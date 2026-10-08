Над 1000 души протестираха в Белград заради ограниченията за гласуване на сърбите в чужбина

Над 1000 души се събраха на протест пред Републиканската избирателна комисия (РИК) в Белград срещу ограниченията за гласуване на сръбските граждани, живеещи в чужбина, преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, съобщи ДПА, предава БТА.

Протестът беше организиран след като по-рано тази седмица РИК промени местоположението на избирателните секции зад граница, които се намират предимно в сръбски посолства и консулства. В резултат на промените за част от избирателите се налага да пътуват на по-големи разстояния, за да упражнят правото си на глас.

Нови правила предвиждат също секциите в чужбина да работят според сръбското, а не местното време. Това означава, че сръбски граждани в държави като Австралия ще трябва да гласуват през нощта.

Участниците в демонстрацията настояха РИК да отмени решенията, които според тях ще затруднят гласуването на сърбите, живеещи извън страната.

За предстоящия вот са се регистрирали над 100 000 сръбски граждани, живеещи в чужбина. Броят им е значително по-висок в сравнение с парламентарните избори през 2023 г., когато регистрираните избиратели зад граница са били около 40 000, отбелязва ДПА.

От РИК, в която преобладават представители, близки до управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), заявиха, че промените са били направени по препоръка на Министерството на външните работи.

Предсрочните парламентарни избори на 25 октомври ще противопоставят опозиционно движение, водено от студенти, на управляващата Сръбска прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич, който доминира в политиката на страната от 2012 г. насам, припомня ДПА.

Вучич се оттегли от президентския пост миналия месец, за да оглави СПП в предстоящите избори с надеждата да стане премиер.

Студентското движение се появи след масовите протести, предизвикани от срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. При трагедията загинаха 16 души.

Критиците на властта обвиниха правителството в небрежност и корупция във връзка с трагедията, което доведе до месеци на масови демонстрации.