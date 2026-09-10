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Трафик на хора! Вербуването на чужденци за руската армия продължава
  Тема: Украйна

Трафик на хора! Вербуването на чужденци за руската армия продължава

10 Септември, 2026 15:23 867 88

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • володимир зеленски

Според "Амнести" руските вербовчици са използвали принуда, измама и подвеждане, за да убедят чужденци да се запишат в руската армия

Трафик на хора! Вербуването на чужденци за руската армия продължава - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Набирането на чуждестранни граждани от Русия за участие във войната в Украйна "представлява трафик на хора", заяви "Амнести Интернешънъл", цитирана от ДПА.

"На много от вербуваните са били обещани високи възнаграждения и бонуси при постъпване на служба, които не са били изплатени. Докато някои са получили част от парите, преди да бъдат пленени, много други съобщават, че изобщо не са получили никакви средства", посочи правозащитната организация.

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"Освен финансовото възнаграждение всички интервюирани посочиха като особен стимул обещаната възможност за получаване на руско гражданство".

Според "Амнести" руските вербовчици са използвали принуда, измама и подвеждане, за да убедят чужденци да се запишат в руската армия.

"Мащабът на експлоатацията и принудата, на които са били подложени тези хора, ни накара да заключим, че в много случаи това представлява трафик на хора, съгласно определението в Палермския протокол на ООН", заяви Аниес Каламар, генерален секретар на "Амнести Интернешънъл".

"Амнести" съобщи, че е интервюирала повече от дузина чуждестранни граждани, сред които хора от Колумбия, Куба, Египет, Сомалия и Южна Африка, по време на шест посещения в два украински лагера за военнопленници между 2024 и 2026 г.

Военнопленници от Бразилия и Шри Ланка са разказали пред "Амнести", че след подписването на договорите паспортите и мобилните им телефони са били отнети.

Те са заявили и че договорите са били написани единствено на руски език и че никой не е говорил английски. Според доклада новобранците са получили само недостатъчна базова военна подготовка, продължила около две седмици.

"Амнести" уточнява, че не е успяла да проведе разследвания на територията на Русия, където организацията е забранена от май 2025 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЦК бусивизатор

    26 2 Отговор
    Аматьори!

    Коментиран от #41

    15:25 10.09.2026

  • 2 Кина

    34 4 Отговор
    Истината е неудобна но е ФАКТ.! Западния ТУМОР е почти ИЗРЯЗАН..!

    15:25 10.09.2026

  • 3 Атина Палада

    31 4 Отговор
    А Украйна изплаща ли на вербуваните колумбийци,англичани ,поляци и пр.?

    15:26 10.09.2026

  • 4 Няма правозащитна организация,

    6 31 Отговор
    която да не е забранена в Русия.
    Искам копейците да паднат под руско рибарство, за да им сптюрат социалните по общи, да им вземат телефоните и да ги пратят на фронта.

    Коментиран от #13, #14, #29

    15:26 10.09.2026

  • 5 Умнокрасив

    31 2 Отговор
    Кога най-сетне ще съобщите къде да се запишат членовете на Клуба на Соломон за украйнската армия , че нямат търпение ?.

    15:26 10.09.2026

  • 6 ТЦК амнести нещо ми намести

    30 1 Отговор
    А какво представлява натикването на млади и стари мъже насила в бусовете на ТЦК в Покрайна???

    15:27 10.09.2026

  • 7 Могат вербуват

    17 5 Отговор
    Дизайнера на БМВ Х5 и Х6 получи руски паспорт лично от Путин!

    15:27 10.09.2026

  • 8 Как да се запиша в руската армия?

    25 2 Отговор
    Искам да тричам еврасти-атлантиди

    Коментиран от #17

    15:28 10.09.2026

  • 9 Боко

    17 2 Отговор
    А за лепиларската “армия” нищо не пишете 🤔
    МИСИРЧЕТА МАЛКИ

    15:28 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    6 18 Отговор
    Искам само да кажа на правоверните копеи , ако вашия фюрер на токчета през февруари 2022 знаеше дори половината от това , което се случи през последните 4,5 години , НИКОГА , ама НИКОГА нямаше да започне СВОто си безсмислено !! Ама НИКОГА !! Но сега е вече твърде късно и той най-добре го знае , както и знае , че краят ще е еднакъв за него и Раша , летален , но вече не му пука , просто гледа да го отложи с година две !!

