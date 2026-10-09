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Катастрофа с четирима загинали и един тежко ранен край Плевен

Катастрофа с четирима загинали и един тежко ранен край Плевен

9 Октомври, 2026 07:15 2 565 29

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  • плевен

Единственият оцелял е транспортиран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота, където медицинските екипи се борят за състоянието му.

Катастрофа с четирима загинали и един тежко ранен край Плевен - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима души са загубили живота си, а един е с тежки наранявания след тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между село Ясен и Плевен. Пътният инцидент е станал в четвъртък около 23:00 часа, съобщават от Нова телевизия.
По непотвърдена официално информация, на пътното платно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния сблъсък четирима от участниците в движението са починали на място.
Единственият оцелял е транспортиран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота, където медицинските екипи се борят за състоянието му. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Районът на произшествието е бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия. Очаква се органите на МВР да съобщят официалните причини за трагичния сблъсък.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    62 1 Отговор
    Войната в България не свършва. Не ни трябват дронове.Колите са на тяхно място.

    07:21 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИВАН

    26 7 Отговор
    Не слизат от колите си и добиват огромно самочувствие на големи майстори на волана, сменят гуми, слагат колани, сякаш са състезатели, пускат светлини и в слънчево време, ама явно и това не ги спасява.

    07:35 09.10.2026

  • 4 Сзо

    29 2 Отговор
    Селски изпълнения.

    07:35 09.10.2026

  • 5 Свирепи

    26 1 Отговор
    хора бродят по пътищата

    07:39 09.10.2026

  • 6 Оттървали !

    7 7 Отговор
    Се !

    07:39 09.10.2026

  • 7 кдиффифи

    26 0 Отговор
    вече много шофьори дето си мислят че могат да хвърчат се навъдиха .. а нищо реално не могат..

    07:44 09.10.2026

  • 8 Дневни ламби

    22 0 Отговор
    Мощни нощни ламби, и пак бууумм
    Предложение: - трябва да се кара и на клаксон, само ламби не стигат, да ма прощават монбат

    07:44 09.10.2026

  • 9 🤔🤔🤔🤔

    15 1 Отговор
    Борят се за ..... състоянието му🤔

    Коментиран от #18

    07:49 09.10.2026

  • 10 толкова ли е трудно за разбиране , че

    25 0 Отговор
    тези правила за движение по пътищата са измислени , не за да ти ограничават правата а за твоята и на останалите участници в движението безопастност

    07:58 09.10.2026

  • 11 Оземпик Мирчев

    6 3 Отговор
    РАДЕВ Е ВИНОВЕН!

    Коментиран от #14

    08:06 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учител

    25 1 Отговор
    Скокът на избитите на пътя съвпада със сривът на функционалната грамотност

    08:14 09.10.2026

  • 14 Гошо

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оземпик Мирчев":

    Аз залагам на Кремъл - усеща се дългата ръка на Русия.

    08:14 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радев

    5 0 Отговор
    КОНФИСКАЦИЯ НА МПС ПРИ НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ!

    08:17 09.10.2026

  • 17 Каледония

    5 0 Отговор
    Индийци?

    08:17 09.10.2026

  • 18 Сара-Нора

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "🤔🤔🤔🤔":

    Във всички сайтове така пише - борят се за състоянието му. Явно мисирките преписват на поразия без изобщо да мислят.

    08:17 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Камери

    4 2 Отговор
    Винетки, застраховки и раздут КАТ водят до тези проблеми. Факт!!!!!

    08:27 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иван

    1 0 Отговор
    Вероятно е челен сблъсък. В 23 часа някой може да е заспал на волана. Може някой да е решил да се самоубива или да има техническа неизправност като спукана гума или скъсан кормилен накрайник.

    08:39 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Артилерист

    2 0 Отговор
    Това е пълна ненормалност. И проблемът не е толкова в уменията да се кара кола, колкото в липсата на елементарно възпитание. Вчера към 16,30ч на пътя от табелата "Панчарево" в посока Горубляне, на прав с обилна видимост участък, се бяха натресли две леки коли. Едната виси над урвата вдясно, а другата, с изтърбушена предница, стои завъртяна напреки на пътя. Виках си тия луди ли са бе, нямат ли малко милост, чувство да се съхранят...

    08:41 09.10.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор
    "Борят се за състоянието му"?!?! Боже, Боже! Какъв изящен израз!

    08:43 09.10.2026

  • 27 Тези

    0 0 Отговор
    и други като тях всяка вечер тренират с избушени ауспуси необезпокоявани от полицията на паркинга пред плевенската панорама.

    08:46 09.10.2026

  • 28 Арто,братът на Ончо,

    0 0 Отговор
    А пътят там е много хубав.Скороста е 70 км. обозначена със знак. Зад кормилото устройство е виновно. Това е! Спазвайте правилата, бре Хора!!!

    08:48 09.10.2026

  • 29 12345

    1 0 Отговор
    381
    загиналите през 2026г от катастрофи
    През 2026 година, загиналите на пътя в България са 381. Това е с 47 повече в сравнение с същия период на 2025 година, когато загиналите са били 334. Статистиката показва влошаване на събитието на пътя в страната, като загиналите на пътя през 2026 година са 51 повече в сравнение с миналата година.

    08:48 09.10.2026

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