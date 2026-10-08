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Сенатори призоваха Тръмп да ускори санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Сенатори призоваха Тръмп да ускори санкциите срещу Русия

8 Октомври, 2026 09:14 724 13

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  • руски петрол-
  • войната в украйна

В писмото се настоява още за прекъсване на международните финансови мрежи, чрез които Русия заобикаля ограниченията

Сенатори призоваха Тръмп да ускори санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двупартийното ръководство на Сената на САЩ призова администрацията на Доналд Тръмп да ускори прилагането на новия санкционен закон срещу Русия. Искането е отправено от сенаторите демократ Джийн Шахийн и републиканец Роджър Уикър в писмо до министъра на финансите Скот Бесънт и държавния секретар Марко Рубио.

Според Асошиейтед прес сенаторите определят като най-неотложна задача пресичането на дейността на руския „сенчест флот“ от няколкостотин танкера. По думите им корабите превозват руски петрол и заобикалят американските санкции, осигурявайки финансов ресурс за войната срещу Украйна.

„Всеки ден без максимален икономически натиск позволява на Москва да поддържа тази военна ескалация“, пишат Шахийн и Уикър.

В писмото се настоява още за прекъсване на международните финансови мрежи, чрез които Русия заобикаля ограниченията. Сенаторите посочват банкови клонове в чужбина, включително в Шанхай, както и разрастваща се мрежа от финансови институции в Киргизстан, които според тях се използват за прехвърляне на капитали, обект на санкции. Те заявяват, че чуждестранните банки трябва да избират между работа със Съединените щати и финансиране на руската война.

Срокът за прилагане изтича на 18 октомври

Основната част от закона, подписан от Тръмп близо месец преди призива на сенаторите, трябва да влезе в сила на 18 октомври. Тогава приключва 30-дневният период, в който администрацията разглежда разпоредбите. Асошиейтед прес съобщава, че през този месец не са били обявени публични стъпки по прилагането на закона.

Законът забранява нови американски инвестиции в Русия и операции с руски държавен дълг. Шахийн и Уикър настояват Министерството на финансите да публикува ясни регулаторни указания преди крайния срок, така че американските финансови институции да прекратят тези капиталови потоци.

Сенаторите искат и ограничаване на доставките на електроника и технологии с двойна употреба, които могат да бъдат използвани от руските сили на фронта. Те призовават администрацията да използва съществуващите санкционни инструменти срещу компании и организации, подпомагащи руския военно-промишлен комплекс.

Натиск и срещу руската спътникова система

В писмото е включен и призив за действия срещу развиващата се руска спътникова система в ниска околоземна орбита. Украйна е предупредила, че тя може да се превърне в сериозна заплаха през зимата, ако бъде използвана за подпомагане на руски удари в реално време.

Законът беше приет с подкрепа и от двете партии в Конгреса и е свързан с покойния сенатор Линдзи Греъм. Вашингтон все още не е обявил конкретен график за всички мерки, за които настояват сенаторите.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 5 Отговор
    Путен държи Тръмп за топките с компромати!

    09:16 08.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Украинците разглобиха руски дрон Геран и вътре пишеше:Произведено в Тексас.

    09:16 08.10.2026

  • 3 Мелания

    8 1 Отговор
    - То и аз го призовах да ме санкционира ускорено, но казва че ракетата била свършила...
    Но не е свършила както бих искала, а си е свършила съвсем...

    09:17 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Робот

    11 3 Отговор
    Това на практика означава че Китай няма да изнася редкоземни елементи за Сащ и оръжейната индустрия че си остане на пауза както е в Германия..!

    Коментиран от #9, #11

    09:19 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само питам

    7 2 Отговор
    Че кой ги бръсне вече тия за фиданки ?!

    09:31 08.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Санкции до дупка за блатните терористи.

    09:44 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Нищо не пишат тези сенатори за доставките на руски обогатен уран! Що не се откажат и от тях?

    10:52 08.10.2026

  • 12 горски

    0 0 Отговор
    Ама тези наистина искат Русия да окупира цяла Украйна....Когато Путин види,че няма смисъл от договаряне,понеже отсрещната страна е враждебна му остават две опции-да клекне или да приключи войната военно...Ако сте хазартна личност,може да залагате....Но като гледам Северна Корея която от 60г е на санкции ......и още не е клекнала,едва ли това ще проработи в Русия...

    10:56 08.10.2026

  • 13 Накратко

    1 0 Отговор
    Нищо не е такова каквото изглежда на пръв поглед. Малко хора знаят какво реално става.

    10:58 08.10.2026

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