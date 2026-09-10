Си Цзинпин ще посети Индия за срещата на върха на БРИКС

Китайският президент Си Цзинпин ще посети Индия по покана на индийския премиер Нарендра Моди за участие в срещата на върха на БРИКС в Делхи на 12 и 13 септември, обяви днес китайското външно министерство, цитирано от „Ройтерс“, предава БТА.

Руският президент Владимир Путин, иранският му колега Масуд Пезешкиан, южноафриканският лидер Сирил Рамапоса, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и индонезийският държавен глава Прабово Субианто също се очаква да присъстват на форума, наред с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Индия, която ще е домакин на срещата на върха през уикенда, ще има трудната задача да подчертае глобалния обхват на блока, въпреки че войната между САЩ и Иран разделя членовете му, тъй като Техеран и Абу Даби са две враждуващи страни в конфликта.

ОАЕ ще бъдат представени от престолонаследника на Абу Даби

Очаква се Обединените арабски емирства (ОАЕ) да бъдат представени на форума от престолонаследника на емирство Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

ОАЕ, които са член на БРИКС, станаха обект на ирански атаки след началото на войната и прекъснаха миналия месец всички търговски и финансови взаимоотношения с Техеран, посочва „Ройтерс“.

Съмнения за обща позиция на БРИКС

Според анализатори една евентуална съвместна декларация на страните членки на БРИКС едва ли ще повлияе на сегашната геополитическа ситуация, но би могла да демонстрира, че блокът остава единен срещу наказателните икономически мерки като западните санкции срещу някои от неговите членове.