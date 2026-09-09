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Украйна съобщи за удар по руска военноморска база в Новоросийск
  Тема: Украйна

Украйна съобщи за удар по руска военноморска база в Новоросийск

9 Септември, 2026 11:56 779 39

  • украйна-
  • военноморска база-
  • новоросийск

Командирът на украинските Сили за безпилотни системи заяви, че са поразени военни кораби, включително ракетоносци

Украйна съобщи за удар по руска военноморска база в Новоросийск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Командирът на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди потвърди атака срещу руската военноморска база в Новоросийск в нощта на 9 септември, предаде „Украинская правда“, цитирана от News.bg.

„В нощта на 9 септември, в резултат на комбиниран удар на украинските сили за отбрана и сигурност с участието на Силите за безпилотни системи, военноморската база в Новоросийск загуби редица военни кораби, включително ракетоносци“, написа Бровди в Telegram.

По думите му през същата нощ в Анапа са били унищожени палубен изтребител Су-33 и хеликоптер Ми-8, както и две радарни системи край Геленджик.

Бровди заяви още, че през септември среднодневният брой на елиминирания руски персонал е нараснал спрямо август - до 411 души дневно при 355 през предходния месец.

Според Силите за безпилотни системи между 1 и 8 септември са били неутрализирани 3395 руски военнослужещи и са нанесени удари по 16 720 цели.

През нощта на 9 септември мониторингови Telegram канали съобщиха за атака с дронове срещу Новоросийск, при която е избухнал пожар в терминал за мазут.

Кметът на града потвърди пожара, но заяви, че той е причинен от падащи отломки. Той не посочи конкретното съоръжение, нито съобщи за размера на щетите или евентуални жертви.

Според OSINT анализатори ударът е бил насочен към съоръжения в пристанищния комплекс и е повредил поне един резервоар за съхранение в терминала за мазут в Новоросийск.

Съоръжението е част от транспортния възел на града и е интегрирано в Новоросийското търговско морско пристанище.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куха урко фашистка пропаганда

    21 9 Отговор
    Зеления ненормален наркоман пак ще реве и проси

    Коментиран от #4, #5, #7, #9, #12

    11:59 09.09.2026

  • 2 Пешо

    13 7 Отговор
    Опасно са тези в писанията си!!! Какви подробности , но не разбрах, станало ли е или им се иска?

    Коментиран от #14

    12:01 09.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 13 Отговор
    на комшията , русофила, внучето израсна със СВО..почна да задава въпроси за Магучая..кво да му говоря , незнам// според вас да му кажа ли истината , копейзаж?

    Коментиран от #8, #28

    12:01 09.09.2026

  • 4 Мдаа

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":

    Удар по логистиката и енергетиката: Руските въоръжени сили удариха железопътни възли, топлоелектрически централи и складове на украинските въоръжени сили в десет региона за един ден (СНИМКИ)
    9 септември 2026 г.
    През последните 24 часа руските въоръжени сили проведоха мащабна кампания за унищожаване на тиловата инфраструктура на Украйна.
    Транспортни възли, енергийни съоръжения, складове и промишлени предприятия в десет региона на страната бяха ударени от комбинирани удари с реактивни дронове Geranium, управляеми авиобомби (UMPK) и други оръжия.
    Основната цел на руската армия беше да наруши веригите за доставки, които осигуряват снабдяването и транспортирането на резервите на украинските въоръжени сили, както и да изчерпи допълнително украинската система за противовъздушна отбрана.
    Парализа на железопътната и граничната логистика
    През последните 24 часа е обърнато специално внимание на деактивирането на железопътния транспорт, който остава основното средство за превоз на тежка техника и личен състав на украинските въоръжени сили.

    Коментиран от #36

    12:02 09.09.2026

  • 5 Аааааа! Лошо ми е!

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":

    Удариха на мадярина канцеларията!

    12:02 09.09.2026

  • 6 други съобщения

    15 5 Отговор
    очакваме от укро-бандерия. Тези, които прикрива. Как върви "усвояването" на парите от санкциите от Европа. Кои са най-новите модни тенденции сред богаташите? Как върви белото на зеленилото? Колко хора още похарчи на фронта клоунът, без до ходи сам на фронта?

