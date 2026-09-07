Цените на нефта гонят $100 на фона на сблъсъците в Близкия изток

Световните цени на петрола се устремиха рязко нагоре, доближавайки психологическата граница от 100 долара за барел. Към 20:00 часа българско време международният бенчмарк Брент (Brent) се търгува на нива около 97,50 – 98,00 долара за барел, отчитайки стабилен дневен ръст след опустошителния уикенд в Близкия изток. Американският лек суров петрол WTI също поскъпна до близо 92,60 долара за барел.

Основен двигател на пазарния скок е драстичното изостряне на конфликта между САЩ и Иран. През почивните дни американските сили нанесоха въздушни удари и обезвредиха три ирански петролни танкера. Действията им бяха в отговор на изстреляни балистични ракети от страна на Ислямската революционна гвардия (IRGC) срещу два американски военни кораба.

В резултат на атаките трафикът на търговски кораби през ключовия Ормузки проток – през който преминава една пета от глобалните доставки – падна до рекордно ниско равнище от едва 10 кораба на ден, по данни на анализаторската компания Kpler. Ситуацията се усложнява допълнително и от изявлението на Техеран, че планира да въведе нова забранена за корабоплаване зона в региона.

Водещи финансови институции вече предупреждават за сериозни икономически последствия. Инвестиционната банка Goldman Sachs сигнализира в ефира на Bloomberg TV, че цената на суровия петрол може бързо да прехвърли 120 долара за барел, ако атаките срещу кораби продължат и геополитическото напрежение не бъде овладяно.

Инфлационният натиск вече се усеща по целия свят. В САЩ средните цени на горивата по бензиностанциите достигнаха рекордни нива. На този фон енергийният министър Крис Райт призна пред медиите, че пазарите остават силно нестабилни, но администрацията прави всичко възможно да стимулира вътрешното производство за овладяване на кризата.