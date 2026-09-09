Украйна съобщи за удар по руска военноморска база в Новоросийск

Командирът на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди потвърди атака срещу руската военноморска база в Новоросийск в нощта на 9 септември, предаде „Украинская правда“, цитирана от News.bg.

„В нощта на 9 септември, в резултат на комбиниран удар на украинските сили за отбрана и сигурност с участието на Силите за безпилотни системи, военноморската база в Новоросийск загуби редица военни кораби, включително ракетоносци“, написа Бровди в Telegram.

По думите му през същата нощ в Анапа са били унищожени палубен изтребител Су-33 и хеликоптер Ми-8, както и две радарни системи край Геленджик.

Бровди заяви още, че през септември среднодневният брой на елиминирания руски персонал е нараснал спрямо август - до 411 души дневно при 355 през предходния месец.

Според Силите за безпилотни системи между 1 и 8 септември са били неутрализирани 3395 руски военнослужещи и са нанесени удари по 16 720 цели.

През нощта на 9 септември мониторингови Telegram канали съобщиха за атака с дронове срещу Новоросийск, при която е избухнал пожар в терминал за мазут.

Кметът на града потвърди пожара, но заяви, че той е причинен от падащи отломки. Той не посочи конкретното съоръжение, нито съобщи за размера на щетите или евентуални жертви.

Според OSINT анализатори ударът е бил насочен към съоръжения в пристанищния комплекс и е повредил поне един резервоар за съхранение в терминала за мазут в Новоросийск.

Съоръжението е част от транспортния възел на града и е интегрирано в Новоросийското търговско морско пристанище.