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Отлагат преговорите между Израел и Ливан в Рим

Отлагат преговорите между Израел и Ливан в Рим

12 Септември, 2026 11:00 390 3

  • преговори-
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Следващата среща ще се проведе във Вашингтон

Отлагат преговорите между Израел и Ливан в Рим - 1
Мъже носят тяло сред разрушенията, причинени от израелски въздушен удар в Араб Салим, Южен Ливан, 06 септември 2026 г. Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври. Предстоящите еврейските празници, конференция в Париж и подготовката за Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия.

Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на САЩ във Вашингтон следващата седмица, "за да обсъдят текущите събития и по-нататъшното изпълнение" на рамковото споразумение, договорено през юни.

Припомняме, че Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, предвиждащо разполагането на ливанската армия в „пилотни зони“.


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