Брюксел осъди палежа на български дипломатически коли в Скопие

Европейският съюз категорично осъжда палежа на превозни средства пред българското посолство в Скопие, се посочва в публикация на Фейсбук страницата на Делегацията на Европейски съюз в Северна Македония.

В нея се приветства бързият арест на заподозрения.

"Очакваме отговорните да бъдат подведени под отговорност. Конструктивното сътрудничество между Северна Македония и България трябва да продължи", пише още в публикацията.

От посолството на Германия в Скопие също реагираха в социалните мрежи. От мисията посочват, че насилието никога не е оправдано.

"Германското посолство приветства бързата реакция на македонските служби. Изразяваме солидарност с нашите български колеги“, се казва в изявление на германското посолство в Скопие.

Палежът беше осъден по-рано и от посолството на Франция в Северна Македония.