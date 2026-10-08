Канада отлага за неопределено време асистираната смърт

Канада ще отложи за неопределено време плановете си да разреши медицински асистирана смърт на хора, чието единствено заболяване е психично. Правителството ще внесе законопроект, с който ще бъде отменен действащият срок през март 2027 г., съобщи министърът на правосъдието Шон Фрейзър.

„Макар да няма пълен консенсус по този въпрос, смятаме, че това е правилният подход в настоящия момент“, заяви Фрейзър. По думите му липсва достатъчно съгласие в медицинската общност кога определени психични заболявания могат надеждно да бъдат определени като нелечими и необратими.

Срокът през март 2027 г. отпада

Първоначално достъпът до процедурата трябваше да бъде разширен през 2023 г. След две отлагания последният срок беше определен за март 2027 г. Новото решение означава, че хората с единствено психично заболяване няма да получат право на медицински асистирана смърт тогава.

Правителството ще представи законопроекта през следващите седмици. Той ще запази ограничението без конкретна крайна дата. Фрейзър заяви, че по въпроса може да се произнесе и Върховният съд, тъй като пред федерален съд продължава дело, оспорващо предишното отлагане.

Спорът за психичните заболявания

Парламентарна комисия по-рано тази година препоръча Канада за неопределено време да изключи от режима хората, чието единствено основно медицинско състояние е психично заболяване. Комисията посочи и необходимостта от по-голям и равнопоставен достъп до адекватни услуги за психично здраве.

Поддръжниците на разширяването на програмата твърдят, че отказът нарушава конституционните права на хората с психични заболявания. Организацията Dying with Dignity определи решението като „дълбоко разочароващо“.

„Очакваме много малък брой хора с тежки и продължителни психични заболявания да отговарят на този критерий за MAID, но тяхното страдание е не по-малко реално от това на хората с физически заболявания“, заяви изпълнителният директор на организацията Хелън Лонг.

Клер Бросо, която страда от неподдаващо се на лечение биполярно разстройство тип 1, участва във федералното дело срещу действащите правила. По-рано тя заяви, че асистираната смърт би ѝ осигурила „безопасна смърт“. Адвокатът ѝ Майкъл Фенрик каза, че очаква продължителна съдебна битка. „Хората ще продължат да страдат непоносимо, докато делото преминава през съдилищата“, заяви той.

Промени при предварителното съгласие

Предложеният законопроект ще включва и правила за пациенти с прогресиращо нелечимо заболяване, които предварително са дали съгласие за медицински асистирана смърт, преди да загубят способността сами да вземат решение.

В момента федералното законодателство не допуска подобни предварителни заявления. Те са разрешени в Квебек за хора с тежки и нелечими заболявания, но окончателното решение по въпроса ще бъде оставено на отделните провинции.

Медицински асистираната смърт е легализирана в Канада през 2016 г. Първоначално тя беше достъпна за хора с терминални заболявания, а след съдебно решение в Квебек през 2021 г. обхватът беше разширен и за пациенти с нелечими заболявания, при които смъртта не предстои непосредствено.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, globalnews.ca