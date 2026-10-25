Пентагонът подготвя базите си за 90 дни без външна помощ

Пентагонът подготвя големите американски военни бази да продължат работа най-малко 90 дни без външна подкрепа при сценарий на мащабна война, съобщава Fox News. Планът е част от инициативата FORTRESS, разработвана за случай, че електропреносните мрежи, веригите за доставки и критичната инфраструктура в САЩ бъдат сериозно нарушени.

Изискването се отнася до всички големи военни инсталации в континенталната част на страната. Те трябва да могат самостоятелно да поддържат основните си операции, включително достъп до електричество, вода, гориво и комуникации.

Енергийна автономност и микромрежи

FORTRESS предвижда изграждането на микромрежи, които да позволяват на базите да се отделят от гражданската електрическа система при продължителни прекъсвания. В плана са включени още преносими ядрени реактори и големи системи за съхранение на енергия.

„Не искаме да разчитаме на стандартната гражданска инфраструктура, за да работи националната ни отбрана. Това е неприемлив риск“, заявява говорителят на Пентагона Шон Парнел пред Fox News.

По думите му електричеството е пряко свързано с бойните способности, тъй като без него могат да бъдат засегнати комуникациите, водоснабдяването, логистиката, производствените линии и командните структури.

Паралелно с инициативата на Пентагона американската армия планира да изгради ядрени микрореактори в пет бази от Ню Йорк до Тексас. Според Асошиейтед прес пет компании могат да получат общо до 2,2 млрд. долара за пет години, а очакванията са да бъдат построени и експлоатирани над 20 реактора. Първият усъвършенстван реактор в американска военна база трябва да започне работа до 30 септември 2028 г.

Резерви и алтернативни доставки

Планът предвижда създаване на стратегически резерви от боеприпаси, гориво, критични минерали, електроника, резервни части и медицински материали. Количествата ще зависят от темпото на разходване при конфликт и от времето, необходимо на производителите да възстановят запасите.

За най-важните отбранителни материали и услуги ще бъдат осигурени най-малко два квалифицирани източника за доставка или производство. Целта е загубата на една фабрика, доставчик или промишлена способност да не прекъсне военните операции.

Пентагонът планира и подготовка на цивилни предприятия, които при криза да могат да преминат към производство за отбраната. Преди началото на евентуален конфликт трябва да бъдат уточнени техническите изисквания, киберзащитата, договорните отношения и процедурите за преоборудване.

FORTRESS включва още регулярни промишлени стрес тестове и мобилизационни учения. Предвиждат се и мерки за поддържане на военните комуникации, навигацията и спътниковите системи при заглушаване на GPS или нарушаване на космическите способности.

Източници: foxnews.com, apnews.com