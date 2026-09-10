Трафик на хора! Вербуването на чужденци за руската армия продължава

Набирането на чуждестранни граждани от Русия за участие във войната в Украйна "представлява трафик на хора", заяви "Амнести Интернешънъл", цитирана от ДПА.
"На много от вербуваните са били обещани високи възнаграждения и бонуси при постъпване на служба, които не са били изплатени. Докато някои са получили част от парите, преди да бъдат пленени, много други съобщават, че изобщо не са получили никакви средства", посочи правозащитната организация.
"Освен финансовото възнаграждение всички интервюирани посочиха като особен стимул обещаната възможност за получаване на руско гражданство".
Според "Амнести" руските вербовчици са използвали принуда, измама и подвеждане, за да убедят чужденци да се запишат в руската армия.
"Мащабът на експлоатацията и принудата, на които са били подложени тези хора, ни накара да заключим, че в много случаи това представлява трафик на хора, съгласно определението в Палермския протокол на ООН", заяви Аниес Каламар, генерален секретар на "Амнести Интернешънъл".
"Амнести" съобщи, че е интервюирала повече от дузина чуждестранни граждани, сред които хора от Колумбия, Куба, Египет, Сомалия и Южна Африка, по време на шест посещения в два украински лагера за военнопленници между 2024 и 2026 г.
Военнопленници от Бразилия и Шри Ланка са разказали пред "Амнести", че след подписването на договорите паспортите и мобилните им телефони са били отнети.
Те са заявили и че договорите са били написани единствено на руски език и че никой не е говорил английски. Според доклада новобранците са получили само недостатъчна базова военна подготовка, продължила около две седмици.
"Амнести" уточнява, че не е успяла да проведе разследвания на територията на Русия, където организацията е забранена от май 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТЦК бусивизатор
Коментиран от #41
15:25 10.09.2026
2 Кина
15:25 10.09.2026
3 Атина Палада
15:26 10.09.2026
4 Няма правозащитна организация,
Искам копейците да паднат под руско рибарство, за да им сптюрат социалните по общи, да им вземат телефоните и да ги пратят на фронта.
Коментиран от #13, #14, #29
15:26 10.09.2026
5 Умнокрасив
15:26 10.09.2026
6 ТЦК амнести нещо ми намести
15:27 10.09.2026
7 Могат вербуват
15:27 10.09.2026
8 Как да се запиша в руската армия?
Коментиран от #17
15:28 10.09.2026
9 Боко
МИСИРЧЕТА МАЛКИ
15:28 10.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
Коментиран от #16, #35
15:29 10.09.2026
12 Размисли
Коментиран от #36
15:30 10.09.2026
13 Атина Палада
До коментар #4 от "Няма правозащитна организация,":Ами руснаците преписаха този закон от САЩ бре:) В САЩ закона датира от 50-те години на миналия век .Трябва да се въведе и в България.
15:30 10.09.2026
14 Боко
До коментар #4 от "Няма правозащитна организация,":Абе, не знам кой къде , но ти скоро ще ми паднеш и ставане няма да има👌
15:31 10.09.2026
15 На снимката:
Коментиран от #18
15:31 10.09.2026
16 Атина Палада
До коментар #11 от "гост":Браво на Украйна,че разпадна нацисткият ЕС!
Коментиран от #24
15:33 10.09.2026
17 Митрофанова
До коментар #8 от "Как да се запиша в руската армия?":Чакам те с мешката утре пред пасьольството. Предай си личната карта в будката на входа.
Коментиран от #20, #22
15:34 10.09.2026
18 КГБ
До коментар #15 от "На снимката:":Е ти кво искаш да гледаш зеления как танцува облечен с рокля?
15:34 10.09.2026
19 ......-
15:34 10.09.2026
20 Слушам, другарко полковник
До коментар #17 от "Митрофанова":В 6:00 съм там
15:35 10.09.2026
21 Стоянчо Пуканката
Затова мераклии да защитават интересите на Русия колкото искаш, даже, доколкото съм чел, руснаците ги пресяват и не наемат всеки.
