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Брюксел осъди палежа на български дипломатически коли в Скопие

Брюксел осъди палежа на български дипломатически коли в Скопие

19 Юни, 2026 05:43, обновена 19 Юни, 2026 04:46 340 1

  • европейски съюз-
  • осъждане-
  • палеж-
  • скопие-
  • автомобили

ЕС приветства бързия арест на заподозрения

Брюксел осъди палежа на български дипломатически коли в Скопие - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Европейският съюз категорично осъжда палежа на превозни средства пред българското посолство в Скопие, се посочва в публикация на Фейсбук страницата на Делегацията на Европейски съюз в Северна Македония.

В нея се приветства бързият арест на заподозрения.

"Очакваме отговорните да бъдат подведени под отговорност. Конструктивното сътрудничество между Северна Македония и България трябва да продължи", пише още в публикацията.

От посолството на Германия в Скопие също реагираха в социалните мрежи. От мисията посочват, че насилието никога не е оправдано.
"Германското посолство приветства бързата реакция на македонските служби. Изразяваме солидарност с нашите български колеги“, се казва в изявление на германското посолство в Скопие.

Палежът беше осъден по-рано и от посолството на Франция в Северна Македония.


Белгия
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  • 1 Еми…

    0 0 Отговор
    хубавилаина е изял брюксел.
    Утре като ни нападне тюркието пак такива ще ги изяде.
    Благомерси, ама няма нужда.

    05:05 19.06.2026

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