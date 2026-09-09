Украйна съобщи за удар по руска военноморска база в Новоросийск

Командирът на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди потвърди атака срещу руската военноморска база в Новоросийск в нощта на 9 септември, предаде „Украинская правда“, цитирана от News.bg.
„В нощта на 9 септември, в резултат на комбиниран удар на украинските сили за отбрана и сигурност с участието на Силите за безпилотни системи, военноморската база в Новоросийск загуби редица военни кораби, включително ракетоносци“, написа Бровди в Telegram.
По думите му през същата нощ в Анапа са били унищожени палубен изтребител Су-33 и хеликоптер Ми-8, както и две радарни системи край Геленджик.
Бровди заяви още, че през септември среднодневният брой на елиминирания руски персонал е нараснал спрямо август - до 411 души дневно при 355 през предходния месец.
Според Силите за безпилотни системи между 1 и 8 септември са били неутрализирани 3395 руски военнослужещи и са нанесени удари по 16 720 цели.
През нощта на 9 септември мониторингови Telegram канали съобщиха за атака с дронове срещу Новоросийск, при която е избухнал пожар в терминал за мазут.
Кметът на града потвърди пожара, но заяви, че той е причинен от падащи отломки. Той не посочи конкретното съоръжение, нито съобщи за размера на щетите или евентуални жертви.
Според OSINT анализатори ударът е бил насочен към съоръжения в пристанищния комплекс и е повредил поне един резервоар за съхранение в терминала за мазут в Новоросийск.
Съоръжението е част от транспортния възел на града и е интегрирано в Новоросийското търговско морско пристанище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Куха урко фашистка пропаганда
Коментиран от #4, #5, #7, #9, #12
11:59 09.09.2026
2 Пешо
Коментиран от #14
12:01 09.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #28
12:01 09.09.2026
4 Мдаа
До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":Удар по логистиката и енергетиката: Руските въоръжени сили удариха железопътни възли, топлоелектрически централи и складове на украинските въоръжени сили в десет региона за един ден (СНИМКИ)
9 септември 2026 г.
През последните 24 часа руските въоръжени сили проведоха мащабна кампания за унищожаване на тиловата инфраструктура на Украйна.
Транспортни възли, енергийни съоръжения, складове и промишлени предприятия в десет региона на страната бяха ударени от комбинирани удари с реактивни дронове Geranium, управляеми авиобомби (UMPK) и други оръжия.
Основната цел на руската армия беше да наруши веригите за доставки, които осигуряват снабдяването и транспортирането на резервите на украинските въоръжени сили, както и да изчерпи допълнително украинската система за противовъздушна отбрана.
Парализа на железопътната и граничната логистика
През последните 24 часа е обърнато специално внимание на деактивирането на железопътния транспорт, който остава основното средство за превоз на тежка техника и личен състав на украинските въоръжени сили.
Коментиран от #36
12:02 09.09.2026
5 Аааааа! Лошо ми е!
До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":Удариха на мадярина канцеларията!
12:02 09.09.2026
6 други съобщения
Коментиран от #11
12:03 09.09.2026
7 Мдаа
До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":Запорожка област: Електрически влак EPL2T-027 е бил ударен от Geranium близо до Волнянск. Съобщава се, че влак, пътуващ от Днепър за Запорожие, също е бил унищожен. В самото Запорожие е бил нападнат паркинг за камиони, като са повредени оборудване и ремаркета.
Сумска област: Локомотиви на гара Торопиловка са били ударени, което е създало допълнителни трудности за снабдяването на фронтовите линии в Суми и Харков.
Одеска област: Дронове атакуваха граничния пункт Старокозачие на молдовската граница. След нощния удар, операциите на пункта бяха напълно парализирани, което се отрази на граничната логистика.
12:04 09.09.2026
8 То детето
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":е израсло за разлика от тебе .
Коментиран от #13
12:04 09.09.2026
9 Путулер ахахах
До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":Ярославският областен съд осъди 48-годишния местен руски жител Николай Шчербаков на 14 години лишаване от свобода в колония със строг режим за това, че е снимал военни гробове в гробище. Според Meduza разследващите са обвинили мъжа в държавна измяна.
Коментиран от #16
12:05 09.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Зелен ски:
До коментар #6 от "други съобщения":Фронта е за сиромасите. Аз съм по-богат от Доналд Тръмп!
12:05 09.09.2026
12 Мдаа
До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":Енергията и индустрията под удар
Сериозни щети бяха нанесени на енергийния и индустриалния сектор в тиловите райони.
Криворогска ТЕЦ: Според съобщения от Днепропетровска област, централата е претърпяла сериозни щети в резултат на серия от комбинирани удари с ракети „Гераниум“ и авиобомби, базирани на УМПК. Атаките срещу електроцентралата продължиха до късно вечерта.
Киевска област: Реактивни дронове „Геран-4“ удариха производствените съоръжения и складовете на „Евро Фуд Сървис“ в Бела Церква, причинявайки масивен пожар. Съобщава се и за пожар в завод, който произвежда продукти на REEVA.
Коментиран от #15, #17
12:05 09.09.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "То детето":кажи бе , копей!!! да му кажа ли как бензиноколонката остана без бензин?
Коментиран от #18, #19
12:06 09.09.2026
14 Пеше ,
До коментар #2 от "Пешо":Можеш да го видиш .. но требе и акъл
Коментиран от #22
12:07 09.09.2026
15 Мдаа
До коментар #12 от "Мдаа":Днепропетровск: Атаката е поразила автотранспортна компания, а по-късно е бил ударен и склад за строителни материали.
