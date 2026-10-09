Новини
Свят »
Италия »
Откраднаха 30 000 бутилки италианско вино за 5 милиона евро от винарна в Тоскана

Откраднаха 30 000 бутилки италианско вино за 5 милиона евро от винарна в Тоскана

9 Октомври, 2026 13:40, обновена 9 Октомври, 2026 13:40 961 16

  • италия-
  • тоскана-
  • вино-
  • кражба-
  • винарна-
  • бутилки

Най-малко седем маскирани мъже са изключили охранителните системи и са натоварили два камиона с вина от престижната изба Marchesi Antinori

Откраднаха 30 000 бутилки италианско вино за 5 милиона евро от винарна в Тоскана - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Крадци са задигнали 30 000 бутилки вино на обща стойност 5 милиона евро от една от най-големите италиански винарни - Marchesi Antinori. За случая съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Посегателството е извършено на 3 октомври от склад на компанията в Тоскана, докато се подготвяла пратка за чужбина. По информация на винарната най-малко седем маскирани мъже са успели да изключат алармите и камерите за наблюдение, след което използвали мотокари на фирмата, за да натоварят два големи камиона с ценната продукция.

Сред откраднатите вина са три от престижните тоскански марки на компанията - Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.

Компанията определя случая като безпрецедентен

Изпълнителният директор на Marchesi Antinori Ренцо Котарела заяви, че това е най-голямата кражба на вино от подобен мащаб в Италия.

„Кражба с такъв мащаб и стойност със сигурност никога не се е случвала в Италия“, подчерта той.

По думите му два камиона, натоварени с толкова голямо количество стока, не могат просто да изчезнат без следа. Котарела изрази оптимизъм, че компанията ще успее да си върне поне част от откраднатото вино.

Подборът на бутилките, чиято цена обикновено варира между 150 и 500 евро за брой, поражда съмнения, че извършителите са познавали добре вината и са разполагали с вътрешна информация за склада и продукцията.

Вълна от кражби на скъпи вина в Италия

Marchesi Antinori е основана през 1385 г. и изнася продукцията си в 170 държави, което я нарежда сред утвърдените производители на италиански вина.

Случаят в Тоскана е част от поредица кражби на вино в Италия през тази година. Два други подобни инцидента са регистрирани в северния регион Пиемонт, където са откраднати бутилки на стойност стотици хиляди евро.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    6 12 Отговор
    ИТАЛИАНСКОТО вино е като италианската армия-нищо не струва

    Коментиран от #5, #7, #10

    13:43 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ироничен

    8 0 Отговор
    Голямо пиене ще падне.....

    13:43 09.10.2026

  • 4 само да отбележа

    5 3 Отговор
    че тая винарна много мухлясала, като на ели котето рошавото отдолу

    моля ви подържайте ги тия винарни миришат в жегите на умряло животно

    Коментиран от #16

    13:43 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Новичок

    5 0 Отговор
    Та тия складове нямат ли физическа охрана или са само на СОТ ??? Странно стока за 5 милиона и да не я пазиш!!!

    13:50 09.10.2026

  • 7 Ироничен

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Защото си пил италианско "Мераклийско".

    13:57 09.10.2026

  • 8 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Интересен рекламен похват😉 Срещу само 5 милиона, а, вероятно и доста по-малко реклама в цял свят😉

    14:02 09.10.2026

  • 9 Това са масовите вина

    4 1 Отговор
    на една престижна винарна.

    Скъпите, класните вина са друг филм, в много по-малки количества, в специални галерии, в специални бъчви и т.н.
    Когато дойде време да ги бутилират ги държат в специални изби.

    14:02 09.10.2026

  • 10 Пешо Кюстендилецо

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    А па че крадем, я набутах грозието у бидоно, затворих, турих маркучо от капало у буркано с вода и чекам да почне да блабука. А иначе и колите за нищо им ги не бива, това са трошляци.

    Коментиран от #15

    14:02 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сикидим

    6 0 Отговор
    Ха, наздраве! Аферим!

    14:07 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кубински ром

    1 0 Отговор
    Ром вино не пие ,та да си имате едно напревид ,кого обвинявате 👈.

    15:01 09.10.2026

  • 15 Хасовски Каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пешо Кюстендилецо":

    Па и у нас балбука маркуча ,още има няма 20 дена и ще пием вече .

    15:03 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания