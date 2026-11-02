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Не всички евакуирани от Олешки са пристигнали в Украйна: Киев разкри подробности
  Тема: Украйна

Не всички евакуирани от Олешки са пристигнали в Украйна: Киев разкри подробности

2 Ноември, 2026 17:10 1 110 22

  • олешки-
  • евакуация-
  • дмитрий лубинец-
  • херсонска област-
  • хуманитарна мисия

Част от семействата продължават пътуването си, а списъците на върнатите и останалите хора се проверяват съвместно от Украйна и Русия

Не всички евакуирани от Олешки са пристигнали в Украйна: Киев разкри подробности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не всички цивилни, изведени от Олешки, са пристигнали в Украйна. Част от семействата все още продължават маршрута си, съобщи украинският омбудсман Дмитрий Лубинец по време на брифинг. По думите му засега не може да се каже точно колко души са останали в града след края на хуманитарната мисия.

По време на евакуацията са били използвани 22 линейки. С тях са превозвани хора, чието здравословно състояние не е позволявало да пътуват по основния логистичен маршрут.

„Имаше случай, при който лекарите първоначално разрешиха евакуацията, но след като видяха човека на място, прецениха, че той няма да издържи пътуването“, каза Лубинец.

Украйна и Русия работят по проверка на списъците на хората, които са били върнати, и на тези, които са останали в Олешки. Лубинец посочи, че част от жителите са се свързали с украинската страна чрез свои близки и са поискали помощ за напускане на града.

Украинският омбудсман съобщи още, че са постъпили допълнителни сигнали за хора с ограничена подвижност. Данните ще бъдат предадени на руската страна, като Киев ще поиска тези хора да бъдат евакуирани с руски ресурси.

Примирието е приключило

Според Лубинец примирието в района на Олешки вече е официално прекратено. Той заяви, че Украйна и Русия са изпълнили поетите ангажименти в рамките на хуманитарната мисия.

Двете страни са се договорили и за редовни доставки на хуманитарна помощ за жителите на Олешки. По думите на омбудсмана помощта трябва да бъде доставяна най-малко веднъж месечно.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да така е

    25 5 Отговор
    99% от хората са предпочели да отидав в Русия !!!

    Коментиран от #4, #5, #7, #20

    17:13 02.11.2026

  • 2 честен ционист

    13 0 Отговор
    Защото 90% от жителите му го знаят като Алешли.

    17:13 02.11.2026

  • 3 Сандо

    20 0 Отговор
    Страните,участващи в мероприятието,са сключили споразумение да не разкриват колко хора коя страна са избрали.Заради това не вярвайте на числата,които ви съобщават,особено от украински източници,за които знаем,че основното е да убедят спонсорите си да им дават още и още пари и оръжия.

    Коментиран от #6

    17:15 02.11.2026

  • 4 Олег

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да така е":

    По-скоро предпочитат да идат у Слънчев бряг, или Свети Влас по възможност.

    Коментиран от #12

    17:15 02.11.2026

  • 5 аре нибий си шоота

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да така е":

    да станите 100 %!

    17:16 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 койдазнай

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Да така е":

    Няма "български русофил", отишъл в матушката. Всичките ги влече еврогейството, разните там амстредами и Франкфурти, че и Лондон! От там Русия най-лесно се обича.

    Коментиран от #15, #17, #19

    17:23 02.11.2026

  • 8 Статистика

    6 0 Отговор
    От миналата година до сега коментариите във факти са паднали с 50%.

    Коментиран от #9, #11, #13, #21

    17:23 02.11.2026

  • 9 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Статистика":

    Бай Дончо спря парата на USAID

    17:27 02.11.2026

  • 10 факти

    1 3 Отговор
    Ако погледнем съдбата на най-изявените борци за присъединяването на украинските обасти към Русия, то се вижда следното. Повчето са загинали при някакви засади в руския тил, а оцелелите са по затворите в Русия. Още преди 200 години, когато го сложили на гилотината, Джордж Сорос е казал крилатата си фраза: "Революцията изяжда децата си!"

    17:30 02.11.2026

  • 11 Фйкгф

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Статистика":

    По скоро коментиращите са спаднали, коментарите са пак толкова, че и повече. Просто един пише от десет ника.

    17:30 02.11.2026

  • 12 Тук е за

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Олег":

    Баровците .
    Тия в Олешки са само за бусовете на ТЦК и пропаганда .
    17 автобуса били за Украйна , и 4 за Москва !
    17 автобуса по 30 души са 500 а в селото бяха 2000 човека !
    Къде са останалите 1500 ?
    И тук пропагандата издиша !

    17:32 02.11.2026

  • 13 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Статистика":

    От както Грозев им пише и спуска опорките.

    17:33 02.11.2026

  • 14 джони инглиш

    4 0 Отговор
    Украинците ги обстрелваха до вчера и сега що не идвали. Факт, ву украйна се пристига само в черен чувал и по възможност дълбоко замразен.

    17:35 02.11.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    4 човека от БГ тази година са поискали убежище в Русия

    С января по сентябрь 2026 года заявления о предоставлении убежища в России подали 49 граждан Германии, по этому показателю ФРГ заняла первое место среди государств Евросоюза (ЕС). Это 1 ноября следует из данных МВД РФ.

    На втором месте оказалась Латвия — 36 заявлений, на третьем Литва — 12, передает «РИА Новости». По семь обращений поступило от граждан Эстонии и Италии, шесть — от французов. Болгары и чехи подали по четыре заявления, греки и поляки — по три.

    17:37 02.11.2026

  • 16 Бягат от украинската хунта

    2 0 Отговор
    Зеления наркоман ще ги прати на фронта задължително

    17:37 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да така е":

    Мнее. 11 автобуса са заминали за Украйна, а 4 автобуса за раша. Това са фактите.

    17:53 02.11.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Статистика":

    Аз например пиша много по рядко щото нямам нерви и здравие да споря с неадекватни европолови същества без гънки

    17:56 02.11.2026

  • 22 Маринов

    1 0 Отговор
    Нещо се мъчат да ни кажат, че евакуираните трябва да отидат в Окраина. Всички. Защо? Да ходят където искат, където ще са защитени, където няма глад, има лекарства, ток, топло. Логично е тези с украинско самосъзнание да се приберат в земите на днешна Окраина. Третираните с руско съзнание или са останали, или ще останат в Русия или Беларус, за да са спокойни за себе си. Толкова е просто!

    17:58 02.11.2026

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