Военни складове, маскирани като търговски обекти
Руските сили продължават да идентифицират и унищожават обекти, които официално са посочени като гражданска инфраструктура, но всъщност се използват за нуждите на украинските въоръжени сили.
Бровари (Киевска област): Складов комплекс в индустриална зона, който според наличната информация е бил използван за съхранение на военна техника, е бил унищожен.
Прилуки (Черниговска област): Един от засегнатите обекти е големият търговски център „Епицентър“. Подобни хипермаркети и техните складове са били използвани преди това от украинската армия за съхранение на оборудване, дронове и личен състав.
12:08 09.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мдаа
До коментар #12 от "Мдаа":Николаев: Късно вечерта и през нощта бяха извършени комбинирани атаки срещу пристанищната инфраструктура и съоръжения в границите на града, включително района на търговския център METRO.
Фронтови и фронтови зони
В Харков е ударена бензиностанция, а в региона авиацията продължи да използва УМПК по цели в района на Петропавловка.
В Донбас, както и в Ровенска, Черкаска, Полтавска и Херсонска области, руски самолети и безпилотни летателни апарати нанасяха удари през целия период, пречейки на противника безопасно да натрупа резерви в близкия тил."
12:10 09.09.2026
18 Кажи му
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":колко ти тежи памперса че от зор сигурно по пет пъти го пълниш.
12:10 09.09.2026
19 София по благоустройство и развитие
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е като пеш до Луната от Москва. Там няма безработица, гладуване и студуване. Улиците са чисти и магазините са пълни. Има всичко. И бензин има.
Коментиран от #21
12:12 09.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "София по благоустройство и развитие":до Маями колко е?
12:14 09.09.2026
22 Пешо
До коментар #14 от "Пеше ,":И как го видя? Много си виждащ!!! На терен ли или защото Ели го каза?
Коментиран от #26
12:15 09.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Обективен
Коментиран от #32
12:20 09.09.2026
25 Българин
12:24 09.09.2026
26 Пеше ,
До коментар #22 от "Пешо":Пак ти казвам .. Има и други български сайтове , ама и акъл си требе .. да те облекча малко - ню3 .бг
Коментиран от #30
12:25 09.09.2026
27 Подробности от денонощието
⚔️ 3-ти армейски корпус съобщи, че след месеци контраатаки северно от Лиман е прекъснат руският клин и са върнати над 200 км² под украински контрол.
🔥 Украински дронове удариха рафинерията на „Роснефт“ в Саратов, предизвиквайки взривове и пожар; заводът преработва около 4,8-7 млн. тона нефт годишно.
🎯 Украйна порази складове с ударни дронове край Донецк, командни пунктове за БПЛА в окупирания Крим и Запорожка област и руски команден пункт край Велика Новосилка.
🔥 Украински ударни дронове атакуваха Новоросийск, където последва голям пожар край пристанището; вероятни цели са били зърненият и нефтеният терминал.
📡 429-а бригада „Ахил“ с RAM-2X повреди руски радар „Небо-У“ край Милерово, на около 170 км от фронта; възстановяването може да отнеме 3-6 месеца.
💥 Разузнавателната група K-2 проследявала два руски комплекса „Бук“ месеци наред, преди 45-а артилерийска бригада да ги унищожи.
🔥 422-и полк за безпилотни системи удари газопровод в окупирания юг, захранващ руски военни генератори; експлозията доведе руските части в сектора до пълна бойна готовност.
Коментиран от #34
12:25 09.09.2026
28 Мишел
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма как да сбъркаш. Котаракът фабрично не може да казва истината 😀.
12:27 09.09.2026
29 Математика
За 7 дена са около 2400 дрона попаднали в целта на ден, като прибавим свалените... Украйна няма толкова дронове.....
12:30 09.09.2026
30 Пешо
До коментар #26 от "Пеше ,":Благодаря, че ще ме облекчаваш, но има и чужди сайтове , а там наистина трябва други възможности да имаш. Стой си с твоя ,,акъл" на твоята позиция. Важното е да се мислиш за хитър.
Коментиран от #38
12:31 09.09.2026
31 ВВП
Цезкраен е руския поZор.
12:41 09.09.2026
32 Кажи го на Тръмп
До коментар #24 от "Обективен":Който през ден обявява нови територии към родината на Епщайн и европейската му търговска мрежа
12:45 09.09.2026
33 Ами
Коментиран от #37
12:46 09.09.2026
34 Много
До коментар #27 от "Подробности от денонощието":измислена информация за укротяване на сърцебиенето на русофобите и много зелени палчета от властимащите на с/а! По полека че някой може и да се изпусне...
12:50 09.09.2026
35 ха ха ха
12:52 09.09.2026
36 само да питам
До коментар #4 от "Мдаа":що така копи-пейста ти го няма никъде в нета? Ей така... за един приятел питам.
12:55 09.09.2026
37 руски фейсбук
До коментар #33 от "Ами":позорна русия. Нямат интернет и чуждестранните студенти на могат да ползват Вайбър и Утсап да се свържат с близките си.....
13:02 09.09.2026
38 Пеше ,
До коментар #30 от "Пешо":Да позная ли за "чуждите сайтове" ? 😁 ЪГЕИН
13:09 09.09.2026
39 Фалшива новина
13:10 09.09.2026