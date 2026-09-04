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VW съкращава още 50 000 работни места, 4 завода са в риск

VW съкращава още 50 000 работни места, 4 завода са в риск

4 Септември, 2026 13:32 822 32

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  • алтернатива за германия

Кризата в най-голямата компания на Германия вече се усеща и политически – и подхранва ръста на “Алтернатива за Германия”

VW съкращава още 50 000 работни места, 4 завода са в риск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По целия свят “Фолксваген” (VW) ще съкрати още около 50 000 работни места – включително ръководни длъжности. Това преструктуриране на глобалния кадрови капацитет е необходимо за постигането на целите на програмата за трансформация, обявиха от компанията.

Как изглежда бъдещето на “Фолксваген”

За четирите засегнати завода в Германия "алтернативни начини на използване" ще бъдат проучени успоредно и като допълнение. Макар това да не означава, че е взето решение за закриване, това не е изключено. Блуме многократно е заявявал, че закриването е крайна мярка, която иска да избегне. В момента се водят дискусии, свързани и с потенциално временно използване на заводите за производство на оръжие, както и с производството на китайски модели на “Фолксваген” в Германия.

Групата "Фолксваген" планира да намали годишното си производство до девет милиона автомобила – с около един милион по-малко от настоящото производство и с три милиона по-малко в сравнение с периода преди пандемията от коронавирус. Целта е до 2030 г. оперативната рентабилност на продажбите да достигне 9%, обяснява АРД. Към средата на годината маржът на печалбата беше 3,8%. Освен това за периода от 2027 до 2031 г. са планирани инвестиции в размер на 135 млрд. евро в имоти, машини и съоръжения, както и в научноизследователска дейност.

Ще успее ли така VW да преодолее кризата?

Според автомобилния експерт Стефан Брацел от Центъра за автомобилен мениджмънт мерките са недостатъчни за преодоляване на кризата. „Само съкращаването на разходите няма да спаси “Фолксваген”, пише АРД. Макар че VW трябва “драстично и бързо да намали разходите си”, Брацел счита, че евентуалното закриване на четири завода е прекалено. Според него закриването на само два завода би било достатъчно.

Освен това Брацел призова за повече инвестиции в нови области с потенциал за растеж, като автономното шофиране и роботиката. За да реализира този потенциал, компанията трябва да прояви повече смелост и да поема по-големи рискове, пише АРД. Без “коренна промяна в нагласите” “Фолксваген” едва ли ще успее да възвърне конкурентоспособността си, смята експертът.

Политическото отражение на кризата в автомобилния сектор

Задълбочаващата се криза в най-голямата компания в Германия идва в ужасен момент за канцлера Фридрих Мерц, който обеща да реформира икономиката и да съживи индустриалната база на страната, когато дойде на власт през 2025 г., пише “Политико”. “Кризата във “Фолксваген” се отразява на настроенията в цялата страна”, казва пред европейската медия Клаус Дьоре - германски социолог, специалист по десен популизъм и индустриални преходи.

Тези настроения помагат на “Алтернатива за Германия”, която е на крачка от спечелването на абсолютно мнозинство в източната провинция Саксония-Анхалт на изборите в неделя. Въпреки че в Саксония-Анхалт няма завод на “Фолксваген”, крайнодясната партия се опитва да се възползва от нарастващата паника в страната относно съдбата на автомобилния производител и упадъка на германската индустриална мощ.

“Алтернатива за Германия” “умело експлоатира” заплахата от съкращения на работни места и закриване на заводи и обвинява политиките на ЕС за справяне с климатичните промени, вместо да обърне по-сериозно внимание на истински големия проблем на VW - конкуренцията от Китай, казва Клаус Дьоре пред “Политико”. “Това намира широк отзвук сред части от работническата класа, не на последно място защото те самите не могат да си позволят електромобил”, отбелязва експертът.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    27 1 Отговор
    Санкции, санкции, санкции 😂😂😂

    Коментиран от #30

    13:33 04.09.2026

  • 2 Софиянец

    26 1 Отговор
    Съсипаха я тази Русия 😂

    13:33 04.09.2026

  • 3 Хихихи

    24 0 Отговор
    Евала, урсуле! Хахахах

    13:34 04.09.2026

  • 4 така така

    24 1 Отговор
    Ха-ха-ха! Още санкции срещу Русия, а????

