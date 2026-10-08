Сенатори призоваха Тръмп да ускори санкциите срещу Русия

Двупартийното ръководство на Сената на САЩ призова администрацията на Доналд Тръмп да ускори прилагането на новия санкционен закон срещу Русия. Искането е отправено от сенаторите демократ Джийн Шахийн и републиканец Роджър Уикър в писмо до министъра на финансите Скот Бесънт и държавния секретар Марко Рубио.
Според Асошиейтед прес сенаторите определят като най-неотложна задача пресичането на дейността на руския „сенчест флот“ от няколкостотин танкера. По думите им корабите превозват руски петрол и заобикалят американските санкции, осигурявайки финансов ресурс за войната срещу Украйна.„Всеки ден без максимален икономически натиск позволява на Москва да поддържа тази военна ескалация“, пишат Шахийн и Уикър.
В писмото се настоява още за прекъсване на международните финансови мрежи, чрез които Русия заобикаля ограниченията. Сенаторите посочват банкови клонове в чужбина, включително в Шанхай, както и разрастваща се мрежа от финансови институции в Киргизстан, които според тях се използват за прехвърляне на капитали, обект на санкции. Те заявяват, че чуждестранните банки трябва да избират между работа със Съединените щати и финансиране на руската война.
Срокът за прилагане изтича на 18 октомври
Основната част от закона, подписан от Тръмп близо месец преди призива на сенаторите, трябва да влезе в сила на 18 октомври. Тогава приключва 30-дневният период, в който администрацията разглежда разпоредбите. Асошиейтед прес съобщава, че през този месец не са били обявени публични стъпки по прилагането на закона.
Законът забранява нови американски инвестиции в Русия и операции с руски държавен дълг. Шахийн и Уикър настояват Министерството на финансите да публикува ясни регулаторни указания преди крайния срок, така че американските финансови институции да прекратят тези капиталови потоци.
Сенаторите искат и ограничаване на доставките на електроника и технологии с двойна употреба, които могат да бъдат използвани от руските сили на фронта. Те призовават администрацията да използва съществуващите санкционни инструменти срещу компании и организации, подпомагащи руския военно-промишлен комплекс.
Натиск и срещу руската спътникова система
В писмото е включен и призив за действия срещу развиващата се руска спътникова система в ниска околоземна орбита. Украйна е предупредила, че тя може да се превърне в сериозна заплаха през зимата, ако бъде използвана за подпомагане на руски удари в реално време.
Законът беше приет с подкрепа и от двете партии в Конгреса и е свързан с покойния сенатор Линдзи Греъм. Вашингтон все още не е обявил конкретен график за всички мерки, за които настояват сенаторите.
Източници: pravda.com.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
09:16 08.10.2026
2 Последния Софиянец
09:16 08.10.2026
3 Мелания
Но не е свършила както бих искала, а си е свършила съвсем...
09:17 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Робот
Коментиран от #9, #11
09:19 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Само питам
09:31 08.10.2026
8 Последния Софиянец
09:44 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ъъъъ
До коментар #5 от "Робот":Нищо не пишат тези сенатори за доставките на руски обогатен уран! Що не се откажат и от тях?
10:52 08.10.2026
12 горски
10:56 08.10.2026
13 Накратко
10:58 08.10.2026