Откраднаха 30 000 бутилки италианско вино за 5 милиона евро от винарна в Тоскана

Крадци са задигнали 30 000 бутилки вино на обща стойност 5 милиона евро от една от най-големите италиански винарни - Marchesi Antinori. За случая съобщава Би Би Си, предава News.bg.
Посегателството е извършено на 3 октомври от склад на компанията в Тоскана, докато се подготвяла пратка за чужбина. По информация на винарната най-малко седем маскирани мъже са успели да изключат алармите и камерите за наблюдение, след което използвали мотокари на фирмата, за да натоварят два големи камиона с ценната продукция.
Сред откраднатите вина са три от престижните тоскански марки на компанията - Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.
Компанията определя случая като безпрецедентен
Изпълнителният директор на Marchesi Antinori Ренцо Котарела заяви, че това е най-голямата кражба на вино от подобен мащаб в Италия.
„Кражба с такъв мащаб и стойност със сигурност никога не се е случвала в Италия“, подчерта той.
По думите му два камиона, натоварени с толкова голямо количество стока, не могат просто да изчезнат без следа. Котарела изрази оптимизъм, че компанията ще успее да си върне поне част от откраднатото вино.
Подборът на бутилките, чиято цена обикновено варира между 150 и 500 евро за брой, поражда съмнения, че извършителите са познавали добре вината и са разполагали с вътрешна информация за склада и продукцията.
Вълна от кражби на скъпи вина в Италия
Marchesi Antinori е основана през 1385 г. и изнася продукцията си в 170 държави, което я нарежда сред утвърдените производители на италиански вина.
Случаят в Тоскана е част от поредица кражби на вино в Италия през тази година. Два други подобни инцидента са регистрирани в северния регион Пиемонт, където са откраднати бутилки на стойност стотици хиляди евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #5, #7, #10
13:43 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ироничен
13:43 09.10.2026
4 само да отбележа
моля ви подържайте ги тия винарни миришат в жегите на умряло животно
Коментиран от #16
13:43 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Новичок
13:50 09.10.2026
7 Ироничен
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Защото си пил италианско "Мераклийско".
13:57 09.10.2026
8 Цъцъ
14:02 09.10.2026
9 Това са масовите вина
Скъпите, класните вина са друг филм, в много по-малки количества, в специални галерии, в специални бъчви и т.н.
Когато дойде време да ги бутилират ги държат в специални изби.
14:02 09.10.2026
10 Пешо Кюстендилецо
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":А па че крадем, я набутах грозието у бидоно, затворих, турих маркучо от капало у буркано с вода и чекам да почне да блабука. А иначе и колите за нищо им ги не бива, това са трошляци.
Коментиран от #15
14:02 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сикидим
14:07 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кубински ром
15:01 09.10.2026
15 Хасовски Каунь
До коментар #10 от "Пешо Кюстендилецо":Па и у нас балбука маркуча ,още има няма 20 дена и ще пием вече .
15:03 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.