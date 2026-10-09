Русия планира държавна телевизия в училищата в окупирана Украйна и ускорява интеграцията на населението

Руското министерство на образованието планира да въведе държавно контролирана телевизионна услуга в училищата в Русия и в окупираните украински територии през 2027 г. Междувременно руските сили твърдят, че са евакуирали над 4000 украински цивилни от населени места по фронтовата линия в Донецка област. Паралелно с това окупационната администрация в Мариупол продължава политиката си на отнемане и преразпределяне на жилища, предава News.bg.

За тези развития съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), който разглежда действията на руските власти в контекста на задълбочаващата се административна, политическа и идеологическа интеграция на окупираните украински територии.

Държавна телевизия в училищата от 2027 г.

На 30 септември руският министър на образованието Сергей Кравцов заяви, че ведомството планира да създаде единна телевизионна услуга за всички училища в Русия и в окупираната Украйна.

Програмата ще включва образователни филми и видеоклипове, които ще се излъчват както по време на учебните часове, така и в междучасията. Първоначално услугата ще бъде въведена в 15 пилотни региона, чиито имена не са уточнени. През 2027 г. се предвижда тя да обхване останалата част от Русия и окупираните украински територии.

Според ISW руското министерство на образованието вече е установило контрол върху всички аспекти на образователната система в окупираните райони. Въвеждането на единна телевизионна услуга под държавен контрол би позволило допълнително разпространение на проруски идеологии сред учениците.

Влияние върху децата още от предучилищна възраст

Окупационното ръководство на Запорожката атомна електроцентрала организира образователни инициативи сред деца, включително в детски градини, с цел да популяризира професионалната реализация в руската ядрена промишленост.

Руският държавен оператор на атомни електроцентрали „Росенергоатом“, който контролира Запорожката АЕЦ, е дълбоко интегриран в училищната система и социалната структура на Енергодар от 2022 г. насам.

Според оценката на ISW тези дейности подкрепят усилията за милитаризиране на украински деца още от предучилищна възраст и за насочването им към бъдеща кариера в руската ядрена индустрия.

Над 4000 цивилни са били евакуирани според Москва

Руските сили твърдят, че са извели над 4000 украински цивилни от населени места по фронтовата линия в Донецка област. Руското министерство на отбраната съобщава, че хората са били отведени в неуточнена „безопасна зона“, която вероятно се намира по-навътре в окупираната от Русия част на областта.

На 29 септември руската сенаторка Наталия Никонорова, член на Комисията по международни въпроси към Съвета на Федерацията, заяви пред ТАСС, че депортираните цивилни са започнали процедури за получаване на руско гражданство скоро след пристигането си в приютите.

ISW предупреждава, че подобно преместване на население по време на война може да улесни административната и политическата интеграция на окупираните територии по начин, който поражда опасения от гледна точка на международното право.

Институтът по-рано е оценил, че Русия използва подобни центрове за т.нар. „филтриране“ на украински цивилни. Според тази оценка украинските граждани на практика са задържани в обектите, разпитвани са за евентуалната им лоялност към Украйна, а впоследствие се задействат административни процедури за преместването им по-навътре в окупираните територии или за директното им депортиране в Русия.

Започването на процедури за получаване на руско гражданство непосредствено след евакуацията подсказва, че Москва може да разглежда тези операции не като временно преместване на населението, а като начало на дългосрочен процес за превръщане на украински граждани в руски граждани.

Конфискация и преразпределяне на жилища в Мариупол

Междувременно политиката на окупационната администрация в Мариупол за отнемане и преразпределяне на жилища продължава да лишава украинските жители от техните права върху недвижимите имоти.

Кадри от 1 октомври показват пореден случай, който според ISW не е изолиран инцидент, а част от по-широка тенденция на конфискация и преразпределяне на апартаменти в окупираната Украйна. Тази практика е особено ясно изразена в Мариупол.

Окупационните власти обявяват определени имоти за „безстопанствени“ въз основа на критерии, които често са абстрактни. Сред тях са липсата на актуализирани документи за недвижима собственост според руските стандарти или неплатени сметки за комунални услуги.

След това имотът се вписва в регистъра на „имотите без собственик“. От този момент собственикът разполага с 30 дни, за да се яви лично и да докаже правото си на собственост.

Ако процедурата не доведе до признаване на собствеността, жилището се включва в общинския жилищен фонд. След това то може да бъде преразпределено чрез т.нар. „опашка за компенсации“, като приоритет получават руски граждани или лица, лоялни към окупационния режим.

Според анализа на ISW тези практики, наред с образователните инициативи и преместването на цивилни, са част от по-широките усилия на Русия да затвърди контрола си над окупираните украински територии и населението в тях.