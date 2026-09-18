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Премиерът събира институциите за горивата и сигурността
  Тема: Икономика

Премиерът събира институциите за горивата и сигурността

18 Септември, 2026 06:05, обновена 18 Септември, 2026 06:06 431 8

  • министерски съвет-
  • премиер-
  • сигурност-
  • горива-
  • корупция

В Министерския съвет предстоят срещи за цените на горивата, заседание на Съвета по сигурността и брифинг за действия срещу корупцията.

Премиерът събира институциите за горивата и сигурността - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев събира институциите днес в Министерския съвет за поредица от срещи, посветени на цените на горивата, сигурността и действията срещу корупцията, става ясно от програмата на Министерския съвет, разпространена от БТА.

Първо от 8:30 часа е насрочена работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. По-късно, от 9:00 часа, премиерът свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

В 11:00 часа е предвиден и брифинг в Гранитна зала, на който премиерът, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще говорят за предприетите от институциите действия срещу корупцията.

Какво се знае към момента

Официалното съобщение не дава подробности за конкретните мерки, които ще бъдат обсъдени по време на срещата за горивата, нито за очакваните решения на Съвета по сигурността. Засега е потвърдена само програмата на събитията и участието на посочените институции и ръководители.

Темата за цените на горивата излезе на преден план и след изявления на премиера през последните дни, че правителството подготвя мерки за подкрепа на най-уязвимите групи заради поскъпването. По думите му цените на горивата у нас остават сред най-ниските в Европа, но кабинетът следи ефекта от поскъпването върху икономиката и домакинствата, съобщи БТА.

Днешната серия от срещи идва на фона на по-широк дневен ред, в който се преплитат енергийни, сигурностни и антикорупционни теми. Очаква се след заседанието и брифинга институциите да представят повече детайли за предприетите действия.

Източници: БТА, Министерски съвет


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    4 0 Отговор
    Миналата година коалицията ГЕРБ -БСП-ИТН-Пеевски вдигна заплатите на всички силови структури ( МВР ,МО) със 70% за да си затварят очите за наркотрафика и трафика на хора. Полицаи със заплати 5000 евро и военни офицери 6700 евро. И всичко това на гърба на обикновените работещи хора. А сега мунчо кРадев на всеки 3 месеца им раздава бонуси на стойност 120 млн.. Единствено ПП-ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър публикува снимки на народните представители от ПП-ДБ и написа " Запомнете тези хора - те са против увеличението на заплатите на полицаи и военни със 70%"

    06:24 18.09.2026

  • 2 Онко

    5 0 Отговор
    Какви мерки? Или дава минус 20 цента на всички или нищо. За тези за онези групи пълни глупости. Най-много вземат от моторите на икономиката.

    06:25 18.09.2026

  • 3 Точна статия

    5 0 Отговор
    ПП и ДБ поискаха компенсации за горивата и предупредиха за шокова инфлация
    Ивайло Мирчев:
    Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той.
    Асен Василев:
    При цена на петрола от 120 долара през 2022 г.когато бях финансов министър цената на дизела беше 1,62 евро и дадохме 25 стотинки компенсация за всички потребители. В момента вече сме на 1,92 евро. Колко трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации. Тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Цена от 1,92 евро започва да се отразява върху цялата верига на доставки и ни очаква много сериозен инфлационен шок", каза Василев.

    Коментиран от #4

    06:26 18.09.2026

  • 4 Зарко

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Точна статия":

    Първо виж кой е бащата на Ивайло Мирчев после го цитирай. Най-големите евроатлантици отгледани от комунисти. Отвратително е!

    06:28 18.09.2026

  • 5 Що очаквам

    2 0 Отговор
    от тоя колосална простотия която няма да е в полза на потребителя демек клетника...

    Коментиран от #7

    06:33 18.09.2026

  • 6 Факт

    4 0 Отговор
    От Радев не става нищо !!!

    06:38 18.09.2026

  • 7 Нещо като

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Що очаквам":

    с бързите кредити ли

    06:54 18.09.2026

  • 8 Безполезна

    0 0 Отговор
    среща на безполезни !

    07:00 18.09.2026

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