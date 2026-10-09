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Русия планира държавна телевизия в училищата в окупирана Украйна и ускорява интеграцията на населението

Русия планира държавна телевизия в училищата в окупирана Украйна и ускорява интеграцията на населението

9 Октомври, 2026 07:14, обновена 9 Октомври, 2026 07:51 1 149 60

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  • украйна-
  • интеграция

Москва възнамерява да въведе единна телевизионна услуга в учебните заведения през 2027 г., докато руски сили съобщават за евакуацията на над 4000 украински цивилни в Донецка област, а окупационните власти в Мариупол продължават да конфискуват и преразпределят жилища

Русия планира държавна телевизия в училищата в окупирана Украйна и ускорява интеграцията на населението - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на образованието планира да въведе държавно контролирана телевизионна услуга в училищата в Русия и в окупираните украински територии през 2027 г. Междувременно руските сили твърдят, че са евакуирали над 4000 украински цивилни от населени места по фронтовата линия в Донецка област. Паралелно с това окупационната администрация в Мариупол продължава политиката си на отнемане и преразпределяне на жилища, предава News.bg.

За тези развития съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), който разглежда действията на руските власти в контекста на задълбочаващата се административна, политическа и идеологическа интеграция на окупираните украински територии.

Държавна телевизия в училищата от 2027 г.

На 30 септември руският министър на образованието Сергей Кравцов заяви, че ведомството планира да създаде единна телевизионна услуга за всички училища в Русия и в окупираната Украйна.

Програмата ще включва образователни филми и видеоклипове, които ще се излъчват както по време на учебните часове, така и в междучасията. Първоначално услугата ще бъде въведена в 15 пилотни региона, чиито имена не са уточнени. През 2027 г. се предвижда тя да обхване останалата част от Русия и окупираните украински територии.

Според ISW руското министерство на образованието вече е установило контрол върху всички аспекти на образователната система в окупираните райони. Въвеждането на единна телевизионна услуга под държавен контрол би позволило допълнително разпространение на проруски идеологии сред учениците.

Влияние върху децата още от предучилищна възраст

Окупационното ръководство на Запорожката атомна електроцентрала организира образователни инициативи сред деца, включително в детски градини, с цел да популяризира професионалната реализация в руската ядрена промишленост.

Руският държавен оператор на атомни електроцентрали „Росенергоатом“, който контролира Запорожката АЕЦ, е дълбоко интегриран в училищната система и социалната структура на Енергодар от 2022 г. насам.

Според оценката на ISW тези дейности подкрепят усилията за милитаризиране на украински деца още от предучилищна възраст и за насочването им към бъдеща кариера в руската ядрена индустрия.

Над 4000 цивилни са били евакуирани според Москва

Руските сили твърдят, че са извели над 4000 украински цивилни от населени места по фронтовата линия в Донецка област. Руското министерство на отбраната съобщава, че хората са били отведени в неуточнена „безопасна зона“, която вероятно се намира по-навътре в окупираната от Русия част на областта.

На 29 септември руската сенаторка Наталия Никонорова, член на Комисията по международни въпроси към Съвета на Федерацията, заяви пред ТАСС, че депортираните цивилни са започнали процедури за получаване на руско гражданство скоро след пристигането си в приютите.

ISW предупреждава, че подобно преместване на население по време на война може да улесни административната и политическата интеграция на окупираните територии по начин, който поражда опасения от гледна точка на международното право.

Институтът по-рано е оценил, че Русия използва подобни центрове за т.нар. „филтриране“ на украински цивилни. Според тази оценка украинските граждани на практика са задържани в обектите, разпитвани са за евентуалната им лоялност към Украйна, а впоследствие се задействат административни процедури за преместването им по-навътре в окупираните територии или за директното им депортиране в Русия.

Започването на процедури за получаване на руско гражданство непосредствено след евакуацията подсказва, че Москва може да разглежда тези операции не като временно преместване на населението, а като начало на дългосрочен процес за превръщане на украински граждани в руски граждани.

Конфискация и преразпределяне на жилища в Мариупол

Междувременно политиката на окупационната администрация в Мариупол за отнемане и преразпределяне на жилища продължава да лишава украинските жители от техните права върху недвижимите имоти.

Кадри от 1 октомври показват пореден случай, който според ISW не е изолиран инцидент, а част от по-широка тенденция на конфискация и преразпределяне на апартаменти в окупираната Украйна. Тази практика е особено ясно изразена в Мариупол.

Окупационните власти обявяват определени имоти за „безстопанствени“ въз основа на критерии, които често са абстрактни. Сред тях са липсата на актуализирани документи за недвижима собственост според руските стандарти или неплатени сметки за комунални услуги.

