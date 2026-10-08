Сенатори призоваха Тръмп да ускори санкциите срещу Русия

Двупартийното ръководство на Сената на САЩ призова администрацията на Доналд Тръмп да ускори прилагането на новия санкционен закон срещу Русия. Искането е отправено от сенаторите демократ Джийн Шахийн и републиканец Роджър Уикър в писмо до министъра на финансите Скот Бесънт и държавния секретар Марко Рубио.

Според Асошиейтед прес сенаторите определят като най-неотложна задача пресичането на дейността на руския „сенчест флот“ от няколкостотин танкера. По думите им корабите превозват руски петрол и заобикалят американските санкции, осигурявайки финансов ресурс за войната срещу Украйна.

„Всеки ден без максимален икономически натиск позволява на Москва да поддържа тази военна ескалация“, пишат Шахийн и Уикър.

В писмото се настоява още за прекъсване на международните финансови мрежи, чрез които Русия заобикаля ограниченията. Сенаторите посочват банкови клонове в чужбина, включително в Шанхай, както и разрастваща се мрежа от финансови институции в Киргизстан, които според тях се използват за прехвърляне на капитали, обект на санкции. Те заявяват, че чуждестранните банки трябва да избират между работа със Съединените щати и финансиране на руската война.

Срокът за прилагане изтича на 18 октомври

Основната част от закона, подписан от Тръмп близо месец преди призива на сенаторите, трябва да влезе в сила на 18 октомври. Тогава приключва 30-дневният период, в който администрацията разглежда разпоредбите. Асошиейтед прес съобщава, че през този месец не са били обявени публични стъпки по прилагането на закона.

Законът забранява нови американски инвестиции в Русия и операции с руски държавен дълг. Шахийн и Уикър настояват Министерството на финансите да публикува ясни регулаторни указания преди крайния срок, така че американските финансови институции да прекратят тези капиталови потоци.

Сенаторите искат и ограничаване на доставките на електроника и технологии с двойна употреба, които могат да бъдат използвани от руските сили на фронта. Те призовават администрацията да използва съществуващите санкционни инструменти срещу компании и организации, подпомагащи руския военно-промишлен комплекс.

Натиск и срещу руската спътникова система

В писмото е включен и призив за действия срещу развиващата се руска спътникова система в ниска околоземна орбита. Украйна е предупредила, че тя може да се превърне в сериозна заплаха през зимата, ако бъде използвана за подпомагане на руски удари в реално време.

Законът беше приет с подкрепа и от двете партии в Конгреса и е свързан с покойния сенатор Линдзи Греъм. Вашингтон все още не е обявил конкретен график за всички мерки, за които настояват сенаторите.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com