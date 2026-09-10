Кремъл: Русия ще продължи да унищожава плавателни съдове с боеприпаси за Украйна

Руските въоръжени сили ще продължат да унищожават плавателни съдове, превозващи боеприпаси за украинската армия, заяви Кремъл в отговор на въпрос за евентуален мораториум върху атаките срещу кораби в Черно море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните седмици както Украйна, така и Русия засилиха ударите срещу търговски кораби, което доведе до повишаване на цените на зърното в световен мащаб.

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Русия и преди е отхвърляла идеята за прекратяване на огъня в Черно море, определяйки подобна мярка като „половинчато решение“.