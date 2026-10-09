Новини
Свят »
Турция »
В Турция: Нужна е обща система за морска сигурност, вековният търговски ред в Черно море е застрашен
  Тема: Украйна

В Турция: Нужна е обща система за морска сигурност, вековният търговски ред в Черно море е застрашен

9 Октомври, 2026 11:06 619 13

  • черно море-
  • турция-
  • морска сигурност-
  • търговско корабоплаване-
  • конвенция от монтрьо

Сигурността на гражданското корабоплаване вече е свързана не само с войната, но и с цените на застраховките, енергията и храните

В Турция: Нужна е обща система за морска сигурност, вековният търговски ред в Черно море е застрашен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните месеци търговски кораби в Черно море са били превръщани в мишени, пристанища са били подлагани на удари, а безпилотни летателни и морски апарати се появяват все по-често по търговските маршрути. Сигурността на моряците вече е поставена под въпрос.

Това не са просто отделни инциденти, смята авторката Нур Тугба Актай. Според нея спорът вече не е само за сигурността на отделни кораби, а за безопасността на търговията в Черно море като цяло.

Още новини от Украйна

Границата между гражданското корабоплаване и бойното поле постепенно се размива. Флагът на кораба, товарът и маршрутът му вече не са достатъчни, за да го поставят извън обсега на военните рискове.

Рискът се пренася върху икономиката

Последиците не са само военни. Проблемите със сигурността могат да засегнат корабоплаването, застраховането, навлата, както и цените на енергията и храните.

Черно море е ключово кръстовище за маршрути, по които се превозват зърно, петрол и енергийни ресурси. Затова всяка заплаха за корабоплаването може да се разпространи отвъд страните, които пряко участват във войната, и да засегне международната търговска система.

Един от най-ясните сигнали идва от застрахователния пазар. Разширяването на зоните с висок риск в Черно море показва, че географията на сигурността се променя. Морското застраховане не реагира на лозунги, а на цената на риска.

Това означава по-високи разходи за корабособствениците и допълнителна несигурност за превозвачите, товарите и маршрутите. В крайна сметка рискът може да се прехвърли и върху цените на стоките.

Ролята на Турция

Турция не е страна във войната, но това не означава, че остава извън последиците от нея. Заради географското си положение страната е сред най-силно засегнатите от променящата се среда за сигурност в Черно море.

Конвенцията от Монтрьо дава на Анкара не само правна отговорност, но и значителна стратегическа тежест. Турция контролира основния морски преход между Черно и Средиземно море. Поради това, според авторката, не може да бъде изградена надеждна архитектура за сигурност в региона, без да бъде взета предвид позицията на Анкара.

Пред Турция обаче стои труден баланс. Черно море не трябва да се превръща в нова сцена на военно съперничество между НАТО и Русия. Регионалната отговорност, ограничаването на напрежението и запазването на равновесието, осигурено от Конвенцията от Монтрьо, са подходи, които според Актай са по-важни от всякога.

Намаляването на напрежението обаче не трябва да означава оставяне на сигурността без защита. Военните технологии се промениха, а безпилотните системи, прецизните боеприпаси, електронната война и разузнаването чрез спътници поставят гражданските кораби в непозната досега рискова среда.

Нужна е обща система за морска сигурност

Фактът, че търговски кораби използват мрежи и импровизирани бариери по палубите си, за да се предпазят от атаки с дронове, показва колко силно се е променил характерът на заплахата.

Според авторката корабните оператори споделят общо безпокойство: сигурността на търговските кораби вече не е само търговски въпрос, а и въпрос на национална сигурност. Сред посочваните потребности са ранното предупреждение, обменът на разузнавателна информация, сигурността на пристанищата и безопасността на корабоплаването.

Защитата на един кораб означава да бъдат защитени едновременно корпусът, екипажът, товарът, маршрутът, застраховката и икономическата верига, която зависи от него.

Сътрудничеството между Турция, Румъния и България в областта на морската сигурност може да бъде разширено отвъд мерките срещу морски мини. Възможният модел включва безпилотни системи, обмен на разузнавателна информация, защита на гражданския морски трафик и механизми за ранно предупреждение.

Според Актай именно тук ще се измери способността на Турция да засили сигурността, без да влиза във войната; да създава възпиране, без да заема страна; да запази духа на Конвенцията от Монтрьо и едновременно с това да реагира на новите заплахи.

Основният въпрос вече не е само колко кораба са били атакувани в Черно море, а докъде ще се свие географията на безопасната търговия.

Предизвикателството пред Турция не е да влезе във войната, а да не допусне конфликтът да погълне вековния търговски ред в Черно море. Необходимо е да бъде изградена отново система за сигурност, преди линиите върху картата да се превърнат в трайни разделения.

Източник: turkiyegazetesi.com.tr


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 V-тата и кономика и 2-т армия

    2 9 Отговор
    пропадналите рашисти искат нов световен ред и засега щели да имат поне 4-ти хилядолетен Райх

    11:13 09.10.2026

  • 5 Европейските вампири

    12 0 Отговор
    Отново заради англосаксонците.

    11:14 09.10.2026

  • 6 ЕРДО ДА ГОНИ АГЛОСАКСИТЕ

    9 1 Отговор
    И да ходи да целуне ръка на Путин.

    11:15 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПсихоПутин

    2 6 Отговор
    Така е когато русия се управлява от жуже Фашист с болни амбиции!

    11:20 09.10.2026

  • 9 Овчар

    2 1 Отговор
    Всички знаем че Султана и Путин за приятели..! За протокола Султана подкрепя запада..!

    11:21 09.10.2026

  • 10 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 6 Отговор
    блокирайте босфора за чумави блатари

    11:22 09.10.2026

  • 11 Само питам

    6 0 Отговор
    ".Сътрудничеството между Турция, Румъния и България в областта на морската сигурност може да бъде разширено отвъд мерките срещу морски мини." ? ❓ След като останки от никакъв дрон не са открити , не става ли въпрос при последните потопени кораби , точно за морски мини , които Украйна напуска в морето и те вероятно още си обикалят ?

    11:22 09.10.2026

  • 12 хахаха

    4 0 Отговор
    малката подробност, че безопасността на корабоплаването в Черно море беше нарушена от покрайнината, явно не е важна...

    11:29 09.10.2026

  • 13 Господарят наркоман

    3 0 Отговор
    Зеленият наркоман, напомпан от опасните борисджансани няма да позволят. Няма файда от мир и сигурност.

    11:29 09.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания