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Си Цзинпин ще посети Индия за срещата на върха на БРИКС

Си Цзинпин ще посети Индия за срещата на върха на БРИКС

10 Септември, 2026 14:53 445 16

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Индия ще бъде домакин на срещата на 12 и 13 септември, на фона на напрежението между Иран и ОАЕ

Си Цзинпин ще посети Индия за срещата на върха на БРИКС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин ще посети Индия по покана на индийския премиер Нарендра Моди за участие в срещата на върха на БРИКС в Делхи на 12 и 13 септември, обяви днес китайското външно министерство, цитирано от „Ройтерс“, предава БТА.

Руският президент Владимир Путин, иранският му колега Масуд Пезешкиан, южноафриканският лидер Сирил Рамапоса, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и индонезийският държавен глава Прабово Субианто също се очаква да присъстват на форума, наред с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Индия, която ще е домакин на срещата на върха през уикенда, ще има трудната задача да подчертае глобалния обхват на блока, въпреки че войната между САЩ и Иран разделя членовете му, тъй като Техеран и Абу Даби са две враждуващи страни в конфликта.

ОАЕ ще бъдат представени от престолонаследника на Абу Даби

Очаква се Обединените арабски емирства (ОАЕ) да бъдат представени на форума от престолонаследника на емирство Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

ОАЕ, които са член на БРИКС, станаха обект на ирански атаки след началото на войната и прекъснаха миналия месец всички търговски и финансови взаимоотношения с Техеран, посочва „Ройтерс“.

Съмнения за обща позиция на БРИКС

Според анализатори една евентуална съвместна декларация на страните членки на БРИКС едва ли ще повлияе на сегашната геополитическа ситуация, но би могла да демонстрира, че блокът остава единен срещу наказателните икономически мерки като западните санкции срещу някои от неговите членове.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    3 8 Отговор
    Без Китай и Индия, Маскалия е умрела!

    Коментиран от #6

    14:57 10.09.2026

  • 2 ЧЕСТИТО

    5 0 Отговор
    КИТАЙ ВЕЧЕ Е АКТУАЛНИЯ ХЕГЕМОН.

    14:57 10.09.2026

  • 3 Да си го кажем

    4 0 Отговор
    Американският блогър:
    ‌ "Руската икономика е "слаба", но...преживя 20 кръга санкции, докато е във война.
    ‌Путин е "непопулярен", но получи 80 % от гласовете. Русия е "изолирана", но още 32 страни искат да се присъединят към БРИКС.
    ‌ Руските въоръжени сили са "слаби", оръжията са "стари", войниците са "необучени", но целият Запад не може да ги победи."

    Коментиран от #5

    14:58 10.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    А БАЙ ДОНЧО ЩО ЩЕ ГО ПРАВИМЕ?

    14:59 10.09.2026

  • 5 Ти си чист продукт

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Да си го кажем":

    на българското образУвание!
    Функционална неграмотност!

    Коментиран от #8, #11

    15:01 10.09.2026

  • 6 Да си го кажем

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Всички там използват разплащане BRICS Pay. Интересното е, че за Запада и САЩ сделките и парите остават невидими и изпаднаха тези дни в ужас. Тази среща също изнервя западняците до ярост. Хегемонията вече не е това, което беше.

    15:02 10.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ТРИМАТА ГОЛЕМИ НА ИЗТОКА ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ
    .....
    ДА РАЗДЕЛЯТ СВЕТА И РАЗНИЩЯТ ЗАПАДНАЛИЯ СВЯТ:)

    15:06 10.09.2026

  • 10 Сулю

    4 0 Отговор
    Ама защо ми търкате актуалния коментар бе М.Ъ.РШииииии7

    15:06 10.09.2026

  • 11 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти си чист продукт":

    Това е цитат от бълг. СМИ. Явно кой е такъв- ти и те.😅

    15:07 10.09.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 1 Отговор
    Само да не яде от уличната храна на м,,а,нга,лите в Делхи и навсякъде в Индия че ще пу,кне от паразити

    15:14 10.09.2026

  • 13 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    1 0 Отговор
    Аз ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    15:16 10.09.2026

  • 14 Пиночет

    1 0 Отговор
    Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    15:17 10.09.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Накратко:

    Силните в света ще разговарят за неговото бъдеще!

    15:17 10.09.2026

  • 16 Цвете

    0 0 Отговор
    ТРУДНО ЗАПОМНЯТ ИМЕНАТА ИМ ,НО ДАНО ОБСЪДЯТ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА И БЛИЗКИЯТ ИЗТОК? ПОЛОЖЕНИЕТО Е НЕТЪРПИМО С УВЛИЧЕНИЕТО НА ГАЗ,ПЕТРОЛ И БЕНЗИН.А ,ТОВА ВЛЕЧЕ И ПОКУПАТЕЛНАТА СТОЙНОСТ.🤔

    15:25 10.09.2026

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