    Коментиран от #16, #35

    15:29 10.09.2026

  • 12 Размисли

    19 2 Отговор
    Руснаците пак са ошамарили колективния запад за да има такива словесни диарии по техен адрес!

    Коментиран от #36

    15:30 10.09.2026

  • 13 Атина Палада

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Няма правозащитна организация,":

    Ами руснаците преписаха този закон от САЩ бре:) В САЩ закона датира от 50-те години на миналия век .Трябва да се въведе и в България.

    15:30 10.09.2026

  • 14 Боко

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Няма правозащитна организация,":

    Абе, не знам кой къде , но ти скоро ще ми паднеш и ставане няма да има👌

    15:31 10.09.2026

  • 15 На снимката:

    2 12 Отговор
    главният КГБ вербовчик в дружеска беседа с пси пациенти от копейската клиника.

    Коментиран от #18

    15:31 10.09.2026

  • 16 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Браво на Украйна,че разпадна нацисткият ЕС!

    Коментиран от #24

    15:33 10.09.2026

  • 17 Митрофанова

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Как да се запиша в руската армия?":

    Чакам те с мешката утре пред пасьольството. Предай си личната карта в будката на входа.

    Коментиран от #20, #22

    15:34 10.09.2026

  • 18 КГБ

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "На снимката:":

    Е ти кво искаш да гледаш зеления как танцува облечен с рокля?

    15:34 10.09.2026

  • 19 ......-

    13 0 Отговор
    Тъжен евреоКвич на тукашните розови еврасти.

    15:34 10.09.2026

  • 20 Слушам, другарко полковник

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Митрофанова":

    В 6:00 съм там

    15:35 10.09.2026

  • 21 Стоянчо Пуканката

    16 2 Отговор
    Имат си бол пари хората, отнасят се човешки към наемниците, продоволствено са максимално задоволени, осигуряват им качествено и (навременно) медицинско обслужване(ако се наложи) и, не на последно място- на отличилите се Кремъл им подсигурява бляскаво бъдеще. И най-важното е, че кандидатите-наемници знаят, че служат на Правилната Кауза. И че победата ще бъде за тях!...

    Затова мераклии да защитават интересите на Русия колкото искаш, даже, доколкото съм чел, руснаците ги пресяват и не наемат всеки.

    15:35 10.09.2026

  • 22 Евгени Минчев

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Митрофанова":

    Ако си голубой, е предимство. Не им стигат доброволките.

    15:35 10.09.2026

  • 23 Хохо Бохо

    10 0 Отговор
    Всъщност статията е за украинската армия, само дето са сменили имената. Руската армия проблем с хората няма, салонацитата ловят доброволци по улиците защото хората им дезертират в промишлени количества

    15:35 10.09.2026

  • 24 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Това къде , в несбъднатите ти мечти и сънища ?? Хахахахах !!

    Коментиран от #26

    15:35 10.09.2026

  • 25 Жалки урсулани краят ви се вижда!

    11 0 Отговор
    Цял ден седят мислят по медиите каква лъжа и каква мръсотия да хвърлят по братска Русия! Но българския народ е на страната на Русия и нищо не може да спре победата на Русия над фашистка Европа и Украйна!

    15:36 10.09.2026

  • 26 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Как къде? В реалността!

    Коментиран от #34

    15:37 10.09.2026

  • 27 Отстрани

    10 3 Отговор
    Всеки би искал да се бие на страната на руснаците срещу възраждащата се нова вълна на фашизъм, защото защитават справедлива кауза и много хора го правят по убеждения.

    Коментиран от #85

    15:38 10.09.2026

  • 28 Джуда такси

    3 8 Отговор
    Не е проблем че вербува, проблема е че лъжат, мамят и заблуждават при самото вербуване. Обещават за шофьори и друг видове персонал за логистика на армията, а всъщност ги пращат на ПЪРВА линия на фронта. Потвърдено е от латинска Америка, където правителства се намесват и правят постъпки да изтеглят своите измамени граждани. В Африка също. За азиатци също.

