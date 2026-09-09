Франция настоява новите ресурси на ЕС да носят над 60 млрд. евро

Франция смята, че новите данъци в целия Европейски съюз трябва да генерират над 60 млрд. евро за следващия седемгодишен бюджет на блока, съобщава европейската редакция на POLITICO, позовавайки се на трима дипломати от ЕС, запознати с разговорите при закрити врата, предава News.bg.

Париж е сред основните поддръжници на новите такси, известни като „собствени ресурси“. Според френската позиция те трябва да осигурят допълнителни приходи за приоритети като отбраната и конкурентоспособността, като същевременно намалят националните вноски към бюджета на ЕС.

Франция настоява за по-високи приходи

По време на закрита дискусия във вторник посланикът на Франция в ЕС Филип Леглиз-Коста е заявил пред колегите си, че новите данъци в целия ЕС трябва да генерират над 60 млрд. евро. Според дипломатите това е висок праг за повечето други държави.

Досега нито една от останалите страни не е посочила конкретна сума, която очаква да бъде събрана чрез новите данъци.

Повечето правителства подкрепят въвеждането на нови собствени ресурси, но имат резерви към конкретните предложения.

Част от предложенията срещат съпротива

Европейската комисия предложи през юли пет нови такси, които според първоначалните оценки могат да донесат до 66 млрд. евро допълнителни приходи. Пакетът обаче срещна съпротива от националните правителства.

Ирландското председателство на Съвета на ЕС, което ръководи обсъжданията по следващата Многогодишна финансова рамка, има за цел да ограничи броя на приемливите за държавите членки собствени ресурси преди срещата на върха в Брюксел на 15 октомври.

Дъблин вече приветства постигнатия според него „консенсус“ за въвеждане на нови такси върху чуждестранни замърсители чрез Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и върху електронните отпадъци. Те биха могли да генерират съответно 1,64 млрд. и 17,9 млрд. евро годишно средно за периода 2028-2034 г.

В същото време предложенията за нови налози върху тютюневите изделия, корпоративния оборот и приходите от Схемата за търговия с емисии срещат съпротива от няколко държави, според бележка на Ирландия, цитирана от POLITICO.

За Франция това е пречка пред опита ѝ да осигури по-високи приходи от новите европейски ресурси.