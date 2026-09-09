Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова нарече германския канцлер Фридрих Мерц „роб на германския военно-промишлен комплекс“, предаде РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Мерц е роб на германския военно-промишлен комплекс“, заяви Захарова. По думите ѝ германският канцлер не просто лобира за интересите на военно-промишления комплекс, а служи на тези интереси.

По-рано руският посланик в Берлин Сергей Нечаев заяви, че степента на милитаризация на германската икономика, както и обемът на военната и друга помощ за Украйна, се увеличават.

„При това се прокарва линията, че Русия трябва да претърпи повече разрушения и че помощта за Украйна ще се оказва толкова, колкото е необходимо“, заяви Нечаев.