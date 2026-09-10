Си Цзинпин ще посети Индия за срещата на върха на БРИКС

Китайският президент Си Цзинпин ще посети Индия по покана на индийския премиер Нарендра Моди за участие в срещата на върха на БРИКС в Делхи на 12 и 13 септември, обяви днес китайското външно министерство, цитирано от „Ройтерс“, предава БТА.
Руският президент Владимир Путин, иранският му колега Масуд Пезешкиан, южноафриканският лидер Сирил Рамапоса, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и индонезийският държавен глава Прабово Субианто също се очаква да присъстват на форума, наред с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.
Индия, която ще е домакин на срещата на върха през уикенда, ще има трудната задача да подчертае глобалния обхват на блока, въпреки че войната между САЩ и Иран разделя членовете му, тъй като Техеран и Абу Даби са две враждуващи страни в конфликта.
ОАЕ ще бъдат представени от престолонаследника на Абу Даби
Очаква се Обединените арабски емирства (ОАЕ) да бъдат представени на форума от престолонаследника на емирство Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахян.
ОАЕ, които са член на БРИКС, станаха обект на ирански атаки след началото на войната и прекъснаха миналия месец всички търговски и финансови взаимоотношения с Техеран, посочва „Ройтерс“.
Съмнения за обща позиция на БРИКС
Според анализатори една евентуална съвместна декларация на страните членки на БРИКС едва ли ще повлияе на сегашната геополитическа ситуация, но би могла да демонстрира, че блокът остава единен срещу наказателните икономически мерки като западните санкции срещу някои от неговите членове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #6
14:57 10.09.2026
2 ЧЕСТИТО
14:57 10.09.2026
3 Да си го кажем
"Руската икономика е "слаба", но...преживя 20 кръга санкции, докато е във война.
Путин е "непопулярен", но получи 80 % от гласовете. Русия е "изолирана", но още 32 страни искат да се присъединят към БРИКС.
Руските въоръжени сили са "слаби", оръжията са "стари", войниците са "необучени", но целият Запад не може да ги победи."
Коментиран от #5
14:58 10.09.2026
4 Боруна Лом
14:59 10.09.2026
5 Ти си чист продукт
До коментар #3 от "Да си го кажем":на българското образУвание!
Функционална неграмотност!
Коментиран от #8, #11
15:01 10.09.2026
6 Да си го кажем
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Всички там използват разплащане BRICS Pay. Интересното е, че за Запада и САЩ сделките и парите остават невидими и изпаднаха тези дни в ужас. Тази среща също изнервя западняците до ярост. Хегемонията вече не е това, което беше.
15:02 10.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДА РАЗДЕЛЯТ СВЕТА И РАЗНИЩЯТ ЗАПАДНАЛИЯ СВЯТ:)
15:06 10.09.2026
10 Сулю
15:06 10.09.2026
11 Хахаха
До коментар #5 от "Ти си чист продукт":Това е цитат от бълг. СМИ. Явно кой е такъв- ти и те.😅
15:07 10.09.2026
12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
15:14 10.09.2026
13 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
15:16 10.09.2026
14 Пиночет
15:17 10.09.2026
15 az СВО Победа 81
Силните в света ще разговарят за неговото бъдеще!
15:17 10.09.2026
16 Цвете
15:25 10.09.2026