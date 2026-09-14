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Вашингтон отново спори за името на Kennedy Center и Доналд Тръмп

Вашингтон отново спори за името на Kennedy Center и Доналд Тръмп

14 Септември, 2026 05:31, обновена 14 Септември, 2026 05:35 693 7

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The Washington Post съобщава за ново развитие в конфликта около името на културния център

Вашингтон отново спори за името на Kennedy Center и Доналд Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спорът около името на Kennedy Center във Вашингтон отново се изостря, след като американското правителство е допуснало възможността сградата да бъде съборена, ако не бъде запазено името на президента Доналд Тръмп.

Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на съдебни документи.

Името на Тръмп беше добавено към наименованието на центъра след решение на назначеното от президента ръководство. По-късно обаче съд постанови, че името му трябва да бъде премахнато, тъй като културният комплекс е създаден в памет на президента Джон Кенеди.

Сега Министерството на правосъдието на САЩ твърди, че центърът се нуждае от сериозна реконструкция и че без необходимите действия сградата може да стигне до състояние, при което ще се наложи да бъде съборена.

Според представителите на американското правителство Тръмп е допринесъл за финансовото стабилизиране на институцията и неговото участие е важно за бъдещето ѝ.

В същото време Washington Post отбелязва, че след добавянето на името на Тръмп върху сградата приходите от продажба на билети и набирането на средства са намалели.

Спорът има и сериозно политическо измерение. Тръмп пое контрола върху управлението на Kennedy Center след завръщането си в Белия дом и извърши промени в ръководството на институцията.

Така културният център, който е сред най-известните институции на американската столица, се превърна в поредната сцена на политическия конфликт около президента.

Дебатът за името му вероятно ще продължи, тъй като едната страна настоява за запазването на името на Тръмп, докато съдебното решение защитава традиционното посвещение на центъра на Джон Кенеди.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    1 1 Отговор
    Детска градина "Евреин Епщайн".

    Коментиран от #7

    05:41 14.09.2026

  • 2 Ицо Морския

    3 0 Отговор
    САЩ са нямали досега такъв грандоман-нарцисист-психопат за президент. В Канада кръстиха обществена тоалетна на името на Тръмп. :) Но, рижавият перчемлия не разбира, че не може всичко да се казва Тръмп и всички да са тръмпанари.

    06:03 14.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Името на Кенеди не дава покой на Ротшилд ,кенеди който искаше да национализира печатницата му ,и да го обезпечи със сребро ,ми направете го Ротшилд център бря ,или хитлеряхю център ,па може и равин център ,ама пак няма да миряса евреина

    06:04 14.09.2026

  • 4 Скоро Тръмп ще поиска

    2 0 Отговор
    Белят дом да се казва Тръмпов дом.

    06:53 14.09.2026

  • 5 Излишно се пъне маниакът

    1 0 Отговор
    След смъртта му всички имена ще се върнат обратно.

    06:54 14.09.2026

  • 6 Така е

    1 0 Отговор
    на планетата Тръмп.

    06:55 14.09.2026

  • 7 Не става

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Путин е по тая част с малолетните.

    07:02 14.09.2026