    Коментиран от #11

    12:03 09.09.2026

  • 7 Мдаа

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":

    Запорожка област: Електрически влак EPL2T-027 е бил ударен от Geranium близо до Волнянск. Съобщава се, че влак, пътуващ от Днепър за Запорожие, също е бил унищожен. В самото Запорожие е бил нападнат паркинг за камиони, като са повредени оборудване и ремаркета.
    Сумска област: Локомотиви на гара Торопиловка са били ударени, което е създало допълнителни трудности за снабдяването на фронтовите линии в Суми и Харков.
    Одеска област: Дронове атакуваха граничния пункт Старокозачие на молдовската граница. След нощния удар, операциите на пункта бяха напълно парализирани, което се отрази на граничната логистика.

    12:04 09.09.2026

  • 8 То детето

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    е израсло за разлика от тебе .

    Коментиран от #13

    12:04 09.09.2026

  • 9 Путулер ахахах

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":

    Ярославският областен съд осъди 48-годишния местен руски жител Николай Шчербаков на 14 години лишаване от свобода в колония със строг режим за това, че е снимал военни гробове в гробище. Според Meduza разследващите са обвинили мъжа в държавна измяна.

    Коментиран от #16

    12:05 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зелен ски:

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "други съобщения":

    Фронта е за сиромасите. Аз съм по-богат от Доналд Тръмп!

    12:05 09.09.2026

  • 12 Мдаа

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Куха урко фашистка пропаганда":

    Енергията и индустрията под удар
    Сериозни щети бяха нанесени на енергийния и индустриалния сектор в тиловите райони.
    Криворогска ТЕЦ: Според съобщения от Днепропетровска област, централата е претърпяла сериозни щети в резултат на серия от комбинирани удари с ракети „Гераниум“ и авиобомби, базирани на УМПК. Атаките срещу електроцентралата продължиха до късно вечерта.
    Киевска област: Реактивни дронове „Геран-4“ удариха производствените съоръжения и складовете на „Евро Фуд Сървис“ в Бела Церква, причинявайки масивен пожар. Съобщава се и за пожар в завод, който произвежда продукти на REEVA.

    Коментиран от #15, #17

    12:05 09.09.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "То детето":

    кажи бе , копей!!! да му кажа ли как бензиноколонката остана без бензин?

    Коментиран от #18, #19

    12:06 09.09.2026

  • 14 Пеше ,

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Можеш да го видиш .. но требе и акъл

    Коментиран от #22

    12:07 09.09.2026

  • 15 Мдаа

    10 10 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Днепропетровск: Атаката е поразила автотранспортна компания, а по-късно е бил ударен и склад за строителни материали.
    Военни складове, маскирани като търговски обекти
    Руските сили продължават да идентифицират и унищожават обекти, които официално са посочени като гражданска инфраструктура, но всъщност се използват за нуждите на украинските въоръжени сили.
    Бровари (Киевска област): Складов комплекс в индустриална зона, който според наличната информация е бил използван за съхранение на военна техника, е бил унищожен.
    Прилуки (Черниговска област): Един от засегнатите обекти е големият търговски център „Епицентър“. Подобни хипермаркети и техните складове са били използвани преди това от украинската армия за съхранение на оборудване, дронове и личен състав.

    12:08 09.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мдаа

    9 7 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Николаев: Късно вечерта и през нощта бяха извършени комбинирани атаки срещу пристанищната инфраструктура и съоръжения в границите на града, включително района на търговския център METRO.
    Фронтови и фронтови зони
    В Харков е ударена бензиностанция, а в региона авиацията продължи да използва УМПК по цели в района на Петропавловка.
    В Донбас, както и в Ровенска, Черкаска, Полтавска и Херсонска области, руски самолети и безпилотни летателни апарати нанасяха удари през целия период, пречейки на противника безопасно да натрупа резерви в близкия тил."

    12:10 09.09.2026

  • 18 Кажи му

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    колко ти тежи памперса че от зор сигурно по пет пъти го пълниш.

    12:10 09.09.2026

  • 19 София по благоустройство и развитие

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е като пеш до Луната от Москва. Там няма безработица, гладуване и студуване. Улиците са чисти и магазините са пълни. Има всичко. И бензин има.

    Коментиран от #21

    12:12 09.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "София по благоустройство и развитие":

    до Маями колко е?

    12:14 09.09.2026

  • 22 Пешо

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пеше ,":

    И как го видя? Много си виждащ!!! На терен ли или защото Ели го каза?

