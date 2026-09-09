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Франция настоява новите ресурси на ЕС да носят над 60 млрд. евро

Франция настоява новите ресурси на ЕС да носят над 60 млрд. евро

9 Септември, 2026 12:55 554 14

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Париж подкрепя нови европейски такси за финансиране на следващия седемгодишен бюджет на ЕС, но част от предложенията срещат съпротива

Франция настоява новите ресурси на ЕС да носят над 60 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция смята, че новите данъци в целия Европейски съюз трябва да генерират над 60 млрд. евро за следващия седемгодишен бюджет на блока, съобщава европейската редакция на POLITICO, позовавайки се на трима дипломати от ЕС, запознати с разговорите при закрити врата, предава News.bg.

Париж е сред основните поддръжници на новите такси, известни като „собствени ресурси“. Според френската позиция те трябва да осигурят допълнителни приходи за приоритети като отбраната и конкурентоспособността, като същевременно намалят националните вноски към бюджета на ЕС.

Франция настоява за по-високи приходи

По време на закрита дискусия във вторник посланикът на Франция в ЕС Филип Леглиз-Коста е заявил пред колегите си, че новите данъци в целия ЕС трябва да генерират над 60 млрд. евро. Според дипломатите това е висок праг за повечето други държави.

Досега нито една от останалите страни не е посочила конкретна сума, която очаква да бъде събрана чрез новите данъци.

Повечето правителства подкрепят въвеждането на нови собствени ресурси, но имат резерви към конкретните предложения.

Част от предложенията срещат съпротива

Европейската комисия предложи през юли пет нови такси, които според първоначалните оценки могат да донесат до 66 млрд. евро допълнителни приходи. Пакетът обаче срещна съпротива от националните правителства.

Ирландското председателство на Съвета на ЕС, което ръководи обсъжданията по следващата Многогодишна финансова рамка, има за цел да ограничи броя на приемливите за държавите членки собствени ресурси преди срещата на върха в Брюксел на 15 октомври.

Дъблин вече приветства постигнатия според него „консенсус“ за въвеждане на нови такси върху чуждестранни замърсители чрез Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и върху електронните отпадъци. Те биха могли да генерират съответно 1,64 млрд. и 17,9 млрд. евро годишно средно за периода 2028-2034 г.

В същото време предложенията за нови налози върху тютюневите изделия, корпоративния оборот и приходите от Схемата за търговия с емисии срещат съпротива от няколко държави, според бележка на Ирландия, цитирана от POLITICO.

За Франция това е пречка пред опита ѝ да осигури по-високи приходи от новите европейски ресурси.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Алино

    1 6 Отговор
    Хаяско не ходи до тоалета без да е питал САЩ дали е по международните закони

    12:57 09.09.2026

  • 2 Путулер отонул

    1 10 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅

    12:58 09.09.2026

  • 3 666

    1 11 Отговор
    Пусин е най-големия срам в човешката история. Обявява война и като истински руснак, започва да бяга и да се крие.

    12:59 09.09.2026

  • 4 Путин хея

    2 7 Отговор
    Ярославският областен съд осъди 48-годишния местен руски жител Николай Шчербаков на 14 години лишаване от свобода в колония със строг режим за това, че е снимал военни гробове в гробище. Според Meduza разследващите са обвинили мъжа в държавна измяна.

    Коментиран от #13

    13:01 09.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    превърнаха човека в оФц а за стригане и месо!!никой не ме е питал дали съм искал такова общество и порядки-да се родя като част от ст адото!! пред себе си , всеки самоуважаващ се хищник , като кот арак , има два пътя-или да хване гората или да яде от стадото , с риск да влезе в панди за ..ако е тар икат , ще стане политик

    13:03 09.09.2026

  • 7 осраински

    6 0 Отговор
    Каква илюзия! Путин няма причина да сложи край на Новия световен ред. Значително по-големите загуби на Украйна (1000-1500 украинци дневно) намаляват бъдещите им вреди. Обезлюдяването на Украйна е толкова ужасяващо и безпрецедентно (вече е с почти 40 милиона под максимума от 1991 г.), че е време да говорим за пълното изчезване на украинците. Благодарение на Новия световен ред, Путин също така е видял увеличение на населението и територията, равно на това на Гърция. Икономиката също е претърпяла гигантски скок – от 7-мо на 4-то място в света. И трябва ли всичко това да бъде спряно??? Няма причина. Но има още един великолепен детайл: Украйна сега е най-големият исторически разрушител на Запада. Западът е понесъл половин трилион долара преки загуби само заради него и още 3,8 трилиона косвени загуби поради санкции. Взети заедно, това е еквивалентно на БВП на Германия! Така че Украйна е хипертоксичен трън в петата на Запада и Путин никога няма да го премахне или лекува. Ценността на Украйна се крие във феноменално успешните ѝ усилия да съсипе Запада в полза на Москва.

    13:04 09.09.2026

  • 8 Още

    4 0 Отговор
    данъци ще плащат щастливите евро пуйчета. Сега пък трябват пари за оръжие да победим руснаците

    13:17 09.09.2026

  • 9 Честито

    6 0 Отговор
    ЕС ще ви облага още много .. докато мърдате.

    13:19 09.09.2026

  • 10 Българин

    3 0 Отговор
    "нови такси върху чуждестранни замърсители чрез Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и върху електронните отпадъци"

    Абе нещо да вземем да произвеждаме, а? Някакви материали блага, нещо за ежедневието?
    Вече внасяме и ЧЕСЪН от Китай, ей!
    Как се докарахме до тук, м@Mk@ му? КАК?!?
    Всъщност ясно е как... и явно се е задало време за гилотини, политици да висят от уличните лампи и прасетата да ядат хора. Отново...

    13:31 09.09.2026

  • 11 Планират

    0 0 Отговор
    да обложат всички стоки от Китай, като по този начин ще завишат цените им чувствително. Чака ни още инфлация.

    13:33 09.09.2026

  • 12 Някой

    1 0 Отговор
    Нека грабенето започне сега! Французите е време да почистят гило.тината от праха.

    13:37 09.09.2026

  • 13 Пешо z

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин хея":

    А да си видял някой от държавата на пианиста ,да качи удари по ВСУ в нета.

    13:45 09.09.2026

  • 14 осраински

    1 0 Отговор
    Поради високите цени на бензина, французите се отказват от пътуванията с кола.

    13:50 09.09.2026

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