15:35 10.09.2026
22 Евгени Минчев
До коментар #17 от "Митрофанова":Ако си голубой, е предимство. Не им стигат доброволките.
15:35 10.09.2026
23 Хохо Бохо
15:35 10.09.2026
24 гост
До коментар #16 от "Атина Палада":Това къде , в несбъднатите ти мечти и сънища ?? Хахахахах !!
Коментиран от #26
15:35 10.09.2026
25 Жалки урсулани краят ви се вижда!
15:36 10.09.2026
26 Атина Палада
До коментар #24 от "гост":Как къде? В реалността!
Коментиран от #34
15:37 10.09.2026
27 Отстрани
Коментиран от #85
15:38 10.09.2026
28 Джуда такси
15:38 10.09.2026
29 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Няма правозащитна организация,":Хо хол, стига писа глу пости от слънчака ми заминавай в окопите на незалежная. Мова не научи, на български сричаш, пробвай на руски да пишеш, по ще те разберем
Коментиран от #33
15:38 10.09.2026
30 Хаха,
Коментиран от #31
15:38 10.09.2026
31 Може ли източник на фейка ти
До коментар #30 от "Хаха,":към официалните съобщения?
15:40 10.09.2026
32 Как пък
15:40 10.09.2026
33 Това ли ти е защитната пледоария?
До коментар #29 от "Хохо Бохо":Жалка работа!
15:41 10.09.2026
34 гост
До коментар #26 от "Атина Палада":В коя реалност , твоята виртуална ?? Хахаха !! Щото с действителната явно нямаш връзка , ама въобще !!
15:42 10.09.2026
35 Стига
До коментар #11 от "гост":Си писал небивалици. Запада завзема и разпада руската империя от 3 века и това е поредният неуспешен опит. Това разбираш ли го или не съответства на линията
Коментиран от #47
15:42 10.09.2026
36 Баце,
До коментар #12 от "Размисли":На две отделни места на фронта в обкръжение са почти 8000 xoxoли. Задава се поне още едно обкръжение за 3-4000 бандерчета. Отделно се задава котел при славянск/краматорск. Там си е цяла дивизия, че и отгоре. Зеле наркомана хвърля като пушечно месо на първа линия заградителните отряди от азов, айдар и десен сектор щото вече няма кой друг. Затова и еврогейските евнуси отново са се разциврили за примирие.
Коментиран от #57
15:45 10.09.2026
37 ежко
Коментиран от #44
15:47 10.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Искам България да
Но си струва да опънат копейците за фронта, руският аскер да изнасилва бг възрожденките, както е правел поголовно след Освобождението. А копейците да ходят до гръцкото и турското море с визи. И всички да са "тръстиката" или в мините.И ако кръчмата на Последния софиянец я удари дроб, той да плати на Путин, че позволил това на дрона. А Коцето спаси подари имотите на Кремъл, ако не иска да скочи от висок прозорец.
Де тоз късмет.
Коментиран от #49
15:48 10.09.2026
40 Възраждане
Хихихи
15:49 10.09.2026
41 Слава
До коментар #1 от "ТЦК бусивизатор":Слава ДермоЯдна, Слава Зеленко белый порошок
15:49 10.09.2026
42 ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ
НО РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
ТЕЗИ КОИТО СЕ ПРАВЯТ
НА РУСОФИЛИ
НЯМА НИТО ЕДИН....
5 ГОДИНИ
НИТО ЕДИН КОЙТО ДА ТРЪГНЕ ДА СЕ БИЕ
ЗА ПУТИН И МАТУШКА.
НИТО ЕДИН .
РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ СЕ ОКАЗАХА
НАЙ СТРАХЛИВИТЕ В СВЕТА
Коментиран от #45, #46, #51
15:49 10.09.2026
43 Роза
15:50 10.09.2026
44 То голямата
До коментар #37 от "ежко":разлика. Вербовчицкте се отнасят с балъците, както Китай с Раша: всичко обещава, нищо не дава.
