Мексикански наркокартели в Украйна: видео предизвика разследване в Мексико

Мексико започна разследване на видеозапис, за който се предполага, че показва членове на мексикански наркокартели, въоръжени за участие във войната в Украйна. Подлинността на кадрите все още не е потвърдена, а властите проверяват и самоличността на мъжете, които се виждат на тях.
Краткото видео се разпространява в социалните мрежи. На него са показани мъже, говорещи на мексикански жаргон, като в разговора се споменава връзка с наркокартел. Един от участниците изглежда твърди, че други бойци са свързани с две от най-големите престъпни групировки в Мексико – фракция на картела „Синалоа“ и картела „Халиско – Новото поколение“.
Шейнбаум: Видеото още не е потвърдено
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви на пресконференция, че случаят се разследва, но засега няма сигурност, че видеозаписът е автентичен.
Тя не изключи възможността мексикански граждани да участват във войната в Украйна. Проверява се както истинността на кадрите, така и начинът, по който предполагаемите бойци са попаднали в конфликта.
Опасения за пренасяне на бойни умения
Според Bloomberg присъствието на чуждестранни бойци в Русия и Украйна поражда опасения, че придобитите там умения и технологии могат да бъдат използвани след завръщането им в родните им страни. Това може да засили и съществуващи конфликти в Латинска Америка.
Дроновете са сред технологиите, които променят бойните действия. По границата между САЩ и Мексико те се използват основно за въздушно наблюдение, включително от престъпни групи. В Колумбия безпилотни апарати все по-често се използват за преки атаки срещу военни и полицейски подразделения.
Случаят се разглежда на фона на данните за набиране на чуждестранни граждани от Русия за войната в Украйна. Вербовъчни мрежи са съобщавани в Беларус, Африка, Йемен и Перу, но мексиканските власти все още не са потвърдили, че мъжете от видеото са участвали в бойни действия или са членове на наркокартели.
Източници: unian.net, bloomberg.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нарко картрлите
11:39 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сюндюк
11:41 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 За няколко цента повече
11:42 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 "Подлинността"
Каква хубава българска дума!
Макар да се съмнявам авторката да е изучавала руски в училище, но очевидно този език я кара да се чувства горда, че го ползва и разбира!
Коментиран от #12, #13, #22
11:44 09.10.2026
10 Нищо ново
11:45 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дон Корлеоне
11:55 09.10.2026
15 Сигурно са от Северния синдикат
11:55 09.10.2026
16 чичо Кольо
11:59 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Коне с капаци,
12:04 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Нашмъркан потник
12:10 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Украйна ползва наркокартелите,
До коментар #9 от ""Подлинността"":а мисирките кълват и малките им мозъци не са предназначени за разбиране.
12:48 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 украйна е кенеф
13:01 09.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.