парадокс. Смешник ли е той или е под влияние на един нашмъркан клоун корумпиран

    20:25 07.09.2026

  • 6 Хе хе...

    9 0 Отговор
    Абе който каквото и да ми говори, санкциите работят!

    Още не мога да повярвам, че евроатлантическите евнуси успяха за толкова кратко време да съсипят такива икономики като сащиянската и ЕсеCoвската.

    20:27 07.09.2026

  • 7 Хм...

    5 1 Отговор
    Ако ситуацията се задържи такава, каквато е в момента някъде през другия месец сащ ще опразнят до дъно стратегическия си нефтен запас.
    Е те тогава ще почне същинската веселба.

    20:32 07.09.2026

  • 8 оня с коня

    3 1 Отговор
    Малко не разбирам в Национален Аспект Тревогата която се опитва да ни внуши статията,след като Пътищата ни са буквално ЗАДРЪСТЕНИ от Ваканцуващи,Транзитно придвижващи се и Безцелно шматкащи се ,на които изобщо не им пука за цената на горивото,ама и някакси неща да се хабя Умствено.

    20:50 07.09.2026

  • 9 Докога добрини

    2 0 Отговор
    Затова трябва да благодарим на нашия голям приятел САЩ, който винаги ни мисли само доброто.

    21:08 07.09.2026