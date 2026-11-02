Не всички евакуирани от Олешки са пристигнали в Украйна: Киев разкри подробности

Не всички цивилни, изведени от Олешки, са пристигнали в Украйна. Част от семействата все още продължават маршрута си, съобщи украинският омбудсман Дмитрий Лубинец по време на брифинг. По думите му засега не може да се каже точно колко души са останали в града след края на хуманитарната мисия.
По време на евакуацията са били използвани 22 линейки. С тях са превозвани хора, чието здравословно състояние не е позволявало да пътуват по основния логистичен маршрут.„Имаше случай, при който лекарите първоначално разрешиха евакуацията, но след като видяха човека на място, прецениха, че той няма да издържи пътуването“, каза Лубинец.
Украйна и Русия работят по проверка на списъците на хората, които са били върнати, и на тези, които са останали в Олешки. Лубинец посочи, че част от жителите са се свързали с украинската страна чрез свои близки и са поискали помощ за напускане на града.
Украинският омбудсман съобщи още, че са постъпили допълнителни сигнали за хора с ограничена подвижност. Данните ще бъдат предадени на руската страна, като Киев ще поиска тези хора да бъдат евакуирани с руски ресурси.
Примирието е приключило
Според Лубинец примирието в района на Олешки вече е официално прекратено. Той заяви, че Украйна и Русия са изпълнили поетите ангажименти в рамките на хуманитарната мисия.
Двете страни са се договорили и за редовни доставки на хуманитарна помощ за жителите на Олешки. По думите на омбудсмана помощта трябва да бъде доставяна най-малко веднъж месечно.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да така е
Коментиран от #4, #5, #7, #20
17:13 02.11.2026
2 честен ционист
17:13 02.11.2026
3 Сандо
Коментиран от #6
17:15 02.11.2026
4 Олег
До коментар #1 от "Да така е":По-скоро предпочитат да идат у Слънчев бряг, или Свети Влас по възможност.
Коментиран от #12
17:15 02.11.2026
5 аре нибий си шоота
До коментар #1 от "Да така е":да станите 100 %!
17:16 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 койдазнай
До коментар #1 от "Да така е":Няма "български русофил", отишъл в матушката. Всичките ги влече еврогейството, разните там амстредами и Франкфурти, че и Лондон! От там Русия най-лесно се обича.
Коментиран от #15, #17, #19
17:23 02.11.2026
8 Статистика
Коментиран от #9, #11, #13, #21
17:23 02.11.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "Статистика":Бай Дончо спря парата на USAID
17:27 02.11.2026
10 факти
17:30 02.11.2026
11 Фйкгф
До коментар #8 от "Статистика":По скоро коментиращите са спаднали, коментарите са пак толкова, че и повече. Просто един пише от десет ника.
17:30 02.11.2026
12 Тук е за
До коментар #4 от "Олег":Баровците .
Тия в Олешки са само за бусовете на ТЦК и пропаганда .
17 автобуса били за Украйна , и 4 за Москва !
17 автобуса по 30 души са 500 а в селото бяха 2000 човека !
Къде са останалите 1500 ?
И тук пропагандата издиша !
17:32 02.11.2026
13 Така е
До коментар #8 от "Статистика":От както Грозев им пише и спуска опорките.
17:33 02.11.2026
14 джони инглиш
17:35 02.11.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "койдазнай":4 човека от БГ тази година са поискали убежище в Русия
С января по сентябрь 2026 года заявления о предоставлении убежища в России подали 49 граждан Германии, по этому показателю ФРГ заняла первое место среди государств Евросоюза (ЕС). Это 1 ноября следует из данных МВД РФ.
На втором месте оказалась Латвия — 36 заявлений, на третьем Литва — 12, передает «РИА Новости». По семь обращений поступило от граждан Эстонии и Италии, шесть — от французов. Болгары и чехи подали по четыре заявления, греки и поляки — по три.
17:37 02.11.2026
16 Бягат от украинската хунта
17:37 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахахаха
До коментар #1 от "Да така е":Мнее. 11 автобуса са заминали за Украйна, а 4 автобуса за раша. Това са фактите.
17:53 02.11.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Статистика":Аз например пиша много по рядко щото нямам нерви и здравие да споря с неадекватни европолови същества без гънки
17:56 02.11.2026
22 Маринов
17:58 02.11.2026