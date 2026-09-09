Първото голямо изпитание за новоназначения главнокомандващ на украинските сили е в Донецка област

Украйна се подготвя за месеци на ожесточени сражения за стратегически крепости в източната Донецка област, които са основни военни цели на Русия. Това ще бъде първото голямо изпитание за новоназначения главнокомандващ украинските въоръжени сили Михайло Драпати и новите му командири, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".
По-многобройните сили на Москва напредват към така наречения пояс от градове крепости, включващ градовете Словянск и Краматорск. Тяхното превземане би доближило Русия до целта ѝ да установи пълен контрол над Донецка област, индустриален регион в Източна Украйна.
Загубите в жива сила са вече твърде големи, а въпреки подновените дипломатически контакти военни експерти очакват Русия да засили настъплението си с наближаването на зимата. Посещението в Киев през уикенда на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър съживи мирните преговори, които бяха изпаднали в застой, но на този етап няма признаци за съществен пробив. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква войната да продължи и през тази зима.
Очакваната битка за Донецка област се очертава да бъде един от най-значимите етапи на войната през тази година. За руския президент Владимир Путин превземането на останалата част от нея би означавало голяма политическа и военна победа.
За Украйна, удържането на позициите ѝ там е от съществено значение за защитата на основните ѝ отбранителни линии на изток и за доказване на необходимостта от направените смени във военното командване, които имаха за цел да спрат бавното, но уверено руско настъпление.
В рамките на неотдавнашните назначения, предприети от реформаторски настроения 43-годишен Драпати, който замени Олександър Сирски през юли тази година, начело на отбраната на областта бяха поставени уважавани и доказани командири.
Новото командване поема контрола над сравнително стабилна фронтова линия предвид бавния темп на руското настъпление, посочи военният анализатор Емил Кастехелми. Той обаче предупреди, че развръзката на бойното поле остава непредвидима.
"Ситуацията все още може да се развие по много и различни начини и все още се предвиждат най-разнообразни сценарии", допълни Кастехелми, който е част от финландския аналитичен център "Блек Бърд" (Black Bird).
Украйна многократно отхвърли исканията на Путин да отстъпи между 15 и 20% от Донецка област, която Русия все още не е успяла да превземе. В неделя Зеленски определи съдбата на областта като "основния въпрос в тази война".
ПЪЛЗЯЩО НАСТЪПЛЕНИЕ
Руските сили са на по-малко от 15 километра от Словянск и Краматорск, двата най-големи града в пояса от крепости. И двете населени места са подложени на все по-интензивни атаки с бойни дронове и управляеми бомби, съобщиха регионални власти.
"В рамките на едва няколко месеца, те постепенно се превърнаха от процъфтяващи градове в места, където те е страх дори да вървиш по улицата", заяви Андрий Дерун, военен ръководител на водещата украинска благотворителна организация "Върни се жив", която подкрепя Въоръжените сили на Украйна.
Септември и октомври могат да се окажат месеците с най-ожесточени сражения, като Русия може да се опита да предприеме нови нападения с механизирани подразделения, изтъкна Майкъл Кофман от Фонда "Карнеги" за международен мир.
"С влошаването на метеорологичните условия дроновете стават по-малко ефективни. И обикновено именно тогава руснаците се опитват да възстановят маневреността на бойното поле", посочи Кофман. Анализаторът допълни, че Украйна е изградила надеждна защита срещу подобни атаки, като припомни за неуспешното руско настъпление през юли в района на обсадения град Добропиля.
НОВИ КОМАНДИРИ ЗАСТАВАТ НАЧЕЛО
Отбраната на Донецка област ще бъде ръководена от двамата най-известни командири на Украйна – Андрий Билецки, командващ Трети армейски корпус, и Денис Прокопенко от Първи корпус на Националната гвардия "Азов".
И на двамата се приписва заслугата за изграждането на дисциплинирани и напреднали в технологично отношение въоръжени сили, които наброяват десетки хиляди военнослужещи.