    13:34 04.09.2026

  • 5 САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ

    23 0 Отговор
    Евала

    13:34 04.09.2026

  • 6 Варненец

    24 1 Отговор
    Ефро кочината потъва!

    13:34 04.09.2026

  • 7 Газпром

    23 1 Отговор
    Сбогом Русия,здравей мизерия

    13:35 04.09.2026

  • 8 Стойко

    19 0 Отговор
    Закривай! Тоя еврофашистки съюз съсипа европа!

    13:36 04.09.2026

  • 9 НА УРСУЛА ТРЯБВА ДА И СЕ ПРИЗНАЕ

    21 0 Отговор
    Трябват много усилия, за да съсипеш страна като Германия, но тя успя.

    13:36 04.09.2026

  • 10 Мдаа

    17 0 Отговор
    Укрите нещат да бачкат ли? А чалмите?

    13:37 04.09.2026

  • 11 Русия

    16 0 Отговор
    Ета очен харашо !

    13:37 04.09.2026

  • 12 Урсула

    17 0 Отговор
    Нищо! Важното е да отпуснем още 300 млрд военна помощ за зеления пор в 404!

    13:38 04.09.2026

  • 13 Хихихи

    16 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🤭

    13:38 04.09.2026

  • 14 Бай Иван

    13 0 Отговор
    Аз кат видя само емблемата с 2 вирнати, женски крака да се задава и бегам далеч. Ми от де да знам дали ше мое да спре...

    13:39 04.09.2026

  • 15 Истината

    14 0 Отговор
    И без това тия немски кочини, сглобявани от пакистанци, араби и турци никой не ги купува вече!

    13:39 04.09.2026

  • 16 Мдааа

    17 0 Отговор
    Урсулите затова драпат за война с Русия за да може Фолксваген да правят танкове и дронове за Вермахта!

    13:41 04.09.2026

  • 17 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Нека. Да му е гадно на Путин, че няма да си купи Сеат, а скоро и Голф. Нека му

    13:42 04.09.2026

  • 18 Абе

    9 1 Отговор
    Май отиват към фалит. Това беше очевадно от години.

    13:44 04.09.2026

  • 19 АБВ

    10 0 Отговор
    Едно хубаво нещо ( WV ) да направи Хитлер и днешните германци и него зacpaxа.

    13:45 04.09.2026

  • 20 Още

    11 0 Отговор
    са в самото начало. Тепърва ще има свиване в ЕС- то. Потъването е неизбежно в Германия. Докато се декарбонизират напълно няма да остане нищо.

    13:45 04.09.2026

  • 21 къде е оня евтин трол козяшки

    11 0 Отговор
    тука един козяшки трол разправяше че танкова са щели да правят затова затваряли завода за коли ама нещо за работниците не разбрах защо ги гонят ?

    13:45 04.09.2026

  • 22 кога ще е новия пакет от санкций?

    10 0 Отговор
    дано скоро нов пакет от сакнций измислят двете вещици кая и урсула да му е гадно на путин ха ха ха ха

    13:47 04.09.2026

  • 23 Мими Кучева🐕

    7 1 Отговор
    Четири завода не са в риск.Просто ги затварят до 2031 година!🥳🤣🤣🤣🤣👍

    13:48 04.09.2026

  • 24 Ами

    7 0 Отговор
    то само Фолксваген да беше. Нищо няма да остане от ауто индустрията в Европата.
    И пазарите в САЩ ще загубят. Остават туризма и финансовите машинации. И екологията разбира се. Обаче парите и за нея ще свършат.

    13:49 04.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 След

    4 2 Отговор
    още 10 години, само чичаците ще карат германски щайги.
    Времената са други. Вкусовете се променят.

    Коментиран от #29

    13:52 04.09.2026

  • 27 Това е руска хибридна атака

    2 0 Отговор
    Срещу Германия но Радев ще ги подкрепи и ши съ упраят

    13:58 04.09.2026

  • 28 Роботи

    1 0 Отговор
    изкуствен интелект....

    14:00 04.09.2026

  • 29 Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "След":

    Аз Волга с един пръст!

    14:01 04.09.2026

  • 30 Госъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Чакай то и при нас ще дойде

    14:02 04.09.2026

  • 31 Няма, няма

    1 0 Отговор
    Руснаците повече няма да ги спасяват

    14:02 04.09.2026

  • 32 Това я отдавна ясно

    1 0 Отговор
    Дори в Перник вече никой не купува Фолксваген

    14:04 04.09.2026

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