15:50 10.09.2026
45 Чезни ве
До коментар #42 от "ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ":Пръдльо сдухан
Коментиран от #48, #55
15:52 10.09.2026
46 Това новина ли е!
До коментар #42 от "ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ":Видял ли си един възрождец да квичи лозунгите си публично, като чупи, троши и се бие без маска и качулка?
15:53 10.09.2026
47 гост
До коментар #35 от "Стига":Ми аз доколкото си спомням последната руска "империя" наречена СССР се разпадна преди само няма и 35 години , ако не си забелязал , хахаха !! И то поради собствената си глупост и икономическа слабост , никакъв запад не и беше виновен !! По предишната се разпадна малко преди това през 1917 !! Пак без един западен войник на нейна територия !! Или е по- удобно да не помниш тия работи ?? Хахахха !!
15:53 10.09.2026
48 Млък, пик04!
До коментар #45 от "Чезни ве":Не си компетентен.
Коментиран от #52
15:54 10.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Че то надничарете- копейки
До коментар #42 от "ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ":На коце и се са..с нетрадиционна сексуална ориентация! ПЕН дели и фенове на € .
Коментиран от #54
15:55 10.09.2026
52 Мухахаха
До коментар #48 от "Млък, пик04!":Аве ве смотан лапай и мълчи
15:55 10.09.2026
53 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #59
15:56 10.09.2026
54 Дръта чанта
До коментар #51 от "Че то надничарете- копейки":Питай майка си как е
Коментиран от #71
15:57 10.09.2026
55 ПУТЕРАСТЧЕ
До коментар #45 от "Чезни ве":ЧЕМОДАНА ВОКЗАЛ
И МАРШ КЪМ РУСКИЯ КЕНЕФ.
САМО ЛАЕТЕ ЖАЛКИ
СТРАХЛИВИ РУСОФИЛИ.
Коментиран от #62
15:57 10.09.2026
56 Айфоно
15:58 10.09.2026
57 Всъщност се оказа фейк
До коментар #36 от "Баце,":Пак си прекалил с Гласът на Москва. Оказа се, че раши са били в такъв. Вече са ги пленили.
Четете бре! Къпете се бре!
15:58 10.09.2026
58 Аеееее
Коментиран от #70
15:58 10.09.2026
59 По- ВЕЛИКА Е ...
До коментар #53 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":вовка ПИЧ кина/ У ЙЛО/...дека избега посред нощ само по трусики от некаков готвач!
Хихихихи
Ама така,.. ТРИДНЕВНО и ГЕРОЙСКИ... избега Шлю ХАТА...
Хихихихи
Коментиран от #63, #65
15:59 10.09.2026
60 Абе откачалки
"интервюирала повече от дузина чуждестранни граждани, , по време на шест посещения в два украински лагера за военнопленници."
И вас да ви разпитват под надзора на бандерите, ще изрицитирате каквото са ви написали.
Тая Каламар е същата пръчка като Гроси и като него срива авторитета на организацията която преставлява чрез слугинажа си. А Аналената пък я назначиха за началник на ООН. Както и главореза Джолани за президент. Комедията е пълна,
Авторитетните медии са същата стока, затова станаха за подигравки.
Коментиран от #64
15:59 10.09.2026
61 Раша анексира Донецк преди пет години
16:00 10.09.2026
62 Мухахаха
До коментар #55 от "ПУТЕРАСТЧЕ":Аве розово патенце учи РУСКИ ще ти трябва
Коментиран от #66, #82
16:00 10.09.2026
63 Мухахаха
До коментар #59 от "По- ВЕЛИКА Е ...":Не се пъни толкова ще се одрицкаш
16:02 10.09.2026
64 Не те е яд за това
До коментар #60 от "Абе откачалки":Яд, че е може да преминат на украинска страна. Все пак Украйна си храни военнопленниците, а не ги пребива.
