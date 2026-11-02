Русия засилва войната срещу Starlink: разгръща нови средства за заглушаване на сигнала

Русия увеличава броя на системите за радиоелектронна борба (РЕБ), предназначени да затрудняват работата на сателитната комуникация Starlink. Това заяви Сергей Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по развитието на технологичните направления на отбраната, известен с позивната Флаш.

„Противникът продължава да увеличава броя на системите за сателитна радиоелектронна борба, които пречат на работата на Starlink. Системата работи на принципа на прикритие на обект на площ около 25 квадратни километра“, каза Бескрестнов.

По думите му този тип РЕБ вече обхваща почти всички важни обекти в окупирания Крим. Комплексите се използват все по-често и по протежение на фронтовата линия.

Комплексите се маскират по различен начин

Бескрестнов посочи, че системите вече не изглеждат като няколко ремаркета, подредени на едно място. Основата им са сателитни антени с диаметър около един метър. Те трябва да имат открито пространство към небето, което ограничава възможностите за прикриване.

Според експерта част от оборудването може да бъде разполагано сред паркирани камиони. От десетки превозни средства между три и шест могат да бъдат част от един комплекс. Използват се и малки ремаркета към леки автомобили, в които може да бъде монтирана само една антена вместо две.

„Противникът е измислил вариант с една антена в малки ремаркета, които са разположени едно до друго, но са разпръснати по местността“, заяви Бескрестнов.

Той допълни, че маскировъчните мрежи в тила биха привлекли внимание. Вместо тях комплексите могат да работят под навеси от поликарбонат или под фолио. Затова непрозрачните оранжерии също могат да се използват за прикриване на оборудването.

Работа с генератори и нова руска система

Бескрестнов отхвърли твърденията, че комплексите задължително трябва да бъдат разполагани близо до мощни електрически подстанции. По думите му те могат да работят и от генератори. Посоченият от него работен диапазон е между 14,0 и 14,5 гигахерца.

УНИАН съобщава още, че през септември руски предприятия са започнали да произвеждат допълнителни комплекси за противодействие на Starlink и са закупували стотици компоненти за тях.

Паралелно с това Русия развива собствена сателитна комуникационна система, наречена „Рассвет“. Според публикацията Украйна разполага приблизително с година, за да създаде средства за радиоелектронна борба срещу нея.

Източници: unian.net