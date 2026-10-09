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Германия планира да закупи евтини крилати ракети за масирани удари на разстояние до 1500 километра

Германия планира да закупи евтини крилати ракети за масирани удари на разстояние до 1500 километра

9 Октомври, 2026 12:42 628 7

  • германия-
  • крилати ракети-
  • масирани удари

Бундесверът цели да претоварва противниковата противовъздушна отбрана, като комбинира по-достъпни боеприпаси с конвенционални крилати ракети

Германия планира да закупи евтини крилати ракети за масирани удари на разстояние до 1500 километра - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската армия планира да закупи крилати ракети на достъпни цени, предназначени за нанасяне на масирани удари по цели на бойното поле. Това заяви генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, инспектор на сухопътните войски на Бундесвера, цитиран от ДПА, предава БТА.

„Ще използваме тези ракети за масирани удари на цели на дълбочина от 1500 километра, с което ще можем да претоварим вражеските системи за противовъздушна отбрана“, посочи Фройдинг по време на вечерен парламентарен прием в Берлин, организиран от Асоциацията за подкрепа на армията.

Според генерал-лейтенанта новите боеприпаси ще бъдат особено ефективни, когато се използват съвместно с конвенционални крилати ракети. Той подчерта, че освен способността за претоварване на противниковата противовъздушна отбрана, армията се нуждае и от „високобюджетни оръжия за поразяването на цели със стратегическо значение“.

Именно затова, от гледна точка на сухопътните войски, е необходимо Бундесверът да разполага с крилати ракети, произведени и закупени в САЩ, допълни високопоставеният военнослужещ.

Фройдинг не разкри кои конкретни системи ще бъдат използвани за изстрелването на ракетите. Той уточни, че в момента се разглеждат две предложения на пазара, които трябва да преминат одобрение съгласно стандартите на Бундесвера.

„Първата доставка се очаква да бъде направена следващата година и ние искаме да постигнем това“, заяви генерал-лейтенантът.

Междувременно по-рано тази седмица американската отбранителна компания „Кавънънт“ откри производствена мощност за крилати ракети в Лайпциг. Компанията планира да започне производството на ракетните комплекси „Антъм“ от догодина.

Предвижда се през първата година да бъдат произведени 1000 системи, а през 2028 г. производството да нарасне пет пъти.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    6 0 Отговор
    Защо ще купува след като имат производство на крилати ракети...?? Като се срине икономиката на Германия рухва целия ЕС..!

    Коментиран от #5

    12:50 09.10.2026

  • 2 Германия

    6 1 Отговор
    трябва д бъде разрушена.

    Коментиран от #6

    12:51 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Германия

    6 0 Отговор
    трябва да бъде разрушена.

    12:52 09.10.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Имат пари ...купуват
    А пари се правят от силна икономика
    Ама ти откъде да знаеш

    12:53 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Meфистoфел

    5 0 Отговор
    Хахаха...
    Хем евтини ракети, хем до 1500км радиус на действие. Всъщност радиусът на действие е вторичен. По-важното е вероятното кръгово отклонение (ВКН). Иначе казано - колко са точни. Цялата работа намирисва на партенка.

    12:54 09.10.2026

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