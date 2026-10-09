Русия планира държавна телевизия в училищата в окупирана Украйна и ускорява интеграцията на населението

Руското министерство на образованието планира да въведе държавно контролирана телевизионна услуга в училищата в Русия и в окупираните украински територии през 2027 г. Междувременно руските сили твърдят, че са евакуирали над 4000 украински цивилни от населени места по фронтовата линия в Донецка област. Паралелно с това окупационната администрация в Мариупол продължава политиката си на отнемане и преразпределяне на жилища, предава News.bg.
За тези развития съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), който разглежда действията на руските власти в контекста на задълбочаващата се административна, политическа и идеологическа интеграция на окупираните украински територии.
Държавна телевизия в училищата от 2027 г.
На 30 септември руският министър на образованието Сергей Кравцов заяви, че ведомството планира да създаде единна телевизионна услуга за всички училища в Русия и в окупираната Украйна.
Програмата ще включва образователни филми и видеоклипове, които ще се излъчват както по време на учебните часове, така и в междучасията. Първоначално услугата ще бъде въведена в 15 пилотни региона, чиито имена не са уточнени. През 2027 г. се предвижда тя да обхване останалата част от Русия и окупираните украински територии.
Според ISW руското министерство на образованието вече е установило контрол върху всички аспекти на образователната система в окупираните райони. Въвеждането на единна телевизионна услуга под държавен контрол би позволило допълнително разпространение на проруски идеологии сред учениците.
Влияние върху децата още от предучилищна възраст
Окупационното ръководство на Запорожката атомна електроцентрала организира образователни инициативи сред деца, включително в детски градини, с цел да популяризира професионалната реализация в руската ядрена промишленост.
Руският държавен оператор на атомни електроцентрали „Росенергоатом“, който контролира Запорожката АЕЦ, е дълбоко интегриран в училищната система и социалната структура на Енергодар от 2022 г. насам.
Според оценката на ISW тези дейности подкрепят усилията за милитаризиране на украински деца още от предучилищна възраст и за насочването им към бъдеща кариера в руската ядрена индустрия.
Над 4000 цивилни са били евакуирани според Москва
Руските сили твърдят, че са извели над 4000 украински цивилни от населени места по фронтовата линия в Донецка област. Руското министерство на отбраната съобщава, че хората са били отведени в неуточнена „безопасна зона“, която вероятно се намира по-навътре в окупираната от Русия част на областта.
На 29 септември руската сенаторка Наталия Никонорова, член на Комисията по международни въпроси към Съвета на Федерацията, заяви пред ТАСС, че депортираните цивилни са започнали процедури за получаване на руско гражданство скоро след пристигането си в приютите.
ISW предупреждава, че подобно преместване на население по време на война може да улесни административната и политическата интеграция на окупираните територии по начин, който поражда опасения от гледна точка на международното право.
Институтът по-рано е оценил, че Русия използва подобни центрове за т.нар. „филтриране“ на украински цивилни. Според тази оценка украинските граждани на практика са задържани в обектите, разпитвани са за евентуалната им лоялност към Украйна, а впоследствие се задействат административни процедури за преместването им по-навътре в окупираните територии или за директното им депортиране в Русия.
Започването на процедури за получаване на руско гражданство непосредствено след евакуацията подсказва, че Москва може да разглежда тези операции не като временно преместване на населението, а като начало на дългосрочен процес за превръщане на украински граждани в руски граждани.
Конфискация и преразпределяне на жилища в Мариупол
Междувременно политиката на окупационната администрация в Мариупол за отнемане и преразпределяне на жилища продължава да лишава украинските жители от техните права върху недвижимите имоти.
Кадри от 1 октомври показват пореден случай, който според ISW не е изолиран инцидент, а част от по-широка тенденция на конфискация и преразпределяне на апартаменти в окупираната Украйна. Тази практика е особено ясно изразена в Мариупол.
Окупационните власти обявяват определени имоти за „безстопанствени“ въз основа на критерии, които често са абстрактни. Сред тях са липсата на актуализирани документи за недвижима собственост според руските стандарти или неплатени сметки за комунални услуги.
След това имотът се вписва в регистъра на „имотите без собственик“. От този момент собственикът разполага с 30 дни, за да се яви лично и да докаже правото си на собственост.
Ако процедурата не доведе до признаване на собствеността, жилището се включва в общинския жилищен фонд. След това то може да бъде преразпределено чрез т.нар. „опашка за компенсации“, като приоритет получават руски граждани или лица, лоялни към окупационния режим.
Според анализа на ISW тези практики, наред с образователните инициативи и преместването на цивилни, са част от по-широките усилия на Русия да затвърди контрола си над окупираните украински територии и населението в тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Волф
Коментиран от #18, #32
07:20 09.10.2026
2 Защото
07:20 09.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
"ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА " ПО НОВА ТВ НА ШОФЬОРА ОТ УБО - СЪВЕТНИК НА СИМО КРАДЛИВИ ОТ ЯХТАТА КРАЙ МОНАКО
СПАС РУСЕВ :)
07:21 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 След Украйна
Друзя идваме дръжте се още малко!
