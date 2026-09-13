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Къшнър: Само териториалният въпрос спира мира в Украйна
  Тема: Украйна

Къшнър: Само териториалният въпрос спира мира в Украйна

13 Септември, 2026 04:44, обновена 13 Септември, 2026 04:50 360 8

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  • мир-
  • стив уиткоф

САЩ и посредниците виждат шанс за скорошно споразумение в тристранен формат

Къшнър: Само териториалният въпрос спира мира в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мирното споразумение между Русия и Украйна е почти напълно изготвено, но финализирането му се забавя заради ключовите териториални спорове. Това обяви специалният пратеник и зет на американския президент, Джаред Къшнър, по време на годишната среща на Ялтинската европейска стратегия (YES 2026). По думите му дипломатическите совалки отбелязват сериозен напредък, като двете воюващи страни изразяват реално желание за намиране на изход от дългогодишния конфликт.

Териториалният компромис – ябълката на раздора

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„Ако Украйна се беше съгласила да предаде териториите, които Путин изисква, вече щяхме да имаме готово и подписано споразумение“, заяви Кушнер пред международния форум. Той поясни, че в момента текстовете по останалите детайли са изработени, но Киев категорично отказва да отстъпи пред исканията на Москва за промяна на границите. Според американския дипломат именно териториалният въпрос се очертава като най-сложния и чувствителен елемент в настоящите консултации.

Въпреки сериозните различия на фронтовата линия, Кушнер подчерта, че администрацията на САЩ вижда ясни сигнали, че и Москва, и Киев искат да намерят работещ механизъм за прекратяване на огъня.

Нови идеи в тристранен формат

Къшнър оцени неотдавнашните си визити в Русия и Украйна, проведени съвместно с американския пратеник Стив Уиткоф, като „особено успешни“. Дипломатическите срещи в Кремъл и Киев са помогнали на Вашингтон да придобие много по-ясна представа за позициите на двете страни в дългосрочен план.

В резултат на тези разговори са възникнали изцяло нови идеи, които САЩ планират да поставят на масата в рамките на предстоящи тристранни консултации (САЩ–Украйна–Русия). Американската страна се надява следващите конкретни стъпки по мирното урегулиране да бъдат официално огласени в рамките на броени седмици.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    7 3 Отговор
    Aма как така.Тя нали Русия не е там за територии.За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #6

    04:54 13.09.2026

  • 2 оня с коня

    0 2 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    05:00 13.09.2026

  • 3 Накратко

    8 0 Отговор
    Тежка и дълга зима се очертава за агресора в която липсата на горива и електричество за блатната империя ще бъде катастрофално.
    Путлера постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че това е "проблема" за мира.

    05:00 13.09.2026

  • 4 милене, мисирко

    0 0 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????

    Коментиран от #5

    05:00 13.09.2026

  • 5 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "милене, мисирко":

    Никой не е виновен че мисленето не ти се отдава

    Коментиран от #8

    05:05 13.09.2026

  • 6 Кабалистична ракета

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Според статистиката, си поредното тролско изпражненийце. Една групичка "демократи" разпродадоха цялата територия на "независимата държава Украйна" и започнаха да строят бункери и военни бази по границата, както и да го извърташ, това е основната причина за липсата на преговори.

    05:05 13.09.2026

  • 7 АЛИЛУЯ РАЗБРАХА ВДВНАХА

    0 0 Отговор
    Това го разбраха отдавна и малките деца.
    СЕГА ИМА ДВА ВАРИАНТА ЗА УСПЕХ МИР.
    ЕВРО РАЗДАВНЕ НА ВСЕКИ УКРАЙНЕЦ ЗА ДА СЕ ОТКАЖЕ САМО ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА ИЛИ ПЛАЩАНЕ НА РУСИЯ ДА СПРЪТ ТЕРОРА ВОЙНАТА. ДРУГИЯ ТРДТИЯ ВАРИАНТ КОИТО ПОБЕДИ КОИТО ОЦЕЛЕЕ ЗА СПИРАНЕ ДА НАСТЪПИ МИРЪТ. Останалото е още разтъкаване бавене и още разруха и смърт.

    05:06 13.09.2026

  • 8 Мисълта на патката

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    На теб пък съвсем.

    05:06 13.09.2026