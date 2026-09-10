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Йеменски представители: Хутите са поели контрола над Моха

Йеменски представители: Хутите са поели контрола над Моха

10 Септември, 2026 13:12, обновена 10 Септември, 2026 13:06 772 7

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Подкрепяните от Иран бунтовници са навлезли в йеменския пристанищен град на Червено море, разположен на по-малко от 50 мили от протока Баб ел-Мандеб

Йеменски представители: Хутите са поели контрола над Моха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подкрепяните от Иран бунтовници хути са поели контрола над Моха - йеменски пристанищен град на Червено море, разположен на по-малко от 50 мили от протока Баб ел-Мандеб. Това съобщиха за „Ройтерс“ трима представители на йеменското правителство, които са против терористичната групировка, предава News.bg.

Арабски медии първи съобщиха, че йеменските правителствени сили са се изтеглили от града тази сутрин, докато хутите са настъпвали. Публикации в социалните мрежи показаха снимки и видеоклипове на бойците в града.

Превземането на Моха представлява значителен успех за хутите, който им позволява да задълбочат контрола си над Червено море и протока Баб ел-Мандеб.

Националният фронт за съпротива - коалиция от сили, противопоставящи се на хутите и ръководена от бившия им съюзник и високопоставен представител на йеменското правителство Тарек Салех - заяви, че командир на силите е повел военен контингент към Моха тази сутрин.

„В момента се извършват реорганизация и укрепване на отбраната на Моха в координация с коалицията от сили, противопоставящи се на хутите“, съобщи официалният медиен канал на Националния фронт за съпротива.

Силите на Националния фронт за съпротива са влезли в сблъсък с военноморските сили на хутите, допълни медията.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #7

    13:07 10.09.2026

  • 2 Браво!

    16 2 Отговор
    Мачкайте слугите на израел и с р ащ. Смър за еврастите, атлантидите и евридите

    13:09 10.09.2026

  • 3 Тото 1 и Тото 2

    6 1 Отговор
    Хутите се правят на ХУСАРИ и нападат ли нападат !

    13:12 10.09.2026

  • 4 Овчар

    11 2 Отговор
    Това което не искат да знаете..! Суецкия канал свързва червено море със средиземно..! Преминаването от там е намалено с 80% , търсят обходни маршрути които оскъпяват суровината. Хутите контролират района ..! Русия реже ТУМОРА който нарушава МИРЪТ..!

    13:19 10.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    Нека бомбят гадните евреи

    13:26 10.09.2026

  • 6 Анонимен

    4 0 Отговор
    Червено море е опасно за търговски корабоплаване ,което е пряко следствие от войната в Персийският залив.

    13:32 10.09.2026

  • 7 Ввв

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Радио Елто":

    Като се събуди?!А да,чаршафът мокър!!!

    13:43 10.09.2026