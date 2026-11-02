Не всички евакуирани от Олешки са пристигнали в Украйна: Киев разкри подробности

Не всички цивилни, изведени от Олешки, са пристигнали в Украйна. Част от семействата все още продължават маршрута си, съобщи украинският омбудсман Дмитрий Лубинец по време на брифинг. По думите му засега не може да се каже точно колко души са останали в града след края на хуманитарната мисия.

По време на евакуацията са били използвани 22 линейки. С тях са превозвани хора, чието здравословно състояние не е позволявало да пътуват по основния логистичен маршрут.

„Имаше случай, при който лекарите първоначално разрешиха евакуацията, но след като видяха човека на място, прецениха, че той няма да издържи пътуването“, каза Лубинец.

Украйна и Русия работят по проверка на списъците на хората, които са били върнати, и на тези, които са останали в Олешки. Лубинец посочи, че част от жителите са се свързали с украинската страна чрез свои близки и са поискали помощ за напускане на града.

Украинският омбудсман съобщи още, че са постъпили допълнителни сигнали за хора с ограничена подвижност. Данните ще бъдат предадени на руската страна, като Киев ще поиска тези хора да бъдат евакуирани с руски ресурси.

Примирието е приключило

Според Лубинец примирието в района на Олешки вече е официално прекратено. Той заяви, че Украйна и Русия са изпълнили поетите ангажименти в рамките на хуманитарната мисия.

Двете страни са се договорили и за редовни доставки на хуманитарна помощ за жителите на Олешки. По думите на омбудсмана помощта трябва да бъде доставяна най-малко веднъж месечно.

Източници: unian.net