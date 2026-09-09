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Мерц призна миграционните проблеми в Германия, но отхвърли предложенията на АзГ

Мерц призна миграционните проблеми в Германия, но отхвърли предложенията на АзГ

9 Септември, 2026 14:55 826 22

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  • азг-
  • миграция

Германският канцлер заяви, че са необходими повече депортации, но определи концепцията за „ремиграция“ като синоним на етническо прочистване

Мерц призна миграционните проблеми в Германия, но отхвърли предложенията на АзГ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че страната е изправена пред миграционни предизвикателства, но отхвърли предложенията на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за промяна на миграционната политика, предава Die Zeit, цитирана от News.bg.

По време на обръщението си към Бундестага Мерц заяви, че в управляващата коалиция има консенсус, че Германия трябва да се справи с миграционните предизвикателства и да увеличи броя на депортациите на хора, които нямат право на постоянно пребиваване.

Канцлерът подчерта необходимостта да се прави разграничение между хората с миграционен произход, които работят в Германия и допринасят за икономиката, и тези, които нямат право да останат в страната и са длъжни да я напуснат.

Мерц отхвърли концепцията за „ремиграция“

Мерц се обяви срещу предложенията на АзГ и по-специално срещу концепцията за „ремиграция“.

„Ремиграцията“ не е нищо повече от синоним на етническо прочистване въз основа на произход и цвят на кожата“, заяви германският канцлер.

Той посочи, че милиони хора с миграционен произход работят в Германия, включително в сектора на квалифицираните занаяти.

Според Мерц, ако програмата на АзГ, и по-специално идеята за ремиграция, бъде реализирана, последствията за страната ще бъдат „катастрофални“.

По думите му подобна политика би засегнала функционирането на сектора на квалифицираните занаяти, домовете за възрастни хора, болниците и ресторантьорския сектор.

Какво означава „ремиграция“

Концепцията за „ремиграция“ произхожда от изследванията на миграцията. Когато терминът се използва от десни екстремисти, той обикновено се свързва с идеята голям брой хора от чуждестранен произход да напуснат страната, включително чрез принудително експулсиране.

АзГ също използва термина, но в изявленията си по темата подчертава, че той не се отнася до германски граждани, а до „законното завръщане“ на чужденци, които са длъжни да напуснат страната.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 3 Отговор
    Вижте в тубата какво става в цяла Германия е пълно с фентанил и наркомани по улиците и парковете.

    Коментиран от #4, #6

    14:57 09.09.2026

  • 2 Кой беше тоя?

    10 3 Отговор
    Гитлер капут! Хенде хох!

    14:57 09.09.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    11 4 Отговор
    Германия е колония от 1945г не е държава, а троянски кон в Европа на краварите!

    14:58 09.09.2026

  • 4 Това не знам дали

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    да го приемем за лоша новина

    14:58 09.09.2026

  • 5 Добре ги е отхвърлил Мерц,

    5 4 Отговор
    но все пак ще трябва да се справи с мигрантите.
    Сирийските и либийските вече почти ги върна.
    За българските бая ще се озори. Не щат и не щат в Раша, а ние пък не си ги искаме обратно.

    Коментиран от #17, #22

    14:59 09.09.2026

  • 6 Браво на ИИ!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Отлична работа!

    15:00 09.09.2026

  • 7 ГДР ТРАБАНТ

    5 3 Отговор
    ТИЯ С ТРАБАНТИТЕ ШЪ УПРАВЛЯВАТ...

    15:01 09.09.2026

  • 8 РУСКИ ОПОРКИ

    5 17 Отговор
    Германия си е наред, за разлика от Фашистка русия, дето са спрели интернета!

