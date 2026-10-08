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Китай номинира Сун Ли за генерален директор на СЗО

Китай номинира Сун Ли за генерален директор на СЗО

8 Октомври, 2026 11:57, обновена 8 Октомври, 2026 11:58 486 0

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Пекин предлага висша служителка в здравната система на страната за наследник на Тедрос Аданом Гебрейесус

Китай номинира Сун Ли за генерален директор на СЗО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай официално издигна кандидатурата на Сун Ли, висша служителка в здравната система на страната, за поста генерален директор на Световната здравна организация (СЗО), съобщи Китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

С това Пекин потвърди по-ранна информация на Ройтерс, според която Китай ще предложи Сун Ли за наследник на настоящия генерален директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус.

Говорителката на Китайското външно министерство Мао Нин заяви пред журналисти, че Пекин се надява евентуалното избиране на китайския кандидат да позволи на страната да играе по-активна роля в подобряването на здравето и благополучието на хората по света.

Според Китайското външно министерство кандидатурата на Сун Ли е част от стремежа на Пекин да допринесе по-активно за глобалното здравеопазване и за подобряването на здравното състояние на цялото човечество.


Китай
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