    15:38 10.09.2026

  • 29 Хохо Бохо

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Няма правозащитна организация,":

    Хо хол, стига писа глу пости от слънчака ми заминавай в окопите на незалежная. Мова не научи, на български сричаш, пробвай на руски да пишеш, по ще те разберем

    Коментиран от #33

    15:38 10.09.2026

  • 30 Хаха,

    10 2 Отговор
    във всяко укристанско посолство по света, най официално вербуват и купуват наемници ...

    Коментиран от #31

    15:38 10.09.2026

  • 31 Може ли източник на фейка ти

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха,":

    към официалните съобщения?

    15:40 10.09.2026

  • 32 Как пък

    4 5 Отговор
    една копейка не замина за руския рай.

    15:40 10.09.2026

  • 33 Това ли ти е защитната пледоария?

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    Жалка работа!

    15:41 10.09.2026

  • 34 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    В коя реалност , твоята виртуална ?? Хахаха !! Щото с действителната явно нямаш връзка , ама въобще !!

    15:42 10.09.2026

  • 35 Стига

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Си писал небивалици. Запада завзема и разпада руската империя от 3 века и това е поредният неуспешен опит. Това разбираш ли го или не съответства на линията

    Коментиран от #47

    15:42 10.09.2026

  • 36 Баце,

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Размисли":

    На две отделни места на фронта в обкръжение са почти 8000 xoxoли. Задава се поне още едно обкръжение за 3-4000 бандерчета. Отделно се задава котел при славянск/краматорск. Там си е цяла дивизия, че и отгоре. Зеле наркомана хвърля като пушечно месо на първа линия заградителните отряди от азов, айдар и десен сектор щото вече няма кой друг. Затова и еврогейските евнуси отново са се разциврили за примирие.

    Коментиран от #57

    15:45 10.09.2026

  • 37 ежко

    2 3 Отговор
    Руснаците заблуждавали, ама никого не са хванали за врата и в камионетката,нали?Твърдението за заблуда не може да се докаже,но клиповете с украинските джипки са автентични.

    Коментиран от #44

    15:47 10.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Искам България да

    4 2 Отговор
    падне под руско робство. Аз мога да замина и да работя от всяка точка на света.
    Но си струва да опънат копейците за фронта, руският аскер да изнасилва бг възрожденките, както е правел поголовно след Освобождението. А копейците да ходят до гръцкото и турското море с визи. И всички да са "тръстиката" или в мините.И ако кръчмата на Последния софиянец я удари дроб, той да плати на Путин, че позволил това на дрона. А Коцето спаси подари имотите на Кремъл, ако не иска да скочи от висок прозорец.

    Де тоз късмет.

    Коментиран от #49

    15:48 10.09.2026

  • 40 Възраждане

    3 2 Отговор
    Не знам, ху Йло и Пиянката твърдят,че месечна по 25---30 К .. монголья подписват контракт! За какво са им още монголья ,освен ако не са... сдо хнали?!?
    Хихихи

    15:49 10.09.2026

  • 41 Слава

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТЦК бусивизатор":

    Слава ДермоЯдна, Слава Зеленко белый порошок

    15:49 10.09.2026

  • 42 ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ

    4 2 Отговор
    И СЕ БИЯТ ЗА РУСИЯ.

    НО РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ

    ТЕЗИ КОИТО СЕ ПРАВЯТ
    НА РУСОФИЛИ

    НЯМА НИТО ЕДИН....

    5 ГОДИНИ

    НИТО ЕДИН КОЙТО ДА ТРЪГНЕ ДА СЕ БИЕ
    ЗА ПУТИН И МАТУШКА.

    НИТО ЕДИН .

    РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ СЕ ОКАЗАХА

    НАЙ СТРАХЛИВИТЕ В СВЕТА

    Коментиран от #45, #46, #51

    15:49 10.09.2026

  • 43 Роза

    1 2 Отговор
    Истината е,че и руснаците ,и украинците търсят да вербуват бойци за фронта!Изпаднали и глупави хора има навсякъде по света и те разчитат най-вече на това,че там ще бъдат нахранени!А това ,че може да бъдат убити-за тях това е второстепенно,защото глупакът винаги си мисли,че смъртта е за другите,не за него!Не ми говорете,че се наемат да се бият от любов към Путин или към Зеленски!И едно дете не би повярвало на това!

