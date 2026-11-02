Русия засилва войната срещу Starlink: разгръща нови средства за заглушаване на сигнала

Русия увеличава броя на системите за радиоелектронна борба (РЕБ), предназначени да затрудняват работата на сателитната комуникация Starlink. Това заяви Сергей Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по развитието на технологичните направления на отбраната, известен с позивната Флаш.
„Противникът продължава да увеличава броя на системите за сателитна радиоелектронна борба, които пречат на работата на Starlink. Системата работи на принципа на прикритие на обект на площ около 25 квадратни километра“, каза Бескрестнов.
По думите му този тип РЕБ вече обхваща почти всички важни обекти в окупирания Крим. Комплексите се използват все по-често и по протежение на фронтовата линия.
Комплексите се маскират по различен начин
Бескрестнов посочи, че системите вече не изглеждат като няколко ремаркета, подредени на едно място. Основата им са сателитни антени с диаметър около един метър. Те трябва да имат открито пространство към небето, което ограничава възможностите за прикриване.
Според експерта част от оборудването може да бъде разполагано сред паркирани камиони. От десетки превозни средства между три и шест могат да бъдат част от един комплекс. Използват се и малки ремаркета към леки автомобили, в които може да бъде монтирана само една антена вместо две.
„Противникът е измислил вариант с една антена в малки ремаркета, които са разположени едно до друго, но са разпръснати по местността“, заяви Бескрестнов.
Той допълни, че маскировъчните мрежи в тила биха привлекли внимание. Вместо тях комплексите могат да работят под навеси от поликарбонат или под фолио. Затова непрозрачните оранжерии също могат да се използват за прикриване на оборудването.
Работа с генератори и нова руска система
Бескрестнов отхвърли твърденията, че комплексите задължително трябва да бъдат разполагани близо до мощни електрически подстанции. По думите му те могат да работят и от генератори. Посоченият от него работен диапазон е между 14,0 и 14,5 гигахерца.
УНИАН съобщава още, че през септември руски предприятия са започнали да произвеждат допълнителни комплекси за противодействие на Starlink и са закупували стотици компоненти за тях.
Паралелно с това Русия развива собствена сателитна комуникационна система, наречена „Рассвет“. Според публикацията Украйна разполага приблизително с година, за да създаде средства за радиоелектронна борба срещу нея.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чудесна новина за Мъск.
Коментиран от #14
15:59 02.11.2026
3 Това не е вярно, Русия е изтощена от
Коментиран от #22
16:00 02.11.2026
4 СССС
Коментиран от #9
16:02 02.11.2026
5 Ох, майко УНИАН 🤣🤣😂
16:03 02.11.2026
6 нормално
Коментиран от #35
16:04 02.11.2026
7 С кво стрелят?
16:05 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 джони инглиш
Коментиран от #20, #21
16:07 02.11.2026
12 Гориил
Коментиран от #37
16:07 02.11.2026
13 Пламен
Коментиран от #17
16:07 02.11.2026
14 Не е чудесна
До коментар #2 от "Чудесна новина за Мъск.":ама скоро може да стане прекрасна новина -
като започнат да падата като умрели мухи наглите сателити на Мъск ...
Коментиран от #18
16:08 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ти па ме разсмя
До коментар #13 от "Пламен":Те тоалетна чиния не могат да направят.
Рашките са 60 години след цивилизацията.Даже 80.
Коментиран от #23, #29
16:10 02.11.2026
18 Идеално.
До коментар #14 от "Не е чудесна":Това ще донесе големи проблеми Мъск, от там на Тръмп.
16:10 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гресирана ватенка
До коментар #11 от "джони инглиш":А ти що сам си го слагаш?
16:12 02.11.2026
21 Учуден
До коментар #11 от "джони инглиш":Аде бе колега не изкара ли за по една пица?
Коментиран от #24
16:13 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А не бе
16:17 02.11.2026
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Нищо ново, още в края на август Русия
16:21 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Оня с парчето
До коментар #23 от "Ха ХаХа":Като ти го намам в дъртият πърдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на жабок.
16:23 02.11.2026
34 Стоянчо Пуканката
16:23 02.11.2026
35 Мусорчик
До коментар #6 от "нормално":Ако въпросът ти е сериозен - никой никога не е мислил, че чипове от перални се ползват за ракети. От първият ден това е майтап свързан с масовите мародерства на перални от руската армия и невъзможността на Русия да произведе чип. Чипове се внасят от Китай, дори от САЩ в нарушение на санкциите.
Тази година Русия направи пробив в литографията - чип, произведен на 130 nm. - литография на Интел от 2001 г. Руснаците се надяват да пуснат линията до 6-7 години.
16:24 02.11.2026
36 Запознат
До коментар #24 от "да питам":Аз изкарах за дюнерче.От малките.Не плащат както преди.
16:24 02.11.2026
37 гост
До коментар #12 от "Гориил":Старлинк никога , ама НИКОГА не е работил на територията на Раша !!! Единствената територия на която работи е окупираните части на Украйна , включително Крим и то със изрична точка в договорите , че не може да се използва за нападателни цели !! За ударите в Раша украинците никога , ама НИКОГА не са разчитали на Старлинк и даже на стандартните ГПС системи , включително на руската Глонас !!Спри да ни ръсиш мечтите и розовите си сънища , щото дори не е смешно , за съжаление е как някои могат тотално да изплискат легена !!
16:25 02.11.2026
38 Сатана Z
16:26 02.11.2026