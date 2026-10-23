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Върховният съд на САЩ забрани използването на студентски карти за гласуване в Ню Хемпшър

Върховният съд на САЩ забрани използването на студентски карти за гласуване в Ню Хемпшър

23 Октомври, 2026 09:39 516 0

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Решението блокира възможността студентските карти да служат като резервен документ за удостоверяване на самоличността на избирателите на междинните избори на 3 ноември.

Върховният съд на САЩ забрани използването на студентски карти за гласуване в Ню Хемпшър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на САЩ разреши на щата Ню Хемпшър да забрани използването на студентски карти като документ за самоличност при гласуването на междинните избори, насрочени за 3 ноември. Това предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съдиите уважиха извънредно искане, подкрепено от Републиканската партия, и блокираха възможността студентските карти да бъдат използвани като резервен начин за удостоверяване на самоличността на избирателите. В мотивите си съдът се позова на дългогодишния правен принцип, според който изборните правила не трябва да се променят непосредствено преди изборния ден.

Съдия Кетанджи Браун Джаксън беше единственият член на Върховния съд, който публично изрази несъгласие с решението.

По-рано тази година Ню Хемпшър прие закон, с който студентските карти престанаха да бъдат изрично призната форма на идентификация за получаване на бюлетина. Впоследствие държавният секретар на щата издаде указания, забраняващи използването им и като резервен вариант за доказване на самоличността на избирателите.

В началото на октомври апелативен съд блокира тези указания, което доведе до обжалване пред Върховния съд. Националният комитет на Републиканската партия се присъедини към позицията на щата в подкрепа на забраната.

Решението беше постановено по-малко от две седмици преди гласуването в Ню Хемпшър, където се очакват оспорвани избори за едно от местата в Сената на САЩ.

Щатският депутат Доналд Макфарлейн, който е внесъл законопроекта за премахване на студентските карти като документ за гласуване, обясни, че висшите учебни заведения не прилагат същите механизми за контрол при издаването им, каквито използват държавните институции.

„Днешното решение на Върховния съд е победа за здравия разум“, заяви Макфарлейн в електронно съобщение.


САЩ
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