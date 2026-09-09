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Захарова нарече Мерц „роб на германския военно-промишлен комплекс“

Захарова нарече Мерц „роб на германския военно-промишлен комплекс“

9 Септември, 2026 10:34 565 25

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • мария захарова

Говорителката на Руското външно министерство обвини германския канцлер, че защитава интересите на оръжейната индустрия

Захарова нарече Мерц „роб на германския военно-промишлен комплекс“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова нарече германския канцлер Фридрих Мерц „роб на германския военно-промишлен комплекс“, предаде РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Мерц е роб на германския военно-промишлен комплекс“, заяви Захарова. По думите ѝ германският канцлер не просто лобира за интересите на военно-промишления комплекс, а служи на тези интереси.

По-рано руският посланик в Берлин Сергей Нечаев заяви, че степента на милитаризация на германската икономика, както и обемът на военната и друга помощ за Украйна, се увеличават.

„При това се прокарва линията, че Русия трябва да претърпи повече разрушения и че помощта за Украйна ще се оказва толкова, колкото е необходимо“, заяви Нечаев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 8 Отговор
    Ами...... не Баш!!!
    Мерц е роб на тъпотията, зависимостите си, и алчността си!!!
    Като всички Урсулианци!!!

    Коментиран от #6, #9

    10:36 09.09.2026

  • 2 Георгиев

    4 6 Отговор
    Мерц не е роб на ВПК, а комисионер. И не само там. Щипва сериозно и от потока за Киев.

    Коментиран от #16

    10:37 09.09.2026

  • 3 гост

    8 6 Отговор
    И защо трябва да слушаме каква поредна простотия е изръсила перколясалата грозна алкашка ?? Някой съмнява ли се , че от такава и една свястна дума не може да излезе ? Че си умира от злоба и яд за провала на "безаналоговата" е ясно , ама това си е неин проблем и на спонсора и в бункера !

    Коментиран от #21

    10:37 09.09.2026

  • 4 ШЕФА

    4 5 Отговор
    Ако беше роб пак щеше да е добре,той е НАДЦИСТ !

    10:38 09.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Мерц е служител на Блек Рок.

    10:38 09.09.2026

  • 6 Той е

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Васал

    10:38 09.09.2026

  • 7 Стара шумерска поговорка

    2 1 Отговор
    „Който плаща, той поръчва музиката“

    10:38 09.09.2026

  • 8 Анджо

    8 4 Отговор
    руснака е роб на войната и на руските лъжи. Те не произвеждат оръжия а хвърчила за забавления. Няма по просто същество от русофила.🪼🪼🪼🪼👿🤮

    Коментиран от #17

    10:39 09.09.2026

  • 9 шмерца е

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    е🐛🚆 Глист в бял влак. Шмърк.

    10:40 09.09.2026

  • 10 Всеки има право на мнение

    2 0 Отговор
    Позакръглила се е.

    10:42 09.09.2026

  • 11 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Днес захарова може да почерпи.путиннуби днес 1500 000 руснака в украйна.днес руските жертви на фронта надвишиха тази цифра.честито!

    10:42 09.09.2026

  • 12 БЪЛГАРИЯ и ДОЙЧЛАНД

    3 3 Отговор
    ЮБЕР АЛЛЕС!!

    10:42 09.09.2026

  • 13 Въпросът е

    4 2 Отговор
    На колко водки го е казала

    10:44 09.09.2026

  • 14 ПИЯНДУРНИК захарова

    7 3 Отговор
    русия освен с бомби и водка ,няма с какво друго да се похвали! Мракобесна държава! Чуждестранните им студенти нямат интернет за да се видят с родителите си!?!

    Коментиран от #18

    10:44 09.09.2026

  • 15 Малий

    3 2 Отговор
    Я роба на самагона

    10:45 09.09.2026

  • 16 Нищо ново

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Георгиев":

    Нали 2СВ беше същото. Крупни немски и световни капиталисти се опитаха да окупират Европа, само, че малко се спънаха под Москва..

    10:45 09.09.2026

  • 17 Ако

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анджо":

    Си неграмотен да четеш, статията е за Шмерц!!!

    10:45 09.09.2026

  • 18 руски фейсбук

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "ПИЯНДУРНИК захарова":

    Наивният ми син отиде да следва в русия...Нямат нормален интернет, Вайбър и Уатсап. русия е върната в миналия век! роби на Фашизма са руснаците!

    10:49 09.09.2026

  • 19 Чебурашкаленд

    4 3 Отговор
    Тази руснашка бабичка може само да обижда. Страшна простакеса е. Щото Ръ Фъ не гледа за техния военно промишлен комплекс. Заводите им работят на три смени и източват от три години цивилната икономика. Скоро време ще ядът гилзи и барут.

    10:49 09.09.2026

  • 20 Маша

    2 2 Отговор
    Е Велика !!!

    10:50 09.09.2026

  • 21 Мадлин Олбрайт

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Аз съм много по красива от Маша!

    10:51 09.09.2026

  • 22 Ццц

    1 2 Отговор
    Това нещо Мерц не би преминал естествения подбор на природата, ако се беше родил преди 500 години. Но сега е назначен за началник. А министърът му се сърди на киевското нищожество, че не поръчва достатъчно от фирмата, за която работят!

    10:56 09.09.2026

  • 23 Морски

    1 2 Отговор
    Не знам дали Мерц е роб на ВПК ,но тая като е гледам на снимката е роб на мазната "мръвка "!

    10:56 09.09.2026

  • 24 Истината

    0 2 Отговор
    винаги боли.

    10:57 09.09.2026

  • 25 Райха защитава мирната индустрия

    0 1 Отговор
    Говорителката на Руското външно министерство обвини германския канцлер, че защитава интересите на оръжейната индустрия
    -;-
    Тая с водката или без водката си говори на ангро нещата!

    11:02 09.09.2026

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