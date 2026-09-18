Премиерът събира институциите за горивата и сигурността

Премиерът Румен Радев събира институциите днес в Министерския съвет за поредица от срещи, посветени на цените на горивата, сигурността и действията срещу корупцията, става ясно от програмата на Министерския съвет, разпространена от БТА.

Първо от 8:30 часа е насрочена работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. По-късно, от 9:00 часа, премиерът свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

В 11:00 часа е предвиден и брифинг в Гранитна зала, на който премиерът, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще говорят за предприетите от институциите действия срещу корупцията.

Какво се знае към момента

Официалното съобщение не дава подробности за конкретните мерки, които ще бъдат обсъдени по време на срещата за горивата, нито за очакваните решения на Съвета по сигурността. Засега е потвърдена само програмата на събитията и участието на посочените институции и ръководители.

Темата за цените на горивата излезе на преден план и след изявления на премиера през последните дни, че правителството подготвя мерки за подкрепа на най-уязвимите групи заради поскъпването. По думите му цените на горивата у нас остават сред най-ниските в Европа, но кабинетът следи ефекта от поскъпването върху икономиката и домакинствата, съобщи БТА.

Днешната серия от срещи идва на фона на по-широк дневен ред, в който се преплитат енергийни, сигурностни и антикорупционни теми. Очаква се след заседанието и брифинга институциите да представят повече детайли за предприетите действия.

Източници: БТА, Министерски съвет