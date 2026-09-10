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Кремъл: Русия ще продължи да унищожава плавателни съдове с боеприпаси за Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл: Русия ще продължи да унищожава плавателни съдове с боеприпаси за Украйна

10 Септември, 2026 16:21 673 13

  • кремъл-
  • русия-
  • плавателни съдове-
  • боеприпаси-
  • украйна

Москва отхвърля идеята за мораториум върху атаките срещу кораби в Черно море

Кремъл: Русия ще продължи да унищожава плавателни съдове с боеприпаси за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили ще продължат да унищожават плавателни съдове, превозващи боеприпаси за украинската армия, заяви Кремъл в отговор на въпрос за евентуален мораториум върху атаките срещу кораби в Черно море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните седмици както Украйна, така и Русия засилиха ударите срещу търговски кораби, което доведе до повишаване на цените на зърното в световен мащаб.

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Русия и преди е отхвърляла идеята за прекратяване на огъня в Черно море, определяйки подобна мярка като „половинчато решение“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РАЗБИРА СЕ

    25 5 Отговор
    ТОВА Е НАЙ ЕСТЕСТВЕНИЯ ХОД НА НЕЩАТА.НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА,НЕМА ДА ИГАРЕМ БАЛЕТ Я.

    Коментиран от #9

    16:23 10.09.2026

  • 2 В ОДЕСА

    20 5 Отговор
    От един месец няма акостирал кораб. Натовското оръжие РЕЗКО НАМАЛЕ.

    Коментиран от #6, #7

    16:24 10.09.2026

  • 3 Кел файда

    8 5 Отговор
    Танто за танто.

    16:32 10.09.2026

  • 4 военен неможач

    4 2 Отговор
    Логично, особено при разни видове специални операции, т.е. пълномащабна война.

    16:34 10.09.2026

  • 5 Завиждат, завалиите!

    4 8 Отговор
    Украйна има флот, те не.

    16:34 10.09.2026

  • 6 Щото го внасят по суша,

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "В ОДЕСА":

    балък!

    16:35 10.09.2026

  • 7 А в Новосибирск има ли?

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "В ОДЕСА":

    Я кажи?

    16:36 10.09.2026

  • 8 А где кораблик

    2 6 Отговор
    Мацква?

    16:37 10.09.2026

  • 9 Аналитик

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "РАЗБИРА СЕ":

    Досега се хвърляне на боб,за да може богата Европа да се похарчи и сега като са свалени гащите...

    16:51 10.09.2026

  • 10 ДО ДУПКА

    1 0 Отговор
    До ДЪНО.

    16:54 10.09.2026

  • 11 наред

    2 0 Отговор
    сенчестия флот на ес и сащ притеснени...

    16:59 10.09.2026

  • 12 1945

    1 1 Отговор
    Оръжие и боеприпаси никога не се превозват по вода и въздух.

    17:02 10.09.2026

  • 13 Някой

    1 0 Отговор
    Хм, руските удари довели до повишаване на цената на пшеницата. А украинските удари до какво доведоха? До намаляване на цената на петрола?
    Що показвате избирателно фактите?

    17:07 10.09.2026

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