    15:50 10.09.2026

  • 44 То голямата

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "ежко":

    разлика. Вербовчицкте се отнасят с балъците, както Китай с Раша: всичко обещава, нищо не дава.

    15:50 10.09.2026

  • 45 Чезни ве

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ":

    Пръдльо сдухан

    Коментиран от #48, #55

    15:52 10.09.2026

  • 46 Това новина ли е!

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ":

    Видял ли си един възрождец да квичи лозунгите си публично, като чупи, троши и се бие без маска и качулка?

    15:53 10.09.2026

  • 47 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Стига":

    Ми аз доколкото си спомням последната руска "империя" наречена СССР се разпадна преди само няма и 35 години , ако не си забелязал , хахаха !! И то поради собствената си глупост и икономическа слабост , никакъв запад не и беше виновен !! По предишната се разпадна малко преди това през 1917 !! Пак без един западен войник на нейна територия !! Или е по- удобно да не помниш тия работи ?? Хахахха !!

    15:53 10.09.2026

  • 48 Млък, пик04!

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Чезни ве":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #52

    15:54 10.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Че то надничарете- копейки

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "ВСЯКАКВИ СЕ ЗАПИСВАТ":

    На коце и се са..с нетрадиционна сексуална ориентация! ПЕН дели и фенове на € .

    Коментиран от #54

    15:55 10.09.2026

  • 52 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Млък, пик04!":

    Аве ве смотан лапай и мълчи

    15:55 10.09.2026

  • 53 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    0 5 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #59

    15:56 10.09.2026

  • 54 Дръта чанта

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "Че то надничарете- копейки":

    Питай майка си как е

    Коментиран от #71

    15:57 10.09.2026

  • 55 ПУТЕРАСТЧЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Чезни ве":

    ЧЕМОДАНА ВОКЗАЛ

    И МАРШ КЪМ РУСКИЯ КЕНЕФ.

    САМО ЛАЕТЕ ЖАЛКИ
    СТРАХЛИВИ РУСОФИЛИ.

    Коментиран от #62

    15:57 10.09.2026

  • 56 Айфоно

    0 1 Отговор
    То па едни телефони ! Кво толко им взеха?

    15:58 10.09.2026

  • 57 Всъщност се оказа фейк

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Баце,":

    Пак си прекалил с Гласът на Москва. Оказа се, че раши са били в такъв. Вече са ги пленили.
    Четете бре! Къпете се бре!

    15:58 10.09.2026

  • 58 Аеееее

    0 1 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    Коментиран от #70

    15:58 10.09.2026

  • 59 По- ВЕЛИКА Е ...

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    вовка ПИЧ кина/ У ЙЛО/...дека избега посред нощ само по трусики от некаков готвач!
    Хихихихи
    Ама така,.. ТРИДНЕВНО и ГЕРОЙСКИ... избега Шлю ХАТА...
    Хихихихи

    Коментиран от #63, #65

    15:59 10.09.2026

  • 60 Абе откачалки

    2 2 Отговор
    Четете ли какво пише:
    "интервюирала повече от дузина чуждестранни граждани, , по време на шест посещения в два украински лагера за военнопленници."

    И вас да ви разпитват под надзора на бандерите, ще изрицитирате каквото са ви написали.

    Тая Каламар е същата пръчка като Гроси и като него срива авторитета на организацията която преставлява чрез слугинажа си. А Аналената пък я назначиха за началник на ООН. Както и главореза Джолани за президент. Комедията е пълна,
    Авторитетните медии са същата стока, затова станаха за подигравки.

    Коментиран от #64

    15:59 10.09.2026

  • 61 Раша анексира Донецк преди пет години

    1 0 Отговор
    на собствена хартия, вероятно тоалетна такава от Китай. Сега се опитва да го превземе.

    16:00 10.09.2026

  • 62 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "ПУТЕРАСТЧЕ":

    Аве розово патенце учи РУСКИ ще ти трябва

    Коментиран от #66, #82

    16:00 10.09.2026

  • 63 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "По- ВЕЛИКА Е ...":

    Не се пъни толкова ще се одрицкаш

    16:02 10.09.2026

  • 64 Не те е яд за това

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Абе откачалки":

    Яд, че е може да преминат на украинска страна. Все пак Украйна си храни военнопленниците, а не ги пребива.
    Пък руският аскер издържа средно 35 мин на фронта.

