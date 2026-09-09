Мерц призна миграционните проблеми в Германия, но отхвърли предложенията на АзГ

Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че страната е изправена пред миграционни предизвикателства, но отхвърли предложенията на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за промяна на миграционната политика, предава Die Zeit, цитирана от News.bg.

По време на обръщението си към Бундестага Мерц заяви, че в управляващата коалиция има консенсус, че Германия трябва да се справи с миграционните предизвикателства и да увеличи броя на депортациите на хора, които нямат право на постоянно пребиваване.

Канцлерът подчерта необходимостта да се прави разграничение между хората с миграционен произход, които работят в Германия и допринасят за икономиката, и тези, които нямат право да останат в страната и са длъжни да я напуснат.

Мерц отхвърли концепцията за „ремиграция“

Мерц се обяви срещу предложенията на АзГ и по-специално срещу концепцията за „ремиграция“.

„Ремиграцията“ не е нищо повече от синоним на етническо прочистване въз основа на произход и цвят на кожата“, заяви германският канцлер.

Той посочи, че милиони хора с миграционен произход работят в Германия, включително в сектора на квалифицираните занаяти.

Според Мерц, ако програмата на АзГ, и по-специално идеята за ремиграция, бъде реализирана, последствията за страната ще бъдат „катастрофални“.

По думите му подобна политика би засегнала функционирането на сектора на квалифицираните занаяти, домовете за възрастни хора, болниците и ресторантьорския сектор.

Какво означава „ремиграция“

Концепцията за „ремиграция“ произхожда от изследванията на миграцията. Когато терминът се използва от десни екстремисти, той обикновено се свързва с идеята голям брой хора от чуждестранен произход да напуснат страната, включително чрез принудително експулсиране.

АзГ също използва термина, но в изявленията си по темата подчертава, че той не се отнася до германски граждани, а до „законното завръщане“ на чужденци, които са длъжни да напуснат страната.