След това имотът се вписва в регистъра на „имотите без собственик“. От този момент собственикът разполага с 30 дни, за да се яви лично и да докаже правото си на собственост.

Ако процедурата не доведе до признаване на собствеността, жилището се включва в общинския жилищен фонд. След това то може да бъде преразпределено чрез т.нар. „опашка за компенсации“, като приоритет получават руски граждани или лица, лоялни към окупационния режим.

Според анализа на ISW тези практики, наред с образователните инициативи и преместването на цивилни, са част от по-широките усилия на Русия да затвърди контрола си над окупираните украински територии и населението в тях.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Волф

    40 51 Отговор
    Не окупирана,а освободена!

    Коментиран от #18, #32

    07:20 09.10.2026

  • 2 Защото

    29 52 Отговор
    Украина е Русия.

    07:20 09.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 42 Отговор
    ДА БЕ , ТРЯБВА ДА ИМ ПУСКАТ
    "ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА " ПО НОВА ТВ НА ШОФЬОРА ОТ УБО - СЪВЕТНИК НА СИМО КРАДЛИВИ ОТ ЯХТАТА КРАЙ МОНАКО
    СПАС РУСЕВ :)

    07:21 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 След Украйна

    15 25 Отговор
    Руският Император е решил да освободи Европа от свободата и и върховенството на закона

    Друзя идваме дръжте се още малко!

    07:21 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Май май Украйна ще въвежда

    35 27 Отговор
    Украинска телевизия скоро в Москва

    Коментиран от #14, #33, #60

    07:22 09.10.2026

  • 8 Велик конфискатор

    30 20 Отговор
    След време Чайна ще се настани в Сибир и наистина ще конфискуват Раша че ум ще им зайдеДори ясновидци казват че дори ще плащат данъци за иконите си на чайниците

    07:22 09.10.2026

  • 9 В НОВООСВОБОДЕНИТЕ ЗЕМИ

    21 36 Отговор
    Русия възстановява с се грижи за нормалния живот на хората. Браво.

    Коментиран от #24

    07:23 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой може ли да ми каже

    16 28 Отговор
    Искам да разбера по време на тази война колко украински бежанци отидоха в Русия и
    обратно - колко руски бежанци избягаха в демократична Украйна?
    Когато ВСУ завзеха части от курска област, руснаците останаха ли там или отдоха във вътрешността на Русия?
    Колко руснаци са пожелали техните деца в Русия да изучават украински език?

    07:24 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А бе,

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Май май Украйна ще въвежда":

    май или юни ?

    07:24 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Герги

    5 3 Отговор
    и...краденето да продължи..

    07:25 09.10.2026

  • 17 Всяка сутрин 8 милиарди хора се събужда

    17 7 Отговор

    До коментар #10 от "Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат":

    щастливи, че не са дали техните деца за отглеждане в петрохнаската секта и от главния координатор на ПП-ДБ тогава Лама Калушев.

    07:25 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дудов

    10 2 Отговор
    Когато има стратегия то има и шанс за успех

    07:29 09.10.2026

  • 21 Ай майкуууу

    7 11 Отговор
    Москва планира.
    😂😂😂😂😂

    07:29 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оня

    15 3 Отговор
    Вездесъщият институт отново напомня за себе си с любезното съдействие на " безпристрастният" сайт факти! Аплодисменти дами и господа, това са недостижимите висоти на бг журналистиката!

    07:30 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Имаш много поздрави

    17 4 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    от главния интелектуалец на Вългария - Лама Ивайло Мирчев.

    07:30 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Османлии

    5 11 Отговор
    Този процес в България го наричат потурчване.

    07:35 09.10.2026

  • 30 СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    19 6 Отговор
    И тогава ще настъпи мир.

    07:36 09.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Значи

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Волф":

    В България не е имало турско робство, а турците са ни освободили.

    07:38 09.10.2026

  • 33 АМ ЧИ ТО ИМА

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Май май Украйна ще въвежда":

    КАНАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ
    КАДРИ ПРЕДИМНО ОТ РАДАТА
    ПОВЕЧЕТО ЕДНОПОЛОВИ

    07:38 09.10.2026

  • 34 РАЗЛИКАТА Е ОЧЕВИДНА

    20 5 Отговор
    В НОВООСВОБОДЕНИТЕ земи защитават ЧОВЕШКИТЕ ценности,
    а в нацистка бандерия защитават европейските ценности.