    Коментиран от #14

    15:02 09.09.2026

  • 9 българина

    7 2 Отговор
    хората гласуват против неговата партия и заради миграцията, той си знае неговото. Това само доказва очеизвадния план на синедриона, влзяъл в сила особено след 1948 г, населението в европа да се подмени, с възможно най нехомогенното. Защото само така няма да може да се насочи омраза само към евреите, защото трябва да е и към всички етноси, а когато неместните вече са 30-50 процента, това никога няма да се случи. Но Бог често проваля и най грандиозните планове, особено на евреите

    15:19 09.09.2026

  • 10 българина

    5 2 Отговор
    Вайдел трябвшае само да му каже пред всички поговорката, КАКВИТО СИ ГИ ВНЕСЕШ, ТАКВА ТИ Е ДЪРЖАВАТА! всеки, който често ходи в Германия знае каква беше преди 20 г каква е сега, а след още 20 ще е НЕУЗНАВАЕМА ДЖАМАХИРИА

    15:28 09.09.2026

  • 11 млад еврас

    5 1 Отговор
    Значи признава проблема обаче отказва решението, после бил шокиран, че АзГ печелят изборите, тва са евроатлантическите ценности, а направо е безценно да ги гледаш после как квикат, ми що така стана.

    15:32 09.09.2026

  • 12 Никой

    3 5 Отговор
    Питам българските чебурашки ? Знаете ли половата принадлежност на другарката Алис Вайндел съпредседателката на АзГ ? За вас май няма значение, стига да подкрепя малкото джудже . Да Ви се смея на ценностите с които лъжете хората .

    Коментиран от #16

    15:32 09.09.2026

  • 13 Така и не можах

    3 3 Отговор
    да разбера бг копейците. За толкова години как не се научиха, че от тях нищо не зависи, ами продължават да се правят на дълбокоумни.

    Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.

    15:33 09.09.2026

  • 14 хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "РУСКИ ОПОРКИ":

    Хахахахаха, ми самия немец шмерца му разправя, че нищо в Германия не е наред и че бил шокиран, то вика руска опорка всичко там си е наред, е нЕма такава прoстoтuя, е не мое да си ча толкова прoсto.

    15:36 09.09.2026

  • 15 Така и не можах

    2 1 Отговор
    да разбера бг еврастите. За толкова години как не се научиха, че от тях нищо не зависи, ами продължават да се правят на дълбокоумни.

    Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.

    15:39 09.09.2026

  • 16 аз я знам

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    жена й е азиатка дошла с виза и работи, не строи джамии и гета, не се занимава с пр стъпност....

    15:39 09.09.2026

  • 17 любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Добре ги е отхвърлил Мерц,":

    Ти на какво си? Какви български мигранти, като сме в ЕС?

    15:40 09.09.2026

  • 18 Фори

    3 1 Отговор
    Проблемът на германците е, че колкото по-голяма му е чалмата и по-забулена булката ,толкова по охотно ги канят да идват и им дават щедри помощи.Кой ще се хване да работи когато всичко му е безплатно , а му дават и джобни?Ако е християнин го гонят веднага, ако е ислямист му се кланят.

    15:44 09.09.2026

  • 19 Сега

    2 1 Отговор
    ги боляло, разбили им сърцата. А това е само 1/16 от Германия. За източните 5-6области е ясно, че ще посинеят (АзГ), ама и част от западните са тръгнали да се боядисват в синьо.... Едиснтвено басиона им Бавария ще си остане черен, ама не е ясно и там до кога..

    15:47 09.09.2026

  • 20 А каква е връзката на Мерц

    0 0 Отговор
    с бандерите и с дядо си? Чистокръвна?
    Лицемер!

    „Ремиграцията“ не е нищо повече от синоним на етническо прочистване въз основа на произход и цвят на кожата“, заяви германският канцлер.

    16:16 09.09.2026

  • 21 Ще ще,

    0 0 Отговор
    "ремиграция" е противопложност на"миграция",и означава смяна на посоката-от Германия към родните места! Алтернативата ще го направи,въпреки либера Сти те!

    16:19 09.09.2026

  • 22 Единствения начин да принуди

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре ги е отхвърлил Мерц,":

    нашите(разбирам за кои намекваш) да се върнат сами, е да остане поне още един мандат на власт.
    Дори това ще извърши по-добре ремиграцията и от АзГ.

    16:22 09.09.2026

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