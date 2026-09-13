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Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „лесно постижими“

Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „лесно постижими“

13 Септември, 2026 17:46, обновена 13 Септември, 2026 17:46 424 12

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  • долара

Американският президент заяви, че плащанията могат да бъдат направени, ако Републиканската партия запази контрола над Конгреса след междинните избори

Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „лесно постижими“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му може лесно да си позволи да обещае на всеки пълнолетен американец „дивидент“ от 5000 долара, който ще бъде изплатен, ако Републиканската партия запази контрола над Конгреса след междинните избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не знам, но това е лесно, ако републиканците спечелят. 5000 долара на всеки пълнолетен в страната и ние лесно можем да си го позволим, защото получаваме толкова много пари“, заяви Тръмп пред журналисти, когато беше попитан дали Конгресът ще трябва да одобри обещанието за 5000 долара, които ще получи всеки пълнолетен американец, ако републиканците спечелят изборите през ноември.

Тръмп обеща подобно нещо преди броени дни, а днес заяви, че винаги изпълнява дадените обещания.

„Демократите не могат да дадат такова обещание, защото всичко веднага ще отиде по дяволите, ще изпаднем в депресия... Аз дадох това обещание и винаги изпълнявам обещанията си“, добави той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вовата съм

    5 0 Отговор
    Ми да - ще ги напечатате за няколко дни и готово

    17:49 13.09.2026

  • 2 Българин

    1 4 Отговор
    Истински държавник, който мисли за народа си! И не се притеснява да му помага и награждава, за отговорното поведение на избирателите!

    17:50 13.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    А колко дължи всяко на Ротшилд досега с лихвите ?????

    17:51 13.09.2026

  • 4 БГ ПУЯК

    2 0 Отговор
    Пернатите колеги се правят, че не знаят че рекламата на хазарт е забранена? За да пускате по три пъти на ден фишека на тръмп, трябва да сте на някакъв процент. Иначе е ясно, че няма и 5 долара да видят.

    17:52 13.09.2026

  • 5 Те ноември

    2 0 Отговор
    В щатите 5000 долара ще имат покупателна способно на 300 галона гориво💯😁

    17:52 13.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор
    Урсула колко дава?

    17:53 13.09.2026

  • 8 хехе

    3 0 Отговор
    Верно е лесно постижимо пущат печатницата за зелени тапети и те ти по 5000 долара на пълнолетен калпак.

    17:54 13.09.2026

  • 9 сащисан кравар

    4 0 Отговор
    Е сега, ще лъсне краварите, колко точно са тъпи и ще строшат ли тъпомера с ненадминат рекорд?

    17:56 13.09.2026

  • 10 Примати

    0 1 Отговор
    Задават се санкциите от ада на САЩ срещу Русия…аз съм проучил за какво става въпрос проучете и вие…

    17:58 13.09.2026

  • 11 Питам

    2 0 Отговор
    Ще ги плати от личните си печалби от заигравките с цените на нефта или от заигравките с криптовалута? Или ще призове европейците да ги платят?

    18:00 13.09.2026

  • 12 Мишел

    0 0 Отговор
    Още един трилиона дълг е само +2.5% на 40+трилиона.

    18:03 13.09.2026