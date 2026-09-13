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Тръмп: Войната с Иран може да приключи тази година

Тръмп: Войната с Иран може да приключи тази година

13 Септември, 2026 16:48 691 15

  • иран-
  • война-
  • доналд тръмп

Американският президент очаква конфликтът да приключи вероятно непосредствено след междинните избори през ноември, което би довело до спад на цените на петрола

Тръмп: Войната с Иран може да приключи тази година - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви днес по време на посещението си в Ирландия, че очаква войната с Иран да приключи тази година, вероятно непосредствено след междинните избори в САЩ през ноември, което би довело до спад на цените на петрола, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Подобно мнение той изрази и преди няколко дни.

„Ще ви кажа следното: Иран толкова силно иска да сключи сделка. Постоянно се обаждат. Искат да сключат сделка. Но трябва да сключат правилната сделка. Няма да сключа сделка, която не е добра“, каза той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо🐵

    2 15 Отговор
    Израелтяните, ако ги запукат може и да приключи, но не и краварите.

    Коментиран от #3, #4

    16:53 13.09.2026

  • 2 пълно куку

    12 1 Отговор
    е тоя рижав клоун

    16:57 13.09.2026

  • 3 А бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо🐵":

    хайде, бе !

    16:58 13.09.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо🐵":

    Свинарите що не помагат на Иран.
    Путин са ослушва нещо

    17:03 13.09.2026

  • 5 Чорлавия Краснов нещо не се справя

    5 3 Отговор
    На чорлавия не му вярвам- нали щеше да приключи вояната на Путлер за ... (вече не помня какво каза пред изборите)

    17:04 13.09.2026

  • 6 Възраждане

    10 1 Отговор
    Войната приключва, когато революционната гвардия реши, а именно когато изчистят всичко американско от близкия изток, а хутите обкръжат двореца на престонаследника в Риад

    Коментиран от #12, #13

    17:23 13.09.2026

  • 7 ЗОРО

    8 2 Отговор
    Иран владее не само Ормузкия пролив, но вече и пролива Баб Ел Мандеб чрез ХУТИТЕ!!! А Тръмпоча нека да разправя, че иранците се молели за сделка!!!

    17:26 13.09.2026

  • 8 Щом казва така ние от борсите

    2 1 Отговор
    Го четем....не очаквайте тази година да приключим

    17:26 13.09.2026

  • 9 Войната ще свърши

    2 2 Отговор
    С края на тая световна икономика която ще колабира през ноември 2026

    Долар Евро Рубла Йоан Паунд и всички други фиятни пари отиват в историята
    Ще бъдат заменени с дигиталните парични единици големият рестарт минава през самоунищожението на текущата икономика⚠️😉

    Коментиран от #11

    17:29 13.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Може ,не може ,може. ,а а днес колко пъти го победи .???

    17:34 13.09.2026

  • 11 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Войната ще свърши":

    То така и ще изчезне 43 трилионния дълг на Щатите

    17:38 13.09.2026

  • 12 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    От къде ви намират такива. Войната с Иран ще приключи когато разкарат Тръмп. Нито един американски президент преди не го не си позволи военен конфликт с Иран.

    17:45 13.09.2026

  • 13 Ихууууу

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Ще изчистят иранците всичко американско от близкия изток кога цъфнат налъмите

    17:50 13.09.2026

  • 14 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    Той и Путин обещаваше, че ще приключи с Украйна за три дня. И двамата напълиха памперсите, че сега се чудят какви хуморески да разправят за да отвлекат вниманието от войните.

    17:54 13.09.2026

  • 15 Мишел

    0 0 Отговор
    Financial Times, днес: Иране поискал от Русия да му достави реактивните Геран 4 и 5 за войната с Израел и САЩ. Смята се, че дроновете ще бъдат доставени, с което ще се изостря кризата с недостига на Пейтриът РАС3.

    17:58 13.09.2026

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