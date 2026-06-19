Брюксел осъди палежа на български дипломатически коли в Скопие

Европейският съюз категорично осъжда палежа на превозни средства пред българското посолство в Скопие, се посочва в публикация на Фейсбук страницата на Делегацията на Европейски съюз в Северна Македония.
В нея се приветства бързият арест на заподозрения.
"Очакваме отговорните да бъдат подведени под отговорност. Конструктивното сътрудничество между Северна Македония и България трябва да продължи", пише още в публикацията.
От посолството на Германия в Скопие също реагираха в социалните мрежи. От мисията посочват, че насилието никога не е оправдано.
"Германското посолство приветства бързата реакция на македонските служби. Изразяваме солидарност с нашите български колеги“, се казва в изявление на германското посолство в Скопие.
Палежът беше осъден по-рано и от посолството на Франция в Северна Македония.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еми…
Утре като ни нападне тюркието пак такива ще ги изяде.
Благомерси, ама няма нужда.
05:05 19.06.2026