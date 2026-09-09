Мерц призна миграционните проблеми в Германия, но отхвърли предложенията на АзГ

Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че страната е изправена пред миграционни предизвикателства, но отхвърли предложенията на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за промяна на миграционната политика, предава Die Zeit, цитирана от News.bg.
По време на обръщението си към Бундестага Мерц заяви, че в управляващата коалиция има консенсус, че Германия трябва да се справи с миграционните предизвикателства и да увеличи броя на депортациите на хора, които нямат право на постоянно пребиваване.
Канцлерът подчерта необходимостта да се прави разграничение между хората с миграционен произход, които работят в Германия и допринасят за икономиката, и тези, които нямат право да останат в страната и са длъжни да я напуснат.
Мерц отхвърли концепцията за „ремиграция“
Мерц се обяви срещу предложенията на АзГ и по-специално срещу концепцията за „ремиграция“.
„Ремиграцията“ не е нищо повече от синоним на етническо прочистване въз основа на произход и цвят на кожата“, заяви германският канцлер.
Той посочи, че милиони хора с миграционен произход работят в Германия, включително в сектора на квалифицираните занаяти.
Според Мерц, ако програмата на АзГ, и по-специално идеята за ремиграция, бъде реализирана, последствията за страната ще бъдат „катастрофални“.
По думите му подобна политика би засегнала функционирането на сектора на квалифицираните занаяти, домовете за възрастни хора, болниците и ресторантьорския сектор.
Какво означава „ремиграция“
Концепцията за „ремиграция“ произхожда от изследванията на миграцията. Когато терминът се използва от десни екстремисти, той обикновено се свързва с идеята голям брой хора от чуждестранен произход да напуснат страната, включително чрез принудително експулсиране.
АзГ също използва термина, но в изявленията си по темата подчертава, че той не се отнася до германски граждани, а до „законното завръщане“ на чужденци, които са длъжни да напуснат страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4, #6
14:57 09.09.2026
2 Кой беше тоя?
14:57 09.09.2026
3 Бесен - Язовец
14:58 09.09.2026
4 Това не знам дали
До коментар #1 от "Гост":да го приемем за лоша новина
14:58 09.09.2026
5 Добре ги е отхвърлил Мерц,
Сирийските и либийските вече почти ги върна.
За българските бая ще се озори. Не щат и не щат в Раша, а ние пък не си ги искаме обратно.
Коментиран от #17, #22
14:59 09.09.2026
6 Браво на ИИ!
До коментар #1 от "Гост":Отлична работа!
15:00 09.09.2026
7 ГДР ТРАБАНТ
15:01 09.09.2026
8 РУСКИ ОПОРКИ
Коментиран от #14
15:02 09.09.2026
9 българина
15:19 09.09.2026
10 българина
15:28 09.09.2026
11 млад еврас
15:32 09.09.2026
12 Никой
Коментиран от #16
15:32 09.09.2026
13 Така и не можах
Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.
15:33 09.09.2026
14 хахахаха
До коментар #8 от "РУСКИ ОПОРКИ":Хахахахаха, ми самия немец шмерца му разправя, че нищо в Германия не е наред и че бил шокиран, то вика руска опорка всичко там си е наред, е нЕма такава прoстoтuя, е не мое да си ча толкова прoсto.
15:36 09.09.2026
15 Така и не можах
Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.
15:39 09.09.2026
16 аз я знам
До коментар #12 от "Никой":жена й е азиатка дошла с виза и работи, не строи джамии и гета, не се занимава с пр стъпност....
15:39 09.09.2026
17 любопитен
До коментар #5 от "Добре ги е отхвърлил Мерц,":Ти на какво си? Какви български мигранти, като сме в ЕС?
15:40 09.09.2026
18 Фори
15:44 09.09.2026
19 Сега
15:47 09.09.2026
20 А каква е връзката на Мерц
Лицемер!
„Ремиграцията“ не е нищо повече от синоним на етническо прочистване въз основа на произход и цвят на кожата“, заяви германският канцлер.
16:16 09.09.2026
21 Ще ще,
16:19 09.09.2026
22 Единствения начин да принуди
До коментар #5 от "Добре ги е отхвърлил Мерц,":нашите(разбирам за кои намекваш) да се върнат сами, е да остане поне още един мандат на власт.
Дори това ще извърши по-добре ремиграцията и от АзГ.
16:22 09.09.2026