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Франция изпраща 3000 заместващи учители в училищата

Франция изпраща 3000 заместващи учители в училищата

9 Октомври, 2026 03:33 491 0

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  • образование-
  • себастиен льокорню

Правителството обяви мерки след близо две седмици ученически протести заради недостига на кадри и лошите условия в учебните заведения

Франция изпраща 3000 заместващи учители в училищата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френското правителство ще изпрати над 3000 заместващи учители в училища, които изпитват сериозен недостиг на персонал. Планът беше обявен от премиера Себастиен Льокорню след пореден ден на многохилядни демонстрации в различни части на страната.

Учителите ще бъдат насочени към 114 средни училища, в които липсата на кадри е определена като особено остра. Планът е изготвен от министъра на образованието Едуар Жефре, който заяви, че се очаква заместващите учители да започнат работа до вторник, 13 октомври.

Още служители и промени след ваканцията

Льокорню обяви и наемането на още няколкостотин служители, които да подпомогнат училищата при покриването на текущите им нужди. След есенната ваканция учебните заведения ще могат да използват по-активно наличните учители за краткосрочни отсъствия.

Правителството планира и допълнително финансиране. Кабинетът ще внесе поправки в бюджета за 2027 г., с които част от предложенията на учениците да бъдат превърнати в конкретни мерки, особено по отношение на заместващите преподаватели.

Протестите продължават близо две седмици

Демонстрациите започнаха заради недостига на учители, недостатъчните ресурси и условията в училищата. Учениците настояват за повече персонал и по-големи инвестиции в образованието.

Протестите бяха съпътствани от стотици арести, както и от нападения срещу учебни заведения и полицията. На този фон обещанието за изпращане на заместващи учители е първият конкретен отговор на правителството към основните искания на протестиращите.

Мерките трябва да започнат да действат непосредствено в най-засегнатите училища, а останалите предложения да бъдат обсъдени чрез планираните промени в бюджета за 2027 г.

Източници: bta.bg, information.tv5monde.com, tagesschau.de


Франция
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