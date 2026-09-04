VW съкращава още 50 000 работни места, 4 завода са в риск

По целия свят “Фолксваген” (VW) ще съкрати още около 50 000 работни места – включително ръководни длъжности. Това преструктуриране на глобалния кадрови капацитет е необходимо за постигането на целите на програмата за трансформация, обявиха от компанията.

Как изглежда бъдещето на “Фолксваген”

За четирите засегнати завода в Германия "алтернативни начини на използване" ще бъдат проучени успоредно и като допълнение. Макар това да не означава, че е взето решение за закриване, това не е изключено. Блуме многократно е заявявал, че закриването е крайна мярка, която иска да избегне. В момента се водят дискусии, свързани и с потенциално временно използване на заводите за производство на оръжие, както и с производството на китайски модели на “Фолксваген” в Германия.

Групата "Фолксваген" планира да намали годишното си производство до девет милиона автомобила – с около един милион по-малко от настоящото производство и с три милиона по-малко в сравнение с периода преди пандемията от коронавирус. Целта е до 2030 г. оперативната рентабилност на продажбите да достигне 9%, обяснява АРД. Към средата на годината маржът на печалбата беше 3,8%. Освен това за периода от 2027 до 2031 г. са планирани инвестиции в размер на 135 млрд. евро в имоти, машини и съоръжения, както и в научноизследователска дейност.

Ще успее ли така VW да преодолее кризата?

Според автомобилния експерт Стефан Брацел от Центъра за автомобилен мениджмънт мерките са недостатъчни за преодоляване на кризата. „Само съкращаването на разходите няма да спаси “Фолксваген”, пише АРД. Макар че VW трябва “драстично и бързо да намали разходите си”, Брацел счита, че евентуалното закриване на четири завода е прекалено. Според него закриването на само два завода би било достатъчно.

Освен това Брацел призова за повече инвестиции в нови области с потенциал за растеж, като автономното шофиране и роботиката. За да реализира този потенциал, компанията трябва да прояви повече смелост и да поема по-големи рискове, пише АРД. Без “коренна промяна в нагласите” “Фолксваген” едва ли ще успее да възвърне конкурентоспособността си, смята експертът.

Политическото отражение на кризата в автомобилния сектор

Задълбочаващата се криза в най-голямата компания в Германия идва в ужасен момент за канцлера Фридрих Мерц, който обеща да реформира икономиката и да съживи индустриалната база на страната, когато дойде на власт през 2025 г., пише “Политико”. “Кризата във “Фолксваген” се отразява на настроенията в цялата страна”, казва пред европейската медия Клаус Дьоре - германски социолог, специалист по десен популизъм и индустриални преходи.

Тези настроения помагат на “Алтернатива за Германия”, която е на крачка от спечелването на абсолютно мнозинство в източната провинция Саксония-Анхалт на изборите в неделя. Въпреки че в Саксония-Анхалт няма завод на “Фолксваген”, крайнодясната партия се опитва да се възползва от нарастващата паника в страната относно съдбата на автомобилния производител и упадъка на германската индустриална мощ.

“Алтернатива за Германия” “умело експлоатира” заплахата от съкращения на работни места и закриване на заводи и обвинява политиките на ЕС за справяне с климатичните промени, вместо да обърне по-сериозно внимание на истински големия проблем на VW - конкуренцията от Китай, казва Клаус Дьоре пред “Политико”. “Това намира широк отзвук сред части от работническата класа, не на последно място защото те самите не могат да си позволят електромобил”, отбелязва експертът.