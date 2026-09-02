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Европейският съюз ще затегне прилагането на санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Европейският съюз ще затегне прилагането на санкциите срещу Русия

2 Септември, 2026 23:20 574 32

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  • украйна

Калас заяви, че сред министрите има широка подкрепа за продължаване на забраната за издаване на визи на бивши руски бойци

Европейският съюз ще затегне прилагането на санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще се стреми да затегне прилагането на санкциите срещу Русия, да засили натиска върху Москва и да увеличи подкрепата си за Украйна, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

"Работим по нови предложения за затягане на прилагането на санкциите и продължаваме с още санкции. Опитите за сплашване на Европа ще се провалят" каза Калас след неформална среща на министрите на външните работи на ЕС в Ирландия.

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Калас заяви, че сред министрите има широка подкрепа за продължаване на забраната за издаване на визи в ЕС на бивши руски бойци, както и за въвеждане на по-строги визови ограничения за руски туристи.

Няколко държави отново поставиха и въпроса за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна. По думите на Калас дискусиите по темата ще продължат.

Висшият дипломат на ЕС съобщи още, че държавите членки са поели нови ангажименти за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

"Бяхме доволни да чуем днес съобщенията на държавите членки за осигуряване на противовъздушна отбрана, която толкова дълго искаме", каза Калас.

Тя подчерта, че Москва не е променила военните си цели и че последните руски удари срещу Киев показват, че "Москва не иска мир".

Според Калас ЕС е съсредоточен върху предоставянето на Украйна на необходимите средства за нейната защита. "Чрез заема за подкрепа на Украйна изплатихме първите 8,47 милиарда евро. Одобрени са още 6,1 милиарда евро, включително за противовъздушна отбрана. Но това не е достатъчно", заяви тя.

На въпрос колко ракети-прехващачи ще бъдат предоставени на Украйна, тя заяви, че държавите, които са поели ангажимент, сами ще обявят конкретните количества.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унищожихте ЕС

    25 1 Отговор
    Това една от унищожителите.

    23:21 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВВП

    16 0 Отговор
    Момент да си го преместя!

    23:22 02.09.2026

  • 4 Тая

    20 0 Отговор
    е за доктор.

    Коментиран от #11

    23:23 02.09.2026

  • 5 деНАЦИфикация

    23 0 Отговор
    Евроатлантизмът и дебилизмът са двете страни на едно и също нелечимо заболяване.

    23:23 02.09.2026

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    15 1 Отговор
    Досега санкциите са били ЛАБАВИ, ама сега гейцъюзът щял да ги затегне!😂😂😂
    Трудно се затяга това отзад под кръста, когато се използва като магистрала! С вазелин!😂😂😂😂😂😂😂

    23:26 02.09.2026

  • 7 Източна ромелия

    17 0 Отговор
    Гей съюза умре с тези санкции. Кой вече ги взема на сериозно този ЕССР

    23:28 02.09.2026

  • 8 Така си представям

    14 0 Отговор
    оригиналните вещици - жадни за кръв и човешки страдания.

    23:29 02.09.2026

  • 9 хахахахха

    12 0 Отговор
    евр0гейските лидери ще затегнат единствено примката около вратлето си

    23:30 02.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Абе , както вървят нещата на фронта, скоро ще пееш частушки и ще играеш руски танци със затъкнат АК47 отзаДи! Доо приклада!

    23:30 02.09.2026

  • 11 м даааа

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тая":

    Ама такива само евт@назия ги лекува

    23:32 02.09.2026

  • 12 Анонимен

    11 0 Отговор
    Ако и този път не стане, то при стотния пакет със санкции няма как да не се получи!

    Ей сега Украйна ще победи! Още малко само!

    23:32 02.09.2026

  • 13 ТЕЗИ ТУПАНИ

    14 0 Отговор
    СА УСВОЛИЛИ ПО ДОБРЕ И ОТ ЯПОНЦИТЕ ХАРАКИРИТО.

    23:33 02.09.2026

  • 14 Зеления

    9 0 Отговор
    Аз съм напълно убеден, че Кая Калас взема заплата като работи само едно нещо - налага санкции на Русия и измисля нови за другия месец.
    От как е встъпила в длъжност друга дейност няма никаква.
    Проблема е че България също участва в плащането на нейната заплата.