    Коментиран от #26

    12:15 09.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Обективен

    5 7 Отговор
    Монголо-ислямистките Фашаги в.кремля, така и не разбраха че НИКОЙ не им иска Педофилския МИР!

    Коментиран от #32

    12:20 09.09.2026

  • 25 Българин

    3 8 Отговор
    За нас важното е, да набият канчетата на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!

    12:24 09.09.2026

  • 26 Пеше ,

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пешо":

    Пак ти казвам .. Има и други български сайтове , ама и акъл си требе .. да те облекча малко - ню3 .бг

    Коментиран от #30

    12:25 09.09.2026

  • 27 Подробности от денонощието

    9 7 Отговор
    🇺🇦 УКРАЙНА | ОТБРАНА И УДАРИ
    ⚔️ 3-ти армейски корпус съобщи, че след месеци контраатаки северно от Лиман е прекъснат руският клин и са върнати над 200 км² под украински контрол.
    🔥 Украински дронове удариха рафинерията на „Роснефт“ в Саратов, предизвиквайки взривове и пожар; заводът преработва около 4,8-7 млн. тона нефт годишно.
    🎯 Украйна порази складове с ударни дронове край Донецк, командни пунктове за БПЛА в окупирания Крим и Запорожка област и руски команден пункт край Велика Новосилка.
    🔥 Украински ударни дронове атакуваха Новоросийск, където последва голям пожар край пристанището; вероятни цели са били зърненият и нефтеният терминал.
    📡 429-а бригада „Ахил“ с RAM-2X повреди руски радар „Небо-У“ край Милерово, на около 170 км от фронта; възстановяването може да отнеме 3-6 месеца.
    💥 Разузнавателната група K-2 проследявала два руски комплекса „Бук“ месеци наред, преди 45-а артилерийска бригада да ги унищожи.
    🔥 422-и полк за безпилотни системи удари газопровод в окупирания юг, захранващ руски военни генератори; експлозията доведе руските части в сектора до пълна бойна готовност.

    Коментиран от #34

    12:25 09.09.2026

  • 28 Мишел

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма как да сбъркаш. Котаракът фабрично не може да казва истината 😀.

    12:27 09.09.2026

  • 29 Математика

    3 5 Отговор
    "Според Силите за безпилотни системи между 1 и 8 септември са били неутрализирани 3395 руски военнослужещи и са нанесени удари по 16 720 цели."
    За 7 дена са около 2400 дрона попаднали в целта на ден, като прибавим свалените... Украйна няма толкова дронове.....

    12:30 09.09.2026

  • 30 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пеше ,":

    Благодаря, че ще ме облекчаваш, но има и чужди сайтове , а там наистина трябва други възможности да имаш. Стой си с твоя ,,акъл" на твоята позиция. Важното е да се мислиш за хитър.

    Коментиран от #38

    12:31 09.09.2026

  • 31 ВВП

    3 4 Отговор
    На пресконференцията първо каза, че са 40 ударени кораба, после се поправи на 100, а днеска колко са??? Разказа ли подробно на бай Дончо за гАлямите пАбеди??? ха ха
    Цезкраен е руския поZор.

    12:41 09.09.2026

  • 32 Кажи го на Тръмп

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Обективен":

    Който през ден обявява нови територии към родината на Епщайн и европейската му търговска мрежа

    12:45 09.09.2026

  • 33 Ами

    3 3 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #37

    12:46 09.09.2026

  • 34 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Подробности от денонощието":

    измислена информация за укротяване на сърцебиенето на русофобите и много зелени палчета от властимащите на с/а! По полека че някой може и да се изпусне...

    12:50 09.09.2026

  • 35 ха ха ха

    1 2 Отговор
    Русия прехваща всички украински дронове. Отломките им обаче поразяват 100% целта си.

    12:52 09.09.2026

  • 36 само да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    що така копи-пейста ти го няма никъде в нета? Ей така... за един приятел питам.

    12:55 09.09.2026

  • 37 руски фейсбук

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    позорна русия. Нямат интернет и чуждестранните студенти на могат да ползват Вайбър и Утсап да се свържат с близките си.....

    13:02 09.09.2026

  • 38 Пеше ,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пешо":

    Да позная ли за "чуждите сайтове" ? 😁 ЪГЕИН

    13:09 09.09.2026

  • 39 Фалшива новина

    0 0 Отговор
    Абе, копейки, верно ли корабите са станали подводници клас Мацква?

    13:10 09.09.2026

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