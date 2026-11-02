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Русия засилва войната срещу Starlink: разгръща нови средства за заглушаване на сигнала
  Тема: Украйна

Русия засилва войната срещу Starlink: разгръща нови средства за заглушаване на сигнала

2 Ноември, 2026 15:53 906 38

  • starlink-
  • радиоелектронна борба-
  • сергей бескрестнов-
  • крим-
  • рассвет

По думите на украински експерт комплексите вече прикриват важни обекти в окупирания Крим и се използват все по-често край фронта

Русия засилва войната срещу Starlink: разгръща нови средства за заглушаване на сигнала - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия увеличава броя на системите за радиоелектронна борба (РЕБ), предназначени да затрудняват работата на сателитната комуникация Starlink. Това заяви Сергей Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по развитието на технологичните направления на отбраната, известен с позивната Флаш.

„Противникът продължава да увеличава броя на системите за сателитна радиоелектронна борба, които пречат на работата на Starlink. Системата работи на принципа на прикритие на обект на площ около 25 квадратни километра“, каза Бескрестнов.

По думите му този тип РЕБ вече обхваща почти всички важни обекти в окупирания Крим. Комплексите се използват все по-често и по протежение на фронтовата линия.

Комплексите се маскират по различен начин

Бескрестнов посочи, че системите вече не изглеждат като няколко ремаркета, подредени на едно място. Основата им са сателитни антени с диаметър около един метър. Те трябва да имат открито пространство към небето, което ограничава възможностите за прикриване.

Според експерта част от оборудването може да бъде разполагано сред паркирани камиони. От десетки превозни средства между три и шест могат да бъдат част от един комплекс. Използват се и малки ремаркета към леки автомобили, в които може да бъде монтирана само една антена вместо две.

„Противникът е измислил вариант с една антена в малки ремаркета, които са разположени едно до друго, но са разпръснати по местността“, заяви Бескрестнов.

Той допълни, че маскировъчните мрежи в тила биха привлекли внимание. Вместо тях комплексите могат да работят под навеси от поликарбонат или под фолио. Затова непрозрачните оранжерии също могат да се използват за прикриване на оборудването.

Работа с генератори и нова руска система

Бескрестнов отхвърли твърденията, че комплексите задължително трябва да бъдат разполагани близо до мощни електрически подстанции. По думите му те могат да работят и от генератори. Посоченият от него работен диапазон е между 14,0 и 14,5 гигахерца.

УНИАН съобщава още, че през септември руски предприятия са започнали да произвеждат допълнителни комплекси за противодействие на Starlink и са закупували стотици компоненти за тях.

Паралелно с това Русия развива собствена сателитна комуникационна система, наречена „Рассвет“. Според публикацията Украйна разполага приблизително с година, за да създаде средства за радиоелектронна борба срещу нея.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чудесна новина за Мъск.

    4 10 Отговор
    Нека още помага на Путин.

    Коментиран от #14

    15:59 02.11.2026

  • 3 Това не е вярно, Русия е изтощена от

    9 6 Отговор
    санкции, народа мизерства, нама ток и петрол и е пред фалит. Невъзможно е просто Русия да увеличава броя на системите за радиоелектронна борба (РЕБ), особено пък такива предназначени да затрудняват работата на сателитната комуникация Starlink. Това е фалшива новина за бедна и изтрадала Русия.

    Коментиран от #22

    16:00 02.11.2026

  • 4 СССС

    11 2 Отговор
    ООкрайна нищо не произвежда ,а се подарява от НАТО оръжие , навигация и специлисти !! От ООкрайна е само жертвите, пехотинци !!!

    Коментиран от #9

    16:02 02.11.2026

  • 5 Ох, майко УНИАН 🤣🤣😂

    9 2 Отговор
    Цял ден реве

    16:03 02.11.2026

  • 6 нормално

    9 1 Отговор
    Това е с частите от перални ли, или това с пералните беше приказка за г.л.у.п.а.ц.и?

    Коментиран от #35

    16:04 02.11.2026

  • 7 С кво стрелят?

