Катастрофа с четирима загинали и един тежко ранен край Плевен

Четирима души са загубили живота си, а един е с тежки наранявания след тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между село Ясен и Плевен. Пътният инцидент е станал в четвъртък около 23:00 часа, съобщават от Нова телевизия.

По непотвърдена официално информация, на пътното платно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния сблъсък четирима от участниците в движението са починали на място.

Единственият оцелял е транспортиран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота, където медицинските екипи се борят за състоянието му. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Районът на произшествието е бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия. Очаква се органите на МВР да съобщят официалните причини за трагичния сблъсък.