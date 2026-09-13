Тръмп: Войната с Иран може да приключи тази година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви днес по време на посещението си в Ирландия, че очаква войната с Иран да приключи тази година, вероятно непосредствено след междинните избори в САЩ през ноември, което би довело до спад на цените на петрола, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Подобно мнение той изрази и преди няколко дни.

„Ще ви кажа следното: Иран толкова силно иска да сключи сделка. Постоянно се обаждат. Искат да сключат сделка. Но трябва да сключат правилната сделка. Няма да сключа сделка, която не е добра“, каза той.