Откраднаха 30 000 бутилки италианско вино за 5 милиона евро от винарна в Тоскана

Крадци са задигнали 30 000 бутилки вино на обща стойност 5 милиона евро от една от най-големите италиански винарни - Marchesi Antinori. За случая съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Посегателството е извършено на 3 октомври от склад на компанията в Тоскана, докато се подготвяла пратка за чужбина. По информация на винарната най-малко седем маскирани мъже са успели да изключат алармите и камерите за наблюдение, след което използвали мотокари на фирмата, за да натоварят два големи камиона с ценната продукция.

Сред откраднатите вина са три от престижните тоскански марки на компанията - Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.

Компанията определя случая като безпрецедентен

Изпълнителният директор на Marchesi Antinori Ренцо Котарела заяви, че това е най-голямата кражба на вино от подобен мащаб в Италия.

„Кражба с такъв мащаб и стойност със сигурност никога не се е случвала в Италия“, подчерта той.

По думите му два камиона, натоварени с толкова голямо количество стока, не могат просто да изчезнат без следа. Котарела изрази оптимизъм, че компанията ще успее да си върне поне част от откраднатото вино.

Подборът на бутилките, чиято цена обикновено варира между 150 и 500 евро за брой, поражда съмнения, че извършителите са познавали добре вината и са разполагали с вътрешна информация за склада и продукцията.

Вълна от кражби на скъпи вина в Италия

Marchesi Antinori е основана през 1385 г. и изнася продукцията си в 170 държави, което я нарежда сред утвърдените производители на италиански вина.

Случаят в Тоскана е част от поредица кражби на вино в Италия през тази година. Два други подобни инцидента са регистрирани в северния регион Пиемонт, където са откраднати бутилки на стойност стотици хиляди евро.