Вашингтон отново спори за името на Kennedy Center и Доналд Тръмп

Спорът около името на Kennedy Center във Вашингтон отново се изостря, след като американското правителство е допуснало възможността сградата да бъде съборена, ако не бъде запазено името на президента Доналд Тръмп.

Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на съдебни документи.

Името на Тръмп беше добавено към наименованието на центъра след решение на назначеното от президента ръководство. По-късно обаче съд постанови, че името му трябва да бъде премахнато, тъй като културният комплекс е създаден в памет на президента Джон Кенеди.

Сега Министерството на правосъдието на САЩ твърди, че центърът се нуждае от сериозна реконструкция и че без необходимите действия сградата може да стигне до състояние, при което ще се наложи да бъде съборена.

Според представителите на американското правителство Тръмп е допринесъл за финансовото стабилизиране на институцията и неговото участие е важно за бъдещето ѝ.

В същото време Washington Post отбелязва, че след добавянето на името на Тръмп върху сградата приходите от продажба на билети и набирането на средства са намалели.

Спорът има и сериозно политическо измерение. Тръмп пое контрола върху управлението на Kennedy Center след завръщането си в Белия дом и извърши промени в ръководството на институцията.

Така културният център, който е сред най-известните институции на американската столица, се превърна в поредната сцена на политическия конфликт около президента.

Дебатът за името му вероятно ще продължи, тъй като едната страна настоява за запазването на името на Тръмп, докато съдебното решение защитава традиционното посвещение на центъра на Джон Кенеди.