Йеменски представители: Хутите са поели контрола над Моха

Подкрепяните от Иран бунтовници хути са поели контрола над Моха - йеменски пристанищен град на Червено море, разположен на по-малко от 50 мили от протока Баб ел-Мандеб. Това съобщиха за „Ройтерс“ трима представители на йеменското правителство, които са против терористичната групировка, предава News.bg.

Арабски медии първи съобщиха, че йеменските правителствени сили са се изтеглили от града тази сутрин, докато хутите са настъпвали. Публикации в социалните мрежи показаха снимки и видеоклипове на бойците в града.

Превземането на Моха представлява значителен успех за хутите, който им позволява да задълбочат контрола си над Червено море и протока Баб ел-Мандеб.

Националният фронт за съпротива - коалиция от сили, противопоставящи се на хутите и ръководена от бившия им съюзник и високопоставен представител на йеменското правителство Тарек Салех - заяви, че командир на силите е повел военен контингент към Моха тази сутрин.

„В момента се извършват реорганизация и укрепване на отбраната на Моха в координация с коалицията от сили, противопоставящи се на хутите“, съобщи официалният медиен канал на Националния фронт за съпротива.

Силите на Националния фронт за съпротива са влезли в сблъсък с военноморските сили на хутите, допълни медията.