Новини
Свят »
Ирландия »
Тръмп пристигна в Ирландия при засилени мерки за сигурност

Тръмп пристигна в Ирландия при засилени мерки за сигурност

12 Септември, 2026 11:37 684 25

  • ирландия-
  • дъблин-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • посещение-
  • голф

Американският президент започна двудневна визита в Дъблин

Тръмп пристигна в Ирландия при засилени мерки за сигурност - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ирландските власти въведоха засилени мерки за сигурност в Дъблин и по маршрута на американския президент Доналд Тръмп, който пристигна в Ирландия за двудневно посещение. Повишено полицейско присъствие има около ключови точки в столицата, включително Phoenix Park, където се намират президентската резиденция Áras an Uachtaráin, държавната къща Farmleigh и резиденцията на американския посланик.

Ограничения на движението и специален режим за сигурност са въведени и около местата, където са планирани официалните срещи на Тръмп. Към момента няма съобщения за инциденти, свързани с визитата.

Air Force One кацна на летището в Дъблин тази сутрин, след което Тръмп трябва да проведе срещи с президента на Ирландия Катрин Конъли и с премиера Михол Мартин.

По-късно американският държавен глава е планирано да разговаря и с представители на американския и ирландския бизнес в резиденцията на посланика на САЩ.

Посещението не е официална държавна визита, но има сериозен политически заряд. Особено внимание привлича срещата между Тръмп и Катрин Конъли заради предишни нейни критики към американската външна политика.

След официалната програма в Дъблин президентът трябва да се отправи към западното крайбрежие на Ирландия и своя Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег, графство Клеър.

Там се провежда Irish Open, а Тръмп се очаква да присъства на турнира през уикенда. В неделя той трябва да проследи финалния кръг, преди да отпътува обратно за САЩ.

Визитата предизвиква и протести. В Дъблин са планирани демонстрации срещу американския президент, като част от критиките са насочени и към съчетаването на официални ангажименти с посещение на собствен негов бизнес имот.

Към момента няма потвърдена информация за сериозни нарушения на обществения ред.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оооо жална ми Ирландия

    8 2 Отговор
    сега и вас ще анексират...

    Коментиран от #21

    11:40 12.09.2026

  • 2 И каква е тогава

    8 0 Отговор
    Щом посещението не е официална държавна визита ? На пазар ли е отишъл ?

    11:42 12.09.2026

  • 3 Тука веке е мое

    10 0 Отговор
    Айдеее, сега си купува къща и прави Ирландия част от МАГА!

    Коментиран от #9

    11:44 12.09.2026

  • 4 посещението не е официална държавна

    7 1 Отговор
    Визита, но ограничения на движението и специален режим за сигурност били въведени представете си. Пълен абсурд ...

    11:44 12.09.2026

  • 5 Истинско обещание 🇮🇷

    7 0 Отговор
    Гръмнете го тоя чи,футски Бо,клук убиец

    Коментиран от #20

    11:45 12.09.2026

  • 6 Референдум за присъединяване към САЩ?

    5 0 Отговор
    Тръмп плаща по $100000 на съгласните в Гренландия. Сега и в Ирландия?

    11:46 12.09.2026

  • 7 Кина

    7 0 Отговор
    Този чукан иска да дразни ИРА която ИЗГОНИ британското присъствие от северна Ирландия .! Подстрекател долен ..! Накрая ще ядете ЧЕПА.

    Коментиран от #12

    11:47 12.09.2026

  • 8 Каква е ползата

    5 0 Отговор
    От тоя побъркан идиот, че да се харчат пари за охрана на болния му мозък?

    Коментиран от #19

    11:48 12.09.2026

  • 9 Ами пич, бая си е награбил да ти кажа

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тука веке е мое":

    Като се почне от голф клуба Trump International в Дунбег, графство Клеър, Ирландия и се стигне до вериги магазини за сувенири, секс играчки, мазила и презервативи....

    11:48 12.09.2026

  • 10 Историк

    9 0 Отговор
    Откачалката отива да си играе голф, докато запаления от него огън в Иран гори и цял свят е в енаргийна, финансова и политическа криза заради него.

    Коментиран от #24

    11:51 12.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сега Тръмп е само

    10 0 Отговор
    Граф на Дунбег, графство Клеър, Ирландия но нищо чудно и за крал на цяла Ирландия да се провъзгласи. Нищо няма да ме изненада, ама въобще ...

    11:55 12.09.2026

  • 14 Кетъринга ?

    4 0 Отговор
    Имат ли осигурена количка там ?
    За спешно скришно извеждане на Перчема ?
    За един приятел питам ?

    11:57 12.09.2026

  • 15 Тъй дееее

    8 0 Отговор
    (Визитата предизвиква и протести. В Дъблин са планирани демонстрации срещу американския президент, като част от критиките са насочени и към съчетаването на официални ангажименти с посещение на собствен негов бизнес имот.)..... ама то ако беше само един....

    11:58 12.09.2026

  • 16 Ще раздава по 5000 евро

    7 0 Отговор
    На всеки пълнолетен ирландец бре

    12:02 12.09.2026

  • 17 Невероятен цинизъм

    3 0 Отговор
    и гнус. Иран бомбардира, на финалите на Irish Open ще ми ходи

    12:07 12.09.2026

  • 18 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Започва разпад на Обединеното кралство.😁☝️

    Коментиран от #22

    12:08 12.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Ако какво да гледаме напъните на ге йрманските мозъчно увредени с ви не за реваншизъм ли.

    12:18 12.09.2026

  • 21 Нее бе

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оооо жална ми Ирландия":

    бяга от САЩ да не го бият

    12:22 12.09.2026

  • 22 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    За какъв разпад бълнуваш обединеното кралство не е РФ

    Коментиран от #23

    12:27 12.09.2026

  • 23 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха ха":

    Точно защото не е ! Ако беше,нямаше да има разпад!

    12:31 12.09.2026

  • 24 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    Трябваше да се запали огън за да може светът да се освободи от наложеният му хомот! ТръмпИЧ си играе играта много добре!

    12:34 12.09.2026

  • 25 Боримечката

    0 0 Отговор
    Чий го дири какадуто в Ирландия?

    12:34 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания