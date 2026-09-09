Първото голямо изпитание за новоназначения главнокомандващ на украинските сили е в Донецка област

Украйна се подготвя за месеци на ожесточени сражения за стратегически крепости в източната Донецка област, които са основни военни цели на Русия. Това ще бъде първото голямо изпитание за новоназначения главнокомандващ украинските въоръжени сили Михайло Драпати и новите му командири, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".

По-многобройните сили на Москва напредват към така наречения пояс от градове крепости, включващ градовете Словянск и Краматорск. Тяхното превземане би доближило Русия до целта ѝ да установи пълен контрол над Донецка област, индустриален регион в Източна Украйна.

Загубите в жива сила са вече твърде големи, а въпреки подновените дипломатически контакти военни експерти очакват Русия да засили настъплението си с наближаването на зимата. Посещението в Киев през уикенда на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър съживи мирните преговори, които бяха изпаднали в застой, но на този етап няма признаци за съществен пробив. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква войната да продължи и през тази зима.

Очакваната битка за Донецка област се очертава да бъде един от най-значимите етапи на войната през тази година. За руския президент Владимир Путин превземането на останалата част от нея би означавало голяма политическа и военна победа.

За Украйна, удържането на позициите ѝ там е от съществено значение за защитата на основните ѝ отбранителни линии на изток и за доказване на необходимостта от направените смени във военното командване, които имаха за цел да спрат бавното, но уверено руско настъпление.

В рамките на неотдавнашните назначения, предприети от реформаторски настроения 43-годишен Драпати, който замени Олександър Сирски през юли тази година, начело на отбраната на областта бяха поставени уважавани и доказани командири.

Новото командване поема контрола над сравнително стабилна фронтова линия предвид бавния темп на руското настъпление, посочи военният анализатор Емил Кастехелми. Той обаче предупреди, че развръзката на бойното поле остава непредвидима.

"Ситуацията все още може да се развие по много и различни начини и все още се предвиждат най-разнообразни сценарии", допълни Кастехелми, който е част от финландския аналитичен център "Блек Бърд" (Black Bird).

Украйна многократно отхвърли исканията на Путин да отстъпи между 15 и 20% от Донецка област, която Русия все още не е успяла да превземе. В неделя Зеленски определи съдбата на областта като "основния въпрос в тази война".

ПЪЛЗЯЩО НАСТЪПЛЕНИЕ

Руските сили са на по-малко от 15 километра от Словянск и Краматорск, двата най-големи града в пояса от крепости. И двете населени места са подложени на все по-интензивни атаки с бойни дронове и управляеми бомби, съобщиха регионални власти.

"В рамките на едва няколко месеца, те постепенно се превърнаха от процъфтяващи градове в места, където те е страх дори да вървиш по улицата", заяви Андрий Дерун, военен ръководител на водещата украинска благотворителна организация "Върни се жив", която подкрепя Въоръжените сили на Украйна.

Септември и октомври могат да се окажат месеците с най-ожесточени сражения, като Русия може да се опита да предприеме нови нападения с механизирани подразделения, изтъкна Майкъл Кофман от Фонда "Карнеги" за международен мир.

"С влошаването на метеорологичните условия дроновете стават по-малко ефективни. И обикновено именно тогава руснаците се опитват да възстановят маневреността на бойното поле", посочи Кофман. Анализаторът допълни, че Украйна е изградила надеждна защита срещу подобни атаки, като припомни за неуспешното руско настъпление през юли в района на обсадения град Добропиля.

НОВИ КОМАНДИРИ ЗАСТАВАТ НАЧЕЛО

Отбраната на Донецка област ще бъде ръководена от двамата най-известни командири на Украйна – Андрий Билецки, командващ Трети армейски корпус, и Денис Прокопенко от Първи корпус на Националната гвардия "Азов".

И на двамата се приписва заслугата за изграждането на дисциплинирани и напреднали в технологично отношение въоръжени сили, които наброяват десетки хиляди военнослужещи.

По-рано тази година корпусът на Билецки стабилизира част от фронта край Словянск, северния стратегически опорен пункт на пояса от крепости. Миналата година Корпусът "Азов" на Прокопенко осуети голямо руско настъпление близо до Добропиля, което заплашваше да пробие украинските линии.

Павло Палиса, военният съветник на Зеленски, посочи, че повишението на двамата командири е "напълно логично", тъй като те са доказани лидери, които "се ползват с уважение и авторитет". Те ще бъдат подпомагани от полковника от въздушнодесантните войски Емил Ишкулов, друг командир от ново поколение, който се радва на популярност сред войниците за това, че поставя живота им на първо място, посочи Дерун от благотворителната организация "Върни се жив". Неговият 11-ти армейски корпус отговаря за Словянск и Краматорск.

Сирски, предшественикът на Драпати, беше критикуван за това, което някои наблюдатели определяха като съветски стил на командване с търпимост към тежките загуби в жива сила и лична намеса във воденето на бойните действия дори на микрониво.

Кофман отбеляза, че Драпати прави впечатление на главнокомандващ, който делегира повече правомощия на командирите на оперативно равнище – промяна, която според него има за цел да направи отбраната на изток "много по-координирана".

НАДГРАЖДАНЕ НА МАЛКИТЕ УСПЕХИ

Украйна навлиза в есенната военна кампания с целта да надгради скромните си успехи на бойното поле тази година. Киев заяви, че е успял да отвоюва повече от 700 квадратни километра територия в югоизточната част на страната в рамките на продължила няколко месеца "прецизна" контраатака.

Кастехелми от "Блек Бърд" също отбеляза, че се наблюдават признаци за успешна операция на Трети армейски корпус на Билецки в района на стратегическия град Лиман за ликвидиране на оформилата се във фронтовата линия руска дъга (вдаване на руските сили в украинския фронт). По думите му обаче мащабът на операцията остава неясен.

Във видеозапис, публикуван този понеделник, Билецки, намиращ се в живописното манастирско градче Святогорск, западно от руската дъга, се подигра на Путин за твърдението му, че руските сили са превзели града.

"Това е тилова зона за нашия корпус", каза той.

Украинската армия обаче все още не разполага с достатъчно жива сила, за да води широкомащабни настъпателни операции. Както Драпати, така и новият министър на отбраната Евген Хмара все още не са успели да реформират системата за мобилизация, спъвана от корупция и лошо управление.

По-рано този месец Путин заяви, че Москва печели войната и че не се съмнява, че украинците "ще рухнат".

Въпреки това анализатори посочват, че Русия не е открила ефективно решение на ребуса на украинската отбрана, опираща се до голяма степен на използването на дронове.

"В общи линии е трудно да се каже как руснаците биха могли да постигнат успех на повече от тактическо ниво", заключава Кастехелми.