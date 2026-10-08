Китай номинира Сун Ли за генерален директор на СЗО

Китай официално издигна кандидатурата на Сун Ли, висша служителка в здравната система на страната, за поста генерален директор на Световната здравна организация (СЗО), съобщи Китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

С това Пекин потвърди по-ранна информация на Ройтерс, според която Китай ще предложи Сун Ли за наследник на настоящия генерален директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус.

Говорителката на Китайското външно министерство Мао Нин заяви пред журналисти, че Пекин се надява евентуалното избиране на китайския кандидат да позволи на страната да играе по-активна роля в подобряването на здравето и благополучието на хората по света.

Според Китайското външно министерство кандидатурата на Сун Ли е част от стремежа на Пекин да допринесе по-активно за глобалното здравеопазване и за подобряването на здравното състояние на цялото човечество.