Тръмп пристигна в Ирландия при засилени мерки за сигурност

Ирландските власти въведоха засилени мерки за сигурност в Дъблин и по маршрута на американския президент Доналд Тръмп, който пристигна в Ирландия за двудневно посещение. Повишено полицейско присъствие има около ключови точки в столицата, включително Phoenix Park, където се намират президентската резиденция Áras an Uachtaráin, държавната къща Farmleigh и резиденцията на американския посланик.
Ограничения на движението и специален режим за сигурност са въведени и около местата, където са планирани официалните срещи на Тръмп. Към момента няма съобщения за инциденти, свързани с визитата.
Air Force One кацна на летището в Дъблин тази сутрин, след което Тръмп трябва да проведе срещи с президента на Ирландия Катрин Конъли и с премиера Михол Мартин.
По-късно американският държавен глава е планирано да разговаря и с представители на американския и ирландския бизнес в резиденцията на посланика на САЩ.
Посещението не е официална държавна визита, но има сериозен политически заряд. Особено внимание привлича срещата между Тръмп и Катрин Конъли заради предишни нейни критики към американската външна политика.
След официалната програма в Дъблин президентът трябва да се отправи към западното крайбрежие на Ирландия и своя Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег, графство Клеър.
Там се провежда Irish Open, а Тръмп се очаква да присъства на турнира през уикенда. В неделя той трябва да проследи финалния кръг, преди да отпътува обратно за САЩ.
Визитата предизвиква и протести. В Дъблин са планирани демонстрации срещу американския президент, като част от критиките са насочени и към съчетаването на официални ангажименти с посещение на собствен негов бизнес имот.
Към момента няма потвърдена информация за сериозни нарушения на обществения ред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оооо жална ми Ирландия
Коментиран от #21
11:40 12.09.2026
2 И каква е тогава
11:42 12.09.2026
3 Тука веке е мое
Коментиран от #9
11:44 12.09.2026
4 посещението не е официална държавна
11:44 12.09.2026
5 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #20
11:45 12.09.2026
6 Референдум за присъединяване към САЩ?
11:46 12.09.2026
7 Кина
Коментиран от #12
11:47 12.09.2026
8 Каква е ползата
Коментиран от #19
11:48 12.09.2026
9 Ами пич, бая си е награбил да ти кажа
До коментар #3 от "Тука веке е мое":Като се почне от голф клуба Trump International в Дунбег, графство Клеър, Ирландия и се стигне до вериги магазини за сувенири, секс играчки, мазила и презервативи....
11:48 12.09.2026
10 Историк
Коментиран от #24
11:51 12.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сега Тръмп е само
11:55 12.09.2026
14 Кетъринга ?
За спешно скришно извеждане на Перчема ?
За един приятел питам ?
11:57 12.09.2026
15 Тъй дееее
11:58 12.09.2026
16 Ще раздава по 5000 евро
12:02 12.09.2026
17 Невероятен цинизъм
12:07 12.09.2026
18 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #22
12:08 12.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Демократ
До коментар #5 от "Истинско обещание 🇮🇷":Ако какво да гледаме напъните на ге йрманските мозъчно увредени с ви не за реваншизъм ли.
12:18 12.09.2026
21 Нее бе
До коментар #1 от "Оооо жална ми Ирландия":бяга от САЩ да не го бият
12:22 12.09.2026
22 Ха ха ха ха
До коментар #18 от "Хахаха!🎺🥳😀":За какъв разпад бълнуваш обединеното кралство не е РФ
Коментиран от #23
12:27 12.09.2026
23 Атина Палада
До коментар #22 от "Ха ха ха ха":Точно защото не е ! Ако беше,нямаше да има разпад!
12:31 12.09.2026
24 Атина Палада
До коментар #10 от "Историк":Трябваше да се запали огън за да може светът да се освободи от наложеният му хомот! ТръмпИЧ си играе играта много добре!
12:34 12.09.2026
25 Боримечката
12:34 12.09.2026