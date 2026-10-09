Мексикански наркокартели в Украйна: видео предизвика разследване в Мексико

Мексико започна разследване на видеозапис, за който се предполага, че показва членове на мексикански наркокартели, въоръжени за участие във войната в Украйна. Подлинността на кадрите все още не е потвърдена, а властите проверяват и самоличността на мъжете, които се виждат на тях.

Краткото видео се разпространява в социалните мрежи. На него са показани мъже, говорещи на мексикански жаргон, като в разговора се споменава връзка с наркокартел. Един от участниците изглежда твърди, че други бойци са свързани с две от най-големите престъпни групировки в Мексико – фракция на картела „Синалоа“ и картела „Халиско – Новото поколение“.

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Шейнбаум: Видеото още не е потвърдено

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви на пресконференция, че случаят се разследва, но засега няма сигурност, че видеозаписът е автентичен.

„Те може да са били вербувани от частна компания, която участва в подобни конфликти, от армия или от правителство. Разследваме случая“, заяви Шейнбаум.

Тя не изключи възможността мексикански граждани да участват във войната в Украйна. Проверява се както истинността на кадрите, така и начинът, по който предполагаемите бойци са попаднали в конфликта.

Опасения за пренасяне на бойни умения

Според Bloomberg присъствието на чуждестранни бойци в Русия и Украйна поражда опасения, че придобитите там умения и технологии могат да бъдат използвани след завръщането им в родните им страни. Това може да засили и съществуващи конфликти в Латинска Америка.

Дроновете са сред технологиите, които променят бойните действия. По границата между САЩ и Мексико те се използват основно за въздушно наблюдение, включително от престъпни групи. В Колумбия безпилотни апарати все по-често се използват за преки атаки срещу военни и полицейски подразделения.

Случаят се разглежда на фона на данните за набиране на чуждестранни граждани от Русия за войната в Украйна. Вербовъчни мрежи са съобщавани в Беларус, Африка, Йемен и Перу, но мексиканските власти все още не са потвърдили, че мъжете от видеото са участвали в бойни действия или са членове на наркокартели.

Източници: unian.net, bloomberg.com