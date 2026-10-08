Разговори за бъдещи икономически проекти! Украински преговорен екип заминава за САЩ

Украински преговарящи ще посетят САЩ за разговори през следващите два дни, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия.
Зеленски направи изявлението по време на посещение в северния украински град Прилуки, който беше атакуван от Русия. По думите му дипломатическите усилия не могат да се съчетават с паралелни разговори за бъдещи икономически проекти.„Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се казва, че се намираме в някакъв вид дипломатически застой“, заяви Зеленски.
Призив за разширяване на „Старлинк“
Украинският президент предупреди, че Китай разработва аналог на американската сателитна система „Старлинк“ и си сътрудничи с Русия по този въпрос.
Той отново призова САЩ да разширят покритието на „Старлинк“ на украинска територия. Според Зеленски това би дало на Украйна допълнителни възможности за противодействие на руските ракетни установки.
Киев ще разшири санкционния си списък
Зеленски определи като „ужасна грешка“ решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман.
В Прилуки украинският президент заяви, че Киев ще отговори, като включи още 10 лица в собствения си санкционен списък. Той не уточни имената на хората, които ще бъдат добавени, нито кога ще бъде публикувано решението.
Предстоящото посещение на украинския екип в САЩ ще се проведе на фона на продължаващите дипломатически контакти между Киев и Вашингтон и призивите на украинската страна за по-силен американски натиск върху Москва.
Източници: bta.bg
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1 Ко стана
16:36 08.10.2026
2 Е нали щяха да побеждават Русия
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16:38 08.10.2026
4 Ми нали
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5 Трябва да платят дълга си
16:40 08.10.2026
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7 Абе
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8 украйната
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9 Мишел
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12 Русия вика ще удря яко по Киев
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19 Отреазвяващ
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