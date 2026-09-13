Тръмп: Войната с Иран може да приключи тази година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви днес по време на посещението си в Ирландия, че очаква войната с Иран да приключи тази година, вероятно непосредствено след междинните избори в САЩ през ноември, което би довело до спад на цените на петрола, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Подобно мнение той изрази и преди няколко дни.
„Ще ви кажа следното: Иран толкова силно иска да сключи сделка. Постоянно се обаждат. Искат да сключат сделка. Но трябва да сключат правилната сделка. Няма да сключа сделка, която не е добра“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо🐵
Коментиран от #3, #4
16:53 13.09.2026
2 пълно куку
16:57 13.09.2026
3 А бе,
До коментар #1 от "Мунчо🐵":хайде, бе !
16:58 13.09.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Мунчо🐵":Свинарите що не помагат на Иран.
Путин са ослушва нещо
17:03 13.09.2026
5 Чорлавия Краснов нещо не се справя
17:04 13.09.2026
6 Възраждане
Коментиран от #12, #13
17:23 13.09.2026
7 ЗОРО
17:26 13.09.2026
8 Щом казва така ние от борсите
17:26 13.09.2026
9 Войната ще свърши
Долар Евро Рубла Йоан Паунд и всички други фиятни пари отиват в историята
Ще бъдат заменени с дигиталните парични единици големият рестарт минава през самоунищожението на текущата икономика⚠️😉
Коментиран от #11
17:29 13.09.2026
10 Kaлпазанин
17:34 13.09.2026
11 Прав си
До коментар #9 от "Войната ще свърши":То така и ще изчезне 43 трилионния дълг на Щатите
17:38 13.09.2026
12 А бе
До коментар #6 от "Възраждане":От къде ви намират такива. Войната с Иран ще приключи когато разкарат Тръмп. Нито един американски президент преди не го не си позволи военен конфликт с Иран.
17:45 13.09.2026
13 Ихууууу
До коментар #6 от "Възраждане":Ще изчистят иранците всичко американско от близкия изток кога цъфнат налъмите
17:50 13.09.2026
14 ха, ха, ха...
17:54 13.09.2026
15 Мишел
17:58 13.09.2026