    3 6 Отговор
    Медведев мята празни бутилки и бързо се шмугва в дупката.

    16:05 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 джони инглиш

    7 2 Отговор
    Руснаците фанаха цаката на системите пейтриът, те станаха неефективни и хамериканците за да не се излагат и да си продават боклука пейтриът измислиха лъжата че свършили ракетите. Сега така и със старлинка.

    Коментиран от #20, #21

    16:07 02.11.2026

  • 12 Гориил

    9 2 Отговор
    Русия напълно и окончателно прекрати операциите на Starlink в основните индустриални и отбранително-промишлени региони на Русия.Нови линии за електронна война се изграждат бързо, превръщайки Starlink в безплодна и безполезна купчина скрап.Г-н Мъск не взе предвид факта, че има бизнес с брилянтни руски инженери и талантливи дизайнери.

    Коментиран от #37

    16:07 02.11.2026

  • 13 Пламен

    3 7 Отговор
    Тез руснаци накрая и мобилен телефон ще направят. :)

    Коментиран от #17

    16:07 02.11.2026

  • 14 Не е чудесна

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чудесна новина за Мъск.":

    ама скоро може да стане прекрасна новина -

    като започнат да падата като умрели мухи наглите сателити на Мъск ...

    Коментиран от #18

    16:08 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти па ме разсмя

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пламен":

    Те тоалетна чиния не могат да направят.
    Рашките са 60 години след цивилизацията.Даже 80.

    Коментиран от #23, #29

    16:10 02.11.2026

  • 18 Идеално.

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не е чудесна":

    Това ще донесе големи проблеми Мъск, от там на Тръмп.

    16:10 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гресирана ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "джони инглиш":

    А ти що сам си го слагаш?

    16:12 02.11.2026

  • 21 Учуден

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "джони инглиш":

    Аде бе колега не изкара ли за по една пица?

    Коментиран от #24

    16:13 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А не бе

    0 0 Отговор
    ш го гледат

    16:17 02.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нищо ново, още в края на август Русия

    0 1 Отговор
    обяви началото на масово производство на система за електронна война Volna Kupol Garant, предназначена за потискане на сателитните сигнали и комуникации на Starlink. С други думи Starlink си работи хората си плащат за услугите му ама него го няма в този периметър на заглушаване.

    16:21 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    Като ти го намам в дъртият πърдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на жабок.

    16:23 02.11.2026

  • 34 Стоянчо Пуканката

    0 1 Отговор
    Могъщата Руска Империя лека- полека започна да " настъпва газта" Тежко и горко на умнокрасивите, жълтопаветни европци ако се осмелят да застанат на пътя й...

    16:23 02.11.2026

  • 35 Мусорчик

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "нормално":

    Ако въпросът ти е сериозен - никой никога не е мислил, че чипове от перални се ползват за ракети. От първият ден това е майтап свързан с масовите мародерства на перални от руската армия и невъзможността на Русия да произведе чип. Чипове се внасят от Китай, дори от САЩ в нарушение на санкциите.
    Тази година Русия направи пробив в литографията - чип, произведен на 130 nm. - литография на Интел от 2001 г. Руснаците се надяват да пуснат линията до 6-7 години.

    16:24 02.11.2026

  • 36 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "да питам":

    Аз изкарах за дюнерче.От малките.Не плащат както преди.

    16:24 02.11.2026

  • 37 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Старлинк никога , ама НИКОГА не е работил на територията на Раша !!! Единствената територия на която работи е окупираните части на Украйна , включително Крим и то със изрична точка в договорите , че не може да се използва за нападателни цели !! За ударите в Раша украинците никога , ама НИКОГА не са разчитали на Старлинк и даже на стандартните ГПС системи , включително на руската Глонас !!Спри да ни ръсиш мечтите и розовите си сънища , щото дори не е смешно , за съжаление е как някои могат тотално да изплискат легена !!

    16:25 02.11.2026

  • 38 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Укроинците са страхливци въпреки парите,оръжията,разузнаването което им дават 50+ държави,не могат да си върнат едно село за 5 години

    16:26 02.11.2026

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