Пък руският аскер издържа средно 35 мин на фронта.
Коментиран от #72, #86
16:02 10.09.2026
65 ПУТИН е шефа
До коментар #59 от "По- ВЕЛИКА Е ...":Муульо
Коментиран от #68
16:02 10.09.2026
66 Само на теб
До коментар #62 от "Мухахаха":Ще те пращаме в Раша.
Коментиран от #69
16:03 10.09.2026
67 Слава украина
16:03 10.09.2026
68 На кого му пука кой ти е шефът?
До коментар #65 от "ПУТИН е шефа":Нюхай му кълките и не ни занимавай.
Коментиран от #73
16:04 10.09.2026
69 Дръта чанта
До коментар #66 от "Само на теб":А теб у Сибир да цепиш дръва
Коментиран от #75
16:05 10.09.2026
70 Ами заминавай
До коментар #58 от "Аеееее":де, кво си се развикал.
Коментиран от #74
16:05 10.09.2026
71 Тьо тя Кравата Пияна
До коментар #54 от "Дръта чанта":Не е май ка на коце -Мин Ета!
Тва е опиянчена Шлю ХА от блатата
16:05 10.09.2026
72 Атина Палада
До коментар #64 от "Не те е яд за това":И затова Буданов събира по 30 хиляди месечно за фронта за попълнения. Той събирал украинци за руснаците а аз мисля ,че събира за ВСУ
16:05 10.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мухахаха
До коментар #70 от "Ами заминавай":Зелю има нижда от вас
Коментиран от #78
16:06 10.09.2026
75 Не съм баща ти,
До коментар #69 от "Дръта чанта":който е рязал дърва в Коми. То си е ваш семеен семеен занаят. Руската ти майка съгласна ли е да продължиш семейната традиция?
16:07 10.09.2026
76 Перо
Коментиран от #81
16:08 10.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Никога не е канил българи, пък и Радев
До коментар #74 от "Мухахаха":не дава. Но за копейци може. Все пак те не са българи.
Коментиран от #80
16:08 10.09.2026
79 Руснаците
16:08 10.09.2026
80 Буахахаха!
До коментар #78 от "Никога не е канил българи, пък и Радев":Как пък един копеец не замина за руския рай!
16:09 10.09.2026
81 Никой не го е виждал
До коментар #76 от "Перо":освен теб. Но севернокорейският легион го избиха или плениха. Тях поне ги видяха.
Недей, ще инфарктираш от напъни. Не си струва заради Джиджи. Пий си ракията, ще ти намерим руска булка от Поморие.
16:12 10.09.2026
82 Ти научи ли го ве,
До коментар #62 от "Мухахаха":голубой?
16:14 10.09.2026
83 Тъй кат гледам
16:14 10.09.2026
84 Голям рев
Коментиран от #87
16:15 10.09.2026
85 Хич не ти личи
До коментар #27 от "Отстрани":откъм дивана ти. Досега да заминал, ако беше вярно.
16:18 10.09.2026
86 Украйна никого не храни
До коментар #64 от "Не те е яд за това":дори и народа си не може да храни. Нея я хранят!
Наемниците отиват където им се плаща. И на украинска страна да отидат, европейците ще им плащат, а не Украйна!
Азовците са оставили тия живи, защото са се навили да изрицитират тия лъжи. А ако откажат???
Имаше подобна случка с журналисти които се оплакаха че не могат да проведат интервю със заловени, без да има наблюдаващ бандеровец.
А сега опитай пак!
Коментиран от #88
16:20 10.09.2026
87 Счуло ти се е
До коментар #84 от "Голям рев":Ама щом си наплашен, та бъзикните с копейците ти звучат като рев, викай бабите да ти леят куршум.
16:20 10.09.2026
88 Не им плащат европейците, а Путин
До коментар #86 от "Украйна никого не храни":От замразените авоари.
16:21 10.09.2026