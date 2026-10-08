Новини
Свят »
Канада »
Канада отлага за неопределено време асистираната смърт

Канада отлага за неопределено време асистираната смърт

8 Октомври, 2026 04:30, обновена 8 Октомври, 2026 04:32 513 0

  • канада-
  • асистирана смърт-
  • психични заболявания-
  • шон фрейзър-
  • медицинско право

Правителството се отказва от планираното разширяване на режима за хора, чието единствено заболяване е психично. Нов законопроект ще отмени срока през март 2027 г.

Канада отлага за неопределено време асистираната смърт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канада ще отложи за неопределено време плановете си да разреши медицински асистирана смърт на хора, чието единствено заболяване е психично. Правителството ще внесе законопроект, с който ще бъде отменен действащият срок през март 2027 г., съобщи министърът на правосъдието Шон Фрейзър.

„Макар да няма пълен консенсус по този въпрос, смятаме, че това е правилният подход в настоящия момент“, заяви Фрейзър. По думите му липсва достатъчно съгласие в медицинската общност кога определени психични заболявания могат надеждно да бъдат определени като нелечими и необратими.

Срокът през март 2027 г. отпада

Първоначално достъпът до процедурата трябваше да бъде разширен през 2023 г. След две отлагания последният срок беше определен за март 2027 г. Новото решение означава, че хората с единствено психично заболяване няма да получат право на медицински асистирана смърт тогава.

Правителството ще представи законопроекта през следващите седмици. Той ще запази ограничението без конкретна крайна дата. Фрейзър заяви, че по въпроса може да се произнесе и Върховният съд, тъй като пред федерален съд продължава дело, оспорващо предишното отлагане.

Спорът за психичните заболявания

Парламентарна комисия по-рано тази година препоръча Канада за неопределено време да изключи от режима хората, чието единствено основно медицинско състояние е психично заболяване. Комисията посочи и необходимостта от по-голям и равнопоставен достъп до адекватни услуги за психично здраве.

Поддръжниците на разширяването на програмата твърдят, че отказът нарушава конституционните права на хората с психични заболявания. Организацията Dying with Dignity определи решението като „дълбоко разочароващо“.

„Очакваме много малък брой хора с тежки и продължителни психични заболявания да отговарят на този критерий за MAID, но тяхното страдание е не по-малко реално от това на хората с физически заболявания“, заяви изпълнителният директор на организацията Хелън Лонг.

Клер Бросо, която страда от неподдаващо се на лечение биполярно разстройство тип 1, участва във федералното дело срещу действащите правила. По-рано тя заяви, че асистираната смърт би ѝ осигурила „безопасна смърт“. Адвокатът ѝ Майкъл Фенрик каза, че очаква продължителна съдебна битка. „Хората ще продължат да страдат непоносимо, докато делото преминава през съдилищата“, заяви той.

Промени при предварителното съгласие

Предложеният законопроект ще включва и правила за пациенти с прогресиращо нелечимо заболяване, които предварително са дали съгласие за медицински асистирана смърт, преди да загубят способността сами да вземат решение.

В момента федералното законодателство не допуска подобни предварителни заявления. Те са разрешени в Квебек за хора с тежки и нелечими заболявания, но окончателното решение по въпроса ще бъде оставено на отделните провинции.

Медицински асистираната смърт е легализирана в Канада през 2016 г. Първоначално тя беше достъпна за хора с терминални заболявания, а след съдебно решение в Квебек през 2021 г. обхватът беше разширен и за пациенти с нелечими заболявания, при които смъртта не предстои непосредствено.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, globalnews.ca


Канада
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания