Тръмп пристигна в Ирландия при засилени мерки за сигурност

Ирландските власти въведоха засилени мерки за сигурност в Дъблин и по маршрута на американския президент Доналд Тръмп, който пристигна в Ирландия за двудневно посещение. Повишено полицейско присъствие има около ключови точки в столицата, включително Phoenix Park, където се намират президентската резиденция Áras an Uachtaráin, държавната къща Farmleigh и резиденцията на американския посланик.

Ограничения на движението и специален режим за сигурност са въведени и около местата, където са планирани официалните срещи на Тръмп. Към момента няма съобщения за инциденти, свързани с визитата.

Air Force One кацна на летището в Дъблин тази сутрин, след което Тръмп трябва да проведе срещи с президента на Ирландия Катрин Конъли и с премиера Михол Мартин.

По-късно американският държавен глава е планирано да разговаря и с представители на американския и ирландския бизнес в резиденцията на посланика на САЩ.

Посещението не е официална държавна визита, но има сериозен политически заряд. Особено внимание привлича срещата между Тръмп и Катрин Конъли заради предишни нейни критики към американската външна политика.

След официалната програма в Дъблин президентът трябва да се отправи към западното крайбрежие на Ирландия и своя Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег, графство Клеър.

Там се провежда Irish Open, а Тръмп се очаква да присъства на турнира през уикенда. В неделя той трябва да проследи финалния кръг, преди да отпътува обратно за САЩ.

Визитата предизвиква и протести. В Дъблин са планирани демонстрации срещу американския президент, като част от критиките са насочени и към съчетаването на официални ангажименти с посещение на собствен негов бизнес имот.

Към момента няма потвърдена информация за сериозни нарушения на обществения ред.