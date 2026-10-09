Германия планира да закупи евтини крилати ракети за масирани удари на разстояние до 1500 километра

Германската армия планира да закупи крилати ракети на достъпни цени, предназначени за нанасяне на масирани удари по цели на бойното поле. Това заяви генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, инспектор на сухопътните войски на Бундесвера, цитиран от ДПА, предава БТА.

„Ще използваме тези ракети за масирани удари на цели на дълбочина от 1500 километра, с което ще можем да претоварим вражеските системи за противовъздушна отбрана“, посочи Фройдинг по време на вечерен парламентарен прием в Берлин, организиран от Асоциацията за подкрепа на армията.

Според генерал-лейтенанта новите боеприпаси ще бъдат особено ефективни, когато се използват съвместно с конвенционални крилати ракети. Той подчерта, че освен способността за претоварване на противниковата противовъздушна отбрана, армията се нуждае и от „високобюджетни оръжия за поразяването на цели със стратегическо значение“.

Именно затова, от гледна точка на сухопътните войски, е необходимо Бундесверът да разполага с крилати ракети, произведени и закупени в САЩ, допълни високопоставеният военнослужещ.

Фройдинг не разкри кои конкретни системи ще бъдат използвани за изстрелването на ракетите. Той уточни, че в момента се разглеждат две предложения на пазара, които трябва да преминат одобрение съгласно стандартите на Бундесвера.

„Първата доставка се очаква да бъде направена следващата година и ние искаме да постигнем това“, заяви генерал-лейтенантът.

Междувременно по-рано тази седмица американската отбранителна компания „Кавънънт“ откри производствена мощност за крилати ракети в Лайпциг. Компанията планира да започне производството на ракетните комплекси „Антъм“ от догодина.

Предвижда се през първата година да бъдат произведени 1000 системи, а през 2028 г. производството да нарасне пет пъти.