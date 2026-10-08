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Разговори за бъдещи икономически проекти! Украински преговорен екип заминава за САЩ
  Тема: Украйна

Разговори за бъдещи икономически проекти! Украински преговорен екип заминава за САЩ

8 Октомври, 2026 16:33 730 19

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Украинският президент призова Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия

Разговори за бъдещи икономически проекти! Украински преговорен екип заминава за САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украински преговарящи ще посетят САЩ за разговори през следващите два дни, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия.

Зеленски направи изявлението по време на посещение в северния украински град Прилуки, който беше атакуван от Русия. По думите му дипломатическите усилия не могат да се съчетават с паралелни разговори за бъдещи икономически проекти.

„Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се казва, че се намираме в някакъв вид дипломатически застой“, заяви Зеленски.

Призив за разширяване на „Старлинк“

Украинският президент предупреди, че Китай разработва аналог на американската сателитна система „Старлинк“ и си сътрудничи с Русия по този въпрос.

„Китайците отбелязват напредък и го споделят с Русия“, каза Зеленски.

Той отново призова САЩ да разширят покритието на „Старлинк“ на украинска територия. Според Зеленски това би дало на Украйна допълнителни възможности за противодействие на руските ракетни установки.

Киев ще разшири санкционния си списък

Зеленски определи като „ужасна грешка“ решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман.

В Прилуки украинският президент заяви, че Киев ще отговори, като включи още 10 лица в собствения си санкционен списък. Той не уточни имената на хората, които ще бъдат добавени, нито кога ще бъде публикувано решението.

Предстоящото посещение на украинския екип в САЩ ще се проведе на фона на продължаващите дипломатически контакти между Киев и Вашингтон и призивите на украинската страна за по-силен американски натиск върху Москва.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко стана

    14 1 Отговор
    превзеха ли Москва?

    16:36 08.10.2026

  • 2 Е нали щяха да побеждават Русия

    15 1 Отговор
    С тенджери на главата

    16:37 08.10.2026

  • 3 Свършиха ли украинцит

    12 1 Отговор
    БУСификацията не хваща ли вече ора. Бая бой изядоха от тях.

    16:38 08.10.2026

  • 4 Ми нали

    8 1 Отговор
    План победи 15 точки за смачкване на Русия? Що така, бе Миме?

    16:39 08.10.2026

  • 5 Трябва да платят дълга си

    10 1 Отговор
    и тогава Тръмп ще ги отрази. Без папки не работи перуката.

    16:40 08.10.2026

  • 6 Икономически проекти

    11 1 Отговор
    Хахаха. Монсанто и Бляк Рос .Едните държат земята, другите финансите. Украйна губи и двете и трябва да връща ресто. Зелю ще дава ∆.✓..π€

    16:44 08.10.2026

  • 7 Абе

    8 1 Отговор
    какви икономически проекти, ще се обсъждат тристранните преговори в Абу Даби

    16:45 08.10.2026

  • 8 украйната

    6 1 Отговор
    няма бъдеще. Ич да не се хабят да ходят толкова далеч

    16:46 08.10.2026

  • 9 Мишел

    8 1 Отговор
    САЩ обявиха, че независимо от сключения с Украйна договор , досега няма никакво движение по въпроса за украинските редки земи. САЩ дори не са получили достъп до находищата на редки земи, повечето от които са вече руски.

    16:46 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Русия вика ще удря яко по Киев

    5 1 Отговор
    Дайте да се махаме и да ходим в САЩ ...

    16:52 08.10.2026

  • 13 С воюващи държави

    3 0 Отговор
    Всички икономически проекти и сделки са невалидни

    16:54 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахаха

    3 0 Отговор
    уКрайна е кенефа на европа, хахахахах

    16:56 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Нещо много се разбързаха.Среща на 32 държави от НАТО в Киев.Сега икономическа делегация.Някой да не пише завещание?

    18:14 08.10.2026

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