По-рано тази година корпусът на Билецки стабилизира част от фронта край Словянск, северния стратегически опорен пункт на пояса от крепости. Миналата година Корпусът "Азов" на Прокопенко осуети голямо руско настъпление близо до Добропиля, което заплашваше да пробие украинските линии.
Павло Палиса, военният съветник на Зеленски, посочи, че повишението на двамата командири е "напълно логично", тъй като те са доказани лидери, които "се ползват с уважение и авторитет". Те ще бъдат подпомагани от полковника от въздушнодесантните войски Емил Ишкулов, друг командир от ново поколение, който се радва на популярност сред войниците за това, че поставя живота им на първо място, посочи Дерун от благотворителната организация "Върни се жив". Неговият 11-ти армейски корпус отговаря за Словянск и Краматорск.
Сирски, предшественикът на Драпати, беше критикуван за това, което някои наблюдатели определяха като съветски стил на командване с търпимост към тежките загуби в жива сила и лична намеса във воденето на бойните действия дори на микрониво.
Кофман отбеляза, че Драпати прави впечатление на главнокомандващ, който делегира повече правомощия на командирите на оперативно равнище – промяна, която според него има за цел да направи отбраната на изток "много по-координирана".
НАДГРАЖДАНЕ НА МАЛКИТЕ УСПЕХИ
Украйна навлиза в есенната военна кампания с целта да надгради скромните си успехи на бойното поле тази година. Киев заяви, че е успял да отвоюва повече от 700 квадратни километра територия в югоизточната част на страната в рамките на продължила няколко месеца "прецизна" контраатака.
Кастехелми от "Блек Бърд" също отбеляза, че се наблюдават признаци за успешна операция на Трети армейски корпус на Билецки в района на стратегическия град Лиман за ликвидиране на оформилата се във фронтовата линия руска дъга (вдаване на руските сили в украинския фронт). По думите му обаче мащабът на операцията остава неясен.
Във видеозапис, публикуван този понеделник, Билецки, намиращ се в живописното манастирско градче Святогорск, западно от руската дъга, се подигра на Путин за твърдението му, че руските сили са превзели града.
"Това е тилова зона за нашия корпус", каза той.
Украинската армия обаче все още не разполага с достатъчно жива сила, за да води широкомащабни настъпателни операции. Както Драпати, така и новият министър на отбраната Евген Хмара все още не са успели да реформират системата за мобилизация, спъвана от корупция и лошо управление.
По-рано този месец Путин заяви, че Москва печели войната и че не се съмнява, че украинците "ще рухнат".
Въпреки това анализатори посочват, че Русия не е открила ефективно решение на ребуса на украинската отбрана, опираща се до голяма степен на използването на дронове.
"В общи линии е трудно да се каже как руснаците биха могли да постигнат успех на повече от тактическо ниво", заключава Кастехелми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3, #5
14:13 09.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #12
14:14 09.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Овчар":дай линк!!! на клиповете!!! ако не дадеш , то си п...ка!!
Коментиран от #11
14:16 09.09.2026
4 Мяучкаш ли мачок
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":че иде азг и мерц е аут,и във факти ще требе да работите нещо друго,а и иде зима и усрогуцките ше пасът снег за ядене
14:17 09.09.2026
5 Българин
До коментар #1 от "Овчар":Киев става негоден за живот, поради непрекъснатите престъпления на кремълските нацисти. Терорът над цивилното население е единственото, в което постигат успехи.
Коментиран от #8
14:17 09.09.2026
6 Гориил
14:18 09.09.2026
7 Много в важно за нас българите
14:23 09.09.2026
8 На Зеленски
До коментар #5 от "Българин":са думите: "Време е и обикновенните руснаци да усетят войната!". Последваха атаки над колеж, плаж, търговски обекти. Сега Русия отговаря реципрочно и отново я обвинявате!
14:25 09.09.2026
9 Драпати
14:26 09.09.2026
10 СЛОНА
14:30 09.09.2026
11 Хахахахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Прос влез в телеграм каналите да видиш какви опашки има на граничните пунктове за напускане на Украйна, я ми дай клип да видим малая токмачк украинска ли е още, ако не дадеш птеб си те знаем че си гроз... Путт.... И без това
Коментиран от #16
14:31 09.09.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не ми обръщайте внимание: - На бяло съм и не мога да мисля трезво ...