    23:36 02.09.2026

  • 15 Объркано Атлантиче

    11 0 Отговор
    Историята се повтаря както преди ВСВ - ЕС все повече се фашизира.
    Между друго вижте кой лъсна на снимка с Епщайн?! урсула!
    Днешните световни лидери са от този вид сатанисти и трафиканти на деца:
    Досиетата Епщайн.
    Дело №: C-2012-0781
    Док. №: D-2012-15427
    Според имейли и свидетелски показания, Урсула фон дер Лайен се споменава многократно в новопубликуваните документи и доказателства.
    Преди това тя е била известна с работата си, свързана с деца. Знаете какво означава това,нали?
    Е сега можем да си обясним защо скапаха Европа, защо мразят РФ и цялата бяла раса,защо беше планът Калерги,защо бяха ваксинациите,от които Урсулата е спечелила милиарди
    Хубавото е,че с разбиването на deep state и тез няма да ги има, а ще има трибунали...

    23:38 02.09.2026

  • 16 Сандо

    9 0 Отговор
    И каква е ползата от тия налудничави решения на шайката еврокретенки,облекли ги във власт?

    Коментиран от #21

    23:39 02.09.2026

  • 17 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ВИЕ

    13 0 Отговор
    ДА СИ ЗАТЕГНЕТЕ ЗАДНИТЕ ХАЛКИ ЩОТО ВИ ЧАКА ЗВЕРСКА КРИЗА И РАЗПАД.

    23:41 02.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бъдещето

    4 2 Отговор
    Китайски от 1-ви клас ,задължително с български и математика.Руски може и от 8-ми клас,но пак в задължителните предмети.

    23:46 02.09.2026

  • 20 Браво на Кая!

    2 7 Отговор
    Разлайва собаките!
    Вън крепостните от Европа!
    Да ходят при Си и Моди, те си знаят работата!

    23:47 02.09.2026

  • 21 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сандо":

    "И каква е ползата от тия налудничави решения на шайката еврокретенки,облекли ги във власт?"

    Ползата е че това им доставя удоволствие.

    23:47 02.09.2026

  • 22 Иванов

    7 1 Отговор
    Калас е била толкова пияна че паднала от стола и вирнала кръката

    23:48 02.09.2026

  • 23 Русийката се задъхва

    1 7 Отговор
    и скоро издъхва!
    Путлрр ходи из Азия да проси!
    Там му е мястото, да го подмятат големите.

    Коментиран от #25

    23:49 02.09.2026

  • 24 Така Така

    3 0 Отговор
    Апе я гущера ама яко тази женица и онази още по русага Урусула

    23:50 02.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ти да видиш

    6 1 Отговор
    Тая история със натоварения със експлозиви дрон на немското летище така смърди че,се не трае! Отдруга страна им трябваше тая смърдяща история иначе как ше обяснят новата финансова инжекция от 6,1 милиарда евраци????😕

    Коментиран от #28

    23:51 02.09.2026

  • 27 Ега

    1 0 Отговор
    Ви затегнат у Малашевските....

    23:54 02.09.2026

  • 28 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "ти да видиш":

    "Тая история със натоварения със експлозиви дрон на немското летище така смърди че,се не трае! Отдруга страна им трябваше тая смърдяща история иначе как ше обяснят новата финансова инжекция от 6,1 милиарда евраци????"

    Аз няма да се учудя, ако след няколко дни Мерц обяви че Алтернатива за Германия е помагала на руснаците на това летище и я обявят партията извън закона, защото иначе тя ще спечели изборите в Германия.

    23:57 02.09.2026

  • 29 Русийката

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "С тролене":

    я размаза един актьор!
    Както навремето един друг актьор размаза СССР.
    Само виж кадрите от горящата Анапа днес и всичко е ясно.
    А като полетят и балистиките ще стане веселба.

    Коментиран от #32

    23:58 02.09.2026

  • 30 Мхм

    2 0 Отговор
    Снимката отгоре в статията кърти. Вижте поледа на чиче вдясно...

    23:58 02.09.2026

  • 31 оня с коня

    0 0 Отговор
    И се вслуша Европа в Българската Мъдрост "Вържи Попа,да е мирно селото",и го приложи на Практика!...Амин.

    23:59 02.09.2026

  • 32 Така я размаза

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Русийката":

    че в отчаяние опряха до глупак да троли. 😄

    00:03 03.09.2026

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