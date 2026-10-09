Катастрофа с четирима загинали и един тежко ранен край Плевен

Четирима души са загубили живота си, а един е с тежки наранявания след тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между село Ясен и Плевен. Пътният инцидент е станал в четвъртък около 23:00 часа, съобщават от Нова телевизия.
По непотвърдена официално информация, на пътното платно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния сблъсък четирима от участниците в движението са починали на място.
Единственият оцелял е транспортиран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота, където медицинските екипи се борят за състоянието му. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Районът на произшествието е бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия. Очаква се органите на МВР да съобщят официалните причини за трагичния сблъсък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
07:21 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ИВАН
07:35 09.10.2026
4 Сзо
07:35 09.10.2026
5 Свирепи
07:39 09.10.2026
6 Оттървали !
07:39 09.10.2026
7 кдиффифи
07:44 09.10.2026
8 Дневни ламби
Предложение: - трябва да се кара и на клаксон, само ламби не стигат, да ма прощават монбат
07:44 09.10.2026
9 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #18
07:49 09.10.2026
10 толкова ли е трудно за разбиране , че
07:58 09.10.2026
11 Оземпик Мирчев
Коментиран от #14
08:06 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Учител
08:14 09.10.2026
14 Гошо
До коментар #11 от "Оземпик Мирчев":Аз залагам на Кремъл - усеща се дългата ръка на Русия.
08:14 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Радев
08:17 09.10.2026
17 Каледония
08:17 09.10.2026
18 Сара-Нора
До коментар #9 от "🤔🤔🤔🤔":Във всички сайтове така пише - борят се за състоянието му. Явно мисирките преписват на поразия без изобщо да мислят.
08:17 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Камери
08:27 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Иван
08:39 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Артилерист
08:41 09.10.2026
26 Анонимен
08:43 09.10.2026
27 Тези
08:46 09.10.2026
28 Арто,братът на Ончо,
08:48 09.10.2026
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