    07:40 09.10.2026

  • 35 Ако питаме тия

    15 5 Отговор
    Сигурно и за българските територии след освобождението щяха да ги пишат окупирани от руснаците а не освободени от турците

    Коментиран от #36

    07:41 09.10.2026

  • 36 АМИ ТЕ ЗАТОВА

    10 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ако питаме тия":

    Рушат Шипка и искат да отменят 3-ти Март.

    Коментиран от #37, #45

    07:44 09.10.2026

  • 37 опълченец

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "АМИ ТЕ ЗАТОВА":

    и 8 март също искат да отменят

    07:49 09.10.2026

  • 38 Мисирки ООД

    12 4 Отговор
    Е, какво да пуснат? На Зеленото тик-тока ли- "Наркомански Размисли и страсти"

    07:52 09.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Айде стига превземки

    14 4 Отговор
    В "окупираните територии" живеят предимно руснаци, които и без това искаха анексиране към Русия. Самият Зеленски не знаеше украински, а говореше на руски.

    07:54 09.10.2026

  • 41 Фен

    11 4 Отговор
    Ами, поне е държавна. А у нас медиите са с чуждо финансиране, и съответно следват целите на спонсорите си. Но всичко това не е явно, и голяма част от населението рупа ли рупа, и им вярва.

    07:54 09.10.2026

  • 42 Старчо Сарача

    4 3 Отговор
    В тези училища ще учат или ще гледат телевизия?

    07:55 09.10.2026

  • 43 Не разбрах

    9 5 Отговор
    Кои са окупирани? Русия си връща собствените територии от окупацията им. Ако има нещо окупирано е от Киев на запад.

    Коментиран от #46, #50

    07:58 09.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БКП

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "АМИ ТЕ ЗАТОВА":

    Трети март го направиха национален празник демокрадите. Затова ще го махнем.

    08:21 09.10.2026

  • 46 Такова нещо се нарича

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "Не разбрах":

    Окупация

    Въобще Москва е най-големият окупатор. Всичко което прави Москва застрашава националната сигурност на България.

    Какво ще правиш, ако утре Турция ил3 Гърция решат да си "връщат техни земи" по пример на Москва?

    Коментиран от #49, #59

    08:23 09.10.2026

  • 47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 3 Отговор
    Рафинерията в Омск престава да работи.Случи ѝ се случка.

    08:24 09.10.2026

  • 48 На вниманието на спецслужбите

    5 5 Отговор
    В България има граждани, кои слушкат руски източници и тези хора са под външно влияние. Манипулирани, контролирани и обърнати срещу България и Европейския съюз. Мисля че това е част от хибридната война, за която се говори. Те трябва да бъдат под особен надзор. Не само те, има други хора, които пък са подвластни на други външни източници.

    Коментиран от #55, #56

    08:26 09.10.2026

  • 49 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Такова нещо се нарича":

    Мани,ако римската империя реши да си връща земи,мани

    08:27 09.10.2026

  • 50 Булга

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Не разбрах":

    Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не сте на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.

    08:28 09.10.2026

  • 51 Аз съм веган

    3 0 Отговор
    Хаяско успя. Вече и рускоговорящите украинци намразиха Бензиностанцията

    08:33 09.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Поправка

    1 1 Отговор
    Русия планира държавна телевизия в училищата в освободените руски земи от нацистка Украйна и ускорява интеграцията на населението

    08:35 09.10.2026

  • 54 Може ли такава наглост

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Може ли такава смрад":

    Да защитавате убийци и крадци, световни при това? Дървена телевизия тук, държавна телевизия там и така става претопяване на превзети народи, включително и българите по тези земи. Къде да българите в руската федерация? Претопени? Та чак, ще ми дойдат в България и ще се опитват да казват, кой какъв е? Ще ми кажат, че съм бил нещо различно от българин? Ще ми дойдат ще ми кажат, че приличам на нещо различно от българин в България или Македония, нека опитат.

    08:41 09.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 БАНДАТА НА МИРЧЕВ

    0 1 Отговор
    Абе как тролите от кииф като нямате ток?

    08:43 09.10.2026

  • 59 Точно така!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Такова нещо се нарича":

    Окупация!
    Гърция е държава от 1830 г., Турция е държава от 1923 г.,България е с над 1000 години държава преди тях. Мултиетническата източно римска империя я няма отдавна, Османската империя на Балканите е преди около 600 г.!
    Та кой на кого ЗАКОННО трябва да връща е риторичен въпрос.

    08:45 09.10.2026

  • 60 Важното

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Май май Украйна ще въвежда":

    че тя я вече въвела в Европа. Тенжери по главите е тренд в сегашнята европа

    08:52 09.10.2026

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