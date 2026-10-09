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Мексикански наркокартели в Украйна: видео предизвика разследване в Мексико
  Тема: Украйна

Мексикански наркокартели в Украйна: видео предизвика разследване в Мексико

9 Октомври, 2026 11:36 1 771 25

  • мексико-
  • клаудия шейнбаум-
  • наркокартели-
  • войната в украйна-
  • дронове

На него са показани мъже, говорещи на мексикански жаргон, като в разговора се споменава връзка с наркокартели

Мексикански наркокартели в Украйна: видео предизвика разследване в Мексико - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мексико започна разследване на видеозапис, за който се предполага, че показва членове на мексикански наркокартели, въоръжени за участие във войната в Украйна. Подлинността на кадрите все още не е потвърдена, а властите проверяват и самоличността на мъжете, които се виждат на тях.

Краткото видео се разпространява в социалните мрежи. На него са показани мъже, говорещи на мексикански жаргон, като в разговора се споменава връзка с наркокартел. Един от участниците изглежда твърди, че други бойци са свързани с две от най-големите престъпни групировки в Мексико – фракция на картела „Синалоа“ и картела „Халиско – Новото поколение“.

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Шейнбаум: Видеото още не е потвърдено

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви на пресконференция, че случаят се разследва, но засега няма сигурност, че видеозаписът е автентичен.

„Те може да са били вербувани от частна компания, която участва в подобни конфликти, от армия или от правителство. Разследваме случая“, заяви Шейнбаум.

Тя не изключи възможността мексикански граждани да участват във войната в Украйна. Проверява се както истинността на кадрите, така и начинът, по който предполагаемите бойци са попаднали в конфликта.

Опасения за пренасяне на бойни умения

Според Bloomberg присъствието на чуждестранни бойци в Русия и Украйна поражда опасения, че придобитите там умения и технологии могат да бъдат използвани след завръщането им в родните им страни. Това може да засили и съществуващи конфликти в Латинска Америка.

Дроновете са сред технологиите, които променят бойните действия. По границата между САЩ и Мексико те се използват основно за въздушно наблюдение, включително от престъпни групи. В Колумбия безпилотни апарати все по-често се използват за преки атаки срещу военни и полицейски подразделения.

Случаят се разглежда на фона на данните за набиране на чуждестранни граждани от Русия за войната в Украйна. Вербовъчни мрежи са съобщавани в Беларус, Африка, Йемен и Перу, но мексиканските власти все още не са потвърдили, че мъжете от видеото са участвали в бойни действия или са членове на наркокартели.

Източници: unian.net, bloomberg.com


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нарко картрлите

    40 5 Отговор
    подпомагат зеленият наркоман. Добър клиент е!

    11:39 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сюндюк

    27 3 Отговор
    Първото предложение на руснаците 2022.г.в Турция беше най приемливо но Борис Джонсън беше против и в момента заличава една красива християнка нация. ! Зеленски ще е най учерняния индивид я в бъдещата история.!

    11:41 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За няколко цента повече

    33 2 Отговор
    Ами нормално,мексиканските наркокартели работят заедно с украинския наркокартел.Честито европейци!!

    11:42 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 "Подлинността"

    22 2 Отговор
    Браво, браво!
    Каква хубава българска дума!
    Макар да се съмнявам авторката да е изучавала руски в училище, но очевидно този език я кара да се чувства горда, че го ползва и разбира!

    Коментиран от #12, #13, #22

    11:44 09.10.2026

  • 10 Нищо ново

    19 3 Отговор
    Наркоса е събрал аверчета да шмъркат.

    11:45 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дон Корлеоне

    2 12 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    11:55 09.10.2026

  • 15 Сигурно са от Северния синдикат

    11 1 Отговор
    Изпратили са ги на обмяна на опит.

    11:55 09.10.2026

  • 16 чичо Кольо

    2 6 Отговор
    Еваларката! Мексиканците са пичове.

    11:59 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коне с капаци,

    2 9 Отговор
    Четете!Ако не можете някой да ви прочете.Русия вербува войници от Беларус,Африка,Йемрн,Перу и т.н.

    12:04 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нашмъркан потник

    6 0 Отговор
    Не се опасявайте, нема да се завърнат в родните им страни, шмрък

    12:10 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Украйна ползва наркокартелите,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от ""Подлинността"":

    а мисирките кълват и малките им мозъци не са предназначени за разбиране.

    12:48 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 украйна е кенеф

    2 1 Отговор
    и нарко-държава

    13:01 09.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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