14:31 09.09.2026
13 Украйна
Коментиран от #15
14:32 09.09.2026
14 Путлер вика превзехме Святогорск
14:33 09.09.2026
15 През
До коментар #13 от "Украйна":2221 година.
14:34 09.09.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Хахахахаха":на ;юбовника ти , мога да вляза--само на замикро фо няне!! да не се криеш в гардероба , копей?ДАЙ ЛИНК БЕ!!!Х Ю ММ!!
14:36 09.09.2026
17 Бесен - Язовец
14:36 09.09.2026
18 Украйна
Коментиран от #21
14:37 09.09.2026
19 Реалист
Коментиран от #26
14:38 09.09.2026
20 Гориил
Коментиран от #38
14:39 09.09.2026
21 Не само Украйна
До коментар #18 от "Украйна":, а и така наречения ЕС капитолира до края на Декември пред Кремъл. ФАЩ капитолира пред Техеран!
Коментиран от #30
14:40 09.09.2026
22 Антирашист 4405
14:41 09.09.2026
23 Българин 🇧🇬
14:41 09.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Украйна 🇺🇦
14:45 09.09.2026
26 Антирашист 4406
До коментар #19 от "Реалист":В документите наООН пише Украйна е член на организацията от 1945г ,като самостоятелна държава с право на глас .
Коментиран от #29, #32, #33
14:47 09.09.2026
27 Ванга
14:48 09.09.2026
28 1111
14:51 09.09.2026
29 Нещо
До коментар #26 от "Антирашист 4406":за Иран, Ирак, Либия, Венецуела, Куба, Ливан, Сирия пише ли в документите на ООН?
14:52 09.09.2026
30 Интересно
До коментар #21 от "Не само Украйна":И тогава да видите тълпи от бедни победени към рая на победителите.
14:53 09.09.2026
31 Бесен - Язовец
14:55 09.09.2026
32 1111
До коментар #26 от "Антирашист 4406":Мдааа, там също пише, че древните укъри са изкопали Черно море и с изкопаното са построили Кавказ...
14:55 09.09.2026
33 хехе
До коментар #26 от "Антирашист 4406":Онзи не само укрите са с право на глас от 1945 г. а и Беларус и това е по решение на Сталин за да има още два сигурни глас в ООН освен тези на страните от соц. лагера.
14:56 09.09.2026
34 До българина измислен
14:57 09.09.2026
35 Удри кУйо
15:02 09.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 не може да бъде
До коментар #20 от "Гориил":Затварянето на очите в нашите медии по всички въпроси които не са им изгодни и редовна стандартна практика !?Ето пак се възхвалява новия главнокомандващ украинската армия новите командири и светлото бъдеще което ще настъпи с новите украински победи!?А реалността май е доста по -различна -ето напр.нито дума за т.н.Резниковски котел край Харков /Волчанск където наистина здраво са заклещени/напълно обградени около 1700 украински бойци -руската артилерия и авиация работят денонощно всеки опит за измъкване се посреща с ураганен огън вече има доста жертви от украинска страна!?Много е интересен и случая със с.Ановка което руснаците са превзели преди няколко дни -селото не е голямо самото то няма особено значение -но събитията които са се разиграли са много интересни!?Селото основно е отбранявано с дронове/+ 1 батальон пехота/ и руснаците не са могли да мръднат заради дроновете !?Но в един момент руснаците решават да тръгнат с бронирана техника която е посрещната от 692 /!?/ украински дрона ....но в този момент се появява по-голямо ято руски дронове истинско сражение на дронове -резултат -украинските дронове на земята към атаката се включва още бронирана руска техника и когато влизат в селото там няма никой -украинците избягали!?
Коментиран от #41
15:06 09.09.2026
39 Снабдяване
15:06 09.09.2026
40 СССС
15:06 09.09.2026
41 Централ
До коментар #38 от "не може да бъде":И още нещо. Руснаците защитават танковете си и са нужни 20 опита да ги повредят
15:09 09.09.2026