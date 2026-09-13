Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „лесно постижими“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му може лесно да си позволи да обещае на всеки пълнолетен американец „дивидент“ от 5000 долара, който ще бъде изплатен, ако Републиканската партия запази контрола над Конгреса след междинните избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не знам, но това е лесно, ако републиканците спечелят. 5000 долара на всеки пълнолетен в страната и ние лесно можем да си го позволим, защото получаваме толкова много пари“, заяви Тръмп пред журналисти, когато беше попитан дали Конгресът ще трябва да одобри обещанието за 5000 долара, които ще получи всеки пълнолетен американец, ако републиканците спечелят изборите през ноември.

Тръмп обеща подобно нещо преди броени дни, а днес заяви, че винаги изпълнява дадените обещания.

„Демократите не могат да дадат такова обещание, защото всичко веднага ще отиде по дяволите, ще изпаднем в депресия... Аз дадох това обещание и винаги изпълнявам обещанията си“, добави той.