07:21 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Май май Украйна ще въвежда
Коментиран от #14, #33, #60
07:22 09.10.2026
8 Велик конфискатор
07:22 09.10.2026
9 В НОВООСВОБОДЕНИТЕ ЗЕМИ
Коментиран от #24
07:23 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой може ли да ми каже
обратно - колко руски бежанци избягаха в демократична Украйна?
Когато ВСУ завзеха части от курска област, руснаците останаха ли там или отдоха във вътрешността на Русия?
Колко руснаци са пожелали техните деца в Русия да изучават украински език?
07:24 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А бе,
До коментар #7 от "Май май Украйна ще въвежда":май или юни ?
07:24 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Герги
07:25 09.10.2026
17 Всяка сутрин 8 милиарди хора се събужда
До коментар #10 от "Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат":щастливи, че не са дали техните деца за отглеждане в петрохнаската секта и от главния координатор на ПП-ДБ тогава Лама Калушев.
07:25 09.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дудов
07:29 09.10.2026
21 Ай майкуууу
😂😂😂😂😂
07:29 09.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Оня
07:30 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Имаш много поздрави
До коментар #18 от "гост":от главния интелектуалец на Вългария - Лама Ивайло Мирчев.
07:30 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Османлии
07:35 09.10.2026
30 СКОРО ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
07:36 09.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Значи
До коментар #1 от "Волф":В България не е имало турско робство, а турците са ни освободили.
07:38 09.10.2026
33 АМ ЧИ ТО ИМА
До коментар #7 от "Май май Украйна ще въвежда":КАНАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ
КАДРИ ПРЕДИМНО ОТ РАДАТА
ПОВЕЧЕТО ЕДНОПОЛОВИ
07:38 09.10.2026
34 РАЗЛИКАТА Е ОЧЕВИДНА
а в нацистка бандерия защитават европейските ценности.
07:40 09.10.2026
35 Ако питаме тия
Коментиран от #36
07:41 09.10.2026
36 АМИ ТЕ ЗАТОВА
До коментар #35 от "Ако питаме тия":Рушат Шипка и искат да отменят 3-ти Март.
Коментиран от #37, #45
07:44 09.10.2026
37 опълченец
До коментар #36 от "АМИ ТЕ ЗАТОВА":и 8 март също искат да отменят
07:49 09.10.2026
38 Мисирки ООД
07:52 09.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Айде стига превземки
07:54 09.10.2026
41 Фен
07:54 09.10.2026
42 Старчо Сарача
07:55 09.10.2026
43 Не разбрах
Коментиран от #46, #50
07:58 09.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 БКП
До коментар #36 от "АМИ ТЕ ЗАТОВА":Трети март го направиха национален празник демокрадите. Затова ще го махнем.
08:21 09.10.2026
46 Такова нещо се нарича
До коментар #43 от "Не разбрах":Окупация
Въобще Москва е най-големият окупатор. Всичко което прави Москва застрашава националната сигурност на България.
Какво ще правиш, ако утре Турция ил3 Гърция решат да си "връщат техни земи" по пример на Москва?
Коментиран от #49, #59
08:23 09.10.2026
47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
08:24 09.10.2026
48 На вниманието на спецслужбите
Коментиран от #55, #56
08:26 09.10.2026
49 .....
До коментар #46 от "Такова нещо се нарича":Мани,ако римската империя реши да си връща земи,мани
08:27 09.10.2026
50 Булга
До коментар #43 от "Не разбрах":Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не сте на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.
08:28 09.10.2026
51 Аз съм веган
08:33 09.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Поправка
08:35 09.10.2026
54 Може ли такава наглост
До коментар #52 от "Може ли такава смрад":Да защитавате убийци и крадци, световни при това? Дървена телевизия тук, държавна телевизия там и така става претопяване на превзети народи, включително и българите по тези земи. Къде да българите в руската федерация? Претопени? Та чак, ще ми дойдат в България и ще се опитват да казват, кой какъв е? Ще ми кажат, че съм бил нещо различно от българин? Ще ми дойдат ще ми кажат, че приличам на нещо различно от българин в България или Македония, нека опитат.
08:41 09.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 БАНДАТА НА МИРЧЕВ
08:43 09.10.2026
59 Точно така!
До коментар #46 от "Такова нещо се нарича":Окупация!
Гърция е държава от 1830 г., Турция е държава от 1923 г.,България е с над 1000 години държава преди тях. Мултиетническата източно римска империя я няма отдавна, Османската империя на Балканите е преди около 600 г.!
Та кой на кого ЗАКОННО трябва да връща е риторичен въпрос.
08:45 09.10.2026
60 Важното
До коментар #7 от "Май май Украйна ще въвежда":че тя я вече въвела в Европа. Тенжери по главите е тренд в сегашнята европа
08:52 09.10.2026