Захарова нарече Мерц „роб на германския военно-промишлен комплекс“

Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова нарече германския канцлер Фридрих Мерц „роб на германския военно-промишлен комплекс“, предаде РИА Новости, цитирана от Фокус.
„Мерц е роб на германския военно-промишлен комплекс“, заяви Захарова. По думите ѝ германският канцлер не просто лобира за интересите на военно-промишления комплекс, а служи на тези интереси.
По-рано руският посланик в Берлин Сергей Нечаев заяви, че степента на милитаризация на германската икономика, както и обемът на военната и друга помощ за Украйна, се увеличават.
„При това се прокарва линията, че Русия трябва да претърпи повече разрушения и че помощта за Украйна ще се оказва толкова, колкото е необходимо“, заяви Нечаев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Мерц е роб на тъпотията, зависимостите си, и алчността си!!!
Като всички Урсулианци!!!
Коментиран от #6, #9
10:36 09.09.2026
2 Георгиев
Коментиран от #16
10:37 09.09.2026
3 гост
Коментиран от #21
10:37 09.09.2026
4 ШЕФА
10:38 09.09.2026
5 Последния Софиянец
10:38 09.09.2026
6 Той е
До коментар #1 от "Пич":Васал
10:38 09.09.2026
7 Стара шумерска поговорка
10:38 09.09.2026
8 Анджо
Коментиран от #17
10:39 09.09.2026
9 шмерца е
До коментар #1 от "Пич":е🐛🚆 Глист в бял влак. Шмърк.
10:40 09.09.2026
10 Всеки има право на мнение
10:42 09.09.2026
11 стоян георгиев
10:42 09.09.2026
12 БЪЛГАРИЯ и ДОЙЧЛАНД
10:42 09.09.2026
13 Въпросът е
10:44 09.09.2026
14 ПИЯНДУРНИК захарова
Коментиран от #18
10:44 09.09.2026
15 Малий
10:45 09.09.2026
16 Нищо ново
До коментар #2 от "Георгиев":Нали 2СВ беше същото. Крупни немски и световни капиталисти се опитаха да окупират Европа, само, че малко се спънаха под Москва..
10:45 09.09.2026
17 Ако
До коментар #8 от "Анджо":Си неграмотен да четеш, статията е за Шмерц!!!
10:45 09.09.2026
18 руски фейсбук
До коментар #14 от "ПИЯНДУРНИК захарова":Наивният ми син отиде да следва в русия...Нямат нормален интернет, Вайбър и Уатсап. русия е върната в миналия век! роби на Фашизма са руснаците!
10:49 09.09.2026
19 Чебурашкаленд
10:49 09.09.2026
20 Маша
10:50 09.09.2026
21 Мадлин Олбрайт
До коментар #3 от "гост":Аз съм много по красива от Маша!
10:51 09.09.2026
22 Ццц
10:56 09.09.2026
23 Морски
10:56 09.09.2026
24 Истината
10:57 09.09.2026
25 Райха защитава мирната индустрия
-;-
Тая с водката или без водката си говори на ангро нещата!
11:02 09.09.2026