    Коментиран от #72, #86

    16:02 10.09.2026

  • 65 ПУТИН е шефа

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "По- ВЕЛИКА Е ...":

    Муульо

    Коментиран от #68

    16:02 10.09.2026

  • 66 Само на теб

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Мухахаха":

    Ще те пращаме в Раша.

    Коментиран от #69

    16:03 10.09.2026

  • 67 Слава украина

    1 1 Отговор
    Занули ес и нато

    16:03 10.09.2026

  • 68 На кого му пука кой ти е шефът?

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "ПУТИН е шефа":

    Нюхай му кълките и не ни занимавай.

    Коментиран от #73

    16:04 10.09.2026

  • 69 Дръта чанта

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Само на теб":

    А теб у Сибир да цепиш дръва

    Коментиран от #75

    16:05 10.09.2026

  • 70 Ами заминавай

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Аеееее":

    де, кво си се развикал.

    Коментиран от #74

    16:05 10.09.2026

  • 71 Тьо тя Кравата Пияна

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Дръта чанта":

    Не е май ка на коце -Мин Ета!
    Тва е опиянчена Шлю ХА от блатата

    16:05 10.09.2026

  • 72 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не те е яд за това":

    И затова Буданов събира по 30 хиляди месечно за фронта за попълнения. Той събирал украинци за руснаците а аз мисля ,че събира за ВСУ

    16:05 10.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ами заминавай":

    Зелю има нижда от вас

    Коментиран от #78

    16:06 10.09.2026

  • 75 Не съм баща ти,

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Дръта чанта":

    който е рязал дърва в Коми. То си е ваш семеен семеен занаят. Руската ти майка съгласна ли е да продължиш семейната традиция?

    16:07 10.09.2026

  • 76 Перо

    1 1 Отговор
    Само в Украйна има чуждестранен легион! Пълни лъжи!

    Коментиран от #81

    16:08 10.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Никога не е канил българи, пък и Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мухахаха":

    не дава. Но за копейци може. Все пак те не са българи.

    Коментиран от #80

    16:08 10.09.2026

  • 79 Руснаците

    2 0 Отговор
    отдавна свършиха!

    16:08 10.09.2026

  • 80 Буахахаха!

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Никога не е канил българи, пък и Радев":

    Как пък един копеец не замина за руския рай!

    16:09 10.09.2026

  • 81 Никой не го е виждал

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Перо":

    освен теб. Но севернокорейският легион го избиха или плениха. Тях поне ги видяха.
    Недей, ще инфарктираш от напъни. Не си струва заради Джиджи. Пий си ракията, ще ти намерим руска булка от Поморие.

    16:12 10.09.2026

  • 82 Ти научи ли го ве,

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Мухахаха":

    голубой?

    16:14 10.09.2026

  • 83 Тъй кат гледам

    1 0 Отговор
    И нашите капейкаджии, заченати в бараките на Коми, мечтаят да ги вербуват за някой пробит долар, ама ко да праят завалиите ; станали са на 60-70 години и силиците им стигат само да вдигат гюрултия с разхлопаните си ченета.

    16:14 10.09.2026

  • 84 Голям рев

    1 1 Отговор
    На жълтопаветната измет Русия пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #87

    16:15 10.09.2026

  • 85 Хич не ти личи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Отстрани":

    откъм дивана ти. Досега да заминал, ако беше вярно.

    16:18 10.09.2026

  • 86 Украйна никого не храни

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не те е яд за това":

    дори и народа си не може да храни. Нея я хранят!
    Наемниците отиват където им се плаща. И на украинска страна да отидат, европейците ще им плащат, а не Украйна!
    Азовците са оставили тия живи, защото са се навили да изрицитират тия лъжи. А ако откажат???
    Имаше подобна случка с журналисти които се оплакаха че не могат да проведат интервю със заловени, без да има наблюдаващ бандеровец.

    А сега опитай пак!

    Коментиран от #88

    16:20 10.09.2026

  • 87 Счуло ти се е

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Голям рев":

    Ама щом си наплашен, та бъзикните с копейците ти звучат като рев, викай бабите да ти леят куршум.

    16:20 10.09.2026

  • 88 Не им плащат европейците, а Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Украйна никого не храни":

    От замразените авоари.

    16:21 10.09.2026

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