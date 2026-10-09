Евакуация по крайбрежието на САЩ заради урагана Исайас

Ураганът Исайас достигна категория 2 и се насочва към северното крайбрежие на Мексиканския залив, където се очаква да достигне сушата в края на петък или началото на събота. Максималната скорост на устойчивите ветрове е около 160 километра в час. Застрашени са части от Мисисипи, Алабама и западната част на Флорида.

Исайас е първият ураган за атлантическия сезон през 2026 г. Според Националния център за ураганите бурята се движи на североизток и се очаква да се усили допълнително, преди да достигне крайбрежието. Предупреждение за ураган е в сила от границата между Мисисипи и Алабама през южната част на Алабама до Панама Сити във Флорида.

Евакуация във Флорида

В крайбрежните зони на окръг Окалуса е разпоредена задължителна евакуация. Мярката обхваща райони около Окалуса Айлънд, крайбрежните части на Форт Уолтън Бийч, Дестин, Мери Естер и Найсвил. В окръг Уолтън са въведени евакуационни мерки за застрашените зони, като местните власти призоваха жителите да напуснат рисковите райони навреме.

Жители на крайбрежието укрепват прозорците на домовете и търговските обекти, а част от населението вече напуска района с автомобили. Властите предупреждават, че подготовката за защита от бурен прилив и разрушителни ветрове трябва да приключи бързо.

Опасност от наводнения и торнада

„Подготовката за защита на живота и имуществото от бурен прилив и разрушителни ветрове по предупредителната зона на крайбрежието на Мексиканския залив трябва да бъде завършена бързо“, предупреди Националният център за ураганите.

Прогнозите сочат проливни тропически дъждове и наводнения в района на устието на река Мисисипи. Потенциална заплаха са и торнадата, които могат да се образуват от петък вечерта до събота по крайбрежието на Алабама, Джорджия и Флорида.

Бреговата охрана на САЩ предупреди, че откритото море, проливните дъждове и разрушителните ветрове, съпътстващи тропическите бури и ураганите, представляват сериозна опасност за населението. Очаква се Исайас да остане опасен ураган при приближаването си към брега.

Източници: focus-news.net, cbsnews.com, apnews.com