Европейският съюз ще затегне прилагането на санкциите срещу Русия

Европейският съюз ще се стреми да затегне прилагането на санкциите срещу Русия, да засили натиска върху Москва и да увеличи подкрепата си за Украйна, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
"Работим по нови предложения за затягане на прилагането на санкциите и продължаваме с още санкции. Опитите за сплашване на Европа ще се провалят" каза Калас след неформална среща на министрите на външните работи на ЕС в Ирландия.
Калас заяви, че сред министрите има широка подкрепа за продължаване на забраната за издаване на визи в ЕС на бивши руски бойци, както и за въвеждане на по-строги визови ограничения за руски туристи.
Няколко държави отново поставиха и въпроса за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна. По думите на Калас дискусиите по темата ще продължат.
Висшият дипломат на ЕС съобщи още, че държавите членки са поели нови ангажименти за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.
"Бяхме доволни да чуем днес съобщенията на държавите членки за осигуряване на противовъздушна отбрана, която толкова дълго искаме", каза Калас.
Тя подчерта, че Москва не е променила военните си цели и че последните руски удари срещу Киев показват, че "Москва не иска мир".
Според Калас ЕС е съсредоточен върху предоставянето на Украйна на необходимите средства за нейната защита. "Чрез заема за подкрепа на Украйна изплатихме първите 8,47 милиарда евро. Одобрени са още 6,1 милиарда евро, включително за противовъздушна отбрана. Но това не е достатъчно", заяви тя.
На въпрос колко ракети-прехващачи ще бъдат предоставени на Украйна, тя заяви, че държавите, които са поели ангажимент, сами ще обявят конкретните количества.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Унищожихте ЕС
23:21 02.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ВВП
23:22 02.09.2026
4 Тая
Коментиран от #11
23:23 02.09.2026
5 деНАЦИфикация
23:23 02.09.2026
6 Хахахаха😂😂😂😂
Трудно се затяга това отзад под кръста, когато се използва като магистрала! С вазелин!😂😂😂😂😂😂😂
23:26 02.09.2026
7 Източна ромелия
23:28 02.09.2026
8 Така си представям
23:29 02.09.2026
9 хахахахха
23:30 02.09.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #2 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Абе , както вървят нещата на фронта, скоро ще пееш частушки и ще играеш руски танци със затъкнат АК47 отзаДи! Доо приклада!
23:30 02.09.2026
11 м даааа
До коментар #4 от "Тая":Ама такива само евт@назия ги лекува
23:32 02.09.2026
12 Анонимен
Ей сега Украйна ще победи! Още малко само!
23:32 02.09.2026
13 ТЕЗИ ТУПАНИ
23:33 02.09.2026
14 Зеления
От как е встъпила в длъжност друга дейност няма никаква.
Проблема е че България също участва в плащането на нейната заплата.
23:36 02.09.2026
15 Объркано Атлантиче
Между друго вижте кой лъсна на снимка с Епщайн?! урсула!
Днешните световни лидери са от този вид сатанисти и трафиканти на деца:
Досиетата Епщайн.
Дело №: C-2012-0781
Док. №: D-2012-15427
Според имейли и свидетелски показания, Урсула фон дер Лайен се споменава многократно в новопубликуваните документи и доказателства.
Преди това тя е била известна с работата си, свързана с деца. Знаете какво означава това,нали?
Е сега можем да си обясним защо скапаха Европа, защо мразят РФ и цялата бяла раса,защо беше планът Калерги,защо бяха ваксинациите,от които Урсулата е спечелила милиарди
Хубавото е,че с разбиването на deep state и тез няма да ги има, а ще има трибунали...
23:38 02.09.2026
16 Сандо
Коментиран от #21
23:39 02.09.2026
17 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ВИЕ
23:41 02.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бъдещето
23:46 02.09.2026
20 Браво на Кая!
Вън крепостните от Европа!
Да ходят при Си и Моди, те си знаят работата!
23:47 02.09.2026
21 Зеления
До коментар #16 от "Сандо":"И каква е ползата от тия налудничави решения на шайката еврокретенки,облекли ги във власт?"
Ползата е че това им доставя удоволствие.
23:47 02.09.2026
22 Иванов
23:48 02.09.2026
23 Русийката се задъхва
Путлрр ходи из Азия да проси!
Там му е мястото, да го подмятат големите.
Коментиран от #25
23:49 02.09.2026
24 Така Така
23:50 02.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ти да видиш
Коментиран от #28
23:51 02.09.2026
27 Ега
23:54 02.09.2026
28 Зеления
До коментар #26 от "ти да видиш":"Тая история със натоварения със експлозиви дрон на немското летище така смърди че,се не трае! Отдруга страна им трябваше тая смърдяща история иначе как ше обяснят новата финансова инжекция от 6,1 милиарда евраци????"
Аз няма да се учудя, ако след няколко дни Мерц обяви че Алтернатива за Германия е помагала на руснаците на това летище и я обявят партията извън закона, защото иначе тя ще спечели изборите в Германия.
23:57 02.09.2026
29 Русийката
До коментар #25 от "С тролене":я размаза един актьор!
Както навремето един друг актьор размаза СССР.
Само виж кадрите от горящата Анапа днес и всичко е ясно.
А като полетят и балистиките ще стане веселба.
Коментиран от #32
23:58 02.09.2026
30 Мхм
23:58 02.09.2026
31 оня с коня
23:59 02.09.2026
32 Така я размаза
До коментар #29 от "Русийката":че в отчаяние опряха до глупак да троли. 😄
00:03 03.09.2026