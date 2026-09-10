Трафик на хора! Вербуването на чужденци за руската армия продължава

Набирането на чуждестранни граждани от Русия за участие във войната в Украйна "представлява трафик на хора", заяви "Амнести Интернешънъл", цитирана от ДПА.

"На много от вербуваните са били обещани високи възнаграждения и бонуси при постъпване на служба, които не са били изплатени. Докато някои са получили част от парите, преди да бъдат пленени, много други съобщават, че изобщо не са получили никакви средства", посочи правозащитната организация.

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"Освен финансовото възнаграждение всички интервюирани посочиха като особен стимул обещаната възможност за получаване на руско гражданство".

Според "Амнести" руските вербовчици са използвали принуда, измама и подвеждане, за да убедят чужденци да се запишат в руската армия.

"Мащабът на експлоатацията и принудата, на които са били подложени тези хора, ни накара да заключим, че в много случаи това представлява трафик на хора, съгласно определението в Палермския протокол на ООН", заяви Аниес Каламар, генерален секретар на "Амнести Интернешънъл".

"Амнести" съобщи, че е интервюирала повече от дузина чуждестранни граждани, сред които хора от Колумбия, Куба, Египет, Сомалия и Южна Африка, по време на шест посещения в два украински лагера за военнопленници между 2024 и 2026 г.

Военнопленници от Бразилия и Шри Ланка са разказали пред "Амнести", че след подписването на договорите паспортите и мобилните им телефони са били отнети.

Те са заявили и че договорите са били написани единствено на руски език и че никой не е говорил английски. Според доклада новобранците са получили само недостатъчна базова военна подготовка, продължила около две седмици.

"Амнести" уточнява, че не е успяла да проведе разследвания на територията на Русия, където организацията е забранена от май 2025 г.