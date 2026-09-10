Кремъл: Русия ще продължи да унищожава плавателни съдове с боеприпаси за Украйна

Руските въоръжени сили ще продължат да унищожават плавателни съдове, превозващи боеприпаси за украинската армия, заяви Кремъл в отговор на въпрос за евентуален мораториум върху атаките срещу кораби в Черно море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
През последните седмици както Украйна, така и Русия засилиха ударите срещу търговски кораби, което доведе до повишаване на цените на зърното в световен мащаб.
Русия и преди е отхвърляла идеята за прекратяване на огъня в Черно море, определяйки подобна мярка като „половинчато решение“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РАЗБИРА СЕ
Коментиран от #9
16:23 10.09.2026
2 В ОДЕСА
Коментиран от #6, #7
16:24 10.09.2026
3 Кел файда
16:32 10.09.2026
4 военен неможач
16:34 10.09.2026
5 Завиждат, завалиите!
16:34 10.09.2026
6 Щото го внасят по суша,
До коментар #2 от "В ОДЕСА":балък!
16:35 10.09.2026
7 А в Новосибирск има ли?
До коментар #2 от "В ОДЕСА":Я кажи?
16:36 10.09.2026
8 А где кораблик
16:37 10.09.2026
9 Аналитик
До коментар #1 от "РАЗБИРА СЕ":Досега се хвърляне на боб,за да може богата Европа да се похарчи и сега като са свалени гащите...
16:51 10.09.2026
10 ДО ДУПКА
16:54 10.09.2026
11 наред
16:59 10.09.2026
12 1945
17:02 10.09.2026
13 Някой
Що показвате избирателно фактите?
17:07 10.09.2026